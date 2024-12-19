Наши базы в Сирии

Нам дали 75 суток? Тревожные новости о наших базах в Сирии. Кругом враги и провокация Вот это - нынешняя карта со спутника военно-морской базы в Сирии. Те корабли, что выведены в море - это наши. Выведены на расстояние примерно в 8 километров. Обозреватель Юрий Баранчик связывает наш отход от порта с публикацией в Washington Post информацией — по данным газеты, киевский режим предоставил исламистам беспилотники и специалистов к ним.

А вот какие новости передает военный блогер и экс-помощница спикера Госдумы Анастасия Кашеварова:

«Хмеймим в окружении боевиков (который МИД России стал называть оппозицией) – боевики на КПП, и дежурят внутри базы. Плюс на некоторых базах происходят периодически попытки провокаций, обстрелов. Тартус оставлен, корабли с военными в прибрежной зоне. Предварительная договоренность о нахождении нашего контингента – 75 суток. После – вывод».

У военкора Олега Блохина, долгое время работавшего в Сирии и потому знающего ее "от и до" информация еще тревожнее, но на саму базу он смотрит, пожалуй, так, как никто. Вот что он сказал в интеревью.

- Вы полагаете, что мы базы наши из Сирии выведем? То есть, это вопрос времени, или не факт?

- Да, выведем. Ну а зачем их там держать? Там сейчас не то, что недружеский, а абсолютно вражеский режим. И у нас зависимость – захотели турки проливы закрыть, всё, вы туда не попадёте. А уж про самолёты я вообще молчу. Вы представляете, какой это риск? Вот прилетает туда самолёт, и какой-то бабуин просто по своему желанию стреляет. А когда он на посадку идёт, его и с РПГ можно даже попытаться сбить.

Держать базы во враждебной среде, это вообще против здравого смысла. Поэтому однозначно базы надо выводить. Нечего их там держать сейчас. Не будет этой базы, в принципе, можно с любой другой базой договориться.

Вообщео военные базы должны быть максимально простыми и функциональными, чтобы в случае чего было не так жалко бросать.

Все так переживают за эти базы, я вообще за них не переживаю. Во-первых, содержание баз стоит денег. Все говорят, как хаб, ну так есть Ливия, туда всё прекрасно долетает и доходит по воде, ничего страшного в этом вообще нет.

На сегодняшний день мы даже в плюсе в деньгах поимели. Если откинуть моральное, то что жалко людей, которых сейчас будут геноцидить, то в экономическом плане для нас это огромный плюс, потому что Сирия для нас – это была большая дыра. Мы там ничего не зарабатывали, ничего не вынимали.

А что касается Африки, ну, на другую базу поставим все, которая проще.Я не вижу здесь вообще никакой проблемы, трагедии.

Что касается того, кто во всем этом виноват, то в очередной раз подтверждается: виновный один - и это Эрдоган.

Напомню еще раз слова экс-советника по безопасности спецпосланника ЕС на Ближнем Востоке, бывшего сотрудника британской разведки MI6 Аластера Крука: Крук:

«Я имею в виду, что в какой-то степени это именно Асад предал Россию и Иран в надежде, что сможет нормализовать ситуацию, сблизившись с государствами Персидского залива и отдалившись от сопротивления России и Ирана.

...Считаю, что в этой ситуации Эрдоган предал Путина.

Потому что всего 10 дней назад в Астане прошла встреча, это было общее собрание между Ираном, Россией и Турцией, на котором было решено, что джихадисты должны быть изолированы в Идлибе при строгих условиях, и Турция подписала это соглашение. Эрдоган, по сути, был гарантом, и он полностью нарушил все договорённости с Россией и устроил восстание против Асада.

Вот в таких условиях, с потенциально выпущенными тысячами террористов ИГИЛ должны остаться наши базы?

https://t.me/dozornyinadsharom/21798

Президент Турции Эрдоган на выступлении в Сакарье перед однопартийцами пообещал пересмотреть итоги Первой мировой войны и присоединить сирийские территории (ранее османские провинции) в состав Турции.

