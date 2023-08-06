Москва. Было — стало - 35

Продолжаем путешествие...

Улица Мясницкая на углу с площадью Дзержинского (ныне Лубянская). 1933 год. На чёрно-белой фотографии храм Гребневской иконы Божией Матери за полтора года до сноса. Современный кадр сделан с той же точки почти 90 лет спустя. 1 февраля 1930 года вышло постановление Мособлисполкома №39 «О закрытии т.н. Гребневской церкви на углу Мясницкой ул. и пл. Дзержинского в г. Москве». Позже храм был передан на баланс Метростроя. Под его фундаментом обнаружат большие тайные каменные ходы, но археологам не дадут их изучить; церковь снесут при строительстве станции «Дзержинская» (ныне «Лубянка»). А ведь с этой маленькой церквушки когда-то начиналась Мясницкая. Храм возведён по указу царя Ивана III в память присоединения Новгородской республики. В Гребневской была усыпальница знаменитых русских людей. Например, здесь были похоронены поэт Василий Кириллович Тредиаковский, учитель Петра Великого Никита Моисеевич Зотов, математик Леонтий Филиппович Магницкий. Храм пытались снести ещё в 1926-м. Но прихожане собрали 600 подписей, требуя сохранить древний памятник истории. Тогда его удалось отстоять. Но весной 1935 года он был разрушен окончательно. На месте храма с 1985 года стоит корпус Вычислительного центра КГБ СССР. Советская Москва. Пушкинская площадь. 1955 год. Современная фотография сделана с той же точки 68 лет спустя. По центру верхнего снимка — кинотеатр «Центральный». За ним дом Ивана Дмитриевича Сытина. В нём с 1918-го по 1934 год находились редакция и типография газеты «Правда». В 1930-е на первом этаже размещалось похоронное бюро Роскоммунхоза Краснопресненского райсовета. Если сильно увеличить фотокарточку, на фасаде кинотеатра можно рассмотреть гигантскую афишу аргентинского фильма «Возраст любви» 1954 года. Кинотеатр был открыт в эпоху НЭПа, в начале 1920-х годов, под претенциозным названием «Ша Нуар». Для социалистической Москвы это имя было чересчур буржуазным, потому в старых справочниках указывалось тривиальное имя «Тверская 46» (это был его адрес). В октябре 1930 года название поменялось на «Центральный». Здание кинотеатра было снесено весной 1967 года. В 1979 году на этом месте встал новый корпус «Известий». Для чего соседний дом Ивана Сытина был передвинут на 33 метра на угол с Настасьинским переулком. При сравнении снимков разница в расположении дома бросается в глаза. Роскошный жилой дом на углу Поварской улицы и Скарятинского переулка построил элитный застройщик дореволюционной Москвы: Московское торгово-строительное акционерное общество под управлением Якова Андреевича Рекка. Они выкупили участок земли на Поварской в 1903 году, разделили его, снесли старинную усадьбу Данила Григорьевича Волочкова (знакомый стиль) и наняли самого крутого архитектора Москвы Льва Кекушева. Лев Николаевич справился быстро. В 1904 году дом был сдан. Но застройщик не мог продать его пять лет. Лишь в 1909 году дом выкупил Иван Александрович Миндовский, наследник богатейшей русской купеческой династии. Он владел им недолго, скончался через три года, его дети бросили дом после революции. Он немного пострадал при артобстреле в октябре 1917 года, во время боёв в центре города. В спокойные советские годы сюда въехала Шведская миссия. Здесь жил шведский посол в СССР. С 1972 года дом занимает посольство Новой Зеландии. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 118 лет. Большой Предтеченский переулок (бывшая Большевистская улица). В Госкаталоге РФ указано, что чёрно-белая фотография снята в 1917 году. Не уверены, но пусть будет так. Тогда современный кадр — 105 лет спустя. Этот ничем не приметный дом сохранился только потому, что здесь находился Пресненский районный комитет РСДРП(б), а в ночь с 25-го на 26 октября 1917 года — Военно-революционный комитет. После революции тут недолго работал Пресненский райком партии большевиков и райком комсомола. Сегодня домик — часть музея «Красная Пресня». Обе фотографии сделаны с одной точки. Посмотрите, какой была Смоленская площадь в 1931 году. Современный кадр с той же точки 92 года спустя. Единственный сохранившийся ориентир — справа на втором плане двух фотографий. Доходный дом братьев Орловых: Николая Егоровича и Ивана Егоровича. В начале 1900-х годов братья заказали постройку Владимиру Шервуду. Возведённый им дом в стиле модерн неплохо сохранился. На первом плане старой фотокарточки, прямо посреди Садового кольца, — двухэтажный дом. От него начинались собственно Смоленская площадь и Смоленский рынок, что был тут в то время. Здесь размещались Смоленская аптека и Гастрономическiй магазинъ Ф. Грачева, а в первые советские годы был просто гастроном. Дом снесли в начале 1930-х, когда расширяли Садовое кольцо. Под снос угодили и другие постройки, сужавшие дорогу. Житная улица. Чёрно-белая фотография сделана в 1882 году. Современный кадр — 140 лет спустя. Храм Казанской иконы Божией Матери, что у Калужских ворот. Москвичи-старожилы должны помнить его как кинотеатр «Авангард». Храм был возведён в царствование Александра III, в 1880-х годах. Это неовизантийский стиль. Проект архитектора Николая Васильевича Никитина. В 1929-м храм был закрыт. Сначала здесь работал музей, а с 1935-го и до 1972 года — кинотеатр «Авангард». Храмовая колокольня снесена в начале 1930-х до первого яруса, а в купол в 1941-м попадёт немецкая бомба. Храм будет снесён в апреле 1972 года. Ныне о нём напоминает лишь мемориальная часовня, возведённая в 2000-е годы. Она видна на дальнем плане современной фотографии. После сноса рядом был возведён белый корпус МВД СССР. Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Беговая улица. Московский ипподром. Чёрно-белую фотографию сделал в 1909 году репортёр Harness Racing Hall of Fame мистер Мюррей Хоув. Он тогда сопровождал группу американских чемпионов по рысистым бегам на выставочном туре по Европе и России. Современный снимок сделан с того же ракурса и точки 114 лет спустя. Первое помпезное здание ипподрома называлось Беговой беседкой. Хотя оно более похоже на дворец римского императора. Проектировали беседку Иван Тимофеевич Барютин и Семён Фёдорович Кулагин. Строительство заняло почти пять лет. В 1894 году беседка открылась для публики. Изящный портал охраняли массивные башни. На их вершинах — скульптуры атлетов на квадригах. Вплоть до начала 1930-х в Москве было фактически два ипподрома: рысистый (беговой) и скаковой. Скаковой павильон находился неподалёку. В 1930 году оба ипподрома были объединены. В конце 1940-х старое здание обветшало. Летом 1950 года вспыхнул пожар, после которого началась долгая реконструкция. Главный корпус был перестроен группой архитекторов под руководством Ивана Владиславовича Жолтовского. Старое здание ипподрома в общем сохранилось: это хорошо видно по проёмам окон. Сохранились квадриги. Одна из них до сих пор украшает портик. Вторая квадрига была «распряжена», а бронзовые кони помещены по фасаду. Угол Большого и Малого Путинковских переулков. 