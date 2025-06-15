Любим тебя, ФСБ!

Государство Израиль — это маленькая змеиная головка с рубиновыми кровавыми глазками, брызгающими ядом клыками, шипящая ядовитым огнём. Этим шипящим огнём автогена Израиль жалит народы, оставляет на странах кровоточащие укусы. Туловище этой змеи опоясывает весь мир. И мир задыхается от чудовищных объятий.Этот шипящий ядовитый огонь разрезал Газу и умертвил множество детей и женщин. Этот автоген прошёлся по Ливану, оставив огненные рубцы. Сейчас этот автоген оплавил Иран, вонзил свои жала в жилые кварталы Тегерана.

Исламский мир сотрясён. Исламское сопротивление подавлено. Погублены оливковые рощи в секторе Газа, которые я сажал вместе со своими палестинскими друзьями. Погублен каменный дом в долине Бекаа, где мои ливанские друзья угощали меня виноградом, и мы любовались лазурным морем. Погублена великолепная зеркальная мечеть в Тегеране, где ко мне подходили иранцы, и я читал «Отче наш», отражаясь в бесчисленных зеркалах этой волшебной мечети.

Израильская разведка, оснащённая технологиями, со штабом интеллектуалов, замкнутая на космос, опираясь на библейское вероучение, осуществляет операции, невиданные по своей виртуозности, коварству и эффективности. Израильская разведка, внедрённая в ХАМАС, указала все бункеры, все туннели, все цели, все склады с оружием, по которым Израилем нанесён сокрушительный удар.

Израильская разведка, внедрённая в ряды" Хезболлы", сумела уничтожить руководителей этой отважной боевой организации, вложив в их руки взрывные устройства. Израильская разведка наводнила Иран и дала целеуказания дронам и дальнобойным ракетам, наведя их на жилища иранских физиков, иранских военных стратегов, на центр управления иранских стратегических сил.

Иран, где твой ответ? Где твоя могучая армия? Где твои гиперзвуковые ракеты? Где священный город Кум? Где огненная молитва имама Хомейни? Когда перекроешь Ормузский пролив?

Израильская разведка присутствует во всех странах, её щупальца тянутся ко всем секретным кабинетам, всем политическим и военным структурам, всем научным, культурным и художественным школам. Израильская разведка "Моссад", секретная спецслужба 8200 питается соками британской разведки Ми-6 и американского ЦРУ.

Мировые разведки свили свои гнёзда в советских структурах — в армии, в науке, в дипломатии, в культуре, в спецслужбах. Мировые разведки разрушали Советский Союз, и остаётся неведомым, какая роль в разрушении Советского Союза была отведена "Моссаду". Оставшаяся после Советского Союза Россия, многократно ужаленная, отравленная, обессиленная, ослеплённая, в тысячах порезах, была усеяна осиными гнёздами мировых разведок, в том числе и "Моссада". Способна ли русская контрразведка прищемить хвост враждебным разведкам, внедрённым в плоть ослабленного российского общества? И не находит ли она сходства недавних украинских атак на базы российских стратегических бомбовозов с подобными же виртуозными решениями израильской разведки, наносившей удары по ХАМАС, "Хезболле" и Ирану?

И снова, в который уже раз, события в Иране подтверждают необходимость современной России мобилизоваться, покончить с дряблостью, расхлябанностью, двуязычием, опасливостью, боязливостью. Демобилизованная Россия — лакомый кусок для враждебных разведок. И какие ещё «Крокусы» в ближайшее время расцветут в русских городах?

Превращение органов государственной безопасности в «Орден меченосцев» создаст инструмент, способный обезопасить Россию от виртуозных и жестоких ухищрений иностранных разведок, поможет нейтрализовать боевое подполье, существующее на российских продовольственных и товарных рынках. Сломит тайный саботаж, препятствующий новому патриотическому укладу, который формируется в России, будь то элиты, культура, формы управления индустрией и обществом.

Русская разведка была самой сильной и мощной разведкой в мире, приблизившей Победу 1945 года. Пусть разведка сегодняшней России будет надёжной защитой наших ядерных физиков, кибернетиков, ракет подземного, воздушного, подводного базирования, русской музыки, русских романов, русских празднеств.

Мы верим в тебя, ФСБ! Верни на площадь Дзержинского. Верни в моё сердце веру в непобедимость русской разведки.