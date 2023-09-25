Красный Тойво. Жизнь и смерть Тойво Антикайнена

Отношения Финляндии и РСФСР складывались тяжело и особенно обострились во время финской гражданской войны. Советская Россия всячески поддерживала левых, но они проиграли — к власти в Финляндии пришла коалиция антикоммунистических сил. Новое правительство пыталось использовать напряжённую обстановку на северо-западе России для реализации имперских амбиций. На границах советского государства разгорался новый конфликт.

Одной из самых противоречивых фигур Гражданской войны в Карелии стал Тойво Антикайнен — герой для одних и осуждённый военный преступник для других.

Карельское восстание

После первой советско-финской войны 1918–1920 годов и Тартуского мирного договора финны, казалось, отреклись от идеи присоединить часть карельских земель. На самом деле это было лишь временное затишье в длительном конфликте.

На протяжении Гражданской войны в Карелии возникали проблемы с продовольствием — особенно тяжело приходилось жителям восточной части республики с преимущественно карельским населением. Здесь первые десятилетия XX века были сильны ирредентистские, то есть объединительные, стремления по отношению к Финляндии, а финны их горячо поддерживали. Всё это привело к восстанию против советской власти в ноябре 1921 года.

Недовольные карельские крестьяне сформировали вооружённые отряды. Полупартизанские соединения состояли в том числе из карелов, бежавших в Финляндию после разгрома Ухтинской республики в 1920 году, и финских добровольцев-антикоммунистов. Правительство Финляндии отрицало участие своих военных в походе. Тем не менее в Карелии оказалось около 500 добровольцев и более 30 кадровых офицеров финской армии.

Антикоммунистические отряды карелов и финнов нападали на аванпосты РККА, громили гарнизоны, захватывали железнодорожные станции и брали под контроль деревни и сёла. Угроза постепенно нарастала. В декабре 1921 года Красная армия перешла в контрнаступление: восставших удалось выбить из множества населённых пунктов. Ситуация стабилизировалась, но для полного разгрома противника нужен был решающий удар.

Тойво Антикайнен

Военный штаб в Карелии решил, что лучшей тактикой станет глубокий рейд по тылам противника. Большевики хотели уничтожить финское командование, чтобы обезглавить восставших. РККА создала мобильную группу под руководством красного финна Тойво Антикайнена.

Антикайнен родился в Гельсингфорсе (так до середины 1920‑х годов в России называли Хельсинки) в 1898 году, в семье рабочих активистов. Уже в 16 лет он стал секретарём городской ячейки молодёжного союза социал-демократов. Когда в Финляндии началась гражданская война, Тойво работал в Гельсингфорсе на посту главы исполнительного комитета совета рабочих и солдатских депутатов. Он не участвовал в боевых действиях и всю войну провёл в столице Финляндии. Когда белые одержали верх, Антикайнен бежал в Советскую Россию. Тойво Антикайнен в 1920 году. Источник: mk.ru

Молодой финский коммунист принял боевое крещение на севере России. Антикайнена отправили на обучение в петроградскую Международную школу красных командиров. После этого новоиспечённый краском воевал в Карелии против белых финнов, английских интервентов и карельских повстанцев. В 1921 году Тойво участвовал в подавлении восстания моряков-балтийцев в Кронштадте.

Молодой финский краском отлично подходил на роль командира большого диверсионного отряда. Он хорошо ориентировался на местности, знал места проведения операции, владел финским и карельскими языками, что упрощало общение с местными и добычу разведданных. Антикайнен был отличным лыжником, а что самое важное — был искренне предан социалистическим идеям и ненавидел белофиннов. Боевые товарищи говорили о нём как о прирождённом лидере, смелом и решительном командире. С другой стороны, некоторые финские авторы представляют Антикайнена жестоким убийцей, имевшим склонность к страшным пыткам.

Подготовка к операции

Справедливо считается, что основной ударной силой на фронтах Гражданской войны в России была конница. Конница мобильна, стремительна и обладает отличным ударным потенциалом, способным заставить отступить даже превосходящую пехоту. Особенно опасна конница в глубоких рейдах по тылам противника, когда кавалерийские отряды буквально разрывают коммуникации, цепочки снабжения, дезориентируют штабы и вселяют страх в пехотинцев.