Эрдоган назвал террористов «братьями» и заявил, что Алеппо, Дамаск, Идлиб и другие города Сирии станут турецкими провинциями Выступая на конгрессе, Эрдоган заявил, что сирийские города Алеппо, Идлиб, Хама, а также Дамаск и Ракка станут турецкими провинциями. По его словам, люди, живущие на этих землях, связаны с Турцией, хотя и находятся за ее пределами. Террористов, захвативших власть в Сирии и вырезавших христиан и этнические меньшинства, турецкий лидер назвал «своими братьями, создавшими временную администрацию и обеспечившими порядок и безопасность, благодаря чему турки начали возвращаться на эту землю». Президентство Асада Эрдоган описал как «61 год угнетения» и заявил, что после переворота тому «пришлось собирать вещи и бежать в одночасье». Боевиков-исламистов он назвал «революционерами, свергнувшими режим Асада». Своих симпатий к радикалам Эрдоган не скрывал (https://t.me/readovkanews/90310) еще в ходе их наступления на Дамаск. Кроме того, турецкий лидер заявил, что, «очистив другие части Сирии от захватчиков», Турция создаст «необходимую почву для возвращения всех ее братьев в свои дома». Сейчас протурецкие группировки продолжают продвигаться на северо-восток Сирии, очищая города от курдов.

https://t.me/readovkanews/90636

Однако, как отмечает "Рыбарь":

Реальная возможность данного сценария, впрочем, пока выглядит сомнительной, поскольку вместе с Сирией турки получат территорию с огромным клубком противоречий, социально-экономических, политических, демографических и других проблем, от распутывания которых у Турции банально может развязаться пупок.

Однако ничего не мешает Эрдогану делать такие громкие заявления чисто по имиджевым соображениям ради сотрясения воздуха, по обыкновению выставляя себя тем, кем он на самом деле не является.

https://t.me/rybar/66346

А вот информация от ИНОСМИ, Яндекс.Дзен

После переворота в Сирии многие страны стали проявлять лихорадочную активность, надеясь что-то выиграть от сотрудничества с новыми властями, пишет Advance. Перечень возможных победителей может удивить. Названы также и главные проигравшие. И если кто-то считает, что аутсайдер — Россия, то зря. Драматичный переворот в Сирии шокировал мир, но реакция, вероятно, лучше всего характеризует, в каких международных условиях сегодня все это происходит.

Переворот в Сирии произошел быстрее, чем кто-то мог себе представить, и, похоже, последствия наступят так же быстро. Как будто ни у кого нет времени глубоко задуматься, что означает свержение Асада и как это все случилось, поскольку сейчас все лихорадочно занимают новые позиции прежде, чем их занял кто-нибудь другой.

Спокойно смотреть на перемены d Сирии никто не может, в отличие, например, от возвращения талибов* к власти в Афганистане, где только намного позже после случившегося сначала Китай, а потом Россия начали осторожно прощупывать почву и искать пути сотрудничества с новым/старым исламистским режимом. С Сирией все иначе, и дипломатия уже работает вовсю. Россияне еще в конце прошлой недели выбирали, по какой колонне боевиков нанести удар с воздуха и хвалились, что уничтожают их "сотнями", а уже сегодня новый сирийский флаг развевается в Москве, звонят телефоны, ведутся переговоры с новыми властями, пока российские СМИ поспешно меняют терминологию и уже не чураются словосочетаний вроде "вооруженная оппозиция".

И такое происходит не только в России, а буквально везде. Наиболее яркий пример — бейрутский канал Al-Mayadeen, который до самого конца твердо поддерживал Асада и передавал новости о том, что вокруг Дамаска возвели "непробиваемую оборону" и что джихадисты неизбежно проиграют. А всего через несколько часов вещания риторика изменилась на 180 градусов. Новая власть признана, и под "вооруженными силами" уже имеют в виду боевиков, которые только что вошли в Дамаск!

Иран тоже ничем не удивил. На сайтах вроде Press TV где-то в самом углу освещалась тема, которую характеризует заголовок "Запад приступил к свержению Асада". В основном же там преобладали новости о том, что Иран выражает волю к продолжению диалога, сохранению отношений и всеобщему сотрудничеству в области безопасности в регионе.

