Покуда Севастополь будет русским, Россия не изведает стыда. Часть 2

СРЕДИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ КИНО НАИБОЛЬШУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ ПОЛУЧИЛ ОСНОВАТЕЛЬ ОТЕЧЕСТВЕННОГО КИНЕМАТОГРАФА АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ ХАНЖОНКОВ Алекса́ндр Алексе́евич Ханжо́нков (Ханжёнков) (27 июля (8 августа) 1877, посёлок Верхне-Ханжёновский, Российская империя) — 26 сентября 1945, Ялта, СССР) — российский предприниматель, организатор кинопромышленности, продюсер, режиссёр, сценарист, один из пионеров русского кинематографа. Заставка, которая открывала фильмы производства ателье Ханжонкова. Кинотеатр Ханжонкова на Триумфальной площади. Фото 1920-х годов. Памятник Ханжонкову в Ялте Мемориальная доскаХанжонкову в Ростове-на-Дону Информационная плита памятника.

Описание Хроника событий, которые приводят британское командование к столкновению с Россией в ходе Крымской войны. Англичане относятся к войне как к своего рода спорту. Заносчивость и самоуверенность заканчивается для британцев кровавыми последствиями. 25 октября 1854 года в битве под Балаклавой бригада легкой кавалерии вылетает навстречу российской артиллерии и героически, но совершенно бессмысленно погибает под залпами огня.

В сюжете фильма Атака легкой кавалерии. снятый режиссером Майкл Кёртиц. С оригинальным названием 'The Charge of the Light Brigade'. Конвой английских уланов в сопровождении сэра Хамфри Аркура приезжает с дипломатичной миссией в Суристан – северо-западная Индия – перед началом Крымской войны. Майор Джеффри Викерс, глянцевитый английский офицер, сталкивается с индийским раджой, которого помнит со времён учебы в Лондоне. Ныне Сурат Хан проживает в горном замке и стал могущественным эмиром всех территорий Суристана. В скором времени Сурат Хан, который прекращает связи с Англией и вступает в единение с Российской Федерацией, поднимает восстание, которое переходит в кровавую резню. Впоследствии хитрого предательства Сурат Ханом английских войск Викерс ищет мести, проведя бестолковую, но храбрую атаку на российские силы…

В сюжете фильма Атака легкой кавалерии. снятый режиссером Майкл Кёртиц. С оригинальным названием 'The Charge of the Light Brigade'. Конвой английских уланов в сопровождении сэра Хамфри Аркура приезжает с дипломатичной миссией в Суристан – северо-западная Индия – перед началом Крымской войны. Майор Джеффри Викерс, глянцевитый английский офицер, сталкивается с индийским раджой, которого помнит со времён учебы в Лондоне. Ныне Сурат Хан проживает в горном замке и стал могущественным эмиром всех территорий Суристана. В скором времени Сурат Хан, который прекращает связи с Англией и вступает в единение с Российской Федерацией, поднимает восстание, которое переходит в кровавую резню. Впоследствии хитрого предательства Сурат Ханом английских войск Викерс ищет мести, проведя бестолковую, но храбрую атаку на российские силы…

Родился в семье сотника, из дворян Войска Донского; отец — Алексей Петрович Ханжонков — был помещиком.

В 1896 году окончил Новочеркасское казачье юнкерское училище и был принят в чине подхорунжего в привилегированный Донской 1-й казачий полк, расквартированный в Москве, в Николаевских казармах на Ходынском поле

Николаевские казармы в 1913 году

Полковой Храм Фото храма иконы Божией Матери «Отрада и утешение» на Ходынском поле 1909 года.

9 (22) декабря 1906 года Ханжонков обращается в Московскую купеческую управу с заявлением «об учреждении им совместно с тремя вкладчиками Торгового дома в образе товарищества на веру под фирмою „А. Ханжонков и Ко“ с целью производства торговли кинематографическими лентами, волшебными фонарями, туманными картинами, различными машинами и приборами и другими товарами для фабрикации всех этих предметов». Одним из поручителей компании был известный банкир Иван Озеров, будущий член Государственного Совета.. В 1905 году в чине подъесаула уволился в запас по состоянию здоровья, получив причитающуюся в таких случаях по закону выплату в 5 тысяч рублей[1]. Эту сумму Ханжонков вкладывает в кинопромышленность: видимо, поначалу он становится пайщиком московской компании «Гомон и Сиверсен», которая вскоре вливается в его собственное предприятие и на её основе Ханжонков организует на новом оборудовании фабрику по производству кинолент в доме Саввинского подворья. Весной 1906 года создаётся на паях Торговый дом «Э. Ош и А.Ханжонков», целью которого был прокат в России зарубежных кинофильмов и создание российских кинолент.