1-я казённая женская гимназия. Чёрно-белая фотография сделана в 1907 году. Нижний снимок с той же точки — 115 лет спустя. Здание выстроено в конце 1870-х по проекту архитектора Николая Александровича Тютюнова. Здесь несколько лет, вплоть до революции, жил в роскошной квартире на четвёртом этаже великий русский композитор Сергей Васильевич Рахманинов. После революции гимназия была закрыта. В 1920-е годы дом занял Коммунистический университет трудящихся Востока имени товарища Сталина. В 1926 году здесь учился Дэн Сяопин, будущий фактический правитель КНР в 1980-е. Здесь же учился Хо Ши Мин, будущий лидер красного Вьетнама, создатель легендарного Вьетконга. В 1937 году университет был расформирован. В 1938 году в здании расположился Всесоюзный радиокомитет. Отсюда в войну читал военные сводки Совинформбюро диктор Левитан. Сегодня здесь Роспечать. Обе фотографии сделаны с одной точки. Дом Грибоедовых на Новинском бульваре. Чёрно-белый снимок — 1934 год. Нижняя фотография с той же точки — 89 лет спустя. Он был построен ещё до большого пожара 1812 года. Пишут, что уцелел. В доме вплоть до 1834 года жила Настасья Фёдоровна — мама Александра Сергеевича Грибоедова. После её кончины дом переходил из рук в руки, не раз перестраивался и к 1930-м годам больше походил на южный самострой. Столетие поэта (в 1895 году) Московская городская дума намеревалась отметить установкой мемориальной доски на фасаде. Но этого не случилось. Запросы в архивы дали три разные даты рождения Александра Сергеевича. Какая из них правильная, гадать не стали. Мемориальная доска появилась уже в советские годы — в 1924-м: мраморная, с бронзовым барельефом работы скульптора Меркурова. В поздние советские годы дом пострадал от пожара и был реконструирован по старым чертежам. Возможно, что его нынешний облик максимально близок к изначальному. Сегодня здесь музей. На старинной фотографии Кудринская улица. Вероятно, 1910 год. Восьмиэтажный корпус Женского медицинского института. На современном кадре Баррикадная улица. Трудно поверить, что обе фотографии сделаны с одной точки. Но это так. Сохранился лишь бывший Пресненский полицейский дом. На дальнем плане с правого края двух снимков немного виден его фасад. Этим летом исполнилось ровно 50 лет, как здание было снесено. Оно было возведено на Баррикадной в 1909 году. Говорят, что его архитектор Нирнзее. Но это не точно. Сам институт организовали два доктора: Александр Борисович Изачик и Павел Григорьевич Статкевич. Первое и единственное частное медицинское учебное заведение в Российской Империи. В советские годы — это обычный жилой дом. Около него была конечная остановка троллейбуса №8. В доме — диспетчерская. Институт был закрыт после революции 1917 года. Старинный корпус снесён из-за строительства станции «Баррикадная». Здание дало трещину, возникла угроза обрушения. Пришлось снести. 1935 год. Моисеевская площадь. Вид на строящуюся гостиницу Моссовета (будущую «Москву») со стороны улицы Горького. Ещё не возведена правая часть фасада. Она появится только в 1936 году. Спустя почти 90 лет Горького снова Тверская, Моисеевской площади более нет. Как нет той самой гостиницы «Москва» — на её месте новодел. На месте нынешней Манежной площади ещё высится старая застройка — это бывшая гостиница «Лоскутная» (в советские годы общежитие сотрудников ЦК). Здание было разобрано в 1938 году. Вдали на старом снимке видно, что уже снесены Иверские ворота на Красную площадь. Обратите внимание, что вход в метро, на станцию «Охотный ряд», раньше располагался в левом углу гостиницы «Москва». Обе фотографии сделаны с одной точки. На месте старинного храма святых Космы и Дамиана, что в Кадашах, ныне жилой дом № 4/10 по