На Западе картина та же. Его желание свергнуть Асада было настолько сильным, что СМИ на Западе буквально не сдерживали ликования, когда боевики "Хайят Тахрир аш-Шам"* выдвинулись из Идлиба и с неимоверной скоростью заняли Алеппо. Весьма щекотливая ситуация, если учесть, что официально "Хайят Тахрир аш-Шам"* все еще числится у них террористической организацией, а что касается ее лидера аль-Джулани, то за "информацию, которая поможет его поимке", по-прежнему обещаны десять миллионов долларов.

Возможно в ФБР трезвонят телефоны, и бдительные граждане сообщают, что Джулани сейчас в Дамаске, выступает с речью и заявляет, что "будущее Сирии" в руках его бойцов? Конечно, все это полный абсурд, но вскоре будут внесены "коррективы". До конца недели розыск могут прекратить, а неудобные формулировки забыть.

Никуда не денешься, раз "Хайят Тахрир аш-Шам"* за ночь превратилась в общепризнанную сирийскую власть, а в данный момент никто не возьмется заявить обратное. Может, кто-то осмелится позднее со злости, когда "Хайят Тахрир аш-Шам"* неизбежно кого-нибудь разочарует.

Хотя все это, возможно, звучит забавно, ситуация крайне серьезная. Подобный кульбит означает, что вчерашние террористы могут проводить операции отмщения мирным гражданам, в чьей лояльности сомневаются, и никто им и слова поперек не скажет, так как не намерен ссориться с новыми властями Сирии.

Сам факт того, что такие игроки, как Россия и Иран, стараются быстро переориентироваться, доказывает нам, что в определенной мере боевики, вошедшие в Дамаск, все еще не определились. Чего они хотят? К кому тяготеют? Будут ли они максимально лояльны к Турции, которая их, в общем-то, и породила, а потом "перевоспитала", чтобы они мало-мальски сгодились для управления страной? А может сейчас, когда Дамаск в их руках, как и почти все в Сирии, их опьянит власть и они захотят самостоятельности?

Нужно помнить, что до недавнего времени еще действовали правила, которые теперь совершенно не актуальны. Всем врагам Асада на самом деле было безразлично, кто его свергнет (пусть даже самая темная сила). Пока они горели этим желанием, они не задавались вопросом, кто и насколько радикален. Точно так же сегодня на Западе никто не спрашивает, насколько коррумпирована Украина?

Однако теперь, когда Асад исчез из Дамаска, как призрак, который понял, что все это больше просто не имеет смысла, региональные и международные поклонники и спонсоры сил, боровшихся с Асадом, задумаются, кто на самом деле правит Сирией.

Пока об этом еще рано говорить, но кое-что имеет значение уже сегодня. Давайте взглянем на нынешнюю "военную карту" Сирии. Все, кроме курдских областей на востоке и некоторых пустынных оазисов ИГИЛ*, контролирует "реформированная "Аль-Каида"*. Все, за исключением российской военной базы на берегу Средиземного моря. Как же так? Результат проворной московской дипломатии. Но это неприятно признавать тем, кто более десяти лет вкладывался в боевиков, которые наконец одержали победу.

В них вложили очень много, но не похоже, чтобы их держали под контролем.

Ясно, что кто-то пользуется большим влиянием, а кто-то меньшим. Тем не менее, судя по всему, что мы до сих пор видели, Турция получит самое большое влияние. Она получила Сирию такой, какой хотела ее видеть, и теперь будет относиться к ней как к своеобразной полуколонии. Те, кто так ликует из-за свержения Асада, возражать не станут, и, более того, они еще долго будут благодарны Турции.

Царит ликование, но вряд ли оно продлится долго. Главная новость для СМИ — освобождение заключенных из сирийских тюрем. Там сидело немало, но сколько сидит в соседней Турции? Еще больше, но это табуированная тема, которая "омрачает праздник"!