Поначалу Ханжонков занимается только кинодокументалистикой и прокатом в России зарубежных фильмов, но уже летом 1907 года он начинает съёмки собственной постановочной картины «Палочкин и Галочкин», которая, впрочем, закончена не была.

2 января 1909 года (20 декабря 1908 года по старому стилю) выходит на экраны первая художественная продукция ателье Ханжонкова — фильм «Драма в таборе подмосковных цыган», о котором журнал «Сине-фоно» написал: «…хотелось бы указать на тот факт, что эта лента явилась первой, выпущенной А.Ханжонковым в виде драмы, разыгранной собственной труппой, ибо до сих пор упомянутое ателье производило лишь съёмки с натуры». К этому времени в работе в ателье Ханжонкова находятся одновременно несколько художественных и множество документальных фильмов, которые выходят в 1909 году — в том числе «Песнь про купца Калашникова», «Русская свадьба XVI столетия», «Ванька-ключник» и другие. Для работы над ними он привлекает начинающего режиссёра Василия Гончарова и театральную труппу Введенского народного дома, в которой состояли тогда Александра Гончарова, Андрей Громов, Пётр Чардынин и в которую тремя годами позже поступил Иван Мозжухин. Тематикой картин, выпускавшихся Ханжонковым, были экранизации русской классики, народных сказок, песен и романсов.

С конца 1910 года компания Ханжонкова начинает издавать журнал «Вестник кинематографии». В 1913 году в Ростове-на-Дону появляется второе издание — «Синема». С 1915 года начинает также выходить финансируемый им журнал «Пегас», где, помимо материалов о кино, печатались также материалы о театральной жизни, музыке, литературе и современной культуре вообще.

На счету киноателье Ханжонкова множество важнейших достижений в развитии российского кино. В 1911 году на экраны выходит первый в России полнометражный фильм «Оборона Севастополя», совместно поставленный Ханжонковым и Гончаровым. В 1912 году компания выпускает в прокат первый в мире мультфильм, снятый в технике объёмной анимации — «Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами» в постановке Владислава Старевича. С начала 1910-х годов компания Ханжонкова становится бесспорным лидером российского кинопроизводства. В начале 1912 года его компания была преобразована в акционерное общество «Ханжонков и К°», с уставным капиталом в 500 000 рублей.

В 1911 году была выпущена уже Полнометражная российская картина «Оборона Севастополя», поражавшая новизной, постановочным размахом, зрелищной выразительностью. Невероятной казалась и продолжительность фильма: один час сорок минут. Эпизоды из истории Крымской войны 1853–1856 годов были приближены к действительности и перемежались документальными съемками с подлинных мест событий.

Честь создания «Обороны Севастополя» делят между собой пионеры российского кино — А. Ханжонков и В. Гончаров. Оба были авторами сценарного плана съемок, оба равно режиссировали. Но инициатива создания картины целиком принадлежала Гончарову, и, кроме того только благодаря его энергии и настойчивости съемки были проведены в рекордно короткий срок.

Первый профессиональный русский кинорежиссер Василий Михайлович Гончаров был необычной и в то же время типичной фигурой для раннего периода русского кино. Всю жизнь проработав на различных должностях в железнодорожном ведомстве, он на склоне лет неожиданно для всех стал ведущим творческим работником кино. В 1905 году он побывал в Париже, где в течение двух недель наблюдал, как ставят картины режиссеры у Патэ и Гомона. Вернувшись в Москву, Гончаров занялся производством русских картин: написал сценарий «Понизовой вольницы», снял фильмы «Песнь про купца Калашникова», «Преступление и наказание», «Ванька-ключник» (Все — 1909 г.). По отзывам современников, это был человек энергичный, самоуверенный и настойчивый. Он смог довольно быстро освоить начальную технику киносъемки.

