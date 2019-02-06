Путешествие по СССР с фотографом Дином Конгером

Дин Конгер (Dean Conger) родился 26 августа 1927 года в Каспере, штат Вайоминг. Проработав девять лет в газете Denver Post, в 1959 году присоединился штатным фотографом к Национальному географическому обществу. Конгер с заданиями объездил все Штаты, Европу и Азию. Более 30 поездок он совершил в Советский Союз, фотографируя для журнала National Geographic.

Работа Конгера принесла ему широкое признание. Его не раз называли лучшим газетным и журнальным фотографом года и удостаивали многих наград. Он занимал должность помощника директора фотоотдела National Geographic, а затем руководил отделом аудиовизуальных услуг. В 1989 году ушёл на пенсию и осел в Дуранго, штат Колорадо. Дин Конгер на Красной площади в Москве.

В 1977 году Национальное географическое общество опубликовало книгу с текстом журналиста Барта Макдауэлла и фотографиями Дина Конгера, снятыми с 1966 по 1975 год. «Путешествие по России, Советский Союз сегодня» (Journey Across Russia, The Soviet Union Today) – это 370 страниц «персонализированной географии», портрет огромной страны и её народа.

Подборка цветных советских фотографий Дина Конгера из «Путешествие по России, Советский Союз сегодня»: Украинская младшеклассница в первый день школьных занятий. Москва – город контрастов. Девушки восхищаются «Данаей» Рембрандта из знаменитой коллекции Эрмитажа.

Дети выглядывают из вагона на станции Транссибирской магистрали. Ветеран Абрам Мордухович и действующий полковник Дмитрий Бояркин обедают в купе состава, несущегося по Транссибу. Свежие бублики. Женихи. Парень справа забыл какой-то документ, но ему пошли навстречу и женили без проблем. Академик А. П. Окладников (справа) с черепом и реконструкцией неандертальца, жившего в Узбекистане 40 000 лет назад. На Телецком озере. Из него вытекает река Бия. Мальчишки в Братске играют в бильярд, сделанный своими руками, и покрытый старым одеялом. Здание на заднем плане – одно из первых в Братске. На палубе теплохода один из гидов учит девочку танцевать твист. Школьники изучают английский язык в ПКиО Сокольники. Дрессировщик Вальтер Запашный. Якуты в тайге, охотятся за горностаем, лисицей, и т.д. даже зимой, при температуре -60С. Собака бежит впереди. Окно столовки в Оймяконе. Влага немедленно замерзает, образую причудливые наросты. Элина Быстрицкая. В мастерской скульптора Матвея Манизера. На берегу Обского моря. Парусники скользят по поверхности Обского моря, образовавшегося после возведения ГЭС, которая обеспечивает Новосибирск энергией. Старинный дом в Иркутске. Автора агитировали снимать новые 5-9 этажные кварталы, а не эти ''развалюхи'', но такие дома ему очень понравились.

Рынок в Ростове.

Мост через реку Тура в Тюмени. Урок физкультуры на лыжах. Вид на Тобольский Кремль. Ханты-Мансийск. Аэросани зимой незаменимы. Ханты-Мансийск, на улице -40. Рыбаки на Иртыше вблизи Ханты-Мансийска. Летом живут на барже. На кухне (которая находится на барже) для рыбаков готовится вкусная уха. Горно-Алтайск в 1975 году. Почетный караул. Солдаты в старой форме. Мотоциклист в домашних тапочках на берегу Катуни. На первомайской демонстрации в Москве. Выпускники на Красной площади в Москве. Водитель такси. Листвянка. Эта семья пригласила Дина покататься с ними на лыжах. С большой теплотой вспоминает Дин традиционное советское гостеприимство. На этот раз - на Телецком озере на Алтае. На заднем плане - журналист Пол Джордан предлагает сигареты местному жителю. Привокзальная площадь в Новосибирске. Строится самое известное здание Новосибирска 70-х годов - 24-х этажная гостиница "Новосибирск". Якутск. Дин своей камерой невольно прервал работу двух маляров. "Есть много женщин, занимающихся ручным трудом - видимо, это последствия тяжелейших потерь во время войны. С другой стороны, 70% Советских врачей - это женщины". Украшенный резьбой деревянный дом в Тобольске "Нет, не фотографировать!" – эта женщина на рынке в Ташкенте не хочет, чтобы снимали продажу картошки. "Видимо, она очень гордится своим городом, и считает, что я пытался запечатлеть на пленку нечто неподобающее", – решил фотограф. Зал ожидания вокзала Новосибирск-Главный. Комната матери и ребенка на вокзале. Девочка в одном из летних пионерских лагерей под Новосибирском. Транссиб. Юный путешественник подружился с солдатами в поезде. Полярная зима может вызвать задержку в развитии, поэтому мурманским детям прописаны витамины и сеансы облучения ультрафиолетом. У мужчин пикник на замерзшем озере Байкал. "Лебединое озеро" в Театре оперы и балета. Балетная труппа Большого театра исполняет "Лебединое озеро" в Кремлёвском дворце. Балет в Кремлёвском дворце. В зале Театра оперы и балета. Женщина-ученый изучает дрозофиллу. Речной порт в Новосибирске. Речник с женой работают и живут все лето на буксире в Новосибирском речном порту. В стекле отражается фотограф. Таня Михайлова из с. Нижняя Соузга на Алтае. Николай Смирнов прожил почти полвека на уединенной ферме на Телецком озере. Вырастил 18 детей. Алтаец Ежер Иришев из пос. Кулада на Алтае. Участник войны - был мостостроителем. На момент съёмки работал пастухом. Гравер за работой (Тобольск). Строителю домов около Ханты-Мансийска холод нипочем. Сварщик работает нa нефтепроводе в районе Самотлора. Девушка в Ханты-Мансийске. Молодые люди наслаждаются солнцем в погожий летний день. Они угостили фотографа кумысом. Молодая семья прибывает в Ханты-Мансийск. Поссорились.

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