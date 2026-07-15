7 февраля 2026 года в московской галерее "Artbox Эталон" открылась совместная выставка скульптора Кирилл Чижова и живописца Андрея Ремнева "Вода пришла".

Я побывала на ней, благо она в 15 минутах ходьбы от моего дома. Не скажу, что я его поклонница, но работы любопытные, потому и хочу с вами поделиться.

В своём творчестве Андрей Ремнёв искусно соединяет приёмы древнерусской иконописи, живописи XVIII столетия и отечественного конструктивизма. Подобно мастерам ушедших эпох, он применяет натуральные пигменты, стёртые вручную на желтке. В его произведениях ощущается устойчивый диалог с великими художниками, однако при этом Ремнёв не стремится к стилизации или цитированию, работая в собственной узнаваемой манере. Важной вехой в жизни Андрея Ремнева явилось многолетнее обучение в Московском Спасо-Андрониковом монастыре. Именно там он познал вековые премудрости русской иконописи и это наложило отпечаток на все его дальнейшее творчество…

Вот что говорит сам художник:

- В музее Спасо-Андроникова монастыря, в Москве, я копировал лучшие образцы Древнерусской живописи 15 — 17 веков. В тоже время я работал над своими картинами. В этот период окончательно сложилась моя собственная техника живописи, которая строится на соединении приемов древнерусской иконописи, русской живописи 18 века, композиционных находок «МИРА ИСКУССТВА» и русского конструктивизма.



Правда, весьма долго у меня эта папка с фото болталась в компьютере, все руки не доходили, но лучше поздно, чем никогда.Выставка «Вода пришла», объединила живопись заслуженного художника РФ Андрея Ремнева и скульптуру Кирилла Чижова.Проект, инициированный Группой «Эталон», обращается к воде как к ключевому образу русской культурной традиции, символу движения, обновления и внутренней трансформации. Экспозиция развернута в здании бывшей Алексеевской водоподъемной станции XIX века, и сама архитектура места становится частью высказывания, усиливая тему стихии и памяти.В работах Ремнева вода выступает пластическим центром композиции. Его пейзажи, вдохновленные видами канала имени Москвы и реки Яхромы, выстроены с почти иконной ясностью и ритмом, который замедляет взгляд. Скульптуры Чижова — монументальные фигуры «баб-красавиц» — продолжают этот разговор в трехмерном пространстве. Обобщенные формы, внимание к силуэту и мотивам традиционного костюма создают цельное эмоциональное поле, где живопись и пластика существуют как единый организм. Выставка звучит как сдержанное размышление о культурном коде и его устойчивости во времени.Название выставки "Вода пришла" заимствовано у новой картины Андрея Ремнева. Оглянувшись на свое творчество, художник осознал, что непреднамеренно тема воды присутствует во многих его работах. В его полотнах она не только несет архетипическую семантику, но и становится ключевым пластическим элементом, организующим композицию и формирующим ее смысл. Название картины, которое обычно рождается в процессе работы, помогает раскрыть этот смысл.Биография Ремнева глубоко связана с водой: детство, проведенное на берегах канала имени Москвы и малой реки Яхромы, бывшей частью легендарного пути "из варяг в греки", сформировало его художественное видение. Пейзажи с перепадами высот, сетью речушек и движением кораблей стали для него той "брейгелевской" вселенной, которая питает его искусство. Особую значимость для автора имеет и место проведения выставки - пространство бывших технических помещений Алексеевской водоподъемной станции конца XIX века, что продолжает обращение к водной теме, начатое выставкой "Высокая вода" (2016).Персонажи Кирилла Чижова развивают линию героев Андрея Ремнева, поддерживая интерес к обобщенно-ясным формам русского костюма, его пластике (порой возникают полные совпадения силуэтов). Его монументальные деревянные фигуры "баб-красавиц" вступают с героями Ремнева в молчаливый диалог форм и знаков, взаимно усиливая свойственную творчеству обоих тишину, отстраненность и замедленность времени. Выбирая дерево - материал, глубоко укорененный в русской традиции, - скульптор стремится возродить архаический характер из самой глубины культурной памяти.Короче, смотрите сами.Это называется "С горы".Ну, наверно, есть почитатели сих творений...Вот такая выставка. На фоне скульптур картины явно радуют глаз. А как вам?