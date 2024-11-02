Снесенное и утерянное, ч.2

Электрический театр «Модерн» в Астрахани

В 1909 году в Астрахани открылся электрический театр "Модерн" с кинозалом на 700 мест и великолепным зимним садом. Здание было возведено по проекту архитектора Виктора Варганека-Вальдовского на средства пароходного общества «Кавказ и Меркурий» А.И. Александрова и А.

Казьянова. Кинотеатр "Модерн", как писали газеты того времени: "первый в России по красоте и изяществу, грандиозно-электрический с кинозалом на 700 мест и обширным фойе".

Кинотеатр имел яркий облик, котрый напоминал сказочный замок с башнями и стилизованный грифонами над входом.

Разросшийся впоследствии зимний сад с уникальными тропическими растениями стал визитной карточкой не только кинотеатра, но и самой Астрахани.

В годы Гражданской войны пальмы погибли, однако местные жители предложили кинотеатру свои большие тропические деревья. На новом месте пальмы прижились и быстро начали активно расти. Со временем они стали так разрастаться в зимнем саду, что им не хватало места. Поэтому в 1950-е годы кинотеатр "Модерн" был реконструирован и расширен. К сожалению, лишившись оригинального фасада и фойе, получив новое название "Октябрь". В 2010-х кинотеатр пережил несколько пожаров и смен владельцев. В настоящее время проходят работы по реконструкции, которые планируется завершить в этом году. Но здание относим именно к потерям.

Типовые здания в Российской Империи Когда заходит речь про типовые здания и типовые проекты, то сразу вспоминаются так называемые «хрущёвки» и «брежневки», которые действительно строились по типовым проектам. Однако, само понятие типового строительства появилось вовсе не в СССР, как принято считать, а ещё в Российской Империи. Приведём в пример типовой проект воинской церкви. По инициативе военного министра Алексея Куропаткина в 1900 году при военном министерстве была создана комиссия по вопросам удовлетворения религиозных нужд войск. Одним из её первых деяний явился план строительства каменных церквей в гарнизонах по образцовому проекту, от которого, тем не менее, допускались творческие отклонения, в зависимости от местности. Образцовый проект составил гражданский инженер Фёдор Михайлович Вержбицкий. Уже спустя год проект был утверждён строительной комиссией, и началось массовое строительство подобных храмов. Проект отвечал прогрессивным направлениям в строительстве и инженерии XX века, и в то же время сохранял традиции русского стиля. Храмы были каменными, с деревянными перекрытиями и с каменной колокольней; в плане они имели форму вытянутого четырехугольника. К 1917 году по этому проекту было выстроено не менее 69 храмов. От типового проекта допускались отклонения. Например, если церковь Хрисанфа и Дарии в Петергофе имела минимальное количество отличий от образцового проекта, то в случае с церковью Лейб-гвардии Московского полка в Санкт-Петербурге видно, что наблюдавший за её постройкой архитектор Успенский внёс в типовой проект коррективы,изменив форму купола с луковичного на шлемовидный. К сожалению, после революции воинские храмы начали сноситься одними из первых, и этому было несколько причин.

Во-первых, относительно других храмов они были "молодыми".

Во-вторых, данные церкви напрямую ассоциировались с Русской Императорской армией, которая считалась идеологическим врагом новой советской власти. Сегодня сохранились единичные образцы бывших воинских церквей.

Воскресенский собор в Казани Построен в 1876--1890 годах по проекту архитектора Генрих Владимировича Розена. Являлся крупнейшим дореволюционным храм города, построенным в стиле эклектики. В 1930 году храм был закрыт. Разрушен в 1933 году.

Усадьба Чернышёвых В XIX веке усадьба Чернышёвых считалась одной из самых богатых в Подмосковье. В наши дни поместье с придворным парком является объектом культурного наследия России федерального значения.

В 1917 году усадьба перешла государству и в дальнейшем служила помещением для лечебницы и санатория. После Великой Отечественной войны восстановлением дома и парковых сооружений никто не занимался. С конца XX века усадьба находится в распоряжении Московского авиационного института. Пока не потеряли, но все идет к этому

Московская обл., Волоколамский р-н, с. Ярополец, Пушкинская ул.

Подъем креста на Спасо-Преображенскую церковь, 1894 год. В городе с населением 9 тысяч были лишь одна православная и одна единоверческая церкви. Большинство населения города составляли старообрядцы, в том числе и беспоповского согласия.

Взорвана в 1940 году.

Усадьба Фальковского в Екатеринбурге Здание в стиле классицизма расположенное на улице Красноармейская, №18, был построен в 1890 году для военного инженера Иосифа Львовича Фальковского. Его уникальность заключалась не только во внешнем виде, но и в передовой системе отопления, которая позволяла поддерживать комфортную температуру в двухэтажном особняке при помощи одной печки-буржуйки. Кроме того, в подвале был создан погреб-ледник, предшественник современного холодильника.

