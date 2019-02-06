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Путешествие по СССР с фотографом Дином Конгером

Путешествие по СССР с фотографом Дином КонгеромДевушка по имени Лариса на пляже в Ялте.

Фотограф National Geographic Дин Конгер побывал во всех 15 советских республиках, посетил десятки городов и подробно рассказал западному читателю о культуре и быте народов СССР, обходя политические вопросы.

Дин Конгер (Dean Conger) родился 26 августа 1927 года в Каспере, штат Вайоминг. Проработав девять лет в газете Denver Post, в 1959 году присоединился штатным фотографом к Национальному географическому обществу. Конгер с заданиями объездил все Штаты, Европу и Азию. Более 30 поездок он совершил в Советский Союз, фотографируя для журнала National Geographic.

Работа Конгера принесла ему широкое признание. Его не раз называли лучшим газетным и журнальным фотографом года и удостаивали многих наград. Он занимал должность помощника директора фотоотдела National Geographic, а затем руководил отделом аудиовизуальных услуг. В 1989 году ушёл на пенсию и осел в Дуранго, штат Колорадо.puteshestvie po sssr foto din konger 5Дин Конгер на Красной площади в Москве.

В 1977 году Национальное географическое общество опубликовало книгу с текстом журналиста Барта Макдауэлла и фотографиями Дина Конгера, снятыми с 1966 по 1975 год. «Путешествие по России, Советский Союз сегодня» (Journey Across Russia, The Soviet Union Today) – это 370 страниц «персонализированной географии», портрет огромной страны и её народа.

Подборка цветных советских фотографий Дина Конгера из «Путешествие по России, Советский Союз сегодня»:Путешествие по СССР с фотографом National Geographic Дином Конгером 1Украинская младшеклассница в первый день школьных занятий.puteshestvie po sssr foto din konger2 46Москва – город контрастов.puteshestvie po sssr foto din konger4 44Девушки восхищаются «Данаей» Рембрандта из знаменитой коллекции Эрмитажа.puteshestvie po sssr foto din konger 6

Дети выглядывают из вагона на станции Транссибирской магистрали.puteshestvie po sssr foto din konger4 42Ветеран Абрам Мордухович и действующий полковник Дмитрий Бояркин обедают в купе состава, несущегося по Транссибу.puteshestvie po sssr foto din konger2 40Свежие бублики.puteshestvie po sssr foto din konger 48Женихи. Парень справа забыл какой-то документ, но ему пошли навстречу и женили без проблем.puteshestvie po sssr foto din konger 23Академик А. П. Окладников (справа) с черепом и реконструкцией неандертальца, жившего в Узбекистане 40 000 лет назад.puteshestvie po sssr foto din konger 21На Телецком озере. Из него вытекает река Бия.puteshestvie po sssr foto din konger2 17Мальчишки в Братске играют в бильярд, сделанный своими руками, и покрытый старым одеялом. Здание на заднем плане – одно из первых в Братске.puteshestvie po sssr foto din konger3 12На палубе теплохода один из гидов учит девочку танцевать твист.puteshestvie po sssr foto din konger2 23Школьники изучают английский язык в ПКиО Сокольники.puteshestvie po sssr foto din konger2 54Дрессировщик Вальтер Запашный.puteshestvie po sssr foto din konger2 5Якуты в тайге, охотятся за горностаем, лисицей, и т.д. даже зимой, при температуре -60С. Собака бежит впереди.puteshestvie po sssr foto din konger3 20Окно столовки в Оймяконе. Влага немедленно замерзает, образую причудливые наросты.puteshestvie po sssr foto din konger2 33Элина Быстрицкая.puteshestvie po sssr foto din konger2 26В мастерской скульптора Матвея Манизера.puteshestvie po sssr foto din konger 24На берегу Обского моря.puteshestvie po sssr foto din konger 33Парусники скользят по поверхности Обского моря, образовавшегося после возведения ГЭС, которая обеспечивает Новосибирск энергией.puteshestvie po sssr foto din konger2 12Старинный дом в Иркутске. Автора агитировали снимать новые 5-9 этажные кварталы, а не эти ''развалюхи'', но такие дома ему очень понравились.puteshestvie po sssr foto din konger4 43

