9 примеров уникальной смекалки красноармейцев в годы Великой Отечественной войны

1. Лебёдка против немецкого ДОТа

2. Радиохулиганы против гитлеровской пропаганды

3. Черепахи-диверсанты

4. Снайперы в печке

5. Подрыв мины за несколько сотен километров

6. Пчёлы для прикрытия

7. Стрельба сараями

8. Императорские пушки на службе коммунистов

9. Скрепки против немецких шпионов

Великая Отечественная война полна эпизодов поразительной храбрости и доблести солдат Красной армии. Однако далеко не всегда сила и военная стратегия помогала побеждать врага. Немалую роль в этом деле сыграла и легендарная смекалка. История сохранила огромное количество случаев, когда нестандартный подход к проблеме спасал солдатам жизнь, позволял удержать позиции и освободить города от захватчиков. Вашему вниманию «девятка» эпизодов смекалки красноармейцев в годы Великой Отечественной войны.Этот занимательный эпизод случился во время битвы за Новороссийск в пределах плацдарма «Малая земля», где служил в том числе морской пехотинец Степан Щука. Будучи потомком керченских рыбаков, он отлично управлялся с самым разным оборудованием. И однажды его смекалка помогла красноармейцам без потерь взять вражескую долговременную огневую точку, более известную как ДОТ. Причём речь идёт о таком ДОТе, который ранее считался чуть ли не неприступным.ДОТ представлял собой фактически полноценный каменный дом с толстыми стенами, а подходы к нему солдаты вермахта перегородили колючей проволокой, на которую ещё и навесили пустые жестяные банки, чтобы те гремели буквально от любого прикосновения.Хитрость немцев привела к тому, что большинство попыток традиционно взять ДОТ боем заканчивались поражением, а штурмовые группы, которые пытались отбить объект, несли значительные потери от пулемётных, миномётных и артиллерийских обстрелов, после были вынуждены отступать.И тут в ход пошла смекалка красноармейца Степана Щуки. Он сумел где-то раздобыть лебёдку с тросом, и ночью умудрился незаметно подобраться к проволочным заграждениям ДОТа, что позволило ему прицепить к ним трос. А по возвращению обратно он попросту привёл лебёдку в действие: единственное, что в темноте заметили немцы, так это невесть куда уползающее заграждение. Они попытались вначале открыть шквальный огонь, а когда это ни к чему не привело, просто выбежали из дома, что и позволило советским солдатам взять их в плен. Позже выяснилось, что вид уползающей преграды показался солдатам вермахта действием нечистой сил, и именно из-за этого он запаниковали и выскочили из укрепления. Так смекалка одного советского парня помогла взять неприступны ДОТ без потерь.Пропаганда всегда была мощным информационным оружием в мирное время, а особенно в годы вооружённых конфликтов. И во время Великой Отечественной войны самым массовым вариантом донесения данных до людей было радио. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Красная армия также имела разветвлённую сеть радиовещания. Одна из этих точек располагалась на Крестовском острове в Ленинграде, вот только была у неё одна любопытная особенность: она работала на одной частоте с официальным радио Финляндии, которая до 1944 года воевала за страны Оси.И вот этой аналогией частот советские войска стали активно пользоваться, фактически запустив на Крестовском острове деятельность радиохулиганов. Работало это в основном так: во время вещания финского официального радио советский диктор, которые говорил на чистом финском языке, буквально встревал в передачу. Причём делал это весьма остроумно, например, после фразы финского диктора «прослушайте, пожалуйста, новости», советский произносил: «Ну, то есть не новости, а свежее геббельсовское вранье», а после этого ещё и щедро приправлял выпуск новостей точкой зрения советской стороны, а иногда и вовсе сыпал анекдотами про Гитлера.Самое интересное, что среди рядовых финских граждан новости со встреванием советского диктора пользовались большой популярностью, зато финское и немецкое руководство буквально впадали в бешенство. Поэтому на протяжении всей войны немцы расстреливали из артиллерии по лесному массиву на Крестовском острове, где, согласно их предположениям, находилась передающая антенна советских военных радиохулиганов. Вот только они критически ошиблись — советская смекалка их и тут переиграла: роль передатчика выполнял трос одного из полутора десятков аэростатов заграждения над островом, так что практически всегда была вне зоны доступа захватчиков.Малая Земля была местом действия для применения ещё одного случая смекалки солдат Красной армии. Только на этот раз речь идёт не о единичном взятии неприступного первоначально объекта, а о регулярных случаях успешной диверсионной деятельности. Самое интересное заключается в том, что ключевую роль в этих операциях играли совсем не люди. Речь пойдёт, как ни странно, о черепахах, коих в той местности водилось огромное множество.