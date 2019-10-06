К вопросу о переносе ООН из Нью-Йорка в Европу

Обрушение империй начинается незаметно. Падают они обычно, конечно, с громким грохотом, а вот сам процесс деградации для большинства изначально незаметен. Вот и распад американской гегемонии проходит как-то обыденно, почти невидно невооружённому глазу. Но весьма стремительно.

Подумать только, глава маленькой, но гордой Северной Кореи Ким Чен Ын впервые послал президента «великих» Соединённых Штатов Дональда Трампа всего чуть более года назад!

Да и сейчас, ещё до конца года весьма далеко, а сколько всего в этом плане уже произошло…

Начался год с ультиматума США, поддержанного их европейскими сателлитами, по отношению к Венесуэле: «даём вам неделю на признание нашей марионетки законным президентом Венесуэлы, а иначе…». И что? Какая-то длинная у американцев неделя – уже девять месяцев длится, ребёнка можно было выносить и родить.

Болтон там ещё в твиттере посылал страшные картиночки с бомбардировщиками в адрес Мадуро. В результате Мадуро (всё ещё законный президент) на прошлой неделе прилетал в гости к Путину, а Болтон месяц назад уволен с занимаемой должности.

О тех, кто грозил «Асад должен уйти» уже и упоминать как-то неудобно – скоро мы и фамилии их уже и не вспомним.

После провала венесуэльской авантюры (последняя, весьма жалкая попытка что-то там предпринять была у США в начале июня), была ещё вербальная агрессия в адрес Ирана. Со всеми полагающимися «сейчас, если вы не согласитесь на наши условия, мы вас как порвём».

Правда, Иран не повёлся и принялся демонстративно сбивать американские беспилотники (каждый по 100-150 миллионов долларов за штуку). А когда англосаксы начали арестовывать иранские танкеры – стал арестовывать танкеры англосаксов, причём в большем количестве. На этом попытки пиратства прекратились.

И да, США даже направили в сторону Ирана АУГ (авианосную ударную группу), но авианосец поломался, и его пришлось срочно буксировать на ремонт. Вашингтон после этого сделал вид, что ничего не было и всё так и планировалось. Трамп даже заявил, что это демонстрация его миролюбия и терпения.

Кроме военных и дипломатических «перемог» у США также были и торговые. Ультиматум Китаю, который назначили ещё в прошлом году, и срок которого заканчивался 1 марта, несколько раз переносили.

А когда всё же ввели пошлины, то последствия оказались гораздо хуже для самих США, чем для КНР. Потому что Вашингтон собрал 24 миллиарда пошлин, а Пекин – больше 30 миллиардов долларов. И дефицит торгового баланса США только вырос.

Падение промышленного производства в Соединённых (временно и слабо) Штатах продолжается уже 11 месяцев. Сельское хозяйство отчитывается о рекордно низких посевах и, соответственно, урожаях (потому что сою и кукурузу Китай у них покупать прекратил).

Россия тем временем практически полностью избавилась от американских долговых обязательств (так называемых «трэжерис», «сокровищ»), сократив вложения в них со 190 миллиардов (на пике) до примерно 8 миллиардов долларов (это данные на июль, может теперь и ещё меньше).

Запущена своя, независимая от западных, система банковских транзакций, запущена своя платёжная система «Мир».

И уже как-то привычно и обыденно «Роснефть» полностью отказалась от торговли нефтью за доллары, перейдя с ЕС на расчёты в евро (кстати, с Ираном и Венесуэлой мы торгуем во многом за рубли). Ещё пару лет такая новость была бы сенсацией, которую бы обсуждали неделю или две, а сегодня этого почти никто не заметил.

Ещё одна новость, которая не вызвала особого ажиотажа – это предложение России о переносе штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка куда-то в Европу – или в Брюссель (что не слишком правильно), или в Вену.

Вы можете себе представить, чтобы подобное мог предложить Ельцин или кто-то из его министров (тот же холуй американцев Козырев, заявлявший, что у России не может быть своих интересов, противоречащих интересам США)? А сегодня это абсолютно нормально и обыденно.

И ладно, допустим, Россия – мы уже несколько лет публично демонстрируем, что нам положить на требования США. Но уже и европейские, кхм, партнёры и сателлиты Соединённых Штатов стали открыто и достаточно агрессивно огрызаться на их выпады.

Так, как только Трамп заявил, что с 18 октября накладывает на товары из ЕС торговые пошлины (и похныкал в Твиттер, что «европейские партнёры много лет нас несправедливо угнетают в торговле»), из Европы наперебой стали раздаваться голоса глав местных Центробанков и министров торговли, призывающие Брюссель к введению ответных заградительных пошлин против США.

Если ещё пять лет назад европейские лидеры послушно выполняли все указания Вашингтонского обкома, то теперь они открыто и безбоязненно огрызаются. Россия, если что, прикроет.

«Sic transit gloria mundi». Так проходит земная слава. Так падают ещё недавно казавшиеся непоколебимыми и могущественными империи.

Александр Роджерс

https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-k-voprosu-o-perenose-oon-iz-nyu-yorka-v-evropu/