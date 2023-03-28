Архив раскрывает тайны. Как партизаны освобождали Новгородчину

В хранилищах государственных архивов Новгородской области – сотни тысяч документов. Прикосновение к каждому вызывает трепет сопричастности подлинной человеческой жизни, закончившейся десятилетия, а может быть и столетия назад, но готовой говорить с нами, живущими сегодня. Государственные архивы Новгородской области в год празднования 100-летия архивной службы Новгородской области начинают публикацию цикла очерков, который может стать бесконечным. Бесконечным, как судьбы людей, стоящие за длинными номерами и шифрами «единиц хранения». Возможно, генетический код нашей земли зашифрован в них…

Вот один из них.

И партизаны освобождали Новгородчину

В Новгородском архиве хранится листок из блокнота с оторванным уголком. Всего 11 размашистых строчек и дата: 8 февраля 1944 года. Это письмо героя Советского Союза Ивана Ивановича Сергунина к жене Лидии. В то холодное февральское утро Иван Сергунин не мог, просто не имел права рассказать родному человеку, что на самом деле происходило на вверенном ему участке «фронта за линией фронта». За него через многие десятилетия это сделали новгородские историки. Превращение одиннадцати строчек в судьбу – перед вами. Письмо комиссара 5-й Ленинградской партизанской бригады Героя Советского Союза Ивана Ивановича Сергунина к жене Лидии Дмитриевне. 8 февраля 1944 г. ГАНИНО. Ф. 8120. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.

Молодой выпускник Ленинградского военно-инженерного училища, командир электротехнической роты Иван Иванович Сергунин встретил начало войны на государственной границе, в городе Шакяй Литовской ССР. Рота занималась строительством укреплений на новом рубеже страны. Отступление, потери, ранение… В первый день войны младший лейтенант принял командование батальоном и спасал жизни строителей, уводя их на восток. Под Невелем батальон попал в окружение. По приказу комиссара инженерного управления Западного фронта И.И. Сергунин остался в тылу врага для диверсионной работы. Так 14 июля на границе Белоруссии и Псковщины началась партизанская биография будущего Героя Советского Союза. Вскоре оставшиеся за линией фронта красноармейцы объединились в партизанский отряд имени Чкалова, начальником штаба которого стал Иван Иванович.

В октябре 1941 года в Серёжинском районе Калининской области бойцы отряда влились во 2-ю Особую партизанскую бригаду. С ней «чкаловцы» совершили глубокий многомесячный рейд по тылам противника. Весной 1942 года партизаны были выведены под Осташков, где отдыхали, учились, принимали пополнение для переформирования в 3-ю Ленинградскую партизанскую бригаду. 5 августа уже во главе с новым командиром – Александром Викторовичем Германом — партизаны снова ушли в тыл врага, где сразу же попали в «боевую школу». 8 августа каратели начали очередное, самое крупное наступление на Партизанский край. На пути вражеских колонн встали бойцы и командиры 3-й бригады.

Под деревней Татинец Дедовичского района в начале сентября И.И. Сергунину пришлось принять командование отрядом, чтобы временно удержать Татинский перешеек — узкую полоску суши между болотами. По ней из Партизанского края уходили последние партизаны. 3-я бригада вырвалась из огненного «мешка» и продолжала рейд по псковской земле. Непрерывное рейдирование стало главной тактикой бригады А.В. Германа, которую постоянно преследовали каратели: «Маневр, маневр и еще раз маневр – вот что нам необходимо сейчас, как воздух, как хлеб насущный. Быть всегда в движении, неуловимыми, быстрыми, гибкими — вот наша тактика», — так, по свидетельству бывшего начальника политотдела бригады М.Л. Воскресенского («Герман ведет бригаду»), говорил комбриг.

21 января 1943 года оперативная группа Ленинградского штаба партизанского движения на Северо-Западном фронте выпустила приказ о создании 5-й Ленинградской партизанской бригады. Это была первая бригада, которую предстояло сформировать на оккупированной земле. Командиром бригады был утвержден опытный партизан капитан Константин Дионисьевич Карицкий. Заместитель начальника опергруппы А.А. Тужиков, который вылетел в расположение 3-й бригады в Новоржевский район, лично вписал в текст приказа фамилию комиссара — «Сергунин». Первым днем существования бригады стало 12 февраля 1943 года. С февраля 1943 года он занимал должность комиссара 5-й Ленинградской партизанской бригады. За последующий год бригада Сергунина уничтожила в общей сложности 21 железнодорожный и 265 шоссейных мостов, 81 паровоз, порядка 400 вагонов, спасла от угона в Германию более 40 000 советских граждан, освободила сотни населённых пунктов. В январе 1944 года бригада Сергунина принимала активное участие в окончательном снятии блокады Ленинграда.