Большой Полянке. Старинная фотография — 1882 год. Современный кадр ровно 140 лет спустя. Космодамианский был одним из красивейших храмов старой Москвы. Внутри стоял пятиярусный золочёный иконостас. Образа создавали иконописцы Оружейной палаты. В 1930 году он был закрыт. С того времени храм начали постепенно разбирать. К 1933 году от церкви осталось пустое место. Золочёный иконостас был переплавлен на драгметалл. В 1939 году на пустыре встал крупноблочный жилой дом архитекторов Бурова и Блохина. Обе фотографии сделаны с одной точки. Дворец и пристань в Марфино. Вероятно, 1911 год. Современный кадр почти с той же точки 112 лет спустя. Имение Марфино в течение двух веков держали, сменяя друг друга, великие фамилии России — Голицыны, Орловы, Салтыковы, Панины. При графине Софье Владимировне Паниной имение было отстроено в неоготическом стиле известным архитектором Михаилом Доримедонтовичем Быковским. Последней частной владелицей Марфино была внучка Паниной и её полная тёзка Софья Владимировна. Её называли красной графиней за либеральные убеждения. После Февраля 1917 года она успела поработать во Временном правительстве на постах замминистра (тогда называли товарищ министра) в министерствах госпризрения и народного просвещения. В 1918 году большевики национализировали Марфино. Там разместился дом отдыха. Назывался «Здравница кустаря». Затем он перешёл на баланс Управления ВВС РККА и был переименован в «Красный летчик». С 1980-х здесь Марфинский центральный военный клинический санаторий. Обе фотографии сделаны с одной точки. Высотка на площади Восстания со стороны Большого пруда. 1953 год. О строительстве этого примечательного здания мы уже говорили. Но из-за чёрно-белых снимков вам не был понятен изначальный колор фасада. Цветная фотография показывает, что облицовочная плитка высотки была светло-кремовой. За 70 лет колор был потерян чуть больше чем полностью. Сейчас высотка на Кудринской грязно-серая. Что, впрочем, придаёт ей какой-то особый вид. Обратите внимание, что в левой части верхнего снимка рядом с высоткой стоит бывший Женский медицинский институт. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 70 лет. Станция метро «Охотный Ряд» в 1935 году. Нижний снимок — 87 лет спустя. Это единственная станция, менявшая своё имя четыре раза. Открылась как «Охотный Ряд». В 1955 году стала имени Кагановича, затем снова «Охотный Ряд», в 1961 году — «Проспект Маркса», в 1990-м снова «Охотный Ряд». Открыта 15 мая 1935 года в составе первой очереди. Архитекторы — Дмитрий Николаевич Чечулин и Юрий Александрович Ревковский. Одна из немногих станций, где было открыто отделение телеграфа — пассажиры могли отправить телеграмму. Ранее по оси центрального зала были размещены высокие и массивные торшеры. К сожалению, они были демонтированы, так как мешали людскому потоку. Обе фотографии сделаны почти с одной точки. Строительство Зоологического музея на углу Большой Никитской и Долгоруковского (ныне Никитского) переулка было завершено фактически в августе 1901 года. Ещё год шли отделочные работы. Проектировал здание Константин Михайлович Быковский, сын известного архитектора Михаила Быковского. Чёрно-белая фотография сделана вскоре после окончания строительства, в начале 1900-х годов. Современный кадр с той же точки чуть меньше 120 лет спустя. Больше века здание служит, не меняя своего предназначения. В октябре 1902 года газета сообщала, что в новом музее ремонтируется скелет слона, убитого несколько десятков лет тому назад на Новинском бульваре, где он появился, выбежав из зоопарка. И такое в Москве было.

