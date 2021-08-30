 Скоморохи уходят на север.

Вот тут мы смотрели историю скоморохов: История скоморохов

А что было дальше?

Почти два столетия исследователи-профессионалы и любители пытаются объяснить происхождение (этимологию) слова «скоморох».

В 30-х годах XIX века чешский славист П.Шафарик напомнил о кочевом народе – скамарах, живших в V веке на Дунае, и занимавшихся разбоем и грабежами. От них, якобы, и произошли скоморохи. Иной аргументации учёный не привёл.

Сторонник теории «захожести» (иностранного происхождения) скоморохов, автор работы «Старинный театр в Европе» (1870 г.) Александр Веселовский предложил «восточную» этимологию: от арабского масхара – «шут, смешной человек».

Современник А.Веселовского, академик Я.Грот обратился за помощью к готскому скамари и скандинавскому скемта, имеющих значение «шутить». При этом он предположил существование подобных по звучанию и смыслу слов (возможно забытых) в славянских языках.

А.Кирпичников и Е. Голубинский «сконструировали» из греческих слов скома – «шутка» и архо – «начальствую» сочетание скоммаpхос, переведя его как «начальник смехотворства». Следует сказать, что в греческих словарях и других источниках подобное словообразование не встречается.

Срезневский поддержал теоретиков «захожести», «обнаружив» возможную этимологию в европейских языках: в итальянском - слова скарамучча и во французском – скарамуш, в значении «шут», «насмешник». Как поменялись в слове местами согласные «м» и «р» академик не объяснил.

Н.Кондаков в конце XIX века предложил «русскую» версию: от слова скора – «мех». Скоромох, по его мнению, - «ряженый зверем». Та же проблема с перестановкой «м» и «р» не решена.

По версии российского и советского филолога, академика Императорской академии и АН СССР, создателя раскритикованного впоследствии «нового учения о языке» («яфетической теории») Н.Марра, множественное число слова скомороси (скомраси) восходит к праславянским корням, а те в свою очередь к индоевропейскому «scomors-os». Так мог именоваться бродячий музыкант, плясун, комедиант. А уж потом это слово могло попасть в европейские языки.

Поиски в доступных словарях санскрита (В.А.Кочергиной в их числе) приведённого Н.Марром слова («scomors-os») результатов не принесли.

Шут в санскрите имеет значения (в русской транскрипции) – муддха и затха; шутка- лиила и шабал; музыкант – вена и талава; актёр – шайлуша и калажна.

Возможно, у академика были другие, недоступные любителю источники.

Иных, заслуживающих внимание этимологических гипотез слова «скоморох» нет. И потому…

Его настоящее имя утрачено в далёком прошлом. Наши предки, говоря о нём уважительно, иногда шёпотом, называли по разному: «дед», «старик», «отец», «отчим», «дядя», «хозяин», «зверь», «владыка», «барин» и т.д.

Он – предок и родоначальник, тотем, хозяин нижнего мира, охраняющий и исцеляющий дух. Славяне почитали его как повелителя леса, воплотившегося в божестве под именем Велес.

Всё это и многое другое относится к медведю.

На Руси медведь приобрёл сакральное, магическое значение. Издавна приручили его скоморохи, в потехах народных главную роль уступили. «Он, выученный и нашколенный различным людским ухваткам и людскому поведению, бродил со своими поводырями по всей русской земле, из города в город, из деревни в деревню, потешая и забавляя добрых людей карикатурным, а отчасти и сатирическим представлением их же нравов и обычаев» (И. Е. Забелин. Домашний быт русских царей, т. I, ч. II).

Популярность медвежьих игр была огромна. Русские скоморохи с косолапыми артистами в XVI веке бывали в Германии и даже в Италии.

«С медведем ходящий» - и так можно назвать походного скомороха. От него, как «от печки» и предлагается начать обоснование ещё одной возможной этимологии слова «скоморох».

Для начала вспомним присказку: «первый блин комом». Другую форму и смысл совершенно иной имело это привычное нашему слуху выражение в давние времена и длиннее было оно. Неискаженная пословица звучит так: «Первый блин комАм, блин второй – знакомым, третий блин – родне, а четвёртый – мне».

КомАми наши дедичи называли медведей, прародителями их своими считали. Похожи мишки на большой мохнатый ком.

После долгой зимы голодными просыпались бурые комы, надо было их уважить и задобрить, относили славяне первые, выпеченные по случаю праздника пробуждения медведя блины к берлогам. Праздник этот весенний назывался Комоедицей. В наши дни под именем Масленицы он известен.