И вот однажды один из советских бойцов озвучил оригинальную задумку: привязать к панцирю черепашки пустую консервную банку, а после этого направить земноводное в сторону укреплений вермахта. Цель такой «диверсии» заключалась в том, чтобы заставить немцев бессмысленно расходовать как можно больше боеприпасов. Работать это должно было следующим образом: при приближении черепашки к укреплениям, банка издавала грохот, что заставляло немцев думать о попытке красноармейцев порезать проволочные заграждения и начать расстреливать воздух.Воплощение этого эпизода советской смекалки в жизнь сработало безотказно: по данным редакции Novate.ru, только во время первого эпизода работы черепах-диверсантов солдаты вермахта впустую расстреливали участок, где не было ни одного солдата в течение двух часов. На следующую ночь красноармейцы повторили опыт, увеличив в десятки раз количество земноводных партизан. Консервные банки, развешанные на заграждениях и спинах черепах, грохотали, а видимый противник отсутствовал — немцы не могли успокоиться, часами растрачивая огромное количество боеприпасов всех калибров в попытке отбиться от несуществующих врагов.Не менее блестящую смекалку проявляли и советские снайпера, которым приходилось делать любые нестандартные вещи не только для того, чтобы иметь возможность максимально метко стрелять, но и с целью как можно лучше маскироваться. Один из самых примечательных примеров такого применения острого ума позволил без потерь полностью ликвидировать миномётное немецкое подразделение.Случилось это во время боев в Верхнем Дону, которые шли довольно тяжело. Например, немцы сумели оборудовать хорошо защищённые позиции в одном из оврагов из-за удобного расположения — пространство вокруг отлично просматривалось, а значит, хорошо простреливалось. Впрочем, это не помешало однажды ночью двум советским снайперам пробраться к близлежащему к оврагу разрушенному хутору и занять там позицию.Но на этом они не остановились, придумав просто гениальную тактику маскировки. Чтобы не быть замеченными солдатами вермахта, снайперы решили попросту поджечь развалины хутора, после чего расположились в старой печке одного из разрушенных домов. А когда рассвело, их метке выстрелы ликвидировали все немецкое подразделение, которые даже подумать не могли что обстреливали их прямиком из печки, стоящей посреди догорающей деревни.Илья Григорьевич Старинов вошёл в историю Великой Отечественной войны как без преувеличения гениальный партизан и диверсант. В частности, именно им были созданы простые, однако поразительно эффективные мины для подрыва немецких железнодорожных составов. А вот отдельной страницей его деятельности в те годы стала поистине выдающаяся диверсия, в результате которой был уничтожен генерал-лейтенант Георг Браун, командующий 68-й пехотной дивизией вермахта.Произошло это в самом начале войны, когда советские войска отступали из Харькова, тогдашний первый секретарь Киевского обкома ВКП (б) Никита Сергеевич Хрущёв вместе с военным командованием пришли к выводу, что в городе на улице Дзержинского необходимо заминировать дом, в котором первый проживал, так как было очевидно, что командующие немецкие офицеры после неминуемой оккупации города расквартируются именно там. Тогда Илья Старинов и группа сапёров подошли к решению этой задачи творчески.Так, мощная взрывчатка была заложена в котельной особняка, однако она имела особенность — способность приводиться в действие радиосигналом. Солдаты прямо в помещении выкопали двухметровый колодец и заложили в него мину и необходимую аппаратуру, а чтобы она оставалась ненайденной, в другом углу была «спрятана» плохо замаскированная мина-обманка. Несколько недель спустя немцы оккупировали Харьков, и тогда взрывчатку привели в действия, подав сигнал из Воронежа, то есть, с расстояния в 330 километров. Тогда погибло несколько немецких офицеров во главе с генералом Георгом Брауном.Бои под Смоленском в первые месяцы Великой Отечественной войны были очень тяжёлыми для Красной армии: унеся тысячи жизней военных и гражданских, заставляя отступать РККА, они всё равно позволили замедлить блицкриг войск Третьего рейха, а также получить в перспективе стратегическое преимущество Советского Союза. Однако ради этого приходилось порой проявлять удивительную смекалку, например, призвать на помощь «жужжащих защитников».Этот поразительный эпизод произошёл в тяжелейшее время для Красной армии: тогда постоянные бомбардировки с воздуха на Смоленск фактически не оставляли шансов советским войскам эффективно оборонять свои города. Им приходилось постоянно менять свои позиции и отступать едва ли не несколько раз в день. Один такой истощённый взвод попал рядом с деревенькой, где уже были обстреляны здания, а вот, например, пасека под уничтожение от авиаударов ещё не попала. А пока местные угощали своих солдат мёдом, вражеские подразделения стали подходить к деревне.Превосходящие красноармейские в несколько раз силы противника не заставили советских солдат отступить в сторону леса, однако дальше они оказывались фактически в западне, не имея сил и ресурсов, чтобы спастись. И тут один из военнослужащих просто начал переворачивать сохранившиеся ульи с пчёлами. В результате очень быстро над полем образовалось целое жужжащее облако разозлённых насекомых, а немцы были всё ближе. И как только они зашли на поле, злой рой с жалами буквально набросился на незадачливых жертв. Немецкой пехоте не оставалось ничего, кроме как кричать и кататься по земле, а столь надёжное прикрытие отступлению советского взвода пчёлы обеспечить сумели.