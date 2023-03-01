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Почему Украине удалось отбить Красный Лиман. Свидетельство офицера ФСБ

«ПолитнНавигатор» продолжает публикацию отрывков из новой книги Михаила Головлева «СВО. Клаузевиц и пустота», которая на этой неделе вышла в московском издательстве «Книжный мир» (Головлев – псевдоним полковника ФСБ Андрея Пинчука, одного из лидеров «Союза добровольцев Донбасса», который участвовал в боевых действиях в ходе СВО).

Сегодня мы представляем вниманию читателей главу 7 «Красный Лиман», которая анализирует действия российских и украинских войск в районе этого города.Почему Украине удалось отбить Красный Лиман. Свидетельство офицера ФСБ

Глава 7

Красный Лиман

Теперь, в развитие нашего анализа, через призму военного искусства рассмотрим динамику ситуации на Красном Лимане, которую многие военные аналитики называли «генеральным сражением осени».

На данное направление перебрасываются отступающие с Харьковского направления российские силы, в том числе 20-я армия, отряды и батальоны добровольцев.

Украинский штаб формирует здесь наступательный кулак в составе двух танковых, двух десантных и одной механизированной бригад. Второй линией идут батальоны территориальной обороны. Часть сил для наступления снимается с Северского направления. В последующем они усиливаются подразделениями из Славянска и Краматорска.

При этом, несмотря на достаточные для удара силы, в отличие от сложившейся у Российской армии практики лобовых штурмов, штаб ВСУ отказывается от прямой атаки Лимана. Вместо этого на широком охвате города наносятся фланговые удары, направленные на окружение и частичное выдавливание россиян. С этой целью активно задействуются мобильные группы, обеспеченные ПЗРК и ПТУРами, позволяющими ограничить применение российской авиации и танковых колонн.

Если использовать исторические аналогии, то ВСУ повторяет харьковское контрнаступление 1942 года, с которым проводимая Лиманская операция имеет подобную линию фронта.

Что же дала украинцам операция? Помимо тактического продвижения и взятия под контроль новых населенных пунктов, она создала широкий оперативный простор для продвижения на Луганскую республику в направлении северного берега Донца. В этом смысле операция обеспечила фланговую поддержку, разрезание луганских сил с российской территорией.

Итог – разрушение всей линии фронта и формирование угрозы потери Северодонецкой агломерации, наступление на Сватово и Старобельск.

Лавинообразное обрушение Харьковского фронта в принципе создавало возможность украинского блицкрига и было остановлено стойкостью российских защитников Лимана, в чём ключевая роль была именно у добровольческих батальонов БАРС (13, 15 и 16), луганских мобилизованных, а также у отдельных казачьих формирований, что вновь подчеркивает значение мотивации бойцов, в том числе, по отношению к армейским подразделениям. В целом же силы российского Западного военного округа и здесь продемонстрировали неготовность к полноценным боевым действиям (вспоминается аналогия с началом Великой Отечественной войны и генералом Павловым). Первая танковая армия, отступающая с Изюмского направления, оказалась неспособна прийти в чувство и боеготовое состояние.

Однако, несмотря на большое сосредоточение украинских сил, возможности по их массовому поражению и последующей контратаке российским Генштабом использованы не были.

Определенное время передовым рубежом обороны Лимана становятся удерживаемое русскими силами село Дробышево.

В итоге возникает реальная угроза взятия российских сил в котел. Политическое руководство Украины делает реваншистские заявления, сравнивая готовящийся Лиманский котел с Иловайским 2014 года.

На 30 сентября котел был практически замкнут. Дорога на Торское находилась под огневым контролем украинцев, остальные населенные пункты вокруг Лимана были ими взяты.Почему Украине удалось отбить Красный Лиман. Свидетельство офицера ФСБУ российской стороны было два варианта оперативного маневра: нанесение ударов на направлениях Пески-Радьковские-Редкодуб-Новое. Либо маневренное отступление на позиции Кременная-Сватово-Троицкое и занятие активной обороны.

Характерно, что попыток контрударов предпринято не было, и российские войска отступили. В Лиман направляются дополнительные силы (503-й гвардейский мотострелковый полк 58-й армии и несколько танковых подразделений), которые по нередкой практике, сразу, без разведки, полноценной подготовки бросаются в бой, что резко понижает их эффективность. В этот же момент российскими силами никак не было использовано оголение украинских позиций на Харьковском направлении, откуда были сняты резервы для удара по Дробышево-Лиману.

Здесь следует отметить, что, несмотря на наличие значительных ресурсов, украинская армия продолжает эффективно использовать так называемые «летучие отряды» – передовые легкобронированные мобильные наступательные группы на внедорожниках-пикапах с пулеметами на подвижных стойках, которые, осуществляя переправы через реку Жеребец, дестабилизируют и наносят существенное поражение российским силам, в основном, по трассе Сватово, откуда осуществляется снабжение российской группировки.

За сутки, на 2 октября, украинские войска продвинулись на 30 километров на Луганском (Лиман-Кременная) и Херсонском (Осокоровка-Дудчаны) направлениях.

После чего украинским штабом формируется тактическая группа из 128-й горно-штурмовой бригады и поддерживающего их батальона территориальной обороны, и вечером 3 октября осуществляется наступление на Дудчаны. К штурму привлекаются 35 танков, 15 БМП и 12 бронемашин «козак», что обеспечивает прорыв. Российские силы отступают, подрывая за собой мост через водохранилище.

Украинская сторона не снижает темп, и продолжает наступление на Мыловое и одновременно силами 96-го батальона 63-й бригады штурмует позиции россиян в районе Большой Александровки, что позволяет обрезать пути снабжения российской группировки.

Итог – падение Лимана и новая, выгодная украинской стороне линия фронта. При этом связывание украинских сил на Лиманском направлении предотвращает для россиян массированный удар по Боровому-Сватово.

https://www.politnavigator.net/pochemu-ukraine-udalos-otbit-...

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