С комАми ходили «весёлые люди» - скоморохи. Кстати, во многих документах именуются они ещё и скомрАхами. В Стоглаве (1551 г.), например, читаем: «К венчанию бы ко святым божиим цеpквам, скомpахом и глyмнцом пеpед свадьбою не ходити, а священником бы о том запpещати с великим запpещением чтобы такое бесчиние никогда же неименовалося». (Стоглав». Изд. Д. Кожанчикова. СПб., 1863).

Какое из названий более древнее - скоморох или скомрах? Увы, неизвестно.

От каких глаголов они образованы? Глагол «скоморошить» довольно часто встречается в старинных письменных актах. А вот «скомрашить» пока не попадался на глаза.

Зато в Словаре древнего славянского языка, составленного А. Старчевским по Остромирову Евангелию (С-Пт., 1899 г. стр.731) нашлось причастие РАЧЬШНН, имеющее значения «шагающий», «идущий». Кстати, в санскрите обнаружены его «близкие родственники»: слова рч и рш в этом языке имеют значение «движение».

К сожалению, глагол, от которого образовано причастие РАЧЬШНН, в словаре Старчевского не приводится. Можно предположить его в форме «рачьшннить». Как будет звучать существительное?



Существует глагол «ходить», от него образовано причастие «ходящий» и существительное «ходок». А идущий, шагающий, кто он? Идун, шагун? Не знаем таких.

Неисповедимы пути словесных изменений. Почему, например, есть глагол «мрачнеть», а существительные от него «мрак» и «морок»?

Не допросить авторов и многочисленных соавторов слов и их трансформаций.

Вспомним также глагол «ворошить» и производные от него причастие «ворошащий», существительное «ворох».

Может быть, в подобном алгоритме образовано существительное от глагола «рачьшннить»? И звучать оно могло как «рах» или «рох»? Человека, профессионала, водящего медведя, можно было назвать «с комом рах». Или всё-таки более древним является выражение «с комом рш»?



Когда произошло образование из указанных древнеславянских (протоиндоевропейских?) элементов единого слова «скомрах» («скоморох»), «скоморош? Возможно, в недрах русской лингвистической системы.

Кстати, подобные словесные новообразования возникают довольно часто. Вспомним, к примеру, появившееся относительно недавно слово «спасибо». До XX века в ответ на оказанную любезность говорили: «благо дарю», «благо дарствую» и «спаси Бог». Соединили воедино слова в выражениях, а последнее ещё и сократили.

Живёт язык, меняется, упрощается с развитием цивилизации для тел. Теряют смысл, глубину, красоту слова, созданные предками за тысячелетия. Многие уходят из жизни. Покинувшим нас родным и близким они подобны. Мир без них не полон.

Долго ли ещё звучать древнему слову «скоморох» сие не ведомо. Верна ли версия его происхождения, предложенная любителем?

А что предложите вы? Славно жилось волхвам и скоморохам в вольном Новгороде. Более шести веков «советским» был город, поскольку в качестве атрибута представительной власти имел прообраз парламента – вече. Старославянское вътъ — «совет».

Богатела первая русская республика, обширными землями прирастала. К началу XII века владела она частями Прибалтики и Карелии, югом Финляндии, южным побережьем Ладоги, Обонежьем, Двинской землёй и северными пространствами вплоть до Урала.

Север богатствами манил. Ничто не ново под луной. Не интересовало в давние времена купцов «чёрное золото», а вот натуральное, жемчуг, пушнина, дичь, рыба, соколы для охотничьих забав влекли неудержимо.

По рекам и озёрам, волокам потянулись встреч солнцу ватаги ушкуйников, торговые люди, крестьяне, волхвы, скоморохи и прочие искатели лучшей доли. Вода их водила. Иных дорог тогда не существовало. Несли с собой нехитрый скарб, семена для посадки в тощие земли, а также дух свободолюбия, справедливости, добра. И самое ценное богатство – Слово.



Историк музыки Н.Финдейзен об этом: «Новгородские выходцы населяли новые места на дальнем Севере или в сибирской глуши и переносили туда свою заветную старину, свои были и песни… в этих далёких от правительственного центра окраинах передавали свой репертуар из рода в род устным преданием, и вот остатки его вновь ожили в напевах более поздних и, вероятно во многом искажённых вдали от былого величия Новгорода, потаённо сохраняясь в памяти народа на побережье Белого моря и в Сибири». (Н.Финдейзен «Очерки по истории музыки в России» Т I, выпуск II, М-Л, 1928).