Обе фотографии сделаны с одной точки. Большая Грузинская улица. Дом Народного комиссариата оборонной промышленности СССР. Чёрно-белый снимок — апрель 1937 года. Современный кадр — май 2023 года, то есть 86 лет спустя.

Дом проектировал Юлий Фёдорович Дидерихс, один из создателей Рижского вокзала. Строительство было завершено весной 1937 года, но счастья его обитателям дом не принёс. В октябре 1937 года был арестован нарком оборонной промышленности Моисей Львович Рухимович. Кажется, он занимал весь последний этаж. Расстрелян в 1938 году. Вместе с Рухимовичем были арестованы по меньшей мере семь жителей этого дома. Следующий после Рухимовича, нарком оборонпрома Михаил Моисеевич Каганович, тоже кончит плохо. Застрелится в июле 1941 года уже в должности директора Казанского авиационного завода.

С 1968 года и вплоть до кончины в 1998-м здесь жил великий композитор Георгий Васильевич Свиридов. Дом внесён в реестр памятников.

В правом нижнем углу старой фотографии — двухэтажный дом Петра Алексеевича Врасского. Он был разобран в середине 1950-х или даже чуть позже.

Обе фотографии сделаны с одной точки. В нынешнем июле исполнилось 128 лет со дня рождения архитектора Лазаря Зиновьевича Чериковера. Он построил немало в Москве и других городах Советского Союза с 1920-х по 1940-е годы, но самый известный его проект — стадион «Динамо», что на Ленинградском проспекте, созданный в соавторстве с Аркадием Яковлевичем Лангманом.

Стадион строился очередями и несколько раз реконструировался. В 1936 году была построена восточная трибуна, увеличено количество мест. Перед Олимпиадой, в конце 1970-х, все трибуны, кроме Западной, были снесены и построены заново. В 2012 году снова были снесены все трибуны (кроме Западной). Стадион был капитально перестроен и переименован в «ВТБ Арену».

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 83 года. Чёрно-белая фотография сделана перед войной, в 1940 году. Кудринская площадь. Чёрно-белый снимок в 1914 году снял Эмиль Готье-Дюфайе.

Шестиэтажное здание в центре старинного кадра — доходный дом братьев Курносовых. Он стоял по линии Поварской улицы, поперёк нынешнего Садового кольца, и обозначал границу Кудринской площади. За ним начинался тенистый Новинский бульвар. Дом москвичи называли сундуком. Он был очень большим — два внутренних двора; на первом этаже магазины; на верхних — квартиры.

Кудринскую площадь пересекали трамваи. Здесь был разворотный круг.

Дом Курносовых позднее был приобретен Страховым обществом «Россия». Он был снесён в 1937 году при расширении Садового кольца. Тогда же были вырублены бульвары, в том числе, Новинский. Сейчас бульвар и площадь сливаются в одну десятиполосную проезжую часть.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 119 лет.

Аванзал станции метро «Киевская» в 1939 году. Современный кадр с той же точки 84 года спустя. Здесь почти всё сохранилось с тех пор. Даже плафон уцелел. Исчезли разве что имя Лазаря Моисеевича Кагановича да название станции.

На чёрно-белой фотографии слева хорошо видна надпись БУФЕТ. Станция «Киевская» нынешней Филёвской линии будет открыта 20 марта 1937 года вместе со Смоленским метромостом. Архитектор вестибюля — 36-летний Дмитрий Николаевич Чечулин. Говорят, что он вдохновлялся итальянской архитектурой, которую хорошо знал. В середине 1930-х Чечулин, будучи слушателем Всесоюзной академии архитектуры, успел посетить многие европейские страны.

С 1953-го по 1958 год «Киевская» вместе с участком линии до станции «Калининская» (ныне «Александровский сад») была закрыта. Станция использовалась как склад. «Арбатская» была приспособлена для проведения выставок. Жилой дом на Покровском бульваре. Чёрно-белая фотография сделана в 1939 году. Нижний снимок с той же точки — 84 года спустя.

Над проектом дома работал известный вам Лазарь Зиновьевич Чериковер, архитектор стадиона «Динамо». В 1936 году дом был сдан. Квартиры здесь предназначались для комсостава Отдельной мотострелковой дивизии особого назначения имени Дзержинского войск НКВД СССР. Сама дивизия до 1954 года была расквартирована рядом — в Покровских казармах. Жильцам было удобно из дома на работу ходить. Памятник своей эпохи, хотя официально памятником не признан. Спасо-Андроников монастырь в 1895 году или около того. Современный снимок для большей наглядности сделан весной, когда ещё нет зелени и панорама монастыря более или менее просматривается сквозь деревья.

В этом году исполнилось бы ровно 220 лет большой колокольне Спасо-Андроникова монастыря. Она была заложена в 1795 году. Деньги завещал купец по первой гильдии Семён Прокофьевич Васильев.

Даритель скончался в 1896-м и был похоронен в монастыре. Планировалось, что звонница будет выше колокольни Иван Великий в Кремле. Денег хватало. Проектировал, как говорят, Родион Родионович Казаков. Но вмешался император Павел Петрович. Он приказал уменьшить высоту звонницы. Работы были завершены в 1803 году. Высота колокольни составила 72,5 метра. Иван Великий — 81 метр.