Легендарному немецком канцлеру Отто фон Бисмарку приписывается совет никогда не воевать с русскими, потому что «На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». По сути, он попросту описал знаменитую отечественную смекалку. А уже его потомки, развязавшие Вторую мировую войну, получили уникальную возможность в этом убедиться. Например, среди них как-то прошёл слух, что советские войска обнаглели окончательно и обстреливают солдат вермахта… сараями.А на самом деле речь шла о получившей народную любовь реактивной системе залпового огня с ласковым прозвищем «Катюша», которые стреляли снарядами М-8 калибра 82 мм и М-13 калибра 132 мм, однако позднее началось использование на них более мощных модификаций этих боеприпасов — реактивных снарядов М-30 калибра 300 мм. Но вот направляющих устройств для них предусмотрено не было на автомобилях, поэтому для них изготавливались пусковые установки для регулировки угла наклона. Снаряды укладывались на эти установки в один или два ряда, причём прямо в заводской транспортировочной упаковке, где лежало по четыре снаряда.И вот именно в этих упаковках было дело. Нередко либо по невнимательности, либо по забывчивости, либо просто халатно решив не прочитать инструкцию, советские артиллеристы не вынимали из этих упаковочных пачек специальные деревянные упоры для снарядов. В результате залп получался, мягко говоря, нестандартный — боеприпасы улетали на позиции врага прямо в этой своеобразной обшивке. А так как габариты таких упаковок достигали двух метров, немцы в какой-то момент и стали расползаться слухи, что Красная армия обнаглела до такой степени, что «стреляет сараями».Казалось бы, что большевистские власти Советского Союза как можно больше уничтожали имперского наследия и как можно сильнее дистанцировались от того, что оставалось. Однако Великая Отечественная война заставила вспомнить об остатках боевой мощи дореволюционных времён, так как именно они могли, как бы это неожиданно не звучало, помочь остановить наступление на Москву. Речь идёт событиях, произошедших в конце 1941 года, вошедших в историю как Клинско-Солнечногорская оборонительная операция.В те непростые месяцы все силы Красной Армии были брошены на оборону советской столицы, однако положение было тяжёлым — дополнительных резервов не было совсем, хотя они, разумеется, были необходимы. Например, среди нуждающихся была обескровленная серьёзными потерями в районе Солнечногорска шестнадцатая армия. Её командир, Константин Рокоссовский, пытался найти любые способы пополнить запасы, и, когда даже маршал Жуков ответил ему отказом, обратился к самому Сталину.Вождь народов ответил тем же, однако упомянул, что возможно, сохранилось несколько десятков законсервированных пушек, принимавших участие ещё в Русско-турецкой войне. По идее, данные императорские ещё пушки по состоянию на 1941 год числились музейными экспонатами Военной артиллерийской академии имени Дзержинского. Несколько дней поисков увенчались успехом — нашли работника этой академии, старого профессора, который знал где находятся в консервации гаубицы на территории Подмосковья. Так фронт обзавёлся десятками старинных пушек, которые сыграли большую роль в обороне Москвы.Период блокады Ленинграда является одним из самых страшных в истории Великой Отечественной войны эпизодов. Однако тяжелейшие условия жизни не лишили советских людей склонности к использованию легендарной смекалки, а немецкое командование — от лишней головной боли. А всё потому, что огромное количество диверсионных операций, где участвовали самые лучшие и обученные шпионы, неизменно проваливались при столкновении с патрулём в городе.Это была совершенно странная ситуация, с которой вермахт смириться не желал очень долго. Они не понимали, как оснащённые по первому слову шпионы с лучшими документами, паролями и адресами оказывались пойманными после первой же проверки документов. Причём распознавали их не только военные, но даже гражданские патрули, часто состоящие из едва ли не полуграмотных крестьянских мужиков, которые, по идее ну никак не могли выявить диверсанта, умудрялись сделать это с первого взгляда.Немцы бросали на подделку советских документов огромные ресурсы, в том числе интеллектуальными: подбиралась фактура бумаги, брали в расчёт даже оттенки краски, само собой, отыскивались секретные значки. Однако никакие лучшие уловки самых умных специалистов вермахта не могли сломить мощь смекалки среднестатистического советского ленинградца. Правда, секрет её немцы узнали только после окончания войны. Оказалось, что они «спалились» на собственной педантичности и аккуратности, потому что использовали для скрепления страниц документов скрепки из нержавеющей стали, а вот реальные советские скрепки быстро ржавели.