Не коснулись Поморья беды ордынского нашествия и крепостного рабства. Суровые условия жизни закалили характеры северян, помнящих и чтящих РОДство, из поколения в поколения передавались ими древние традиции.

Лишь в конце XIX – начале XX веков эти богатства, давно утраченные в других землях и весях российских, востребованными оказались. Открытые миру образцы деревянного зодчества, узорочье орнаментов изб, солярные символы вышивки, народные обряды, ремёсла, бытовой уклад, расчищенные иконы северного письма в значительной мере способствовали пробуждению национального сознания русского народа.



О главной заслуге Поморья сказал Фёдор Абрамов: «Однако, может быть, самый большой, самый непреходящий вклад Севера в сокровищницу национальной культуры – это слово. Живое народное слово, в котором полнее и ярче всего запечатлелась душа северянина, его характер. Слово, которое и сегодня сохранило строй и дух русского языка древнейшей поры, времен Господина Великого Новгорода, живет и сейчас, и уже одно это делает его краем наших истоков, наших духовных начал, ибо язык народа – это его ум и мудрость, его этика и философия, его история и поэзия».



В 1859 году в газете «Олонецкие губернские ведомости» начали публиковаться былины и песни, записанные у крестьян-поморов ссыльным П.Н.Рыбниковым. Всего ему удалось записать от тридцати сказителей свыше двухсот былин, множество сказок, песен, поверий, причитаний, рун и ёйги, составивших 4-томное собрание «Песни, собранные П. Н. Рыбниковым» (М., 1861-1867). Учёный мир изумился. И не поверил собирателю.

В 1871 году по «следам» П.Рыбникова отправился известный этнограф и историк А.Ф.Гильфердинг. Ему удалось прослушать 70 исполнителей и записать 270 былин, вошедших в собрание «Онежские былины» (СПб., 1873).

Так началась слава Поморья – хранителя эпической народной поэзии, получившего в те времена название «Русский Север».

В 1899-1901 годах в филологическую экспедицию на побережье Белого моря, а также в деревни по рекам Мезень, Кулой и Пинега выезжает А.Д.Григорьев. Там ему удалось записать свыше 400 былин, множество исторических песен, стихов и баллад.

Результаты полевых изысканий отражены в книгах.



В 1901 году издаются «Беломорские былины» А.В.Маркова. В 1904-м появляются «Печорские былины» Н.Е.Ончукова.

В 1904 и 1910 годах, на основе собранного А.Д.Григорьевым материала Российская Академия наук издала 1-й и 3-й тома книги «Архангельские былины и исторические песни». Это самая большая в отечественной фольклористике коллекция былинных текстов, когда-либо записанных одним лицом. Её объём - три тысячи страниц, вместивших 424 произведения. Второй том издан лишь в 1939 году Чешской Академией наук и искусств. Братья-славяне по достоинству оценили труд русского филолога, жившего в Праге.

В 1916 году опубликован сборник «Бабушкины старины», записанный в Шотогорке у М.Д.Кривополеновой собирателем фольклора О.Э.Озаровской.

Вошли эти, а также записанные другими собирателями сокровища в 25 томов серии «Былины» издающегося в наши дни «Свода русского фольклора». При этом 20 томов из них составляют былины Русского Севера.

Успели исследователи, застали в живых знатоков, хранителей народной культуры, «сказителей», как их называли на Севере. Былины ими «пропевались» или «сказывались». По наследству передавалось их знание, приёмы, способы пения, обогащавшиеся новыми красками за счёт дара импровизации исполнителей. Немногочисленно было их племя. Жила старина изустная, теплилась лампадками лишь в отдалённых уголках Поморья, расположенных в давние времена на путях-маршрутах его заселения. По ним шагали скоморохи в одиночку и ватагами, веселили народ сказками, песнями, прибаутками, слезу вышибали былинами. На души ложились те старины, детям, внукам пересказывались, а те уже дальше в лес времени их несли.



Великолепной памяти требовало исполнение высочайшей миссии сохранения и передачи отцова наследства, воплощённого в Слове.



Марфа Крюкова из беломорской деревни Нижняя Золотица, коротавшая век бобылкой, «награждённая» при жизни односельчанами прозвищем «Марфа-вралья», помнила наизусть восемьдесят тысяч стихов, от неё записано четыре тысячи страниц былинного текста.