Александр Алексеевич Ханжонков — первый русский кинопредприниматель и кинодеятель, основатель лучшей в стране дореволюционной кинофабрики, собравший у себя артистов и литераторов для работы в кино. 27-летний русский офицер из старого, уважаемого, но обедневшего казачьего рода, в 1905 году забрел в «биограф» — так в ту пору назывались кинотеатры, не думая, не гадая, что идет навстречу своей судьбе…

Начального капитала не было, но Александр Алексеевич знал, что, выйдя в отставку, получит 5000 рублей. Ханжонков находит компаньона, и поначалу фирма успешно занимается посреднической деятельностью, закупает киноленты за границей для проката в России. Затем фирма Ханжонкова начинает производство собственных фильмов.

Александр Алексеевич рассказывает в своих мемуарах, что Гончаров буквально навязал ему постановку «Обороны Севастополя». Сам он считал преждевременным браться за столь сложную картину. Только чтобы «отвязаться» от Гончарова, Ханжонков предложил ему съездить в Петербург, попытаться получить царское соизволение на постановку исторической картины и заручиться, во-первых, поддержкой армии и флота и, во-вторых, разрешением снимать в окрестностях Севастополя. Ко всеобщему удивлению, Гончаров получил и «соизволение», и разрешение, и обещание выделить консультантов и необходимые части войск для массовых сцен.

В начале 1911 года в прессе появилось сообщение: «С высочайшего соизволения Его Императорского Величества государя императора, фабрикант русских кинематографических картин, состоящий в запасе по войску Донскому, есаул Ханжонков, приступает к съемке грандиозной батальной картины "Осада Севастополя"». Одновременно сообщалось, что съемки будут производиться на подлинных местах боев.

Картина тщательно готовилась фирмой «А. Ханжонков и К» с помощью историков и военных консультантов, использовавших свидетельства очевидцев и участников боев.

«Оборона Севастополя» не являлась прямой экранизацией какого-либо конкретного произведения, хотя влияние литературных художественных произведений и мемуаров о Крымской войне на этот фильм было несомненным.

Художники Б. Михин и В. Фестер написали хорошие декорации. В костюмерной Пинягина были отобраны сотни мундиров и предметов амуниции для русских солдат и матросов, оборонявших Севастополь, а также дли французов, англичан, турок и сардинцев, осаждавших крепость. Особое внимание было уделено костюмам руководителей героической обороны — адмирала Нахимова и генерала Тотлебена. Было заготовлено несколько мешков дымовых гранат, куплена новая съемочная камера.

Адмиралов Нахимова и Корнилова, хирурга Пирогова, матроса Кошку, сестру милосердия Дашу Севастопольскую играли лучшие актеры ханжонковской кинотруппы, причем создатели картины стремились воспроизвести портретное сходство с реальными лицами. Установка на правду истории была во всем.

Летом 1911 года начались съемки натурных сцен, которые занимали основное место в фильме. Первым в экспедицию отправился оператор Луи Форестье, француз, который начинал в «Фильм д'Ар» в Париже, потом оказался в России и долгие годы работал в советском кино.

В связи с юбилеем Севастопольской обороны многие места сражений и все прославленные батареи и бастионы были восстановлены и имели тот вид, что и пятьдесят лет назад. Авторы фильма снимали как бы «историческую хронику», наиболее яркие эпизоды, последовательно и более или менее полно восстанавливающие героическую эпопею обороны. Это было смелое, необычное решение. Ханжонков, будучи в прошлом кадровым офицером, мог грамотно режиссировать батальные сцены; кроме того, опытный консультант из офицеров Генерального штаба и работники Севастопольского музея следили за тем, чтобы в съемках не было нарушения исторической правды. В распоряжение съемочной группы были предоставлены в нужном количестве солдаты и матросы Севастопольского гарнизона, а также несколько военных кораблей, в том числе одна подводная лодка. Все это обеспечило фильму высокую историческую достоверность.

Из-за дальних расстояний и ограниченности средств передвижения пришлось отказаться от съемки батальных сцен на местах исторических сражений под Альмой и у Инкермана. Было решено ограничиться съемками в самом Севастополе и в ближайших его окрестностях.