Несколько месяцев 5-я бригада двигалась на север по тылам противника, предпринимая попытки выйти в указанный ей район — четырехугольник железных дорог Витебской, Варшавской и Новгород-Батецкая-Луга, ограниченный с юга рекой Шелонь. Лишь в конце мая 1943 года партизаны вышли в район города Струги Красные, а в августе пришли в Уторгошский и Солецкий районы. Действовать партизанам на новой территории было непросто — ведь постоянного партизанского движения в этих районах не было, жители были запуганы гитлеровцами, которые почти два года насаждали здесь «новый порядок». Но со временем необходимые связи были установлены, найдены активные помощники, выявлены предатели — народным и партизанским судами в 5-й ЛПБ было приговорено к высшей мере наказания более 600 человек.

К началу 1944 года численность 5-й бригады составила более 5 тысяч хорошо вооруженных бойцов — это были четыре закаленных в боях полка. В январе-феврале 1944 года в бригаде на базе местных отрядов, отрядов оргтроек и групп самообороны были сформированы еще два полка, и ее численность превысила 7 тысяч партизан.

За прошедший год 5-я бригада стала не только самой многочисленной (более одной пятой от общего количества партизан области), но и одной из самых боеспособных бригад Ленинградской области. Ее полками было обеспечено спасение от угона в рабство и уничтожения десятков тысяч мирных жителей: созданы лесные лагеря, разветвленная сеть организационных троек и групп самообороны. В тылу врага работали госпитали, школы, детские дома, выходили газеты и журналы.

14 января 1944 года войска Ленинградского и Волховского фронтов нанесли мощный удар по флангам 18-й армии вермахта. В воспоминаниях «Давали клятву партизаны» И.И. Сергунин писал: «Накануне наступления советских войск мы получили радиограмму с приказом Ленинградского штаба партизанского движения». Штаб требовал от партизан сосредоточить все силы на железных и шоссейных дорогах и в ночь с 15 на 16 января приступить к выполнению двух главных задач: сорвать все перевозки гитлеровцев на железнодорожных участках и разрушить телефонно-телеграфную связь противника вдоль железных и шоссейных дорог. Только в первую ночь партизаны бригады взорвали 2506 рельсов, один бронепоезд, уничтожили 28 километров связи…

Силы партизан 5-й бригады уверенно действовали против войск противника. 19 января два полка бригады блокировали станцию Сольцы, тем самым не дав эшелонам с солдатами 8-й егерской дивизии прийти на помощь новгородской группировке гитлеровцев. Утром 27 января 2-й и 4-й полки бригады (девять отрядов) стремительным налетом заняли станцию Передольскую и разъезд Кчеры, после чего три отряда 2-го полка вышли к мосту через реку Лугу и подорвали полотно железной дороги на подступах к нему.

В Ленинградской области действовали 13 партизанских бригад, и каждая внесла свой вклад в последний этап освобождения родной земли. Севернее 5-й бригады вышла на коммуникации врага 11-я Волховская партизанская бригада. В ночь на 15 января 1944 года ее отряды заняли и шесть часов удерживали станцию Мшинская Варшавской железной дороги. В ночь на 19 января пять отрядов 13-й бригады южнее расположения бригады Карицкого — Сергунина нанесли удар по железной дороге Дедовичи-Дно.

«Приближение Красной Армии ощущалось во всём, — вспоминал И.И. Сергунин после войны. — Это вливало новую энергию и отвагу в сердца партизан. Никакие попытки гитлеровцев вновь овладеть этими объектами не увенчались успехом. Все атаки были отбиты». Вскоре была установлена связь с передовыми частями 59-й армии Волховского фронта: «Это была волнующая встреча. Шли горячие беседы, обмены подарками. Партизаны угощали самосадом, а взамен закуривали советские папиросы».

Наступление продолжалось, и в начале февраля немцам удалось окружить партизан и красноармейцев в Уторгошском районе. Штабы и передовые части двух стрелковых дивизий и 7-й гвардейской танковой бригады оказались отрезанными от своих тыловых служб, без продовольствия и боеприпасов. К.Д. Карицкий и И.И. Сергунин поделились с военными запасами 5-й бригады, установили связь между частями Красной армии и поставили им задачи по обороне намеченных рубежей, приняли раненых в госпитали бригады. Через три дня командование в окружении принял командир 256-й стрелковой дивизии полковник А.Г. Козиев.

Особенно напряженные бои шли 11-12 февраля 1944 года, когда немцы пытались ударами с нескольких направлений уничтожить окруженную группировку: в сутки наши бойцы выдерживали 7-8 атак.