В лесистой и заснеженной местности Карелии использование конницы было либо невозможно, либо крайне ограничено. Для глубокого рейда по штабам финнов кавалерия не подходила. Оставалось только использовать «царицу полей» — пехоту.

Однако зима 1921–1922 годов выдалась в Карелии холодной и очень снежной. Обилие осадков и мороз привели к тому, что пехота не могла пройти засыпанные рыхлым снегом леса. Антикайнен с другими финнами-курсантами в военной школе. Источник: mk.ru

Советское командование решило использовать лыжников. Малочисленные лыжные отряды уже давно зарекомендовали себя как хорошие разведчики и диверсанты. Для глубокого и опасного рейда необходимо было сформировать большое подразделение.

В начале января 170 курсантов петроградской школы краскомов за считанные часы объединили в отряд под командованием Тойво Антикайнена.

Утром 6 января лыжный батальон Антикайнена построился на вокзале Петрозаводска и получил приказ:

«Повести наступление на Реболы. Задача: разогнать все встречающиеся по пути отряды белобандитов, задержать для допроса один из отрядов и, если вы узнаете о существовании каких-либо органов власти белых, ликвидировать таковые».

Тяжёлого вооружения у отряда не было. Каждый лыжник получил винтовку с 500 патронами, некоторые — автоматические винтовки Фёдорова. У отряда имелось девять ручных пулемётов Мадсена с 600 патронами на каждый и по несколько ручных гранат на каждого бойца. Обоз с продовольствием погрузили на сани.

Курсантам выдали валенки, ватные штаны, полушубки, для маскировки на белом снегу отряд снабдили маскхалатами. Кроме концентратов и круп, выделили оленину, воблу и по литру чистого спирта на человека. В январе 1922 года на севере Карелии стояли почти 40-градусные морозы. Отряд должен был действовать быстро, никакого шанса на успех в долгих позиционных перестрелках у курсантов не было.

1100 километров Антикайнена

Антикайнен не располагал точными данными о силах противника, расположении баз и штабов. Перед отрядом стояла задача выяснить всю информацию самостоятельно и, исходя из этого, достичь цели — ликвидировать органы управления противника. Расположение финского штаба было известно приблизительно — район деревни Кимасозеро на северо-западе Карелии.

Примерная карта похода Антикайнена от Масельги до Кимасозера

Поезд доставил отряд из Петрозаводска на станцию Масельгскую, отсюда лыжникам предстояло начать путь. За первые сутки похода отряд прошёл 65 километров по льду Сегозера. Сразу вскрылись недостатки подготовки и экипировки солдат: несколько красноармейцев, в том числе два врача, не умели ходить на лыжах и постоянно отставали. Обоз с продовольствием увяз в глубоком снегу. Тойво Антикайнен позднее описал вскрывшиеся в первые сутки проблемы:

«Лыжи были длинные и не соответствовали местности. Палки крепкие берёзовые — слишком тяжёлые. На ногах — валенки. В них было, правда, тепло, но тяжело и неудобно».

Поскольку времени на подготовку не было, красноармейцы упражнялись в лыжных манёврах и развёртывании атаки прямо на льду озера, пока это позволяла обстановка. На следующий день Антикайнен оставил в ближайшей деревне Паданы 34 курсанта, не готовых к длительному лыжному походу, и приказал оставить обоз. Каждый из оставшихся 136 бойцов водрузил на себя шестидневный запас провизии.

Отряд разделился на две роты: первой командовал Иван Хейкконен, командир второй — Матти Карьялайнен. В нескольких километрах впереди от основных сил шёл разведывательный взвод из семи человек. Две роты постоянно менялись местами, чтобы дать бойцам отдохнуть. Такая же ротация была и внутри подразделений: в роте менялись местами взводы, во взводах — отделения. Чтобы достигнуть Кимасозера (Киимаярви, как его называли карелы и финны), нужно было преодолеть возвышенность — Масельский кряж. Один из курсантов Тойво, Вяхя, позднее вспоминал о взятии высоты:

«Подъём был крутой, снег глубокий, пушистый и мягкий, а такой снег на крутом скате — штука коварная, сползает! Ночь выдалась мрачная — темнота, снегопад, вьюга».