Зачастую на долю одиноких, неприкаянных, отрекшихся от благ материальных, «не от мира сего» людей выпадало служение Слову. Воистину Бог посылает страдания избранным.



Владимир Личутин о них: «Сказитель поморский, певец, - обычно немощный человек, неспособный к долгим переходам, и потому он странствователь, калика перехожий в памяти своей. Но память у него вселенская и жалость таковая же: он как бы имеет невидимые крыла, которые высоко вздымают певца, и он далеко обозревает землю, скрытыю за толщей времени» (В.Личутин, «Душа неизъяснимая», М., 1989).



Кусочнила, побиралась до последних дней земной жизни другая северная сказительница – Марья Кривополенова, жившая в пинежской деревне Шотогорке. За крохотный рост Махонькой её прозвали. Открыл её дар в 1900 году путешествующий по Архангельскому северу А.Д.Григорьев. Повезло ему записать от Кривополеновой старину «Вавило и скоморохи». Уникальна запись былины тем, что другие её варианты науке неизвестны. Напела Махонька ещё 12 былин и 5 духовных стихов. Наши далёкие предки запели её голосом.

Волхвы не боятся могучих владык,

А княжеский дар им не нужен;

Правдив и свободен их вещий язык

И с волей небесною дружен.



(А.Пушкин "Песнь о вещем Олеге")



В 1900 году А.Д.Григорьев записал в пинежской деревне Першково от восьмидесятилетнего Тимофея Шибанова перегудку «О Терентии». Ольга Озаровская, услышавшая эту песню-старину в 1915 году от дочери Тимофея Шибанова, написала: «Для изображения действующих лиц Елена Олькина меняла тональность и тембр, поясняя “так уж поётся”. Это наводит на мысль, что когда-то былина о Госте Терентище на реке Пинеге могла исполняться несколькими лицами. Может быть, это остатки какого-то примитивного скоморошьего действа». (О.Озаровская «Пятиречье», Л., 1931).



В былине крестьянин Терентий приветствует «прохожих» людей:



Скоморохи, люди вЕжливые,

Скоморохи очЕсливые



Странное, казалось бы, обращение, с повтором в двух строчках одинаковых по смыслу слов, поскольку прилагательное очЕсливый имеет в древнерусском языке значение «вежливый», «учтивый».



Для знающих повтора нет: вЕжливыми на Русском Севере называли «ведунов», «знатоков» - наследников волхвов.



О родстве скоморохов с волхвами, рождении их на русской почве, не «захожести», как утверждали сторонники их иностранного происхождения, пишет А.Морозов: «Скоморохи – отреченная профессия. Их дело с самого начала объявлено бесовским и сатанинским. Из кого же как не из представителей отреченного культа могли вербоваться “охочие” люди! Эти люди во всяком случае должны быть не тверды во вновь принятой вере. Кто же захочет подвергнуть себя осуждению вечному? В то же время они были преданы старой обрядности, сохранившей для них всё своё значение. Потребность эта не была ещё истреблена в народе. Мысль о том, что скоморохи были преемниками профессионалов языческого культа, была однажды обронена в нашей церковно-исторической литературе, но осталась незамеченной. Её высказал Пономарёв в “Памятниках древнерусской церковно-учительной литературы” прямо указавший на исполнителей языческих обрядовых действ, сопровождавшихся плясками: “Очень может быть, что из них-то и выродились наши скоморохи, которые по мере того как языческие обряды разлагались и превращались в простые народные игры и развлечения, стали не больше как потешными и весёлыми людьми, как называл их народ, делавшими из своего веселья выгодное ремесло”. …По видимому, в народных представлениях долго сохранялись воспоминания о древнейших связях музыки и обрядового действа, “заветного”, колдовского знания и пляски – разновидности шаманства. Таким образом русские скоморохи по своему происхождению были как бы видоизменившиеся волхвы». («Скомоpохи на Севеpе», альманах «Севеp», Аpхангельск, 1946).



Новая идеология, отрицая старую, объявила её защитников врагами: «Волхови и чародеи то врази божии суть». Уцелевшие в религиозной войне волхвы и скоморохи спасались от расправ и в Заволочье - так называлась северная территория новгородских владений, расположенная в бассейне Северной Двины и Онеги, «за волоками», которые использовались для попадания в реки и озёра, текущие к Белому морю.



