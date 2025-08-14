Материализм vs. Триумф воли

"Открывай, свинья, медвед пришёл!"(с)

Наш медвед за сутки подрос...

«Material forces run the stage»(с)Нейро-Маркс

Производительные силы управляют миром.

Я не зря эту песенку пару недель крутил в своих статьях. Потому что дедушка Маркс был совершенно прав. Он писал, что для наступления коммунизма нужно развитие производительных сил.

Пять компонентов.

1. Есть ли у нас природные ресурсы, чтобы это реализовать.

2. Есть ли у нас технологии, чтобы это реализовать.

3. Есть ли у нас промышленный потенциал, чтобы это реализовать.

4. Есть ли у нас трудовые ресурсы (учёные, инженеры, квалифицированные рабочие) чтобы это реализовать.

5. Есть ли у нас компетентные управленческие кадры, чтобы организовать всё вышеперечисленное в единый комплекс, который будет реализовывать поставленные задачи.

Производительные силы управляют миром. Диалектический материализьм, батенька.

Можно ещё добавить «теория, рационально описывающая мир и позволяющая правильно выбирать цели и методы их достижения». То есть философия и идеология. Но в принципе этом можно включать и в пункт 2, «технологии», только когнитивные.

Не принципиально.

Имею желание купить автомобиль, но не имею возможности.

Имею возможность купить козу, но не имею желания.

Так выпьем же за кибернетиков (зачёркнуто, но плохо) то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями.

Классика.

Противоположный материалистическому подходу – идеалистический.

«Если сильно захотеть, можно в космос полететь» (спойлер: нет).

Триумф воли, вся эта правачковая нацистская бредотина.

Если потужно потужиться, то можно… пукнуть, или даже надорваться. Но не более того.

- Рядовой Иванов, подними танк!

Рядовой старается, но ничего не выходит.

- Рядовой Петров, помоги Иванову.

Пытаются вдвоём, безрезультатно.

- Рядовой Сидоров, помоги им.

Помощь третьего ничего не меняет.

- А что вы хотели?! Это ж танк, сорок тонн!

Может ли Тайвань победить Китайскую Народную Республику?

Сравниваем совокупный потенциал (территорию, население, природные ресурсы, производственные мощности, объёмы экономик, численность и вооружение армий, технологический уровень и так далее).

Вывод: нет, не может.

Что делать, если с материалистической точки зрения ваша затея безнадёжна? Втирать слабоумным туземцам, чтобы они всё-таки шли умирать за чужие интересы, что они надлюдыны со сверхспособностями, а всё определяется не совокупностью параметров, количеством пушек и дивизий (ещё какие-то ватные уравнения Ланчестера-Осипова выдумывают!), а «волей».

«Всеремось, но не здамось!».

Туземцы потом всё равно умрут, разумеется, но кому их жалко?

Может ли украина победить Россию?

Учитывая территорию, население, промышленный и экономический потенциал, величину армии и так далее.

Нет, не может.

Значит нужно убедить зомбиков, что они «кизяки-характерники», «киборги» (гробики), владеют бойовым гупаком (и тупаком) и особыми духовными практиками, делающие их неизлечимыми дебилами (зачёркнуто, но плохо) непобедимыми и неуязвимыми воинами.

Вы видите этих самых «непобедимых и неуязвимых»? И я нет.

ФАБ-500 одинаково наплевать, насколько ты тактикульный и насколько ты высокодуховный (особенно если ты не высокодуховный ни разу, а плохо образованный внушаемый рагуль, бггг).

Можно поставить вопрос шире.

Может ли НАТО победить Россию? Нет, не может.

Россия в одиночку производит больше танков, снарядов, дронов, ракет для ПВО и всего остального, чем совокупное НАТО, вместе взятое.

Циферки же в открытом доступе (приблизительные, но всё же), можете всё сами посчитать и убедиться.

Может ли раздираемый противоречиями, по уши в долгах, с падающим промпроизводством ЕС спасти «украину»? Нет, не может.

Продлить агонию (в результате чего будет только больше потерь) – может. Спасти – нет.

Они даже найти парочку систем «пэтриот» для переброски на украину не могут.

И найти денег, чтобы закрыть дыры в украинском бюджете не могут.

И тем более, не могут остановить прорыв фронта северо-восточнее Покровска.

Импотенты, сэр.

И что они делают? Они «демонстрируют решительность», сцуко.

Давайте вы выстроитесь в ряд, а я сяду за КПВТ, и вы мне продемонстрируете свою решительность.

Как в Херсоне пару лет назад, где поверившие в свою неуязвимость кизяки-хероктерники бежали в спортивных костюмах на пулемёт. Результат можно посмотреть на известном видео…

- Давайте за руки возьмёмся.

- Не надо, Алёшенька!

Простите, не сдержался…

Это сборище имбецилов-импотентов свято верит, что если ничего не мочь, но очень хотеть, то они обязательно победят Россию.

Нужно просто достаточно сильно хотеть!

Да, это секта слабоумных с «вишфул финкинг».

Зеленский вчера «потужно поговорыв» с Мерцем. Посмотрите, наступление российской армии остановилось? Нет?! Кик-тик-то?! "Позиция силы" уверенного в перемоге несокрушимого лидера, сразу видно

Наркоманское жывотное озвучило вчера свои хотелки «на переговорах на Аляске» (В Аляске! Клятые москали!».

Можно подумать, что его кто-то спрашивал или это кого-то вообще волнует…

Вива, записывай! Если в полночь полнолуния начертить круг песочком из рапанов на Говерле и в полной тишине громко крикнуть «Я хочу!», то можно услышать, как Вселенная в ответ тихо прошепчет «Всем нас рать».

Потому что, кроме всего прочего, «Говерла» на самом деле издревле называется «Русская гора».

Вся эта тусовка может и дальше собираться на встречи, где они будут друг дружке рассказывать, кто из них больше ненавидит Россию. Могут даже делать это по классике, выстраиваясь кружком вокруг медного таза с дождевой водой и призывая дух Бандеры…

Вот и получается, что это конфликт между материалистами и идеалистами.

Мы знаем, что нужно развивать производительные силы, они верят в «триумф воли».

Результат на табло…

В общем, когда Россия окончательно победит, вы знаете, кто виноват – это Зеленский, Макрон, Стармер, Мерц и Урсула недостаточно сильно хотели.

Мвухахахахаха!

P.S. В прошлый раз материалисты тоже как-то верующих в «триумф воли» вынесли до самого Берлина. Но некоторые необучаемые…

Александр Роджерс

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1889298.html



.

.

.

.

.