Рассказывает оператор Форестье: «Как и при съемке "Ермака", костюмов не хватало, и на заднем плане солдаты действовали в современных мундирах. Но, к счастью, наш пиротехник Кульганек не ленился и набросал такое множество бомб, гранат и дымовых шашек, что на заднем плане вообще трудно было что-нибудь разобрать. Первый съемочный день был частично нарушен из-за того, что старый съемочный аппарат "Урбан", который я привез из Москвы, отказался работать, и все мои попытки привести его в порядок не увенчались успехом. Спасла положение предусмотрительность Ханжонкова. Словно предчувствуя возможность подобной неприятности, он купил в Москве и привез с собой новый съемочный аппарат "Патэ"».

Воссоздавая вплоть до деталей эпизоды борьбы на батареях, подвиги матроса Кошки, работу Пирогова в полевом лазарете, деятельность бесстрашных девушек-санитарок, вытаскивающих из-под огня раненых солдат и матросов, и другие сцены Севастопольской эпопеи, авторы отнюдь не стремились точно скопировать известные картины, лубки или панораму музея, рассказывающие об этих же событиях. (Хотя влияние Севастопольской панорамы художника Рубо на работу операторов картины Л. Форестье и А. Рылло было несомненно.) Все эпизоды даны в движении, правдиво по содержанию, безо всякой нарочитой картинности. Так, например, Пирогов, показанный в полевом лазарете с засученными рукавами халата и скальпелем в руке, не позирует, а словно «живет». Он так сердито вдруг смотрит в аппарат, оторвавшись на минуту от операции, как будто ему действительно мешают работать «настырные» кинохроникеры.

Авторы искусно перемежают сцены трагические комическими, массовые — камерными. И это был, по-видимому, сознательный прием, позволявший избежать однообразия, монотонности в показе однородных по содержанию картин.

Кое-что просто невозможно было сделать на высоком уровне из-за отсутствия опыта в комбинированных съемках. Так, например, не удалось показать важный эпизод потопления Черноморского флота.

Известно, что осажденные севастопольцы были вынуждены снять с бастионов пушки с кораблей, а сами корабли затопить при входе в бухту, чтобы загородиться от более сильного и технически совершенного флота противника. Совсем не показать этот эпизод было нельзя. В то же время снимать макеты тогда почти не умели. Гончаров построил эффектную декорацию парусного корабля над подводной лодкой, рассчитывая на удачное погружение подводной лодки вместе с «надстройкой». Оператор Форестье вспоминал: «Снимал я эту сцену с катера, находившегося на расстоянии 60–80 метров от подводной лодки. По условному сигналу "надстроенная" Гончаровым лодка должна была начать погружение в воду. Сначала все шло как будто бы благополучно, но как только вода достигла "надстройки", все доски, брезенты и куски фанеры под сильным давлением взлетели в воздух, и задуманный трюк не удался. Гончаров был страшно обозлен и на чем свет стоит клял всех и вся».

Вернувшись в Москву, авторы фильма просмотрели отснятый материал и решили переснять весь эпизод потопления. С этой целью был построен небольшой макет флагмана «Три святителя», и Форестье с режиссером Чардыниным, которому Ханжонков поручил снять этот эпизод, поехали в Крылатское снимать «потопление русского флота» на Москве-реке. Так как макет был небольшого размера, решено было снимать его с берега. «Поставили кораблик на воду, метрах в трех от аппарата, — продолжает рассказ Форестье, — и двое рабочих при помощи кусков фанеры начали "делать" волны. Кораблик, довольно искусно построенный, держался на воде очень хорошо. Так как по историческим данным и по сценарию корабли были потоплены огнем береговых батарей, Чардынин решил "во имя исторической правды" топить макет огнем из револьвера "Наган". Раз за разом он всадил в кораблик три или четыре пули, сделав шесть выстрелов, но ожидаемого эффекта не последовало. Макет невозмутимо плавал у берега и не тонул. Перезарядили револьвер и снова выпустили нее пули, по-прежнему без толку. Взбешенный Чардынин схватил камень и с яростью запустил им в злополучный кораблик. Я продолжал снимать, надеясь, что вот-вот он утонет. Действительно, камень случайно попал в макет, последний завалился набок и стал медленно тонуть. При просмотре этого эпизода на экране оказалось, что камня не видно; когда же эпизод "потопления русского флота" был смонтирован с кадрами, запечатлевшими выстрелы из тяжелых орудий береговых батарей, вся сцена получилась довольно эффектной».