Не без труда отряд преодолел кряж, дальше путь шёл через карельские леса и болота. В среднем курсанты проходили по пять-шесть километров в час, иногда ускоряясь, иногда замедляясь. Бывали и длинные суточные переходы, когда отряд покрывал 60–80 километров за сутки. Самым сложным оказалось движение по болотам. Участник похода Отто Иконен вспоминал:

«Под снегом оказывалась незамёрзшая вода. Лыжи замерзали, и движение на них становилось невозможным, приходилось их снимать и нести, а по воде и снегу переходить вброд в валенках».

Отряд Антикайнена встретил первого противника лишь 11 января. Четыре финских разведчика были застигнуты врасплох и попали в плен. Они сообщили, что в одной из ближайших деревень расположилась финская застава.

Антикайнен приказал атаковать деревню силами одной роты, ничего не ожидавшие финны сдались практически без боя. Командира заставы убили, 10 солдат отправили с конвоем в тыл. Существует точка зрения, что никаких пленных отряд в тыл не отправлял. Некоторые финские авторы, например Арви Пертту, утверждают, что Антикайнен не только не брал пленных, но и терроризировал местных и добивал своих раненых:

«Стали доходить слухи из захваченных и сожжённых красными деревень. Пленных они не брали. Всех мужиков с оружием и хозяев, в домах которых находили винтовки или дробовики, они убивали. Так же красные поступали и со своими ранеными — их не забирали с собой, не оставляли в деревнях, а кончали как загнанных лошадей…»

Отряд красноармейцев-лыжников на севере Карелии. Источник: rkna.ru

К этому моменту действия РККА активизировались по всей линии фронта, многие финские отряды отступили к границе. Это позволило отряду Антикайнена войти в посёлок Реболы. Командир приказал пополнить запасы и расположиться на двухдневный отдых, по периметру посёлка расставили часовых. Ночью к Реболам подошли разведчики РККА, которые приняли говорящих на финском языке бойцов Антикайнена за белых. Посёлок обстреляла артиллерия РККА. Однако никто не пострадал, недоразумение быстро прояснилось.

Через два дня, утром 17 января, отряд лыжников выдвинулся к главной цели — Кимасозеро. Точных данных о штабе противника всё ещё не было. Пленные точной информацией не располагали либо утаили её. Чтобы найти точные сведения перед походом, Антикайнен повёл отряд по льду озера Ровкульского. Жители одной из островных деревень подтвердили информацию о финском штабе в Кимасозере.

В районе деревни встречалось множество финских наблюдательных постов и патрулей. Чтобы нейтрализовать врага и не выдать себя, отряд подбирался к противнику вплотную и шёл на хитрость. Знаков различия на красноармейцах не было: Антикайнен обозначал себя как капитана финской армии Риутаа, а его спутники — отряд финских добровольцев, идущий на помощь товарищам. После сближения красноармейцы брали патрули в плен и отправляли с конвоем в тыл.

Пленение должно было позволить получить актуальные данные о численности и вооружении противника в Кимасозере. Однако пленные давали противоречивую информацию, а некоторые заявляли, что в деревне сосредоточено до 900 солдат и офицеров.

Спустя две недели после начала похода, 20 января, Тойво Антикайнен построил бойцов на лесной опушке в километре от деревни Кимасозеро. Атаковать планировалось всеми силами сразу — никаких резервов у отряда просто не осталось. Разведка и наблюдение выявили, что 900 бойцов в деревне нет, но гарнизон значительный. Из-за отсутствия тяжёлого вооружения единственным шансом взять деревню была молниеносная решительная атака.

Первая рота вошла в деревню с юга, заняла церковь и ближайшие дома. Вторая рота, обойдя деревню с фланга, атаковала здание штаба. Финны не успели занять выгодные оборонительные рубежи, перестрелка длилась всего 20 минут. Антикайнен не потерял ни одного бойца, финны — девять убитыми и 46 пленными. Отряд освободил 19 пленных красноармейцев и нескольких карельских крестьян, арестованных за содействие большевикам.

