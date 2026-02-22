Халялизация всей территории

Замминистра сельского хозяйства объявил халялизацию продукции «очень важной задачей» для своего ведомства.

И, конечно, развитие производства халяльной продукции, обеспечение ее чистоты и качества является очень важной задачей для Министерства сельского хозяйства совместно с Духовным управлением мусульман России, заявил заместитель министра сельского хозяйства Роман Накрасов.

Ещё раз повторим, что исламизация России процесс не случайный, а вполне себе рукотворный и творится он руками ГОСУДАРСТВА! Не какой-нибудь наты, мом и юсаида, а именно что государства. Имеется ввиду не очерчённая границами земля, а чиновничья корпорация. Выше озвученное - это не мысли Накрасова, это одна из установок, спускаемых сверху

этой самой корпорацией.

"Значительной части России идеология "халяль" близка". Новая "истина" от русского замминистра

Пока повсеместно идут разговоры о сохранении национальной идентичности, на конгрессе "Халяль" (да-да, такой имеется), заместитель министра сельского хозяйства России Роман Некрасов раскрыл "истину".

Происходит ориентация производства на стандарты шариата, что, по его словам, является "важным направлением практически для всех крупнейших производителей". Это касается не только избранных экспортеров, но и всего внутреннего рынка, охватывая мясомолочную продукцию и кондитерские изделия.

"Продукция и идеология халяль очень близка значительной части граждан России",– заявил Некрасов.Что именно имел ввиду замминистра, не очень понятно. То ли речь шла о мигрантах, то ли коренное население России уже причислено к сторонникам исламских норм.На самом деле, под предлогом развития экспорта в 19 исламских стран происходит трансформация всего отечественного рынка. Российские предприятия, как добровольно, так и под давлением, вынуждают соответствовать религиозным стандартам, что влечёт за собой финансовые расходы на сертификацию, по сути, "налог на халяль".

Цена вопроса - 700 млн долларов

За последние пять лет объём экспорта продукции халяль из России вырос вдвое - со 143 млн до 389 млн долларов, из которых львиная доля (297 млн) приходится на Саудовскую Аравию. Основной продукт на вывоз - мясо курицы, за которое наши производители в прошлом году выручили за рубежом 254 млн долларов. Также в мусульманских странах стремительно растёт спрос на русское сливочное масло, детское питание и мясные субпродукты.

Сейчас годовой экспорт продукции халяль из России приближается к оценке в полмиллиарда долларов, а к 2030 году объём поставок в страны Персидского залива и Египет вырастет до 700 млн долларов.

Это прекрасно, мы рады за наших производителей, но почему побочным эффектом от их успехов становится халялизация полок в русских магазинах?

Ответ на этот вопрос прозвучал на том же конгрессе из уст замминистра Некрасова:

Получается, под предлогом экспорта в 19 исламских стран Минсельхоз в чётком соответствии с интересами ДУМ переформатирует весь внутренний рынок. Предприятия добровольно-принудительно загоняют под религиозный стандарт, заставляя платить за маркировку "халяль". То есть это не прихоть бизнеса, а курс, навязанный сверху, - халяль стал государственной задачей!

Халялизация - это бизнес // Скриншот: сайт Роскачества

С таким сертификатом и свинина в колбасе дозволена

За 2024 год 12 компаний, выдающих халяльные сертификаты, заработали 351 млн рублей, из них 225 млн "упали" на счёт "дочки" ДУМ. Религиовед Роман Силантьев объясняет почему:

- Потому как и фанерой с пиломатериалами не гнушался. И эти деньги были заложены в стоимость товаров и оплачены потребителями. Через российского флагмана халялизации - ООО МЦСИС "Халяль", основанного ДУМ РФ и фактически возглавляемого дочкой его лидера Аделей Гайнутдиновой, продвигаются крайне сомнительные, но очень выгодные схемы.

Как утверждает эксперт, халяльная фанера, картон, матрасы, санитайзеры, мыло и прочее - это просто мошенничество. Всё равно что торговать "постными православными" матрасами. Кроме того, недобросовестные предприниматели стали ставить марку халяль на всё подряд.

Одно дело - купить барашка в небольшой лавке, например в Татарстане, где животное будет заколото по правилам, а другое - от крупного производителя, который для забоя скота по шариату должен нанять огромное число специалистов. Но зачем, ведь халяльный сертификат им продадут в любом случае - если не одни, так другие?