Рынок в Ростове.puteshestvie po sssr foto din konger 39

Мост через реку Тура в Тюмени. Урок физкультуры на лыжах.puteshestvie po sssr foto din konger 46Вид на Тобольский Кремль.puteshestvie po sssr foto din konger 10Ханты-Мансийск. Аэросани зимой незаменимы.puteshestvie po sssr foto din konger 38Ханты-Мансийск, на улице -40.puteshestvie po sssr foto din konger 37Рыбаки на Иртыше вблизи Ханты-Мансийска. Летом живут на барже.puteshestvie po sssr foto din konger 26На кухне (которая находится на барже) для рыбаков готовится вкусная уха.puteshestvie po sssr foto din konger 36Горно-Алтайск в 1975 году.puteshestvie po sssr foto din konger2 41Почетный караул. Солдаты в старой форме.puteshestvie po sssr foto din konger 13Мотоциклист в домашних тапочках на берегу Катуни.puteshestvie po sssr foto din konger4 41На первомайской демонстрации в Москве.puteshestvie po sssr foto din konger4 1Выпускники на Красной площади в Москве.puteshestvie po sssr foto din konger4 23Водитель такси. Листвянка.puteshestvie po sssr foto din konger 45Эта семья пригласила Дина покататься с ними на лыжах.puteshestvie po sssr foto din konger 2С большой теплотой вспоминает Дин традиционное советское гостеприимство. На этот раз - на Телецком озере на Алтае. На заднем плане - журналист Пол Джордан предлагает сигареты местному жителю.puteshestvie po sssr foto din konger 31Привокзальная площадь в Новосибирске. Строится самое известное здание Новосибирска 70-х годов - 24-х этажная гостиница "Новосибирск".puteshestvie po sssr foto din konger 4Якутск. Дин своей камерой невольно прервал работу двух маляров. "Есть много женщин, занимающихся ручным трудом - видимо, это последствия тяжелейших потерь во время войны. С другой стороны, 70% Советских врачей - это женщины".puteshestvie po sssr foto din konger 30Украшенный резьбой деревянный дом в Тобольскеputeshestvie po sssr foto din konger 7"Нет, не фотографировать!" – эта женщина на рынке в Ташкенте не хочет, чтобы снимали продажу картошки. "Видимо, она очень гордится своим городом, и считает, что я пытался запечатлеть на пленку нечто неподобающее", – решил фотограф.puteshestvie po sssr foto din konger 40Зал ожидания вокзала Новосибирск-Главный.puteshestvie po sssr foto din konger 25Комната матери и ребенка на вокзале.puteshestvie po sssr foto din konger 18Девочка в одном из летних пионерских лагерей под Новосибирском.puteshestvie po sssr foto din konger 3Транссиб. Юный путешественник подружился с солдатами в поезде.puteshestvie po sssr foto din konger 8Полярная зима может вызвать задержку в развитии, поэтому мурманским детям прописаны витамины и сеансы облучения ультрафиолетом.puteshestvie po sssr foto din konger 47У мужчин пикник на замерзшем озере Байкал.puteshestvie po sssr foto din konger 16"Лебединое озеро" в Театре оперы и балета.puteshestvie po sssr foto din konger2 49Балетная труппа Большого театра исполняет "Лебединое озеро" в Кремлёвском дворце.puteshestvie po sssr foto din konger2 50Балет в Кремлёвском дворце.puteshestvie po sssr foto din konger 15В зале Театра оперы и балета.puteshestvie po sssr foto din konger 22Женщина-ученый изучает дрозофиллу.puteshestvie po sssr foto din konger 34Речной порт в Новосибирске.puteshestvie po sssr foto din konger 28Речник с женой работают и живут все лето на буксире в Новосибирском речном порту. В стекле отражается фотограф.puteshestvie po sssr foto din konger 29Таня Михайлова из с. Нижняя Соузга на Алтае.puteshestvie po sssr foto din konger 20Николай Смирнов прожил почти полвека на уединенной ферме на Телецком озере. Вырастил 18 детей.puteshestvie po sssr foto din konger 35Алтаец Ежер Иришев из пос. Кулада на Алтае. Участник войны - был мостостроителем. На момент съёмки работал пастухом.puteshestvie po sssr foto din konger 9Гравер за работой (Тобольск).puteshestvie po sssr foto din konger 19Строителю домов около Ханты-Мансийска холод нипочем.puteshestvie po sssr foto din konger 17Сварщик работает нa нефтепроводе в районе Самотлора.puteshestvie po sssr foto din konger 32Девушка в Ханты-Мансийске.puteshestvie po sssr foto din konger 12Молодые люди наслаждаются солнцем в погожий летний день. Они угостили фотографа кумысом.puteshestvie po sssr foto din konger 27Молодая семья прибывает в Ханты-Мансийск. Поссорились.puteshestvie po sssr foto din konger 11