После Октябрьской революции усадьбу отдали под коммунальные квартиры. В 1987 году постройку решили снести — она мешала строительству гостиницы «Большой Урал». Но горожане отстояли наполовину разрушенное здание. Студенты становились под ковш экскаватора, мешая сносу, это есть в документальном фильме. Снос остановили. В 1991 году его внесли в перечень объектов культурного наследия. НО.

Весной 2000 года усадьбу разрушили за ночь. Погреб вскоре тоже снесли и на этом месте вырыли котлован под бизнес-центр «Антей». Вот на что заменили.

Музей древностей Айвазовского на горе Митридат в Феодосии

В 1871 году Иван Константинович Айвазовский на средства, полу­ченные от выставки своих картин в Петербурге, заложил на горе Мит­ридат Музей древностей. Здание музея было построено в классичес­ком стиле и напоминало греческий храм. Взорвано советскими сапёрами в 1941 году, так как служило удобным ориентиром для немецких самолётов, бомбивших порт. Однако собранные там ценности в большинстве своем ныне перекочевали в другие феодосийские музеи. Некоторое время на холме размещалась сейсмическая станция. Теперь же на вершине оборудована смотровая площадка, а склоны и окрестности распланированы под застройку.





Знаете, что это за строение? Таким был Курский Вокзал в Москве.

Вокзал - это первое здание, которое видит путешественник, лицо города. К сожалению, они стали, пожалуй, самым пострадавшим типом зданий в советское время после церквей. Исторические здания, построенные в стиле эклектики, классицизма, русском стиле, массово заменялись на безликие коробки из стекла и бетона. Большой удачей было наличие внутри или снаружи такой коробки какой-либо мозаики. Но, в целом, новые здания всё равно представляли собой нечто безликое и невнятное.

Курский вокзал в Москве, открытый 1 ноября 1896 года, был проектом архитектора Николая Орлова. Его здание было изящным и просторным, с освещением от стеклянных фонарей и двумя элегантными башенками над входом. Располагались различные зоны для пассажиров разных классов, а позади вокзала были построены три железнодорожные платформы под металлическими навесами. Однако в 1972 году старое здание претерпело реконструкцию, приобретя новомодный стеклянный фасад с бетонным навесом. Эта реконструкция вызвала разногласия: Многие считают, что с вокзалом можно было обойтись и более бережно. Тем более, что из-за реконструкции здание не может получить статус памятника архитектуры.

Построенный в нулевых торговых центр "Атриум" завершил придание ужасного облика этому месту. Еще более убожеское заведение.

Железнодорожный вокзал Самары. Было Стало

Историческое здание вокзала снесено в 1990-е годы.

Железнодорожные вокзалы России: до и после октябрьского переворота

Вокзал — это первое здание, которое видит путешественник, лицо города. К сожалению, они стали, пожалуй, самым пострадавшим типом зданий в советское время после церквей. Исторические здания, построенные в стиле эклектики, классицизма, русском стиле, массово заменялись на безликие коробки из стекла и бетона. Большой удачей было наличие внутри или снаружи такой коробки какой-либо мозаики. Но, в целом, новые здания всё равно представляли собой нечто безликое и невнятное. Оправдывалось такое массовое варварство "увеличением пропускной способности". Однако, ничего не мешало расширить исторические корпуса или построить новые терминалы рядом с историческими. Но коммунистам ни к чему были такие "сложности" — снести ведь всегда проще.

Думаете это было только в советские времена? Как бы не так. Вандализм по отношению к нашему прошлому процветает и сегодня. Вот свежий пример. Дом Якимовой в Вятке снесен ночью, втихую от горожан.

Здание, построенное в 1906 году, снесено 21 марта 2024 года. У этого дома (единственного в городе!) сохранились наличники двух видов — резные деревянные и лепные с растительным орнаментом. По мнению активистов города, городская администрация и дирекция по подготовке к 650-летию просто не хочет сохранять объекты культурного наследия. Им легче все просто снести!Располагалось по адресу ул. Герцена, 30.

В Вятке снесли ещё один памятник деревянного зодчества буквально через месяц после этого скандала.

Утерян деревянный дом священника Алексея Танаевского (ул. Свободы, 125/1) 1907 года постройки. За его сохранение безуспешно пытались бороться неравнодушные жители города. Общественники нашли подрядчиков из Санкт-Петербурга, которые готовы были за ту же сумму, которая выделена на снос, аккуратно разобрать дом и перевезти в будущий музей деревянного зодчества Вятки. В итоге удалось спасти только часть резных деревянных наличников. Дом был украшен наличниками, изготовленными в технике, присущей мастерам-резчикам середины XIX — начала XX веков. Резные наличники имели неповторимую для ныне сохранившихся деревянных домов города форму и рисунок. Вандализм по отношению к собственной истории.