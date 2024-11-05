Кокошник - забытая корона русских красавиц.

Когда именно в русском женском костюме появился кокошник неизвестно. Само название «кокошник» происходит от слова «кокошь» – петух, курица.

За него отдавали баснословные суммы и передавали из поколения в поколение. Его запрещали и возрождали снова. В этом обзоре рассказ об истории русского кокошника. Новости СМИ2 Женский головной убор - "кокошник". Владимирская губ. Вторая половина XVIII в.

Кокошником называют старинный русский головной убор в виде округлого щита вокруг головы или опахала. Впервые употребление этого слова зафиксировано в XVII веке. Существует несколько версий того, как кокошник пришёл в русский народный костюм. Женский головной убор - "кокошник". Костромская губерния, первая четверть XIX в. Девушка в свадебном кокошнике.



Одна из популярных версий появления кокошника – византийская. Ещё в античности знатные гречанки украшали свои причёски диадемами, которые крепились при помощи лент. Правда, такие венцы могли носить только незамужние девушки. Замужние женщины должны были набрасывать на голову специальное покрывало. Высока вероятность, что в период активной торговли между Русью и Византией дочери князей могли познакомиться c византийской модой. Так и пошла традиция высоких женских головных уборов. Женский головной убор - "кокошник". Европейская часть России. Конец XVIII - начало XIX в.

Подражать высшему сословию начали и другие слои населения, и уже через некоторое время костюм русской красавицы не обходился без кокошника, расшитого бисером, золотом или жемчугом. Кокошники были девичьи, не закрывающие волосы, и женские. Обычай закрывать волосы замужней женщины с глубокой древности известен всем славянским народам Восточной и Западной Европы и связан с дохристианскими религиозными представлениями. В русской деревне принято было считать, что женщина с непокрытой головой может принести несчастье дому: вызвать неурожай, падеж скота, болезни людей и т. д. Девичий головной убор "коруна". Архангельская губ., с.Холмогоры. Конец XVIII в. Русский костюм с кокошником.



Правда, есть и монгольская версия происхождения кокошника, приверженцы которой утверждают, что у монгольских женщин был похожий головной убор. Так или иначе, но кокошник стал органичной частью русского костюма замужних богатых женщин. Вологодская губерния XVIII в. Русская красавица в кокошнике.



Главная особенность кокошника – гребень. В различных русских губерниях его форма была различной. Например, в Костромской, Псковской, Саратовской, Нижегородской и Владимирской кокошники напоминали по форме наконечник стрелы. В Симбирской губернии носили кокошники-полумесяцы. В других областях были «златоглавы», «каблучки», «наклоны», «кокуи» и «сороки». Женский головной убор - "кокошник". Московская губ. Вторая половина XVIII в. Красавица в кокошнике, расшитом камнями и жемчугом.

Кокошник плотно прилегал к голове и закрывал волосы, заплетенные в косы. По сути, кокошник был этаким веером из плотной основы, который пришивался к шапочке. Позади него спускались ленты. Кокошник считался праздничным и даже свадебным головным убором. В будни же ограничивались ношением повойника. Архангельская губерния XVIII в.

Особое внимание уделялось орнаменту, украшавшему кокошник. В середине, как правило, располагалась стилизованная "лягушка" – символ плодородия. по бокам - S-образные фигуры лебедей - символов супружеской верности. Тыльная часть была особенно богатой. На ней традиционно вышивали стилизованный куст, который символизировал древо жизни, каждая веточка которого - новое поколение. А на этом «кусте» были и птицы, и плоды с семенами и много других символических знаков. Таким образом кокошник был ещё и оберегом, который носили роскошные русские красавицы в национальных костюмах. Калужская губ. Конец ХVIII в. Расшитые кокошники.

Изготавливали кокошники в больших сёлах, в городах или при монастырях мастерицы-кокошницы. Сначала они расшивали золотом и серебром дорогую ткань, а затем натягивали ее на берестяную основу. Довольно часто кокошники расшивали жемчугом. Цена некоторых изделий доходила до 300 руб. ассигнациями, поэтому кокошники тщательно хранили в семье и передавали по наследству, часто они использовались несколькими поколениями. Жемчужный кокошник.

Петр I запретил боярышням носить этот головной убор, но как свадебный атрибут кокошник в русской моде сохранился. А при Екатерине, когда возродился интерес к российским древностям и русской истории, вместе с традиционными сарафанами вернулось и некое подобие кокошника. Русские красавицы.

Николай I в 1834 издал указ, который ввёл новое придворное платье с кокошником. Состояло оно из открытого узкого корсажа с длинными рукавами «а-ля бояр» и длинной юбки со шлейфом. Порядок ношения этих платьев сохранился в России вплоть до февраля 1917 года. А теперь я хочу представить современные образы. В них. конечно, на улице не ходят, но их используют в кинематографе, в моде, в ансамблях песни и танца. А вообще - это очень красиво. Оцените сами. Ну и напоследок немного моделей, использующих народные мотивы в одежде Красота - страшная сила!

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