Партизаны старались наносить удары по отступающим гитлеровским войскам. Особенно интенсивно немцы использовали дорогу Ленинград-Псков. Асфальтированное шоссе Уторгош-Николаево было полностью блокировано партизанами 5-й бригады. И.И. Сергунин с гордостью писал, что, несмотря на попытки немцев в феврале выбить народных мстителей с этого направления, ни одна машина захватчиков так и не смогла пройти по этой дороге.

В эти непростые дни Иван Иванович сообщал своей жене Лидии Дмитриевне: «Привет Лидия! Я жив и здоров. Соединились с Красной Армией и гоним немцев от Ленинграда на запад. Останусь жив расскажу обо всем. Посылаю фотокарточку. Целую обоих». Короткое послание наполнено стремительным духом, который сопровождал партизан и наступающую армию в первые месяцы 1944 года.

Связь с семьей И.И. Сергунин установил только в июне 1942 года. И в ноябре получил первое письмо от жены, которая сообщала о своих мытарствах. До войны Иван Иванович проходил службу в Новороссийске, и, когда их батальон перебросили в Прибалтику, семья не успела перебраться вслед за ним. Жена писала, что ей, уже двинувшейся в путь с дочерью и сыном и утром 22 июня оказавшейся в Москве, пришлось возвращаться на юг. В Новороссийске в 1942 году трагически погибла дочь Ивана Ивановича Сергунина: она была смертельно ранена в перестрелке с группой прорвавшихся гитлеровцев. Лидия Дмитриевна с сыном два месяца «на поездах, пароходах и баржах» пробиралась в Горький, где и осталась до конца войны. Мужа до лета 42-го года она считала погибшим.

22 февраля 1944 года 5-я Ленинградская партизанская бригада завершила участие в войне. Через два дня полки бригады выступили к Ленинграду. Последнюю ночь перед волнительным днем парада партизаны провели в Красном Селе. Утром 6 марта началось построение колонн: над бригадой летал самолет По-2 с выключенным мотором, и летчик отдавал указания партизанам. Всего в параде участвовали партизаны четырех бригад. На площади у здания исполкома Московского районного Совета депутатов трудящихся — тогда это была окраина Ленинграда – командир бригады подполковник К.Д. Карицкий доложил начальнику Ленинградского штаба партизанского движения М.Н. Никитину о результатах боевой деятельности 5-й бригады и готовности и далее выполнять любое задание Родины. Маршем партизаны прошли по Международному проспекту, Садовой улице и закончили парад на Марсовом поле. После завершения парада 5-я бригада была размещена в здании Института физической культуры имени П.Ф. Лесгафта на улице Декабристов, дом 35, где с 1941 года располагался пункт сбора партизанских отрядов. В течение недели бригада была расформирована, многие молодые партизаны стали бойцами Красной армии и продолжили участие в войне. Опытный командно-политический состав был направлен на работу в города и районы Ленинградской области. 2 апреля 1944 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза 14 ленинградским партизанам, в том числе К.Д. Карицкому и И.И. Сергунину, командирам полков бригады В.В. Егорову и А.Ф. Тараканову, заместителю командира 3-го полка по разведке Д.И. Соколову.

Константин Дионисьевич Карицкий в июле 1944 года приступил к исполнению обязанностей начальника Василеостровского районного отдела управления НКВД. Иван Иванович Сергунин уже в марте получил указание направиться в Лугу. Он был избран первым секретарем Лужского городского комитета ВКП(б). Впереди была большая работа по восстановлению хозяйства разрушенного города, подбору и расстановке кадров, поиску и наказанию предателей. Война здесь не закончилась с уходом фронта на запад. Осенью 1944 года бывшим полицейским был убит один из боевых соратников И.И. Сергунина — заведующий военным отделом горкома партии Лутфи Габасов, ранее — председатель Солецкой оргтройки в тылу врага.

Окончив Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б), И.И. Сергунин летом 1950 года приехал в Новгородскую область и остался здесь навсегда. Почётный гражданин города Новгорода.

Он прожил еще почти полвека, но навсегда в его памяти остались те грозные дни 1944 года, когда партизаны рядом с Красной армией освобождали родную землю от гитлеровских захватчиков. Многократно избирался депутатом различных выборных органов. С февраля 1977 года – на пенсии.

Похоронен на Рождественском кладбище города Новгорода.

Награды: ордена Ленина (02.04.1944); Отечественной войны 1-й (11.03.1985) и 2-й степени (18.04.1943); Трудового Красного Знамени (11.12.1943; 09.06.1966; 1971); Дружбы народов (11.08.1976); Красной Звезды (30.07.1942).



Память: в честь Сергунина установлен его бюст в посёлке Сосновское.



Колотушкин Валерий Геннадьевич, заведующий отделом использования документов Государственного архива новейшей истории Новгородской области.

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