Теплоход на Иртыше, вблизи Ханты-Мансийска.puteshestvie po sssr foto din konger 14Барометр на оленьей ферме в Шебалино (на Алтае). Секрет в том, что в "барометре" используется веточка ивы. При повышении влажности она теряет упругость и опускается вниз.puteshestvie po sssr foto din konger 41Статуя Ленина охраняет Новосибирский театр.puteshestvie po sssr foto din konger 42Ветераны в очередиь перед Мавзолеем Ленина.puteshestvie po sssr foto din konger 43Отец с сыном на плечах марширует на параде улицами Ленинграда на праздновании 7 ноября.puteshestvie po sssr foto din konger 44Парад в честь 7 ноября на Дворцовой площади.puteshestvie po sssr foto din konger2 1Рабочий на алюминиевом заводе недалеко от Иркутска.puteshestvie po sssr foto din konger2 2Рабочие завода, один покрыл лицо пудрой, чтобы защитить кожу от мельчайших частиц углерода.puteshestvie po sssr foto din konger2 3Ледоколы сохраняют бухту открытой для судоходства в зимнее время, Находка.puteshestvie po sssr foto din konger2 4В селе Малое Голоустное в Иркутской области.puteshestvie po sssr foto din konger2 6Женщины сортируют брёвна в каналах на лесоповале, озеро Байкал.puteshestvie po sssr foto din konger2 8В озеро Байкал впадает река Ангара.puteshestvie po sssr foto din konger2 9Мальчишки играют в хоккей на замерзшем Байкале.puteshestvie po sssr foto din konger2 10Женщина, спасённая американскими солдатами в 1945 году.puteshestvie po sssr foto din konger2 11Пилотка из газеты на девушке в Хабаровске.puteshestvie po sssr foto din konger2 13Молодая мама с ребенком на улице Иркутска.puteshestvie po sssr foto din konger2 14Новые жилые дома вытесняют таежные леса, Братск, Иркутская область.puteshestvie po sssr foto din konger2 15Главный инженер планирует построить более мощные турбины, Братск.puteshestvie po sssr foto din konger2 16Житель Братска рядом с домом, который он сам построил.puteshestvie po sssr foto din konger2 18Изголодавшиеся по солнцу сибиряки наслаждаются коротким летом. Река Лена.puteshestvie po sssr foto din konger2 19Лучшие ученые собирались для неформального мозгового штурма в Академгородке в Сибири.puteshestvie po sssr foto din konger2 20Новые многоквартирные дома возвышаются над старыми избами в Якутске.puteshestvie po sssr foto din konger2 21Глава исполнительной власти в Якутске.puteshestvie po sssr foto din konger2 22Первомайский парад в Москве.puteshestvie po sssr foto din konger2 24Молодая работница