Израиль не погрузился в ликование. По данным некоторых источников, израильские войска буквально расширяют свою оккупацию территорий Сирии, но этого как будто никто не замечает, даже вооруженные до зубов победители в Дамаске и других городах. Нетаньяху утверждает, что занимается ликвидацией больших сирийских арсеналов, чтобы те случайно не были использованы против Израиля. А что на это отвечает "Хайят Тахрир аш-Шам"*? Им это оружие не нужно? Или на этот счет заранее заключили секретный договор?

Ясно одно: с победой боевиков распалась не только светская Сирия, но и ключевой участок так называемой Оси сопротивления, иранского проекта, целью которого было по сути остановить Израиль, а быть может, устранить его и тем самым предотвратить поражение Палестины, хотя с этим поражением уже смирился весь мир.

Ось сопротивления выглядела так: Иран — Ирак — Сирия — Ливан — сектор Газа. Сколько звеньев уже устранили? Почти все и за короткий срок. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху крепко увяз в коррупционных аферах и военных преступлениях, но в конце концов израильские националисты будут ставить ему памятники.

Иран оказался в крайне невыгодном положении. Ситуация уже давно складывается не в его пользу: убийство генерала Касема Сулеймани, трагическая смерть президента Ибрахима Раиси, ликвидация почти всего руководства ХАМАСа, убийство Хасана Насраллы, внутренние протесты, экономические проблемы, победа Трампа, а теперь свержение Асада…

Иран — большое и сильное государство, но даже там сегодня не могут не бояться за свое выживание.

Где тут место Китая? Есть мнение, что события в Сирии нанесли ему болезненный удар, поскольку перечеркнут его амбициозный план Шелкового пути, который немыслим без выхода к Средиземному морю. Но так ли это? Если Китай смог договориться с талибами*, он подстроится и под боевиков в Сирии. Более того, если в Сирии воцарится мир, для Китая так будет даже лучше.

Получается, главный проигравший — Россия? Вопрос. Благодаря завершению сирийской истории она может полностью сосредоточиться на Украине.

Нам еще только предстоит узнать, кто главные геополитические победители и проигравшие, и их список нас, возможно, удивит.

Хотя уже ясно, что среди проигравших точно будет сирийский народ, хотя многие сегодня наивно полагают, что обрели свободу и лучшее будущее. Ликование после свержения Асада, конечно, многое говорит о том, в каком состоянии пребывала страна. Однако полностью ситуация еще не прояснилась, и трезво оценить ее можно будет потом.

*запрещенная в России террористическая организация.

https://mpsh.ru/29151-proval-r...

Очередная колонна Русской армии в Сирии. На этот раз колонна Росгвардии на побережье Латакии. Снято скорее всего ваххабитами. За кадром слышится лающее гырканье

https://t.me/warhistoryalconafter/198481

Колонны техники ВС РФ покидают районы расположения в глубине Сирии и двигаются в Латакию. Технику скорее всего вывезут через Тартус. Пока серьезных инцидентов с колоннами не было.

После краха САР и САА, смысл нахождения российских войск в Рожаве или восточной Сирии практически исчез.

На текущий момент интерес РФ заключается в сохранении своего дипломатического присутствия в Дамаске, а также сохранения в полном или усеченном виде своих военных баз в Латакии. Закрытые переговоры с боевиками по этому поводу уже идут. Если базы в Латакии сохранятся, это позволит РФ минимизировать для себя последствия развала САР- отмечает Борис Рожин

https://t.me/boris_rozhin/147746

Какие же все-таки угнетенные ваххабиты-террористы в Сирии, которые кудахкают, тявкают на наши колонны, на наших мужиков, которые возвращаются домой. Они понимают, что кроме тявканья ничего не могут сделать с нашими пацанами, ибо их сразу же сотрут с лица земли.