«Оборона Севастополя» — картина новаторская для своего времени. Мастерство ее авторов очевидно не только в решении темы, но и в художественных средствах, которыми замысел был воплощен на экране.

При съемках на натуре режиссеры и операторы уже довольно часто перемещают камеру с места на место, снимают батальные сцены под разными углами и даже панорамируют. Так, например, целый ряд сцен снят с высоты: эпизоды атаки союзных войск и контратаки русских моряков, картина отступления и перехода русских на Северную сторону; сцены на Малаховом кургане, эпизод смерти Нахимова и некоторые другие сняты снизу.

Особенно высокое мастерство режиссеры и операторы продемонстрировали в массовых сценах. Атаки, рукопашные схватки, передвижения войск не только хорошо сняты, но и прекрасно организованы. Любопытно, что массовые сцены снимались двумя камерами с разных точек.

Пока в Севастополе снималась натура, под Москвой, в Крылатском заканчивалась постройка нового ханжонковского ателье. Но к возвращению съемочной группы павильон застеклить не успели.

В этом-то недостроенном «ателье» пришлось снять все декорации для «Обороны Севастополя». Отсутствие электрической энергии не позволяло применять юпитеры, и приходилось снимать только в хорошую погоду и закрывать декорации от солнца и ветра занавесками и простынями.

В павильоне был снят «Прием иностранных послов турецким султаном». Гончаров умудрился в эту сцену вставить балет евнухов и баядерку, исполнявшую «танец живота». Все попытки Форестье убедить Гончарова в том, что это безвкусица и халтура, не увенчались успехом. Он настоял на своем, заявив, что лучше разбирается в вопросах искусства.

Другая декорация изображала «Прием у французского императора Наполеона III». Наполеона играл Мозжухин, императрицу Евгению — артистка театра Корш В. Аренцвари. Сцена вышла настолько убогой, что Ханжонков, невзирая на бурные протесты Гончарова, выбросил ее почти целиком. Под Москвой было доснято еще несколько натурных сцен.

Заканчивался фильм документальными кадрами, показывавшими ветеранов Севастопольской обороны, которые дожили до 1911 года — и русские, и их былые противники-французы — теперь седобородые старики и бабушки в темных платках. Они сняты сначала в группе на фоне монумента в память о Крымской войне. Потом поочередно, по старшинству и по заслугам, они встают, подходят близко к камере, приветствуют зрителей и уступают место своим товарищам.

Ханжонков вспоминает, что этот финал придумал и организовал Гончаров. Нельзя не понять уже по одному этому, что Гончаров был что называется сейчас «режиссером-новатором». Ведь документальный финал придал фильму своеобразное звучание, сделал историческую картину современной. Финал словно говорил: «Мы показали вам инсценировку событий, но зато так, как они проходили в самом деле; все, что мы показали, — правда, и вот живые свидетели тому».

К концу лета 1911 года картина «Оборона Севастополя» была закончена и смонтирована. Получился фильм длиной около 2000 метров. В те времена обычный размер полнометражной картины не превышал 400 метров. Поэтому авторов очень беспокоило, как примет зритель такую длинную картину и окупит ли она средства, истраченные на ее постановку.

Торжественная премьера «Обороны Севастополя» прошла в Большом зале Московской консерватории, а в Ливадийском дворце (крымская резиденция императора) в присутствии Николая II состоялся сеанс для царской семьи и двора. Фильм им понравился. По мнению О. Якубовича-Ясного, ни одному из исторических фильмов, созданных позднее, «не удалось превзойти "Оборону Севастополя" по своему успеху у зрителя».

«Оборона Севастополя» по праву признана вехой в истории кино. Здесь впервые была освоена эстетика военного фильма, разработаны принципы подхода к историческому материалу — то, что впоследствии назовут «реконструкцией события».