В 1137 году новгородский князь Святослав Ольгович издал Устав о порядке сборов десятины (десятой части) с доходов князя в пользу новгородской епархии. Благодаря этому документу до нас дошли названия 12 погостов-становищ Заволочья, призванных контролировать торговые речные пути. Все они находились, и находятся до сих пор, в местах слияния рек.

Выдержка из пункта 4 Устава: «Урадил есмь аз святеи Софии и написал Никола князь Новогородьскыи Святослав: …у Вихтуя сорочек, в Пинезе 3, в Кегреле 3, устье Емьце два». (Новгородская Первая летопись).



Современные названия упомянутых в Уставе деревень и сёл – Вихтово, Пинега, Кеврола, Емецк. Сорочек соответствует 218 граммам серебра. Два или три сорочка ежегодно платили в церковную казну крупные для того времени, давно существующие поселения. Сбор взимался лишь с выходцев из новгородских земель, инородцы платили дань мехами.



Село Емецк находится в устье Емцы. Попадавшие в Онежское озеро (бассейн Балтийского моря) новгородцы по рекам и озёрам добирались до реки Онеги беломорского бассейна. По короткому сухопутному волоку лодьи и грузы перетаскивались к верховьям Емцы, впадающей в Северную Двину. Переправившись с левого берега Двины на правый, путешественники попадали в реку Пукшеньгу, поднимались по ней вверх до озера Шайского (в конце XIX века длина – 24 версты, ширина до 10, ныне озеро «усохло»; о «Шайском феномене» можно почитать по ссылке внизу), перетаскивались по волоку в находящееся на водоразделе Двины и Пинеги озеро Скоморошье. С него начинался спуск по рекам и озёрам до Покшеньги, в месте впадения которой в Пинегу основано Кеврола, бывшая центром Пинежья до 1780 года.



По рекам Пукшеньге и Покшеньге пролегал древний маршрут, связывавший территорию Придвинья с пинежскими землями, а через них с Мезенью, Печорой, Югрой и Сибирью. По этому пути несли волхвы и скоморохи древние знания, обряды, умения, заговоры, былины, старины, песни.



Оплотом язычества стали пинежские земли. «Сура поганая» – и так называли их христианские миссионеры. Поганус в переводе с греческого - «идолопоклонник». В верховьях Пинеги жили «тоймичи поганые». Возможно, авторами названных терминов придумана и следующая присловка: «Сура – три версты от ада».



Село Сура, получившее название от имени реки, впадающей в Пинегу, упоминается в новгородских летописях под 1137 годом. Кстати... весьма интересно, что село Сура - родина Иоанна Кронштадского.



Интересно, в санскрите Сурья – «бог солнца». Исток реки Пинеги, как и возвышенность по которой он протекает, именуется Кайласа. Индуисты, буддисты, джайны и приверженцы бон считают «сердцем мира», «осью земли» гору Кайласа, находящуюся в Гималаях.

Вспомним и упомянутое выше озеро Шайское. Река Шайск течёт с гор Каракорума, впадая в Инд в Пакистане, заселённом в давние времена арьями (ариями).

«Всего лишь совпадения» - ответ официальной науки. Когда их много, они пандитами («учёный» на санскрите) не замечаются.

Звучит в неискажённом виде санскрит в названиях рек и озёр Русского Севера (ссылка в конце статьи).

При крайне скудных ассигнованиях, выделяемых на изыскания в советские годы, удалось обнаружить на Пинежье 23 археологических памятника. Понятно, что это лишь незначительная часть того, чем располагают тамошние земли. Но и открытые памятники впечатляют содержанием и древностью. В многослойных поселениях типа Явроньги-1 и Явроньги-2 археологическая культура представлена памятниками мезолита, неолита и эпохи раннего металла. Древние петроглифы обнаружены в известняковом гроте близ деревни Курги. К сожалению, в наши времена денег у государства на археологию не находится.



В 1478 году ликвидирована Новгородская боярская республика, в Москву отправлен символ её независимости – вечевой колокол. Под власть московского князя перешло Заволочье. Другие пути нашлись для завоевания Сибири, иссяк поток переселенцев в северные земли, погрузились они в дремоту.

Наследники волхвов занимались привычными делами – людей и домашний скот лечили, требы исполняли. До наших дней дошли предания о северных колдунах. По-разному они именовались: берещик, ведун, вежливый, ворсушка, говедун, икотник, знаток, зотя, клетник, шоптун и т.д.