Собаки лают - караван идет.

https://t.me/osetin20/9751

Большая колонна военнослужащих России вышла с территории контроля СДС и направляется в сторону Тартуса. Колонна кажется бесконечной. Дай Бог наши парни дойдут до баз без неприятных инцидентов.

https://t.me/Oleg_Blokhin/62077

Cирия по сути стала первой страной где легализовался официальный террористический режим. Ранее на подобное претндовала террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ),взявшая огромную часть территории Ирака и Сирии, но никто этот режим не признал, а после, благодаря РФ , этот гнойник уничтожили. Но, в Сирии террористов ХТШ уже признают как власть, а значит туда начнут сьезжать 10ки тысяч различных мастей джихадистов, в том числе из РФ и стран СНГ, которые заряжены на построение халифата или тюркского Турана. И этим животным не нужно больше добираться до ИГИЛ через границу по пустыне, теперь можно купить билет до Дамаска и прилете Туркиш Эйрланс туда, а после подготовки теми же турецкими авиалиниями в Москву готовиться к террактам и дестабилизации ситуации.Тем более безвиз для граждан Средней Азии открыт и закрывать его не планирует, значит к нам могут попадать орды ваххабитских животных.

Бомбить мы их в Сирии уже не можем-это же теперь государство, а значит нам нужно эту террористическую Сирию разваливать, cталкивая носами курдов и протурецких боевиков, но формируя своих прокси из алавитов, христиан, бывших САА и сторонников светской Сирии.Такие там есть. В случае новой гражданской войны мы уже должны поддерживать нашу оппозицию против режима ваххабитов. Их нужно уничтожать там. Другого пути нет. Либо увидим всех этих животных в Москве скоро. Хотя с безвизом и так увидим. https://t.me/zloy_zhurnalist/20116

Российские войска стягиваются с востока Сирии на авиабазу Хмеймим. На самой базе кратно увеличилась активность рейсов наших ИЛ-76. Согласно спутниковым данным наши вывезли оттуда С-400.Арабские СМИ пишут, что Росси начала эвакуацию наших баз. Похоже, что нашему присутствию в Сирии подошел конец, но сейчас я не вижу смысла держать там авиабазу,которая на территории недружественного режима и может быть в кратчайшие сроки уничтожена.От морской базы был бы еще толк как базы снабжения флота,который уходит в рейды по Средиземноморью, но она тоже на территории террористов и постоянно под угрозой.

Вот такой вот удар от Эрдогана.То, что базы выводим, говорит о том, что не стали турку ничего давать и договариваться о том, чтобы их оставить. В этом есть плюс. Плюс также в том, что вся эта техника и самолеты будут участвовать в войне против хохла.

https://t.me/zloy_zhurnalist/20128

«Maxar» публикует свежие спутниковые снимки российских баз в Сирии – Тартус и Хмеймим. На кадрах можно увидеть фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков» и фрегат проекта 11356Р «Адмирал Григорович», непосредственно сам Тартус, и Хмеймим с парой Ан-124-100 в процессе погрузки/разгрузки.

https://t.me/rosich_russia/70448

В сирийской Латакии замечена большая группа, предположительно, российских вертолётов, которые могли быть переброшены сюда с других баз, блокированных "новой властью".

https://t.me/wagner_group_pmc/69565

И вот одно из недавних заявлений Турции.

Россия не вывела все свои подразделения из Сирии и вряд ли сейчас уйдет оттуда, полагает глава Минобороны Турции.

Турция готова оказать поддержку РФ в ее работе с подразделениями в Сирии, но не получала пока соответствующего запроса, отметил глава МО Турции.

Ага... на поклон к распетушившемуся Эрдагоше приглашают бежать...

https://t.me/rosich_russia/70505

Выдалось время слегка перевести дух - прослушал этот круглый стол по поводу ситуации в Сирии.

Много умничать не буду, умные люди там в принципе уже все сказали. Добавлю свои соображения (может повторюсь):

1.Российское присутствие переживает сейчас катастрофу. Мы поставили на лошадь, спасли (совместно) от смерти, но лошадь оказалась ослом, которого, впрочем, мы не особо и стремились облагородить в результате чего он неожиданно издох. И тут ничего не поделаешь- надо осознать принять и действовать дальше.

2. Никаких иллюзий питать относительно трехзвездочных захвативших власть нельзя. Россия в данном случае их противник, вернее союзник главного врага, который добросовестно их утюжил и они - это прекрасно помнят. А при случае и напоминают без микрофонов.