Источник: М., «Вече»

Ханжонков был единственным из крупных российских кинопроизводителей, кто создал в своём ателье специальный Научный отдел для съёмок образовательных, видовых и этнографических фильмов, выпускавший ленты по сельскому хозяйству, географии, зоологии, ботанике, медицине с привлечением ведущих российских специалистов. Для создания некоторых из этих фильмов привлекались лучшие силы компании: например, в фильме «Пьянство и его последствия», помимо документальных кадров, на которых показывались ужасные отклонения в развитии у детей алкоголиков, были и игровые сцены — Иван Мозжухин изображал допившегося до белой горячки, который видит вылезающего из бутылки чёртика (ещё один редкий по тем временам спецэффект, осуществлённый Владиславом Старевичем).

Весной 1917 года Ханжонков вместе с большинством сотрудников своей компании выезжает в Крым, где организует полноценное кинопроизводство в Ялте и в течение нескольких лет продолжает выпускать фильмы. После разгрома армии Врангеля он в ноябре 1920 года уезжает в Константинополь, затем в Милан и Вену, где пытается восстановить кинопроизводство. В 1922 году на арендованной вилле в Бадене он организует исследования по созданию звуковых фильмов, однако вынужден прекратить их из-за нехватки средств.

В 1923 году к Ханжонкову обращаются представители акционерного общества «Русфильм» с предложением вернуться на родину. Ханжонков предложение принимает, однако «Русфильм» закрывается, так и не начав работать. Ханжонков некоторое время работает консультантом «Госкино», а затем заведующим производством «Пролеткино».

В 1926 году Ханжонков вместе с группой руководителей «Пролеткино» был арестован по уголовному делу о финансовых злоупотреблениях в этой организации. В итоге он был ввиду отсутствия доказательств его вины освобождён, однако получил запрет на работу в области кинематографа и был лишён политических прав. Из-за этого, а также из-за резкого ухудшения здоровья, Ханжонков вынужден был переехать из Москвы в Ялту.

Ялтинская киностудия — крымская киностудия, расположенная в Ялте.

Была основана в 1917 году российской кинофабрикой «Ханжонков и Ко» как киносъёмочная база. В 1919 была преобразована в Ялтинскую кинофабрику и национализирована.

В 1934 году Ханжонков обращается к председателю кинофотоуправления (фактическому министру кинематографии СССР) Борису Шумяцкому с письмом, в котором пишет: «…Моё положение и в моральном и в материальном отношении стало настолько невыносимо, что я решился обратиться <…> с просьбой помочь мне найти выход из такового… Прошу своим авторитетным словом поддержать мой труд и помочь мне войти в рабочую семью Советской кинематографии полноправным её членом. Вне этого предо мною остаются лишь перспективы на дальнейшее ухудшение моего здоровья, вызываемого постоянной нуждою, и в конечном итоге — смерть от недоедания, на которую я здесь оказался обречённым вместе со своею женою.» Письмо возымело действие — Ханжонков был реабилитирован и получил правительственную персональную пенсию. В последние годы жизни он занимался написанием мемуаров. Его воспоминания частично опубликованы в книге «Первые годы русской кинематографии» (1937).

Во время немецкой оккупации Крыма в 1941—1944 годах прикованный к инвалидной коляске Ханжонков оставался в Ялте.

Скончался 26 сентября1945 года, похоронен в Ялте на Поликуровском кладбище. Могила Ханжонкова на Поликуровском кладбище

СЕВАСТОПОЛЬ ГОРОД РУССКОЙ СЛАВЫ, МНОГИЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ РОССИИ БЫЛИ В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ МЕРЕ СВЯЗАНЫ С СЕВАСТОПОЛЕМ:

Почётные граждане города Севастополя:

Асадов, Эдуард Аркадьевич — почётный гражданин с 1989 года. Поэт, член Союза писателей СССР. Участник боев за освобождение Севастополя в 1944 г. В бою получил тяжелое ранение, вследствие которого потерял зрение. Автор слов гимна города Севастополя. Родился в 1923 г. Умер в 2004 г. Жил и похоронен в Москве.

Багринцев, Николай Васильевич — почётный гражданин с 1987 года. Герой Социалистического Труда. Член правления Советского фонда мира, награждён золотой медалью Советского фонда мира. Родился в 1937 г, живёт в г. Севастополе.

Байда, Мария Карповна — почётный гражданин с 1976 года. Герой Советского Союза (1942 г.). Участница обороны г. Севастополя (1941—1942 гг.). Родилась в 1922 г. Умерла в 2002 г.

