Как в СССР представляли себе 21 век

Как выглядело будущее глазами советских людей? В журнале «Техника — молодежи», который начал выходить в СССР в 1933 году, это показано наглядно. Авторы представляли, как появятся подземные города, атомные самолеты, лифт, ведущий ко дну моря, и многое другое. Некоторые из предсказаний о «прекрасном далеко» сбылись и на сегодняшний день.В каждом номере журнала «Техника — молодежи» был специальный раздел «Окно в будущее», где авторы пытались предсказать, как будет выглядеть 21-й век. Взглянем на самые любопытные идеи, обнародованные в журнале от самых ранних выпусков журнала до конца 1970-х.Подземные города: «Проект подземного города — утопия, порожденная страхом перед будущей войной»Лифты ко дну моряМонофон — так представляли автоответчик из будущегоСамолеты в форме ракетА вот самолет, сбрасывающий на поля маленькие бомбы, которые вспахивают и удобряют почвуИмпульсная пушкаНевидимое магнитное поле, выводящее из строя танки«Полярный шар», предназначенный для проживания в Арктике. Если лед начнет подтаивать, шар не утонетПлавающие аэросани для передвижения в АрктикеНаполовину подводный корабль, опять же для вод АрктикиЭлектролет — аппарат, летающий за счет электромагнитных волнДирижабль-ветродвигательРеактивный стратопланер для исследования стратосферыПаровоз, машина и корабль с улучшенным паровым двигателем на спиральной турбинеПодобие самолета, который работает от троллейных проводовАтомный самолет, который может месяцами находиться в воздухеИскусственный спутник планетыОрбитальная станцияПервые представления о базе, расположенной на Луне: «И мы будем на Луне…»Монорельсовый поезд«Город-гора» (город высоток) на 55 млн человек и «город-башня» на 24 тысячи человекИскусственные снежные спускиРоботы, управляемые человекомРобот-скалолазБыстрый автомобиль-крылоБезрельсовые поездаСапоги-скороходы будущего