3. Спасать кого можно и как можно из пророссийских. Придёт время ( а оно обязательно придёт ) -все они нам пригодятся в будущем.

4. Базы пережатые турками с проливов и с перекрытым пространством с севера, а теперь ещё и в качестве фактических заложников у ХТШ - обесценивают все те немногие преимущества и являются фактором минусовым. Вопреки рассуждениям туркам никакого противовеса в нашем лице сейчас американцам не нужно, они считают, что и сами разберутся. То, что была угроза провиснуть с Африкой (даже снабжение собственно самих баз после начала СВО стало проблемой ) я , да и не только я, писали ранее, указывая, что нужны страховочные допмаршруты, как воздушные так и морские.

Как ни парадоксально , но сохранение наших баз могло бы быть выгодно американцам, чтобы оставаться занозой у турок, но не до такой степени, чтобы реально их лоббировать.

5. Если Трамп выйдет из Сирии, то будет похож на Байдена с Афганистаном. Пусть отдаленно, без драматизма, но все таки. Брошенные союзники и надувающаяся от самомнения Турция - уже не слегка потерявший берега член НАТО, который слишком часто дерзит и своевольничает. Опять же монархии Залива (КСА в первую очередь) ещё более укрепится в мысли, что после Афганистана второй раз уже не случайность и надо как-то поплотнее работать с другими и поменьше оглядываться на такого союзника.

6. Деньги ХТШ, я думаю даст или уже согласовал Катар, хотя бы на первое время, чтобы не протянуть ноги. Главные, кто хочет на этом погреться - турки, учитывая дырявый рынок и мгновенное перетекание валюты за пределы бывшей Сирии.

7. Если ХТШ все таки согласится на автономию курдов - это удар для Турции. И не надо сравнивать Иракский Курдистан и Сирийский. Там даже курды сами разные, не говоря о том, что Барзани давно сотрудничает с турками и не дружит с РПК. В Сирии такого Барзани нет, хотя там тоже внутри курдов примерно 50 на 50 тех, кто близок к РПК и те, кто не очень. Просто проРПКшные силы там самые боевитые.

8. Сейчас сирийское население (часть) на эйфории. Все ждут быстрых улучшений после освобождения от кровавого режима. Возможно частично и местами такое будет, но принципиально без огромных вливаний денег на закупку нефти (или возвращения Заевфратья, но там тоже надо восстанавливать) и пшеницы, трат на восстановление базовой инфраструктуры ситуация не изменится, а скорее всего наоборот ухудшится.

Итог, нам надо фиксировать ущерб, минимизировать дальнейшие убытки и предоставить ситуации дрейфовать дальше, следя и занимаясь перезагрузкой концепта.

https://t.me/knyaz_cherkasky/2767

Итог на 15 декабря подвел Борис Рожин:

1. Переговоры с ХТШ относительно наших баз продолжаются. Стороны пока обмениваются предложениями и обсуждают возможные параметры. Определенные точки соприкосновения по ряду параметров уже есть. Но есть пара проблемных вопросов.

2. Никаких решений о полном выводе баз в Латакии и Хмеймиме на текущий момент нет. Пока что. Если договориться с ХТШ по базам не получится, придется организовывать процесс вывода войск и техники в полном объеме. Это тоже не быстрый процесс. Но хотелось бы верить, что базы будут сохранены. Так проще, нежели договариваться об альтернативах в других странах.

3. С остальных опорных пунктов в Сирии, которые не были прописаны в договоре о базах в Латакии, наши войска оттягиваются в направлении Тартуса или Хмеймима. Пока что без существенных инцидентов.

4. Излишки техники, которые образуются в Латакии при этом будут вывезены, а группировка даже в случае с договоренности с ХТШ по базам будет сокращена ввиду отсутствия для нее прежних задач, которые требовали развернутого военного присутствия в разных районах Сирии.

5. Посольство РФ в Дамаска пока что также остается и вероятно останется. Охрану внешнего периметра сейчас обеспечивают боевики ХТШ, отгоняющие от посольства боевиков группировок не входящих в ХТШ (калька ситуации в Кабуле), в том числе и со смертельным исходом для некоторых из них.