Упомянутый писатель Арви Пертту утверждает, что по пути в Кимасозеро отряд Антикайнена сжёг семь селений, а в деревне расстрелял пленных, уничтожил госпиталь вместе с ранеными и медперсоналом. Никаких документальных подтверждений этому нет либо они не сохранились.

Финский фронт оказался дезорганизован. В начале февраля лыжники Антикайнена освободили деревни Контокки, Костомукша, Вокнаволок и Ухта. Последним населённым пунктом, в который вошёл отряд, была деревня Войница. Основные финские силы отступили в Финляндию. В февральских боях Антикайнен потерял восемь бойцов.

Рейд отряда Тойво Антикайнена значительно повлиял на исход Гражданской войны в Карелии. После потери штаба в Кимасозере финские войска отступили по всему фронту. Дезорганизация и страх ещё более глубокого прорыва красных, который бы отсёк финнов от снабжения, вынудили их отступить из Карелии.

Лыжный рейд Антикайнена длился почти месяц. За это время бойцы преодолели 1100 километров, потери противника составили 117 человек убитыми и пленными. В конце февраля бойцы отряда вернулись в Петрозаводск.

В столице Карелии курсантам уже готовили торжественную встречу. Советские, партийные и комсомольские работники сформировали официальную делегацию, горожане приветствовали бойцов на одном из центральных проспектов города. Так встречу описывал участник похода Бруно Лахти:

«Тысячи петрозаводчан высыпали на улицы города, чтобы выразить признательность героическим воинам. Люди стояли по обеим сторонам Мариинской улицы (ныне проспект Карла Маркса), терпеливо ждали появления лыжников. И вот вдали показалась колонна. Курсанты шли чётко, строго держали равнение. Но по их исхудалым лицам, по изодранным маскировочным халатам, давно потерявшим свой первоначальный белоснежный цвет, чувствовалось, каким нелёгким был поход».

Обвинение в военных преступлениях

После похода партийная карьера Антикайнена пошла в гору. Он стал членом Политбюро Коммунистической партии Финляндии, созданной финнами в СССР. В 1934 году Тойво нелегально переправили в Финляндию, чтобы руководить подпольной работой. В ноябре 1934 года Антикайнена арестовали финские спецслужбы.

Среди обвинений, предъявленных Тойво, было убийство пленного рядового финской армии Антти Марьониеми. Главными свидетелями обвинения выступили два участника похода, бежавшие из СССР в Финляндию в начале 1930‑х годов. Они заявляли, что рядового Марьониеми сначала пытали открытым огнём, а потом зарезали финкой. Суд приговорил Антикайнена к пожизненному заключению.

Арви Пертту в книге «Красный квадрат», документальном романе, основанном на воспоминаниях очевидцев, приводит такие свидетельства:

«Пленным приказали усесться на землю. Человек в будёновке, очевидно, командир, зашёл сзади, достал из кобуры маузер и поочередно выстрелил каждому в затылок. Пленные рухнули лицом на снег. Остался только один, Марьониеми. Красные почему-то сохранили ему жизнь, только связали руки и ноги за спиной так, что руки касались пяток. Анти Марьониеми был 17-летним пацаном, финским добровольцем. <…> Во дворе школы горел большой костёр, по краям которого в землю была воткнута пара берёзовых рогатин… Двое красных пропустили крепкую палку между связанными руками и ногами Марьониеми и подняли пленника над костром. Тот закричал от ужаса, волосы его тотчас вспыхнули, одежда задымилась. Человек в будёновке что-то прокричал, но его слова потонули в рёве Марьониеми…»

Финское правосудие доказало только убийство Марьониеми. Дело породило в Финляндии дискуссию о возвращении смертной казни.

Для левой общественности Тойво Антикайнен стал «финским Димитровым». В его защиту выступили многие европейские деятели культуры, его поддерживал Красный Крест. Обложка брошюры, изданной на шведском языке во время суда на Антикайненом

В СССР обвинения считали надуманными и политизированными. Развернулась кампании в поддержку Тойво Антикайнена. Участники похода один за одним выступали с речами или писали воспоминания, где отрицали пытки и убийство финского рядового. Из воспоминаний Тойво Вяхя:

«…Захватив много пленных и обоз, мы направились 21 января обратно в Конецостров. На этом пути, насколько я знаю, якобы и произошло измышлённое позже финской реакцией „сожжение“ на костре белых финнов, за которое в 1935 году Тойво Антикайнен был приговорён судилищем маннергеймовской Финляндии к пожизненному заключению».