у ткацкого станка в Москве.puteshestvie po sssr foto din konger2 25Николай Блохин (хирург-онколог, академик АН СССР и АМН СССР) с женой Надеждой после операции.puteshestvie po sssr foto din konger2 27Купальщики на людном пляже на берегу реки, Москва.puteshestvie po sssr foto din konger2 28"Метеор" несёт экскурсантов по Москва-реке.puteshestvie po sssr foto din konger2 29Выпускники школы на Красной площади.puteshestvie po sssr foto din konger2 30На пляже в Серебряном бору, Москва-река.puteshestvie po sssr foto din konger2 31Пассажиры на четырехполосном эскалаторе на станции метро в Москве.puteshestvie po sssr foto din konger2 32Балерина Екатерина Максимова в Москве.puteshestvie po sssr foto din konger2 34Молодожёны во Дворце бракосочетания в Москве.puteshestvie po sssr foto din konger2 35Молодая пара на скамейке в парке, Москва.puteshestvie po sssr foto din konger2 36Покупатели прогуливаются по большому торговому пассажу в Москве.puteshestvie po sssr foto din konger2 37Первомайский парад в Москве.puteshestvie po sssr foto din konger2 38Первомайский парад на Красной площади.puteshestvie po sssr foto din konger2 39Солдат с фотоаппаратом в окружении сослуживцев на первомайском параде в Москве.puteshestvie po sssr foto din konger2 42Студенты склонились над тетрадями и книгами в Москве.puteshestvie po sssr foto din konger2 43Толпы заполняют парк, где представили стенды с достижениями народного хозяйства, Москва.puteshestvie po sssr foto din konger2 44Колесо обозрения в Москве.puteshestvie po sssr foto din konger2 45Люди танцуют в ресторане, отмечая Первомая в Москве.puteshestvie po sssr foto din konger2 47В Русской православной церкви в Москве.puteshestvie po sssr foto din konger2 48Женщины-строители устанавливают окна в новом квартирном доме.puteshestvie po sssr foto din konger2 51Продавщица свеклы в Москве.puteshestvie po sssr foto din konger2 52В универмаге в Москве.puteshestvie po sssr foto din konger2 53Продавец лотерейных билетов в метро, Москва.puteshestvie po sssr foto din konger3 1Семья оленеводов в Сибири.puteshestvie po sssr foto din konger3 2Братья юкагирской народности в посёлке Зырянка, Якутия.puteshestvie po sssr foto din konger3 3В деревне недалеко от Нарьян-Мара.puteshestvie po sssr foto din konger3 4Заснеженный посёлок Зырянка, Якутия.puteshestvie po sssr foto din konger3 5Портрет юкагирки (на момент съёмки численность юкагиров составляла всего 800 человек),