В результате скоро в обычных магазинах найти продукты без маркировки "халяль" станет проблематично. Покупая продукты для стола, например, к Масленице или Пасхе, русский человек будет вынужден выбирать из ассортимента халяльного масла, яиц, икры, колбасы и молока, постольку поскольку "идеология-то близка". - предупреждает Царьград

И есть новости и пострашнее. Ни дня без хороших новостей: по случаю рамадана ДУМ пообещал организовать в Москве пышные мусульманские празднования. На оные ожидается 50 тысяч гостей из Афганистана и прочих помоек мира, ради которых перекроют ряд городских улиц. Продлится всё это безобразие целый месяц - с февраля по март. Многоходовочник на всё это дал добро и пообещал лично поздравить всех адептов мира и добра с праздником.

Ну вот, хоть какая-то радость москвичам, правда?

Очень интересное, по сути чистосердечное признание сделал официальный представитель США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности. Его «мюнхенская речь» вот тут приведена была больше похожа на публичное признание вины за совершенные деяния, в котором нам важно правильно услышать акценты. Рубио публично назвал глупостью политику глобалистов (т.е. всей мировой элиты -"птенцов Эпштейна"). Ту самую политику, которая на системном уровне реализуется в мире последние несколько десятилетий, а в нашей стране она активно насаждается с 90-х годов как раз частью этого "глобалистско-элитного сообщества".

Первое, на что в своем выступлении обратил внимание американский представитель касалось (о, как!) "стирания национальной идентичности":

«… мы вступили, цитирую, в "конец истории". Мы думали, будто каждая страна теперь станет либеральной демократией, что связи, создаваемые торговлей и коммерцией, заменят национальную идентичность, что основанный на правилах глобальный порядок — избитый термин — вытеснит национальные интересы, а мы будем жить в мире без границ, где каждый станет гражданином мира.

Это была глупая идея, игнорировавшая человеческую природу и уроки более чем пяти тысяч лет задокументированной истории человечества».

На удивление честные и правильные слова, сказанные американцем, который откровенно признается в неудачном эксперименте по попытке захвата власти над всем человечеством. Теперь мы официально уведомлены, что эксперимент с продажей/стиранием национальной идентичности провалился. Именно он уже привел к крушению европейско-христианской цивилизации и активному распространению радикальной исламизации, как и поставил под угрозу существование нашего Русского мира.

Теперь вы понимаете, откуда в нашей стране пошло повсеместное стирание всего РУССКОГО? Зачем были организованы "крестопады"?Откуда целенаправленно идёт полномасштабная подмена наших исконных, традиционных культурно-исторических ценностей на лживые "пловно-халяльные многонационалочки", либерально-радужную культурку и откуда всплыли "евразийские" и "ордынские" истории "появления" Руси?

На эти вопросы Рубио сам ответил прямо "под протокол" и при свидетелях. От лица "мировых элит" он откровенно признался в этих деяниях.

Также он сказал и о миграционной политике:

"В стремлении к миру без границ мы открыли двери беспрецедентной волне массовой миграции, которая угрожает сплочённости наших обществ, преемственности нашей культуры и будущему наших народов".

Наконец-то мы получили официальные подтверждения того, о чем говорим уже несколько лет: политика широко открытых дверей для мигрантов была организована также врагами нашей страны. Они, видите ли, боролись за мир без границ, а в итоге у нас по всей стране появились многомиллионные орды среднеазиатов и их этнические анклавы. С этим всё понятно, всё сложилось, не то чтобы большая новость.

А вот теперь самое интересное: американцы (часть мировой элиты - вашингтонский обком) открыто признали, мягко говоря, глупостью попытки стирания национальной идентичности и бесконтрольную массовую миграцию и в своей стране начали активно бороться с последствиями всего этого.

Однако в России часть внутренней политической элиты упорно продолжает противостоять возрождению русского национального самосознания/нашей национальной идентичности и держит российские границы широко открытыми, тем самым способствуя массовой миграции/переселению из Средней Азии и Закавказья, несмотря на все явные угрозы и риски.

Что это? Дремучая глупость вперемешку с безграничной жадностью или глобальная ненависть к нашей стране? До конца не могу ответить на этот вопрос. Хотя есть над чем серьезно задуматься. - отметил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов

Как сделать так, чтобы наиболее активная часть населения не поднимала бучу, не качала лодку и не бузила со своими правами?

Первое: сделать так, чтобы эти люди из активных превратились в морально выгоревших, физически и эмоционально вымотанных, нежелающих ничего, кроме как иметь дом у тихой речки.

Второе: сделать так, чтобы у таких людей не осталось доступных средств коммуникации, которые не контролируются правоохранительными структурами.

Третье: создать информационную блокаду, сокращающую возможность получения и аналитики информации, не вписывающейся в государственную политику.