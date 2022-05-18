Они уплыли... У России отбирают танкеры, а чиновники молчат

Россия вновь останется без торгового флота — компания «Совкомфлот» начала распродажу своих судов для того, чтобы расплатиться с иностранными банками. Наши власти бездействуют, чиновникам явно наплевать, что РФ не сможет оперировать на рынке международных морских перевозок. С некоторыми нюансами повторяется ситуация 30-летней давности, когда огромный советский торговый флот был практически полностью уничтожен.

«Российская компания „Совкомфлот“, являющаяся одним из мировых лидеров в сфере морских танкерных перевозок, планирует продать до трети своего флота, чтобы погасить кредиты в западных банках в условиях санкций», — сообщило британское издание Lloyd’s List.

Сделки уже идут, восемь судов продано, их купили китайцы. В компании, правда, заявляют о том, что избавляются от «ненужного». Дескать, слухи преувеличены. А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо…

«К продаже на рынке предлагается возрастной тоннаж, а также суда, эксплуатация которых не представляется целесообразной в силу введенных в отношении российского торгового флота ограничений», — говорят в «Совкомфлоте».

Основа флота компании — танкеры. Как для перевозки нефти и нефтепродуктов, так и сжиженного газа, природного и нефтяного.

«Совкомфлот» — крупнейший оператор флота ледового класса, большая часть его судов предназначена для работы в Арктике. Суда задействованы в проектах «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2, … И вот теперь они распродаются…

«Совкомфлот» под так называемыми «санкциями». Причём очень интересными. Да, имеется задолженность, однако деньги есть. Недавно компания должна была перечислить $8,3 млн. купонных выплат по своим евробондам, однако платежный агент отказался принять средства. Таким образом, создана ситуация что компания как бы объявляет дефолт. Странного типа, весьма. Кредитор платить хочет, может, но деньги у него не берут. Нечто новенькое!

До 15 мая ситуацию нужно урегулировать, иначе «просвещённые общечеловеки» отберут все посудины, которые находятся вне территориальных вод РФ. То есть большую их часть, почти все. По евробондам с погашением в 2023 и 2028 годах «Совкомфлот» вроде как задолжал около $1 млрд, всего — в два раза больше. Во всяком случае, так утверждают англичане. Вовсе не факт, что цифры верные, джентльмены — известные лжецы.

Но суть не в этом. А в том, что российский танкерный флот нужно срочно спасать. Иначе в отдельно взятой компании повторится история начала 90-х, когда наша страна лишилась всего торгового и рыболовецкого флота. Причём часть судов даже не «приватизировали», а тупо уничтожили — дабы у русских их больше не было.

Например, советские супертанкеры проекта 1511 (типа «Крым», водоизмещением 180 тысяч тонн) тупо порезали на «иголки» в 90-е, хотя по всем меркам суда были не просто молодые, а вовсе юные — почти что новые. Так же участь постигла и все иные суда, мало кто выжил.

Конкуренты в лице русских никому не нужны, тем же британцам особенно. Собственно, именно поэтому такой «наезд» на «Совкомфлот». Россию опять хотя оставить без флота.

А какие там имена… Исследовательское судно морской геофизической разведки «Вячеслав Тихонов», танкер «Афрамакс» усиленного ледового класса (дедвейт 100 тысяч тонн) «Юрий Сенкевич», танкер-газовоз СПГ (грузовместимость 174 тысяч куб. м.) «Виллем Баренц». Это не только экономика, но и наша история, наша гордость!

По идее, российские власти должны быть заинтересованы, чтобы у страны был свой танкерный флот. И не только танкерный. Теоретически. Он нужен, тут сомнений нет. Но теория — это о заинтересованности чиновников. Эти персонажи заинтересованы только в наполнении своих личных карманов. И их, судя по отсутствию какой-либо реакции, уже наполнили. Из-за границы.

Миллиард «зелёных» или даже два — они у России есть. И их нужно не разбазаривать на «потёмкинские деревни», а тратить на важные для нашего будущего экономические проекты. Например, на флот. Государство может войти в капитал компании и спасти её суда от захвата. Неплохой такой актив — 108 танкеров различных классов, 14 газовозов и 11 специализированных судов. С непременным условиям перевода всех плавсредств под российскую юрисдикцию. Та самая «деоффшоризация», о которой наши чиновники так любят трепаться.

«Многие транспортные компании в настоящий момент испытывают серьезное внешнее давление, связанное с санкционной политикой и запретом заходить во много портов. В частности, Евросоюза, Великобритании и США. В этих условиях менеджмент принимает решения, которые позволяют сохранить и экономическую состоятельность перевозок, и качество работы компании. Необходимо создавать собственные компании, под российским флагом, сейчас у нас огромные логистические проблемы, которые надо расшивать и решать», — говорит член комитет Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев. Какая фракция, думаю, уточнять не стоит — и так понятно.

Бла-бла-бла… В переводе с чиновничьего на русский — да хрен с ним, с «Совкомфлотом». Да, теоретически флот России нужен, но практически — наплевать.

Никто ничего не предлагает. То есть бумажки рождаются исправно, но не более того. Слова о том, что «необходимо создавать собственные компании», судя про всему, свидетельствуют о том, что пишут очередную «госпрограмму».

В 2012-м приняли госпрограмму «Развитие судостроения на 2013−2030 годы». Потом про неё благополучно забыли — она провалилась. Хотя деньги «освоили». Через восемь лет родили госпрограмму «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений». Про неё тоже что-то ничего не слышно, российские компании заказывают суда за границей. По итогам 2021 года в РФ спустили на воду (но ещё не ввели в эксплуатацию!) всего одну посудину — танкер ледового класса «Владимир Виноградов» (дедвейт — 114 тысяч тонн). Для «Роснефти». У которой вроде денег и так хватает. Между тем госбюджет башляет на госпрограмму несчётные миллиарды!

Но не это главное. ОДИН! И всё! Ради интереса посмотрите — сколько судов в год спускает на воду одна только маленькая Южная Корея… Где заказывает своим суда тот же «Совкомфлот»? Танкер «Проспект Гагарина» (флаг Либерия, введен в эксплуатацию в 2018 году) — Hyundai Heavy Industries. Танкер «Штурман Альбанов» (флаг Россия, введен в эксплуатацию в 2016 году) — Samsung Heavy Industries. Танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» (флаг Кипр, введен в эксплуатацию в 2017 году) — Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. Вышеупомянутый «Вячеслав Тихонов» (флаг Россия, введен в эксплуатацию в 2011 году) — Drydocks World (Дубай, ОАЭ). И так далее. Такие вот у нас госпрограммы…

Собственно, даже если перенацелить средства текущей «флотской» госпрограммы на выкуп долгов «Совкомфлота» (с его частичной национализацией), толку будет куда больше. В одном случае — «попил» средств, на балансе казны остаётся ноль. В другом — появляются реальные активы. Однако подобная логика чиновникам, судя по всему, чужда. Будущее России им не интересно, а вот «попилы» — это святое.

Иван Рыбин

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