6. Помимо Асада, ряд высокопоставленных лиц прежней армии и правительства Сирии находятся нынче в России в фактической политической эмиграции. В обозримой перспективе они вряд ли смогут вернуться на родину и из актуальной политики Сирии они на текущий момент выпали.

7. Остатки сирийской армии ушедшие в Ирак, вряд ли сейчас смогут представлять собой боеспособную силу. Возможно, иранцы возьмут их под крыло и создадут формирования из сирийцев под крылом своим многочисленных прокси-структур. Хотя вопрос боеспособности сирийских формировании остается под вопросом. Но это уже забота иранцев.

8. В самой Сирии, особенно за пределами крупных городов продолжаются убийства лиц связанных с прежним правительством и армией, а также грабежи и мародерство. Боевики ХТШ пытаются создать видимость законности, но за пределами нескольких крупных городов власть по сути принадлежит различным вооруженным бандам, которые пользуются вакуумом власти и безопасности. ХТШ даже если захочет, не сможет в короткие сроки все это прекратить.

9. Израиль продолжает закрепляться на оккупированных сирийских территориях и демонстрирует желание не только удерживать и заселять Голанские высоты захваченные ранее, но и распространить оккупацию на новые территории. Даже ХТШ были вынуждены на публике заявить, что против израильской оккупации и что Израиль должен прекратить удары по Сирии. Впрочем ХТШ вряд ли что-то сейчас сможет сделать Израилю.

10. Ключевой же вопрос будущего Сирии - ограничатся ли ХТШ и Турция перекрашиванием Сирии в зеленый цвет по Евфрату (включая грядущий захват Табки и Ракки) или же состоится вторжение в основную Рожаву. США и Турция как раз ведут по этому поводу переговоры. Все прекрасно понимают, что без нефти Рожавы, экономическая ситуация для "зеленой" Сирии будет столь же неприемлемой, как и для правительства Асада. Эрдоган очевидно хочет окончательно разрешить курдский вопрос, пока есть возможность. США само собой не хотят отказываться от курдской карты, которую они используют для прикрытия грабежа сирийской нефти и сохранения своего военного присутствия в Сирии.

https://t.me/boris_rozhin/148004

Вывоз излишков техники с Хмеймима и Тартуса на 17.12 https://t.me/boris_rozhin/148176

Британский дипломат Стивен Хики — предвестник хаоса на Ближнем Востоке.

После многочисленных интервью лидер террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джуляни начал принимать иностранные делегации из западных стран. В Дамаске уже отметились дипломаты из Германии, Франции, ООН. Цель у всех одна — установление контактов с новыми властями Сирии. В ЕС пошли дальше, сказав, что готовы снять санкции взамен на закрытие российских баз в стране.

Но одними из самых первых Сирию посетили два британских политика. Уполномоченная Великобритании по делам Сирии Энн Сноу и глава отдела Ближнего Востока в британском Форин-Офисе — Стивен Хики, которого в СМИ даже не упоминают.

Хики — очень интересная персона. Он очень быстро продвигался по карьерной лестнице, специализируясь на Ближневосточном регионе.

Он успел поработать в Ливии, в Сирии, в Ираке, в Египте и даже в ЮАР.

И так уж получалось, что с его приездом в этих странах начинались массовые беспорядки, а в Египте все даже дошло до госпереворота.

Конечно, это все можно назвать совпадением, но, как правило, где у британцев есть важные интересы, там происходит нечто подобное.

И довольно стремительное продвижение Хики по карьерной лестнице, в независимости от смены высшего руководства Великобритании, демонстрирует его навыки и значимость.

Правда, в выборе Аль-Джуляни британцы проявили, мягко говоря, неразборчивость. Впрочем, после Зеленского уже ничему не удивляешься: лидер ХТШ в отличие от украинского президента хотя бы догадался надеть костюм, соблюдая минимальный политес. А вот то, что нужно галстук ещё надеть никто Аль-Джуляни не подсказал — но наверняка британцы эту оплошность быстро исправят.

https://t.me/rybar/66446