В 1930–1931 годах колокольня Спасо-Андроникова монастыря была разобрана. Монастырь был закрыт.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 130 лет. Мы снова в Спасо-Андрониковом монастыре. Перед вами собор Спаса Нерукотворного Образа. Чёрно-белая фотография сделана в 1950 году. Современный кадр — 73 года спустя.

Накануне, 17 июля (4-го числа по старому стилю), церковь отмечала день памяти преподобного Андрея Рублёва. Перед вами один из самых древних московских храмов. Он напрямую связан с великим иконописцем. Возведён между 1425-м и 1427-м. Его стены сохранились по сей день. Рублёв расписывал их весной 1428 года, то есть 595 лет назад. С годами собор пристраивался приделами и поменял объём и даже форму.

В конце 1950-х Леон-Андре Давид и Сергей Сергеевич Подъяпольский разработали радикальный проект реставрации. Предполагалось вернуть древнюю церковь максимально к первоначальному облику, очистив его «до исторической основы». Для этого было необходимо снести все поздние напластования. Слева собор до реставрации. Справа — после. Моховая улица. 1935 год. Дом номер 10. Ныне известный как разбомбленный или разорванный. Возведён в 1882 году по проекту архитектора Митрофана Александровича Арсеньева. Дом принадлежал Братолюбивому обществу снабжения в Москве неимущих квартирами. Добротное для старой Москвы жильё для неимущих.

В августе 1941 года в дом попала немецкая авиабомба. Она пробила здание до первого этажа и обрушила целую секцию. Уцелевшие части дома не пострадали. После войны разрушенную часть восстанавливать не стали. Адрес у дома остался прежний, только левая часть стала строением 1, правая — строением 2. Образовавшееся пустое пространство, впрочем, принесло пользу. Спустя время в нём был построен бесплатный общественный туалет.

Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 88 лет. Кинотеатр «Пламя», что некогда работал в высотке на Кудринской. Вот так бывший кинотеатр выглядит изнутри.

