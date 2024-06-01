Сегодня день рождения Юнны Петровны Мориц

Творчество нашего настоящего Поэта бесценно. Зайдёшь на её ресурсы - и просто невозможно оторваться. Её нерв всегда резонирует с нашими бедами и радостями, при этом Слово её всегда настолько метко и точно, что понимаешь, что это твои мысли, просто мастерски сформулированы. Поэтому считаю Юнну Петровну самым настоящим Народным Поэтом!
Многие Лета нашей дорогой Юнне Мориц!
А мы давайте просто почитаем...КОВЧЕГ РОССИИ
Никакой титанической паники
Нет в России, моей Отчизне,
Россия – не на "Титанике",
Россия – в Ковчеге Жизни!
"Титаник" – добыча дна,
Ковчег доплывёт до берега,
Этим кончится та война,
Что нам объявила Америка.
Никакой титанической паники
Нет в России, моей Отчизне, –
Повторяю, Россия – не на "Титанике",
Россия – в Ковчеге Жизни!
Этим кончится та война,
Что нам объявила Европа,
"Титаник" – добыча дна,
Ковчег – не добыча потопа.
Террор – на латыни – ужас.
Террором громя Ковчег,
Европа с Америкой, тужась,
Террористам вручают чек!..
Террор – такая истерика
Проигравших Ковчегу войну,
Где Ковчег доплывёт до берега,
А "Титаник" пойдёт ко дну.
Никакой титанической паники
Нет в России, моей Отчизне, –
Повторяю, Россия – не на "Титанике",
Россия – в Ковчеге Жизни!
http://www.owl.ru/morits/stih/off-records2889.htm* * *
Когда война дороговата
И не достигла результата, –
Идея Натосатаната:
Перестрелять, поджечь террором
Россию, взять её измором!..
Идею эту ждёт расплата,
Расплата будет приговором
Сейчас и здесь, а не когда-то, –
Я вижу это ясным взором
Свидетеля, что с детских лет
Свидетель таинства в котором –
Великого Секрета свет:
Россия – Родина Побед!
Победа наша – результат
Всего, что Натосатанат
Своим приказывает сворам:
Перестрелять, поджечь террором
Россию, взять её измором!..
Однако, вижу ясным взором
Свидетеля, что с детских лет –
Свидетель таинства, в котором
Великого Секрета свет:
Россия Родина Побед!
Никак нельзя назвать мечтой
Победу нашу, долг святой
Наш – перед Богом!..Неспроста
Победа наша – не мечта,
Она – не плод воображения,
И не потерпит поражения
Победа наша, – так велик
Господь, который нам велит
Россией быть, страной Побед, –
Нигде другой России нет
У Господа, Творца планет!
http://www.owl.ru/morits/stih/off-records2888.htmНЕБА СИНЕГО ПЛАТОЧЕК
Инвалиды на дощечках в детство въехали моё,
Где без ног они сидели, на работу выезжая.
Инвалиды на дощечках победили гитлерьё, -
Шили обувь, постоянно чьи-то ноги наряжая.
Инвалиды на дощечках пели про платочек синий,
За который пулемётчик бьёт фашистов на войне.
Песня про платочек синий - это песня о мужчине,
О любви, где женский образ - с тем платочком наравне.
Неба синего платочек чистой лирики - во мне
С той поры, где песня эта в детство въехала моё,
Неба синего платочек мне сияет всю дорогу.
Инвалиды на дощечках победили гитлерьё,
Неба синего платочек был над ними, слава Богу!
Неба синего платочек - матерей, и жён, и дочек,
Песня про платочек синий - это песня о мужчине,
О любви, где образ женский - неба синего платочек,
За который бьёт фашистов в прошлом веке пулемётчик,
И сегодня бьёт фашистов - за платочек этот синий.
https://t.me/yunnamorits/1688* * *
Новая страшилка - от павлина,
Фраера французского формата:
"Если проиграет Украина,
Воевать с Россией будет Нато!"
Автор этой расфуфыренной страшилки,
Распуская русофобский хвост павлиний,
Ждёт, что задрожат у нас поджилки, -
И Россия проиграет Украине
Нам объявленную западом войну,
Что ведётся всей оравой Нато
С целью - нашу истребить страну,
Цель - фашистов русофобского формата!
Новая страшилка, хвост павлиний
Фраера французского размера,
Означает, что в\на Украине
Проиграло Нато, чья химера
Тычет нам поэтому страшилку:
"Сдайся, рус! Иначе - грянет Нато!"
Но колотит Украину по затылку
Это Нато, - чтоб легли в могилку
Украинцы - до последнего солдата!
Это - Нато так воюет с нами,
Чтобы нашу истребить страну, -
"Сдайся, рус!" вопили в прошлую войну
Предки Нато!.. Но Победы нашей знамя
Вновь напомнит их потомкам старину:
Не сдаётся рус!.. И всем известно это,
А сдаются - все, кто хочет истребить
Нашу Родину, где до скончанья света
Всем советую об этом не забыть:
Не сдаётся рус! России - вечно быть!
