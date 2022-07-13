Разоблачаем! Сталин это не говорил…

Давайте обратимся к нескольким устоявшимся выражениям, авторство которых приписывают Иосифу Сталину. Не будем тут обсуждать саму неоднозначную фигуру Сталина, это тема другого блога и другого поста, остановимся только на цитатах:

«Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы»

«Смерть человека – трагедия, смерть миллионов – статистика»

«В Красной Армии нет военнопленных, есть только изменники и предатели Родины»

«Не важно, как проголосуют, важно как посчитают»

Вы верите, что он это говорил? Так как же было на самом деле? «Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы»

Утверждается, что Иосиф Сталин заявлял, что: «Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы». Данный миф используется для того, чтобы указать на жестокость Сталина и его пренебрежение человеческой жизнью.

На самом деле Сталин ничего подобного никогда подобного НЕ говорил. Данное высказывание придумал писатель А. Рыбаков и приписал его Сталину в своей книге «Дети Арбата»:

«В одной из своих статей, которая ему особенно понравилась, я воспроизвел известный афоризм Сталина: «Есть человек — есть проблема. Нет человека — нет проблемы!». Анатолий Наумович впился: где говорил это Сталин? В каком своем произведении?

Или в записке? Или в какой речи?

Я задумался. Ответил так: зная немного психологию Сталина, предполагаю и даже уверен, что таких вот в точности слов он никогда публично не говорил. И не писал. Он же был великий актер в политике и не позволил бы себе раскрыть свою сущность. Такую откровенность он мог бы позволить себе только в очень узком кругу своих «соратников», а, вернее, холуев. Где я это читал? Да как-то расплывчато. Висит в воздухе. Много где. В мемуарах… В публицистике. Эта фраза стала своего рода штампом для обозначения той эпохи.

- Значит, не помните точно, где?

- Точно — нет.

- Так вот именно, — вскричал Анатолий Наумович с юношеской живостью, — я ее сам придумал ! Впервые в «Детях Арбата» эту фразу Сталин как раз и произносит. Я сочинил — и вложил в уста Сталину! Я же написал этот роман за 20 лет до его публикации в 1987 году. И оттуда она пошла гулять, и никто уже не помнит, откуда она взялась. Я, я автор этого афоризма. И вот — никто не помнит и не знает…

В последних словах прозвучала нескрываемая горечь» https://lebed.com/2000/art2172.htm

«Смерть человека – трагедия, смерть миллионов – статистика».

Утверждается, что Сталин произнес фразу: «Смерть человека – трагедия, смерть миллионов – статистика». На самом деле Сталин таких слов не произносил. Данная фраза является слегка перефразированной цитатой из романа Ремарка «Черный обелиск»: «Но, видно, всегда так бывает: смерть одного человека — это смерть, а смерть двух миллионов — только статистика»

«В Красной Армии нет военнопленных, есть только изменники и предатели Родины»

«Есть знаменитая фраза, приписываемая Сталину: «В Красной Армии нет военнопленных, есть только предатели и изменники Родины». И Хавкин в своей статье «Немецкие военнопленные в СССР и советские военнопленные в Германии. Постановка проблемы. Источники и литертура» (https://www1.ku.de/ZIMOS/forum/docs/5Chavkin06.pdf) приводит эту фразу, ссылаясь на Справку комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. (http://kopilka.wolfschanze.ru/naumov.pdf)

Что интересно — такая фраза там действительно есть, так называется одна часть данной справки. Никакой ссылки на то, откуда взята эта фраза, где, когда и кому сказал это Сталин — не приводится. Самое интересное, в справке вообще нет ссылок. Только во вступлении упоминаются названия архивов, в которых работали».

Есть версия, что эта фраза якобы произнесена Сталиным в беседе с представителем Международного Красного Креста графом Бернадоттом и цитируется в его мемуарах. Фраза в пересказах формулируется так: «…русских военнопленных нет — русский солдат бьется до смерти. Если же он выбирает плен, то он автоматически исключается из русской общности», что несколько меняет ее смысл, т.к. «русская общность» является моральной категорией, а не юридической, т.е. «пленных мы будем презирать, но пленных-то вы нам верните и конвенции по военнопленным соблюдайте». «Не важно, как проголосуют, важно как посчитают»

Автором всем известной фразы «не важно, как проголосуют, а важно то, как посчитают» является Наполеон III. Произнес он ее после очередного плебисцита во Франции. Тов. Сталин просто лишь их перефразировал: «В буржуазных странах важно не как проголосуют, а как посчитают».

Впервые появилась в мемуарах перебежчика Б. Бажанова (во Францию, 1.1.1928) http://lib.ru/MEMUARY/BAZHANOW/stalin.txt

Полная цитата

«Знаете, товарищи, — говорит Сталин, — что я думаю по этому поводу: я считаю, что совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса» Однако, крайне сомнительно, чтобы Сталин говорил эту явно компрометирующую фразу на людях.

https://masterok.livejournal.com/1195152.html

Предыдущие материалы:

Сталин никогда не говорил этих фраз

Мифы о Сталине