Защитником Антикайнена на суде в Финляндии выступил молодой шведский адвокат Арвид Рудлинг, который всеми силами старался доказать невиновность Тойво. Рудлинг отправил в СССР официальный запрос, и через несколько месяцев в Хельсинки в качестве свидетелей защиты приехали двое крестьян из Кимасозеро и четверо участников похода. Их показания, однако, не спасли Антикайнена от приговора.

Арвид Рудлинг оставил воспоминания о том, как его подзащитный держался на суде:

«На суде он говорил необычайно смело, с большой верой в своё дело. Он говорил так, будто он судит, будто он обвиняет, а не его. Тойво по праву стали называть „северным Димитровым“».

Антикайнен просидел в тюрьме четыре года. После Зимней войны 1939–1940 годов Антикайнена выдали в СССР по требованию советского правительства.

Только в 1974 году бывший соратник Антикайнена по лыжному походу Тойво Вяха в воспоминаниях признался, что это он по приказу командира зарезал рядового Марьониеми и ещё двух пленных.

Дальнейшая судьба Антикайнена

Вернувшись в СССР в 1940 году, командир Тойво, как его называли товарищи, не нашёл многих своих друзей. Сотни красных финнов и некоторые участники лыжного похода попали под сталинские репрессии.

Антикайнена отправили в длительный отпуск и не подпускали ни к каким важным партийным делам. Пока его не было, многое изменилось: Густава Ровио и Эдварда Гюллинга расстреляли, а «главным красным финном» стал сговорчивый Отто Куусинен, которому Антикайнен был совсем неинтересен. Бывший командир стал депутатом Верховного Совета.

Осенью 1941 года, когда финские войска вновь вторглись в Карелию, Антикайнена вернули в строй. Ему поручили сформировать из пленных финнов диверсионную группу для заброски в Финляндию по воздуху. Однако этим планам не суждено было сбыться.

Утром 4 октября Тойво Антикайнен погиб в авиакатастрофе в районе Архангельска. Обстоятельства трагедии полностью до сих пор неизвестны. Некоторые финские историки, например Юкка Пастила, считают, что несчастный случай подстроили власти, потому что Антикайнен задавал неудобные вопросы о судьбах красных финнов.

Существует версия, что никакой катастрофы не было. Австрийская коммунистка Рут фон Майенбург, проживавшая в соседнем с Антикайненом номере в московском отеле, утверждала, что Тойво выбросился из окна, когда к нему в двери ломились агенты НКВД. Обе версии ничем не подтверждены.

Тойво Антикайнена похоронили на Кегострове в Архангельске. На похороны никто не пришёл. Только в 1950‑х годах на могиле установили скромное надгробье, которое потом сменила большая мраморная плита. Могила Тойво Антикайнена в Архангельской области. Источник: mk.ru

Память о походе

В 1920‑х годах имя Антикайнена стало известно всем жителям Карелии. Издавались воспоминания, участники похода раздавали интервью, Антикайнен выступал на радио. Появилась былина «Антикайнен». Одна из страниц «былины» Петра Рябинина-Андреева «Антикайнен». Источник: rkna.ru

В 1960‑х годах началась новая волна героизации Гражданской войны. В Карелии именем Антикайнена назвали несколько улиц, установили несколько памятников. В республике более 20 лет подряд проводили лыжные соревнования — «Лыжня Антикайнена», в которых участники должны пройти дистанцию в 1100 километров за несколько дней.

Участники «Лыжни Антикайнена». Конец 1970‑х годов. Источник: stolicanaonego.ru

В современной Карелии до сих пор существует ряд топонимов, названных в честь Тойво Антикайнена. В 2020 году даже была попытка возродить «Лыжню», правда, дальше заявлений губернатора дело не пошло.

Клим Шавриков

https://vatnikstan.ru/history/krasnyj-tojvo/