Быть России - вечною страной,
Родиной Победы над войной!
https://t.me/yunnamorits/1661* * *
Навеки живы и навеки с нами,
Те, кто войны Отечественной знамя
Не бросил в грязь, не сдал свою страну,
А гитлерьё изгнал, как сатану.
Навеки остаются молодыми
Те, кто войны Отечественной имя
Не бросил в грязь, а разгромил зверьё,
Победой спас Отечество своё.
Навеки живы и навеки с нами
Те, кто войны Отечественной пламя
Прошёл насквозь, не для наград и слав,
И держит знамя, смертью смерть поправ.
И мы навеки остаёмся теми,
За кем войны Отечественной время,
Победой ослепительно искрясь,
Страну не сдаст, не бросит знамя в грязь!
https://vk.com/wall246193325?own=1&w=wall246193325_266606Запись на странице у Юнны Петровны с интересной семейной историей:
Петр Паламарчук
"...И увидят все вокруг,
Что живёт на свете
Голубой красивый жук,
Голубой счастливый жук
И счастливый Петя."
- Ба, а кто такая Юнна Мориц? Это твоя подружка? Откуда она про меня знает?
- Нет, мы не знакомы, да и не сверстница она мне, не старше твоей мамы. Петя, она - ПОЭТ. Как Пушкин. Поэтому она про всех всё знает. Не будешь слушаться, она опять про тебя напишет и все во дворе узнают какой ты непослушный.
Этот диалог состоялся давным-давно, в конце 60-х прошлого века, когда моя бабушка принесла ещё пахнущую краской небольшую детскую книжечку, десятка полтора-два страничек. "Счастливый жук", Юнна Мориц. Я во второй класс ходил. Был почти взрослым, т.к. уже умел читать. А ещё у меня даже были обязанности - главный признак взрослости. Одна из них - читать книжки своей двухлетней сестрёнке на ночь, когда мама и бабушка были заняты. Собственно, для сестрёнки и была куплена эта книжечка, наполненная светлыми и радостными детскими стихами. А ещё она была богато иллюстрирована такими же светлыми рисунками. Книжка стала сразу её любимой. Читать приходилось чуть ли не ежедневно. Быстро выучил все стихотворения наизусть. Потом и сестрёнка выучила её наизусть, и "читала" её уже самостоятельно, безошибочно по рисункам угадывая стихотворения.
Сегодня той двухлетней егозе, какой была моя сестрёнка тогда, уже 57 лет. А книжечка по-прежнему жива. Правда, она уже в нескольких местах подклеена папиросной бумагой и иллюстрации обильно дополнены шаловливыми руками всех читателей всякими бабочками, цветочками и прочими каракулями.
Эту же книжку сестра читала своим детям. Потом внукам. Три поколения воспитывались на стихах Юнны Петровны, три поколения в нашей семье знают эти добрые стихи наизусть. Мы все выросли на тех стихах Юнны Петровны. Не на песнях Никитиных.
И вспомнилось мне всё это именно как ответ тем поклонникам творчества Никитиных, которые утверждают, что пострадают дети, если запретить этому дуэту исполнять песни на стихи Юнны Мориц. Не пострадают. Воспитательные смыслы в стихах, а не в мелодии. Читайте сами им книжки и никто не пострадает. Да и сами эти стихи настолько гармоничны и мелодичны, что превратить их в детские песенки могут многие другие талантливые люди, коих в нашей стране полным-полно.
А что до Никитиных,.. до этого их обращения... У меня они вызывают жалость и не более того. Хотелось бы спросить почему они с радостным визгом приняли приглашение на этот русофобский шабаш, уютно себя чувствовали на всех афишах и объявлениях в одном списке с отщепенцами и с обещаниями перечислить все деньги ВСУ, а отказались только после того, как их пнули запретом на исполнение песен. Но я не буду спрашивать. Ответа всё равно не будет.
PS
Скан странички из интернета. К сожалению, не могу показать нашу семейную реликвию, т.к. и сестра с семьёй, и сама книжечка сегодня находятся в Киеве, на оккупированной укронацистами территории. Как знать, возможно, именно вот эта детская книжечка, впитанная тремя поколениями в нашей семье ещё в далёком детстве и ещё тогда уложившая наши извилины в правильном порядке, не позволила никому в нашей семье майдануться на всю голову. Все, кто остался в Киеве, остались людьми. Спасибо, Юнна Петровна Вам и за это.
Юнна Петровна, извините, что вторгся на Вашу страницу без разрешения. Если сочтёте неуместным здесь эту заметку, просто удалите, пожалуйста. Я не обижусь.
https://vk.com/id246193325?w=wall246193325_264714Официальный сайт Юнны Мориц: http://www.owl.ru/morits/
Страничка Вконтакте: https://vk.com/id246193325
Канал в Телеграм: https://t.me/yunnamorits
Пожелаем здоровья и дальнейших творческих успехов нашей любимейшей Юнне Петровне!
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