Скоморохи «походные» народ веселили музыкой, словом острым и метким потешали, былинами и сказками слезу да мысли высокие у слушателей вызывали.



О «весёлых людях» напоминает название Скоморошьего озера и предания с ним связанные: «Раньше говорили – скоморохи ходили. Шли они, скоморохи, куды, не знаю, куды переходили. Вот в это озеро разошлись. Обходить туда далеко – оно на пять километров – а посередине два мостка не так далеко. Ну, в общем метров пятьдесят будет. Раньше говорили – скоморохи скакали. Про скоморохов много есть, былины всякие. Скоморохи, старики говорили, шли с востока на запад. И эти мостки, где они перепрыгивали у Скоморошьего озера, так и называются “скоморохи”. Скажут – “скоморошин мост”... Они вот занимались рыбной ловлей, промыслом... Бродяги какие-то... Как артисты, как шарманщики... На дудках играли, только на самодельных дудках, из бересты. Летом из пучек делали свистки» (Записано в 1994 г. от Ермолиной А. А., 1926 г.р., д. Малое Кротово – АКФ 1994, т.3, № 39).

Напоминают о скоморохах и приведённые в писцовых книгах имена и деревенские прозвища, ставшие в XVIII- XIX веках фамилиями. Потомки их носителей живут в деревнях предков и поныне.

В Шотогорке несколько семей носили и носят фамилию Скомороховы. От Матрёны Скомороховой А.Д.Григорьев записал старину «Князь Дмитрий и его невеста Домна». Встречается это деревенское прозвище в писцовых и переписных книгах в деревнях Чешегоре и Пиринеми. Рядом с Чешегорой располагалась Скомороховская новина, у деревень Лохново и Чакола находились пожни Гусли.



После запрета в XVII веке государственной и церковной властями скоморошества, слово «скоморох» заменялось на близкие по смыслу: шут, весёлый, медвежатник, дурак, дудник. В писцовых книгах по Кеврольскому уезду за 1623, 1678 и 1709 годы встречаются названия деревень Шутовская и Дурахтинская, Дудинская приписана к деревням «на Поганой Суре» – такое название звучит даже в переписи 1709 года (СПБ ИИРАН. Ф. 10. Оп. 3. Д. 25. Л. 1-68).

Любопытны часто встречающиеся в топонимии местности, прилегающей к устью Покшеньги, названия с основой «шот».



Правый приток Покшеньги именуется Шотогоркой. В него впадают две реки – Нижняя и Верхняя Шеломянка, а также Виска, принимающая воды Шотогорских озёр. К югу от Шотогорки текут реки с индоевропейскими (славянскими) именами: Дунай, Северная, Западная, Восточная и Южная Рассоха. На значительном расстоянии от этих рек, на правом и левом берегах Пинеги находятся: деревня Шотово, гора Шотова, болото Шотское, деревня Шотогорка. Картина "Село Шотова гора" В.Стожарова



В саамском и финно-угорском языках, носители которых населяли эти земли до прихода русских и одновременно с ними, слов с основой «шот» обнаружить не удалось. Так же как и подобных топонимов в других северных землях.



В словаре древнего славянского языка А.В.Старчевского слово шоутъ означает «болтун», "пустомеля", «шут», «балагур». Но по правилам древнерусского языка звучало оно как «шут».



Возможно, в честь волхвов, или как их повсеместно именовали на севере - шоптунов, названы шотовы горы и болота? Начальное название могло иметь форму шоптунова (о), в процессе адаптации получили шоптова (о). Для удобства речения потеряли звук "п", получили шотово (а). Впрочем, для обоснования данной версии требуется дополнительная информация.



Интересную этимологию основы "шот" предлагает санскрит. Шодхана на этом языке означает: «очищающий», «средство очищения», «очищение», «испытание», «разъяснение», «оправдание».



После открытия на Урале Аркаима и страны городов Синштаты появилась версия о чуди как потомках ариев. На Русском Севере предания о чуди звучат повсюду. Саамы и финно-угры от родства с этим таинственным народом «открещиваются». В легендах их предки застали чудь, давно живущей на северных землях. От неё они получили названия крупных рек и озёр. Звучат они на санскрите в неискажённом временем виде.

Возможно, не были для русских чужими представители чуди? И на север наши предки просто вернулись, бежав от несправедливой жизни. Были тогда они ещё Благомирами, Благолюбами, Братиславами, Добросердами, Ратиборами, Святополками. Ушли из жизни РОДные древнерусские имена, заменились требующими перевода иноземными – греческими да иудейскими.