Зырянка.puteshestvie po sssr foto din konger3 6Саамы (или лопари, лапландцы) на оленях рядом с Ловозером, Мурманская область.puteshestvie po sssr foto din konger3 7Оленеводы вблизи Салехарда, Ямало-Ненецкий округ.puteshestvie po sssr foto din konger3 8Скотоводы и земледельцы едят отварное мясо и пьют кумыс в селе Тюнгюлю.puteshestvie po sssr foto din konger3 11Колхозники в селе Тюнгюлю отмечают Ысыах, якутский праздник лета.puteshestvie po sssr foto din konger3 10Огурцы, выращенные в сибирских теплицах без опыления, Якутск.puteshestvie po sssr foto din konger3 13Отец слушает, как его дочь играет на аккордеоне, Сибирь.puteshestvie po sssr foto din konger3 14Отец учит сына тонкостям рыболовной приманки, Сибирь.puteshestvie po sssr foto din konger3 15Чернобурая (или серебристо-чёрная) лисица, выращенная в совхозе в Оймяконе.puteshestvie po sssr foto din konger3 17Оймякон – одно из холоднейших мест.puteshestvie po sssr foto din konger3 16В самолёте, Сибирь.puteshestvie po sssr foto din konger3 18Маленький житель Оймякона в цельном меховом комбинезоне.puteshestvie po sssr foto din konger3 19Жители Оймякона пришли впервые взглянуть на американца.puteshestvie po sssr foto din konger3 21На моторной лодке в Обском море.puteshestvie po sssr foto din konger3 22Пассажиры на остановке летним днём в Новосибирске.puteshestvie po sssr foto din konger3 23Танцы в деревенском клубе рядом с озером Байкал.puteshestvie po sssr foto din konger3 24В сквере Героев революции, Новосибирск.puteshestvie po sssr foto din konger4 36Пешеходы в Львове.puteshestvie po sssr foto din konger4 37Дождливая улица во Владивостоке.puteshestvie po sssr foto din konger4 38В Пятигорске.puteshestvie po sssr foto din konger4 39В Ялте.puteshestvie po sssr foto din konger4 40В Суздале.puteshestvie po sssr foto din konger4 6Молдавские вина.puteshestvie po sssr foto din konger4 7Пасхальное богослужение в Богоявленском соборе в Елохове в Москве.puteshestvie po sssr foto din konger4 9На частной вечеринке.puteshestvie po sssr foto din konger4 8Азербайджанский ансамбль народного танца.puteshestvie po sssr foto din konger4 10Сборка автомобилей "Жигули" на автозаводе в Тольятти.puteshestvie po sssr foto din konger4 3Балет Кировского театра.puteshestvie po sssr foto din konger4 4Купальщики на берегу Невы у Петропавловской крепости.puteshestvie po sssr foto din konger4 5Надгробие на могиле Достоевского в Ленинграде.puteshestvie po sssr foto din konger4 11Школьники на экскурсии в Третьяковской галерее.puteshestvie po sssr foto din konger4 12В пионерском лагере.puteshestvie po sssr foto din konger4 13Студенты в аудитории Московского университета.puteshestvie po sssr foto din konger4 14Туристы смотрят на карусель.puteshestvie po sssr foto din konger4 15Транссибирская железная дорога, пассажир покупает клюкву на станции.puteshestvie po sssr foto din konger4 16Эксперимент с обезьяной.puteshestvie po sssr foto din konger4 17Сибирская гостиничная кухня.puteshestvie po sssr foto din konger4 18С корзиной груздей из тайги.puteshestvie po sssr foto din konger4 19Официантка с пельменями в Оймяконе, Якутия.puteshestvie po sssr foto din konger4 20За хлебным квасом.puteshestvie po sssr foto din konger4 21В погребах Массандровского винзавода.puteshestvie po sssr foto din konger4 22Лесоруб со своей семьёй дома.puteshestvie po sssr foto din konger4 24Упаковка чая на заводе.puteshestvie po sssr foto din konger4 25Девочка смотрит по ТВ запуск космического корабля "Союз-19" в 1975 году.puteshestvie po sssr foto din konger4 26Детский сад на прогулке.puteshestvie po sssr foto din konger4 27На Черном море.puteshestvie po sssr foto din konger4 28Женщина – водитель такси.puteshestvie po sssr foto din konger4 29Книжный киоск.puteshestvie po sssr foto din konger4 30Пассажиры в вагоне-ресторане на Транссибирской железной дороге.puteshestvie po sssr foto din konger4 33Посетители Третьяковской галереи перед картиной Александра Иванова "Явление Христа народу".puteshestvie po sssr foto din konger4 34Потемкинская лестница в Одессе.puteshestvie po sssr foto din konger4 35Женщина на балконе.puteshestvie po sssr foto din konger4 32Трамвай в Одессе.

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