На чёрно-белой фотографии вход в красный зал. 1967 год. На современном кадре спустя 56 лет. Теперь это торговый зал магазина «Магнит». Обе фотографии сделаны с одной точки. Вид на гостиницу «Украина» и Калининский мост. 1859 год. Современный кадр с той же точки 64 года спустя. Гостиница была сдана в мае 1954 года; мост в 1957-м, а проспект Калинина (он же Новый Арбат) начали прокладывать спустя три года — в 1962-м. Фотограф снимал со стороны Новинского переулка. На этом месте в 1963 году была заложена башня Совета экономической взаимопомощи. Спустя шесть десятилетий высотку гостиницы «Украина» оттеняют небоскрёбы «Москва-сити». Московский планетарий. Верхняя фотография взята из журнала «Строительство Москвы» за январь 1930 года. Нижний кадр — 96 лет спустя. Планетарий был торжественно открыт 5 ноября 1929 года, к 12-й годовщине Октябрьского переворота. Торопились к празднику — не успели окончить некоторые отделочные работы. Проектировали молодые архитекторы — 23-летний Михаил Барщ, 32-летний Михаил Синявский и 29-летний Георгий Зунблат. Это был первый и единственный на тот момент во всём СССР планетарий. Ещё до открытия на первую экскурсию заранее записались 50 тысяч москвичей. «Должен каждый пролетарий посмотреть на планетарий», — написал в те дни Маяковский. В позднее советское время купол со стороны Садовой-Кудринской был закрыт корпусом жилого дома. Эту проблему решили уже в наше время. В 2000-х планетарий был капитально реконструирован. Старый фундамент разобран, здание поднято на домкратах на 6,3 метра; в несколько раз была увеличена площадь. Так что обе фотографии сделаны чуть с разных точек. Ильинская площадь. 1903-й или 1904 год. Современный кадр с той же точки почти 120 лет спустя. На старинной фотографии видно, что в сторону Маросейки идёт конка. Спустя шесть лет, в 1909 году, её сменит электрический трамвай. В Лубянском сквере (ныне Ильинский) с 1887 года стоит часовня-памятник Героям Плевны. Она появилась в 1887-м, в десятилетнюю годовщину битвы под Плевной — знаменитого сражения Русско-турецкой войны. Проектировал Владимир Осипович Шервуд. Изначально памятник предназначался как подарок для Болгарии. Но в 1886 году на Балканах было очень неспокойно, и часовню было решено оставить в Москве с разрешения московского генерал-губернатора Владимира Андреевича Долгорукова. На дальнем плане старинной фотографии справа виден купол храма Спаса на Глинищах. Храм был снесён в 1932 году. На его месте теперь известный Дом лётчиков. Малая Дмитровка. Храм Рождества Богородицы в Путинках в 1885 году. Современный кадр с той же точки 138 лет спустя. Название Рождественского храма, что в Путинках, — это напоминание о Путевом (посольском) дворе, что стоял рядом. Храм возведён при царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне. Строили потому, что сгорел старый деревянный храм на этом месте. Для новой церкви изготовили специальный формованный кирпич. Она была заложена в 1649-м, а завершена в 1652 году. Недоброй памяти Никон запретил после завершения строительства возведение на Руси шатровых церквей. В советские годы Рождественской церкви повезло больше, чем соседнему Страстному монастырю. Храм был закрыт в 1935-м. Долгие годы в нём располагалась репбаза «Цирка на сцене». В 1990-м здесь возобновились богослужения. Храм неплохо сохранился. В 1957-м при реставрации было разобрано крыльцо 1864 года и возведена стилизация под XVII век Угол 1-й Тверской-Ямской и Оружейного переулка. На чёрно-белой фотографии Государственный центральный театр кукол. Его официальный адрес был по площади Маяковского (ныне Триумфальная). До революции в этом доме находился электро-кинотеатр «Европейский». Театр кукол появился здесь в 1937-м, а переехал в новое здание на Садовой-Самотечной в 1970 году. На следующий год, то есть в 1971-м, опустевший дом и маленький квартал были снесены. На освободившемся месте разбиты сквер и стоянка. Спустя 40 лет, в 2011 году, началось строительство двух элитных зданий со странным названием Vesper. Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей около 70 лет. Многие из его построек выдающегося зодчего Оттона Вильгельмовича фон Дессина в Москве стали памятниками. Перед вами один из самых интересных его проектов: Евангелическая больница в Грузинском переулке (ныне переулок Обуха). Дессин разработал целый комплекс больничных зданий в эклектичном стиле модерна и неоготики. Работы шли с 1903-го по 1914 годы. Больница была конфессиональной, но помогала всем — без различия вероисповедания. Не было только инфекционного и психиатрического отделений. Врачебный персонал в основном немецкий и протестантский. После революции больница поменяла профиль. Ровно 100 лет назад, в 1923 году, здесь открылся Институт по изучению профессиональных болезней Мосгорздравотдела. Институт вскоре получил имя Владимира Обуха, заведующего Мосгорздравоохранением и личного врача Ленина. Грузинский переулок тоже стал переулком Обуха. С 1957 года в бывшей больнице разместился НИИ мозга АМН СССР. Ныне здесь Отдел исследований мозга и центр Научного центра неврологии РАМН. Памятник архитектуры. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 95 лет. Чёрно-белый снимок из журнала «Искры» за 1907 год. Подпись: «Новое здание Политехнического музея». Северное крыло было заложено в 1903 году, а закончено в 1907-м, то есть 116 лет назад. Строительные работы чуть задержались из-за революции 1905 года. Над проектом работала группа архитекторов: Георгий Иванович Макаев, Василий Иванович Ерамишанцев, Владимир Васильевич Воейков. Строительство было новым во всех отношениях. Впервые использовался каркас, блочные перекрытия, цементные плиты. Акустику при строительстве Большой аудитории рассчитывал инженер Анатолий Александрович Семёнов. Да сделал это так, что получил действительного статского советника. Аудитория на 1000 человек была объявлена лучшей в Москве, а Семёнов удостоился прижизненной мемориальной доски на её стене. Пожалуй нет в Москве более поэтического места, чем Политехнический. Кстати, в той же Большой аудитории в 1920-е и 1930-е проходили знаменитые политические судебные процессы с расстрельными приговорами. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 116 лет. Улица Правды (до 1934 года 2-я улица Ямского поля). Чёрно-белая фотография опубликована в журнале «Архитектура СССР» № 8 от 1938 года. Современный кадр с той же точки 85 лет спустя. Фотография появилась в журнале к завершению строительства семиэтажного жилого дома № 2а для сотрудников завода имени Авиахима. Проект архитектора Николая Александровича Метлина. Он проектировал образцовый Дворец физкультуры авиазавода имени Авиахима на Ленинградском проспекте. Старая фотография интересна дальним планом. Там можно разглядеть коттеджный посёлок, возведённый в 1925 году для сотрудников госзавода №6. Мы ещё посмотрим вблизи на эти коттеджи. Угол Покровки и Покровского бульвара. Вероятно, 1913 год. Современный кадр с той же точки — 110 лет спустя. Угловой дом на первом плане вошёл в историю Москвы в связи с именем Сергея Самойловича Зиберта. Инженер путей сообщения и действительный статский советник владел этим домом, но к моменту, когда была сделана чёрно-белая фотография, он уже скончался. Дом перешёл к вдове Ольге Павловне Зиберт. Отчётливо читается вывеска: Французский электро-театр. Удивительно, что этот кинотеатр закрылся буквально недавно, 54 года назад, в 1969-м. В советские годы он назывался «Аврора». Большой четырёхэтажный корпус на втором плане слева — доходный дом купца-старообрядца Фёдора Семёновича Рахманова. Храм на дальнем плане — Воскресенья в Барашах. Он сохранился, но в советские годы лишился куполов. Большой Предтеченский переулок. На чёрно-белой фотографии 1936 года — корпус Центрального института погоды. Современный кадр — 87 лет спустя. Здание сохранилось, но было перестроено. Теперь здесь Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Дом был построен в начале 1900-х годов для физико-географического института, рядом с обсерваторией Московского университета. На высокой башне был организован метеопост. В 1950-е здание было надстроено. Хотя в его новом облике угадывается прежний вид. Улица Правды (бывшая 2-я улица Ямского Поля). На чёрно-белом снимке 1932 года — дома авиационного завода № 1 имени Авиахима. Они были построены в числе первых весной 1925 года. В середине 1920-х здесь вырос целый посёлок корпоративных домов западной архитектуры (как писали в ту пору газеты). В каждом доме в среднем по пять квартир. Обе фотографии сделаны с одной точки.Улица Правды (бывшая 2-я улица Ямского Поля). На чёрно-белом снимке 1932 года — дома авиационного завода № 1 имени Авиахима. Они были построены в числе первых весной 1925 года. В середине 1920-х здесь вырос целый посёлок корпоративных домов западной архитектуры (как писали в ту пору газеты). В каждом доме в среднем по пять квартир. Кооператив завода не только строил, но и проводил канализацию и водопровод, что в ту пору было буквально роскошью. В каждой квартире была ванная комната. Строители отчитывались об удешевлении работ за счёт новых материалов. Наружные стены — шлако-известково-бетонные камни. Внутренние перегородки — шлако-алебастровые. Против деревянных они стоят на 50 процентов дешевле, несгораемы и совершенно незвукопроводны, сообщал журнал «Строительство Москвы» в октябре 1925 года. «Распределение квартир производится согласованно со всеми заводскими организациями завода им. Авиахима, рабочие и служащие которого составляют 99% членов строительного кооператива». Посёлок был снесён в середине 1950-х для строительства восьмиэтажного дома № 4/19 по улице Правды. Вы видите его на нижнем кадре. Обе фотографии сделаны почти с одной точки с разницей 91 год. _______