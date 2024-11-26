Осеннее золото Питера

А теперь гуляем по золотому Санкт-Петербургу

Казанский собор Исаакий Исаакиевский собор Ботанический сад Петербурга Михайловский замок Михайловский Павловский парк Павловский парк Екатерининский парк «Царского Села» Екатерининский парк «Царского Села» Осенний Никольский Морской собор в Кронштадте. Парк Гатчины Парк Гатчины Смольный собор в окружении осенней природы Смольный собор Царское село Царское село Золотая осень в Петергофе Золотая осень в Петергофе Фонтанка Фонтанка Летний сад Летний сад Марсово поле Никольский собор Александро-Невская лавра Александро-Невская лавра Михайловский замок Заячий остров В Измайловском саду Васильевская стрелкаХрам Спас на Крови Свято-Троицкий Измайловский собор Свято-Троицкий Измайловский собор ЦПКиО им.

КироваЦПКиО им.КироваПарк Луговой — то самое водохранилище фонтанов Петергофа.

Изначально он назывался Озерковым, потому что включал в себя много озер, которые вместе являлись водохранилищем. Мало кто знает, что именно они питают фонтаны и каскады самых популярных парков Петергофа - Нижнего и Верхнего. Сам парк - это живописные луга, тенистый лес, грунтовые дорожки и тропы. Здесь всегда можно найти место, чтобы уединиться.