В переписи 1623 года по Кеврольскому уезду звучат ещё некоторые родные, дававшиеся в Новгороде скоморохам: Жданко Гуляев (из починка Глядень), Гуляйко Исаков (из деревни Раменской), Тренька Григорьев (из деревни Михайловская), Тренька Иванов (из деревни Юркино Печище), Ивашко Гуляев (из Якушевской).



Имя Гулей носит один из персонажей небывальщины, записанной А.Д.Григорьевым от М.Д.Кривополеновой. На севере гулеем зовут таракана. Кстати, можно задуматься и над происхождением фамилии, полученной Махонькой от мужа. «Кривым поленом» не всякого обзовут, основания для такого прозвища необходимы веские. Или весёлые.



Артистка и собирательница фольклора О.Э. Озоровская, совершившая в 1914-1927 годах несколько экспедиций на север, записала на Пинежье сказание о святом скоморохе, а также песни, в которых скоморох является главным героем или просто упоминается. В деревне Покшеньге записана припевка про «веселого скомороха».

В 1915 году ей повезло встретить Марию Кривополенову. Вот как она вспоминала об этом событии: «Утренний сон, когда в открытую дверь жаркой горницы тянет с повети холодок, так сладок. Послышалось, будто старческий голос поёт что-то, и приснился прекрасный сон о сказительнице былин. Да нет – не сон. У Прасковьюшки кто-то сидит и поёт. Срываюсь с постели и слушаю под дверью. Былина! Былина! Поглядываю: на лавочке крошечная сказочная старушонка поёт с увлечением “О Кострюке, сыне Демрюкове” поёт и прерывает горячими пояснениями и заливается счастливым смехом артиста, влюблённого в своё творчество» (О.Э.Озаровская 1915b: № 146). Ольга Озаровская и Мария Кривополенова

В сентябре 1915 года Озаровская вывозит Кривополенову в Москву на гастроли. В журнале «Искры Воскресенья» от 11 октября 1915 года содержится отчёт о выступлении двух артисток: «Вернувшаяся из поездки по Северу О. Э. Озаровская привезла с собою в Москву сказательницу былин, старушку М. Д. Кривополенову, 26-го сентября в переполненном публикой Большом зале Политехнического музея М. Д. Кривополенова пела старинные былины скоморошины, заученные ею с голоса еще от своего столетнего деда, и покорила москвичей. Перед успехом маленькой сухенькой старушки в расписных валенках и пестром платочке померк успех даже О. Э. Озаровской, удачно с подлинным юмором передавшей несколько былей и сказок, записанных со слов северных сказочников».

В 1915-1916 годах «бабушка» выступала в Петрограде, Твери, на Украине, Кавказе, дав более 60 концертов. Публика принимала её с восторгом.



Архангельская писательница К.П.Гемп, побывавшая на одном выступлении, так отозвалась о нём: «Все зримо, каждый жест идет в ряд со словом. Голос ее поражал глубиной, силой и музыкальностью, было в нем что-то от органа. Это голос большой певицы. Интонации у нее тонкие, иногда только намек, но есть и выразительный акцент, и выдержанная, многозначительная пауза. При выступлениях поддерживала связь со слушателями, рукой им помахивала, широко улыбалась, нет-нет и какое-то словечко бросит мимоходом. Память у нее была удивительная. Обычно стародавнее, то есть былины и исторические песни, она пропевала, сохраняя всегда один текст, дословно, как запоминала „с давешних пор“». (К.П.Гемп «Сказ о Беломорье», М., 2004, с. 219-220).



Родилась сказительница в 1843 году в деревне, расположенной в давние времена на «бойком месте». Усть-Ёжугой она называлась, поскольку располагалась в устье речки, впадающей в Пинегу. Не миновать её путникам, идущим в Мезенские, Печорские, Югорские и Сибирские земли. По речке той они поднимались вверх, по волоку попадали в Зырянскую Ёжугу, текущую в Вашку, та впадала в Мезень. Затем Печора и т.д. На обратном пути вновь деревня Усть-Ёжуга. А там отдых, скоморохи, песни, сказки, былины.

В маленькой избушке жила бедная семья: мать, четверо детишек, да бабка со столетним дедом. Повидал Никифор Никитич Кабалин многое и многих. Пока в силе находился, на Белом море зверя морского бил. Оттуда мог и прозвище своё принести.

