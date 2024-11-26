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Мы из Советского Союза

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Осеннее золото Питера

А теперь гуляем по золотому Санкт-Петербургу
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КироваЦПКиО им.КироваПарк Луговой — то самое водохранилище фонтанов Петергофа.

Изначально он назывался Озерковым, потому что включал в себя много озер, которые вместе являлись водохранилищем.Мало кто знает, что именно они питают фонтаны и каскады самых популярных парков Петергофа - Нижнего и Верхнего. Сам парк - это живописные луга, тенистый лес, грунтовые дорожки и тропы. Здесь всегда можно найти место, чтобы уединиться. 

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