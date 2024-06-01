Сегодня день рождения Юнны Петровны Мориц

Творчество нашего настоящего Поэта бесценно. Зайдёшь на её ресурсы - и просто невозможно оторваться. Её нерв всегда резонирует с нашими бедами и радостями, при этом Слово её всегда настолько метко и точно, что понимаешь, что это твои мысли, просто мастерски сформулированы. Поэтому считаю Юнну Петровну самым настоящим Народным Поэтом! Новости СМИ2

Многие Лета нашей дорогой Юнне Мориц!

А мы давайте просто почитаем... КОВЧЕГ РОССИИ

Никакой титанической паники

Нет в России, моей Отчизне,

Россия – не на "Титанике",

Россия – в Ковчеге Жизни!

"Титаник" – добыча дна,

Ковчег доплывёт до берега,

Этим кончится та война,

Что нам объявила Америка.

Никакой титанической паники

Нет в России, моей Отчизне, –

Повторяю, Россия – не на "Титанике",

Россия – в Ковчеге Жизни!

Этим кончится та война,

Что нам объявила Европа,

"Титаник" – добыча дна,

Ковчег – не добыча потопа.

Террор – на латыни – ужас.

Террором громя Ковчег,

Европа с Америкой, тужась,

Террористам вручают чек!..

Террор – такая истерика

Проигравших Ковчегу войну,

Где Ковчег доплывёт до берега,

А "Титаник" пойдёт ко дну.

Никакой титанической паники

Нет в России, моей Отчизне, –

Повторяю, Россия – не на "Титанике",

Россия – в Ковчеге Жизни!

http://www.owl.ru/morits/stih/off-records2889.htm * * *

Когда война дороговата

И не достигла результата, –

Идея Натосатаната:

Перестрелять, поджечь террором

Россию, взять её измором!..

Идею эту ждёт расплата,

Расплата будет приговором

Сейчас и здесь, а не когда-то, –

Я вижу это ясным взором

Свидетеля, что с детских лет

Свидетель таинства в котором –

Великого Секрета свет:

Россия – Родина Побед!

Победа наша – результат

Всего, что Натосатанат

Своим приказывает сворам:

Перестрелять, поджечь террором

Россию, взять её измором!..

Однако, вижу ясным взором

Свидетеля, что с детских лет –

Свидетель таинства, в котором

Великого Секрета свет:

Россия Родина Побед!

Никак нельзя назвать мечтой

Победу нашу, долг святой

Наш – перед Богом!..Неспроста

Победа наша – не мечта,

Она – не плод воображения,

И не потерпит поражения

Победа наша, – так велик

Господь, который нам велит

Россией быть, страной Побед, –

Нигде другой России нет

У Господа, Творца планет!

http://www.owl.ru/morits/stih/off-records2888.htm НЕБА СИНЕГО ПЛАТОЧЕК

Инвалиды на дощечках в детство въехали моё,

Где без ног они сидели, на работу выезжая.

Инвалиды на дощечках победили гитлерьё, -

Шили обувь, постоянно чьи-то ноги наряжая.

Инвалиды на дощечках пели про платочек синий,

За который пулемётчик бьёт фашистов на войне.

Песня про платочек синий - это песня о мужчине,

О любви, где женский образ - с тем платочком наравне.

Неба синего платочек чистой лирики - во мне

С той поры, где песня эта в детство въехала моё,

Неба синего платочек мне сияет всю дорогу.

Инвалиды на дощечках победили гитлерьё,

Неба синего платочек был над ними, слава Богу!

Неба синего платочек - матерей, и жён, и дочек,

Песня про платочек синий - это песня о мужчине,

О любви, где образ женский - неба синего платочек,

За который бьёт фашистов в прошлом веке пулемётчик,

И сегодня бьёт фашистов - за платочек этот синий.

https://t.me/yunnamorits/1688 * * *

Новая страшилка - от павлина,

Фраера французского формата:

"Если проиграет Украина,

Воевать с Россией будет Нато!"

Автор этой расфуфыренной страшилки,

Распуская русофобский хвост павлиний,

Ждёт, что задрожат у нас поджилки, -

И Россия проиграет Украине

Нам объявленную западом войну,

Что ведётся всей оравой Нато

С целью - нашу истребить страну,

Цель - фашистов русофобского формата!

Новая страшилка, хвост павлиний

Фраера французского размера,

Означает, что в\на Украине

Проиграло Нато, чья химера

Тычет нам поэтому страшилку:

"Сдайся, рус! Иначе - грянет Нато!"

Но колотит Украину по затылку

Это Нато, - чтоб легли в могилку

Украинцы - до последнего солдата!

Это - Нато так воюет с нами,

Чтобы нашу истребить страну, -

"Сдайся, рус!" вопили в прошлую войну

Предки Нато!.. Но Победы нашей знамя

Вновь напомнит их потомкам старину:

Не сдаётся рус!.. И всем известно это,

А сдаются - все, кто хочет истребить

Нашу Родину, где до скончанья света

Всем советую об этом не забыть:

Не сдаётся рус! России - вечно быть!