КабАльными на севере назывались морские промыслы, участники которых отрабатывали долги перед состоятельными купцами или монастырскими властями за полученные ранее на прокормление семей ссуды, а также за невыплаченные подати. КабАльными именовались и бесправные промышленники, в число которых попадали и баюнки – наследники скоморохов.

Из какого роду-племени был Никифор неизвестно. Может, из скоморохов. Знал он сотни былин, старин, песен, пословок, посмешек, плачей, присловок, четвертушек. Приняла это богатство внучка Машенька. С десяти лет побиралась она, замуж в Шотогорку за непутёвого бедняка отдана была, милостыню вновь по деревням просила. Платить за «кусоцьки» лишь песнями могла.



Ольга Озаровская обращаясь к ней сказала: «Да здравствуют скоморохи! Не забыть мне твоей, Марья Дмитриевна, скоморошей погудки. Помнишь и Кузьма с Демьяном ходили по Руси радостными скоморохами, разделяя встречных на добрых и злых. Кто полюбил скоморохов, тот полюбил святых».



События 1917 года перечеркнули жизненные планы многих людей. Вернулась на Пинегу народная сказительница, христорадничала на родной земле. В чужом дому умирала, перед смертью былину запела. Скончалась она 2 февраля 1924 года в деревне Веегоры, похоронена в деревне Чакола.

Другой певец Поморья, инок по жизни, Борис Шергин, знакомый с «бабушкой», написал: «Русский Север — это был последний дом, последнее жилище былины. С уходом Кривополеновой совершился закат былины и на Севере. И закат этот был великолепен». (Б.Шергин «Изящные мастера: поморские былины и сказания», М., 1990).



Несли по земле слово русское, земляков утешали и веселили скоморохи. Потому и не удалось побороть скоморошество как явление. Со стихией не справиться.

До сих пор не оценён вклад скоморохов в дело сохранения и развития русской национальной культуры. Авторами, соавторами, хранителями былин, стихов, песен, главными участниками театрализованных действ с элементами драмы, комедии, цирка, то есть предтечами писателей, поэтов, драматургов, театральных актёров, артистов цирка и эстрады были «весёлые» люди.



Долг платежом красен. Памятника достоин скоморох.



Под городом Боровском Калужской области в 2009 году открыт памятник скомороху с кинолентой на бронзовой ноге. Фото памятника я не нашла. Пусть и такой будет. Нужны другие, разные, в том числе в столичных градах и в провинциальных весях. Звто нашла скульптуру Скомороха в Нижнем Вартовске

Да в Сморгони – белорусский город, расположившийся в Гродненской области. Его история – богата и многогранна. В свое время там была Академия. Сморгонская академия, воспитывавшая дрессировщиков медведей, просуществовала не так долго, однако память о ней жива и по сей день. Академия просуществовала с XVII по конец XVIII (либо XIX) столетия. Здание, в котором она располагалась, к сожалению, не сохранилось. Сморгонская достопримечательность - это скульптурная группа, которая была создана заслуженным деятелем искусств Владимиром Теребуном. Она представляет собой фигуры двух скоморохов с музыкальными инструментами в руках, возле которых пляшет медведь, вставший на задние лапы. Чудесное изваяние украшает центральную аллею городского парка.

Да вот еще в Ижевске деревянную скульптуру со странным названием Балда-скоморох. А больше не обнаружила... А ведь с огромной фигой в кармане русского народа можно сравнить скоморошество. Кстати, чем не идея для одного из памятников? Например, для Скоморошьего озера.

Обо всех сторонах русской цивилизации надо говорить честно, иначе флюсу уподобляется наша история. Несомненно, скоморохи - славная её часть.

О «Шайском феномене»: http://rusnord.ru/dayly/37620-o-chem-preduprezhdaet-shayskiy-fenomen-v-arhangelskoy-oblasti-est-ischezayuschee-ozero.html )

Примеры звучания в неискажённом виде санскрит в названиях рек и озёр Русского Севера: http://rusnord.ru/culture/38027-esche-odna-tayna-pomorya-shveta-dvipa-severnaya-dvina.html )

http://sanatatur.ru/forum/viewtopic.php

http://www.stozharov.com/?id=59&lang

http://rusnord.ru/culture/38985-skomorohi-uhodyat-na-sever-c...

http://rusnord.ru/culture/39037-skomorohi-uhodyat-na-sever-c...

https://philologist.livejournal.com/9165086.html

https://vetliva.ru/belarus/what-to-see/pamyatnik-medvezhey-a...