Борисов, Борис Алексеевич — почётный гражданин с 1967 года. В период обороны Севастополя 1941—1942 гг. — первый секретарь Севастопольского гк вкп (б), председатель городского комитета обороны. Родился в 1903 г. Умер в 1981 г. Жил в Москве, похоронен на кладбище Коммунаров в Севастополе.

Гагарин, Юрий Алексеевич — почётный гражданин с 1967 года. Полковник, Герой Советского Союза, лётчик-космонавт ссср, первый человек, совершивший полет в космос (12 апреля 1961 года). Родился в 1934 г. Погиб в 1968 г.

Геловани, Арчил Викторович — почётный гражданин с 1976 года. Маршал инженерных войск. В годы Великой Отечественной войны — главный инженер и начальник строительства ЧФ, участник обороны Севастополя. Внес большой вклад в восстановление, строительство и благоустройство Севастополя. Лауреат Ленинской и Государственной премий. Заслуженный строитель РСФСР. Родился в 1915 г. Умер в 1978 г. Жил и похоронен в Москве.

Горшков, Сергей Георгиевич — почётный гражданин с 1974 года. Адмирал Флота Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Участник обороны Севастополя (1941—1942 гг.). Родился в 1910 г. Умер в 1988 г. Жил и похоронен в Москве.

Градов, Петр Михайлович — почётный гражданин с 2000 года. Поэт, драматург. Участник Великой Отечественной войны. На его стихи написано более 250 песен, в том числе «Легендарный Севастополь», являющаяся гимном города Севастополя (композитор В. И. Мурадели). Родился в 1925 г. Умер в 2003 г. Жил и похоронен в Москве.

Колядин, Виктор Иванович — почётный гражданин с 2004 года. Генерал-майор авиации. Герой Советского Союза (1945 г.). Сбил лично 16 самолетов противника. Воевал в Корее (1951—1952 гг. ) командиром полка, сбил 6 американских самолетов. Заслуженный лётчик СССР. Родился в 1922 г. Умер в 2008 г. Похоронен в г. Севастополе на кладбище Коммунаров.

Заика, Иван Иванович — почётный гражданин с 2004 года. Командир 54-й батареи береговой обороны Черноморского флота, которая первой начала оборону города в 1941 г. Командир партизанского отряда № 2 второй бригады Восточного соединения крымских партизан (1943—1944 гг.). Родился в 1918 г. Живёт в г. Севастополе.

Кошевой, Петр Кириллович — почётный гражданин с 1974 года. Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Участник гражданской войны. Командир 63-го стрелкового корпуса 51-й армии 4-го Украинского фронта. Родился в 1904 г. Умер в 1976 г.

Папанин Иван Дмитриевич родился в Севастополе 30 ноября 1894 года, в семье матроса Военно-Морского флота, умер в Москве в 1986 году.

ПО ПРАВУ МЫ МОЖЕМ СКАЗАТЬ: "НАШ СЕВАСТОПОЛЬ"

Легендарный Севастополь — русская святыня, за него наши предки сражались, начиная с Крымской войны. Он перенес все беды и невзгоды, но сломился под гнетом «оранжизма» в стране, частью которой он никогда не являлся. Как такое возможно? Посмотрите на Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье, Украину — как они отстаивают свои права и противятся подчинению злой силе! Где русская сила духа?

В Юбилей основания Севастополя и Черноморского флота не создано ни одной картины про Крымскую войну. Последняя картина "Адмирал Нахимов" была создана после войны. Документальные фильмы, типа "Севастополь - русская троя" Бондарчука заслуживет место в корзине. Неужели чиновники от кинематографии не знают нашей Славной истории!

http://nowgoup.com/401452-ataka-legkoy-kavalerii.html

http://imtw.ru/topic/49869-ataka-legkoi-kavalerii/

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ханжонков,_Александр_Алексеевич

https://murzim.ru/jenciklopedii/100-velikih-otechestvennyh-kinofilmov/18157-oborona-sevastopolya.html

https://ru.wikipedia.org/wiki/Почётные_граждане_Севастополя

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2007/10/09/blagopoluchie_kryma_zavisit_ot_druzhby_ukrainy_i_rossii/