Быть России - вечною страной,

Родиной Победы над войной!

https://t.me/yunnamorits/1661 * * *

Навеки живы и навеки с нами,

Те, кто войны Отечественной знамя

Не бросил в грязь, не сдал свою страну,

А гитлерьё изгнал, как сатану.

Навеки остаются молодыми

Те, кто войны Отечественной имя

Не бросил в грязь, а разгромил зверьё,

Победой спас Отечество своё.

Навеки живы и навеки с нами

Те, кто войны Отечественной пламя

Прошёл насквозь, не для наград и слав,

И держит знамя, смертью смерть поправ.

И мы навеки остаёмся теми,

За кем войны Отечественной время,

Победой ослепительно искрясь,

Страну не сдаст, не бросит знамя в грязь!

https://vk.com/wall246193325?own=1&w=wall246193325_266606 Запись на странице у Юнны Петровны с интересной семейной историей:

Петр Паламарчук

"...И увидят все вокруг,

Что живёт на свете

Голубой красивый жук,

Голубой счастливый жук

И счастливый Петя."

- Ба, а кто такая Юнна Мориц? Это твоя подружка? Откуда она про меня знает?

- Нет, мы не знакомы, да и не сверстница она мне, не старше твоей мамы. Петя, она - ПОЭТ. Как Пушкин. Поэтому она про всех всё знает. Не будешь слушаться, она опять про тебя напишет и все во дворе узнают какой ты непослушный.

Этот диалог состоялся давным-давно, в конце 60-х прошлого века, когда моя бабушка принесла ещё пахнущую краской небольшую детскую книжечку, десятка полтора-два страничек. "Счастливый жук", Юнна Мориц. Я во второй класс ходил. Был почти взрослым, т.к. уже умел читать. А ещё у меня даже были обязанности - главный признак взрослости. Одна из них - читать книжки своей двухлетней сестрёнке на ночь, когда мама и бабушка были заняты. Собственно, для сестрёнки и была куплена эта книжечка, наполненная светлыми и радостными детскими стихами. А ещё она была богато иллюстрирована такими же светлыми рисунками. Книжка стала сразу её любимой. Читать приходилось чуть ли не ежедневно. Быстро выучил все стихотворения наизусть. Потом и сестрёнка выучила её наизусть, и "читала" её уже самостоятельно, безошибочно по рисункам угадывая стихотворения.

Сегодня той двухлетней егозе, какой была моя сестрёнка тогда, уже 57 лет. А книжечка по-прежнему жива. Правда, она уже в нескольких местах подклеена папиросной бумагой и иллюстрации обильно дополнены шаловливыми руками всех читателей всякими бабочками, цветочками и прочими каракулями.

Эту же книжку сестра читала своим детям. Потом внукам. Три поколения воспитывались на стихах Юнны Петровны, три поколения в нашей семье знают эти добрые стихи наизусть. Мы все выросли на тех стихах Юнны Петровны. Не на песнях Никитиных.

И вспомнилось мне всё это именно как ответ тем поклонникам творчества Никитиных, которые утверждают, что пострадают дети, если запретить этому дуэту исполнять песни на стихи Юнны Мориц. Не пострадают. Воспитательные смыслы в стихах, а не в мелодии. Читайте сами им книжки и никто не пострадает. Да и сами эти стихи настолько гармоничны и мелодичны, что превратить их в детские песенки могут многие другие талантливые люди, коих в нашей стране полным-полно.

А что до Никитиных,.. до этого их обращения... У меня они вызывают жалость и не более того. Хотелось бы спросить почему они с радостным визгом приняли приглашение на этот русофобский шабаш, уютно себя чувствовали на всех афишах и объявлениях в одном списке с отщепенцами и с обещаниями перечислить все деньги ВСУ, а отказались только после того, как их пнули запретом на исполнение песен. Но я не буду спрашивать. Ответа всё равно не будет.

PS

Скан странички из интернета. К сожалению, не могу показать нашу семейную реликвию, т.к. и сестра с семьёй, и сама книжечка сегодня находятся в Киеве, на оккупированной укронацистами территории. Как знать, возможно, именно вот эта детская книжечка, впитанная тремя поколениями в нашей семье ещё в далёком детстве и ещё тогда уложившая наши извилины в правильном порядке, не позволила никому в нашей семье майдануться на всю голову. Все, кто остался в Киеве, остались людьми. Спасибо, Юнна Петровна Вам и за это.

Юнна Петровна, извините, что вторгся на Вашу страницу без разрешения. Если сочтёте неуместным здесь эту заметку, просто удалите, пожалуйста. Я не обижусь.

https://vk.com/id246193325?w=wall246193325_264714 Официальный сайт Юнны Мориц: http://www.owl.ru/morits/

Страничка Вконтакте: https://vk.com/id246193325

Канал в Телеграм: https://t.me/yunnamorits

Пожелаем здоровья и дальнейших творческих успехов нашей любимейшей Юнне Петровне!

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