История Москвы. Было-стало - 8

Трёхгорный вал (1958 год и 17 мая 2021 года)

Бахрушина улица (1981 год и 15 июня 2021 года)

Просвирин пер. (1934 год и 14 июня 2021 года)

Большой Саввинский (1913 год и 15 июня 2021 года)

Улица Россолимо (1912 год и 10 июня 2021 года)

Трубниковский переулок (1965 год и 2 июня 2021 года)

Храм Святителя Николая Чудотворца на Маросейке (1935 год и 21 июня 2021 года)

Хохловский переулок (1956 год и 21 июня 2021 года)

Старая площадь (1986 год и 21 июня 2021 года)

Трубецкая улица (1913 год и 23 июня 2021 года)

Вид на Кооперативную улицу от ул. Усачева (1926 год и 23 июня 2021 года)

Рахмановский переулок (1973 год и 22 июня 2021 года)

Дом Бояр Романовых, Варварка (1900 год и 24 июня 2021 года)

Нащокинский переулок (1913 год и 24 июня 2021 года)

Никольский переулок (1993 год и 24 июня 2021 года)

Рыбный переулок (1972 год и 24 июня 2021 года)

Манежная площадь (1939 год и 24 июня 2021 года)

Воскресенские (Иверские) ворота (1900 год и 24 июня 2021 года)

Церковь на Большой Никитской (1881 год и 24 июня 2021 года)

Калоши переулок (1991 год и 24 июня 2021 года)

Сокол (1988 год и 24 июня 2021 года)

Никольская, 13 (1981 год и 25 июня 2021 года)

Никольская улица (1900 год и 25 июня 2021 года)

Моховая улица (1901 год и 25 июня 2021 года)

Библиотека имени Ленина (1954 год и 25 июня 2021 года) Храм Всех Святых во Всехсвятском, Ленинградский проспект, 73 (1993 год и 24 июня 2021 года) Пересечение песчаной улицы и 1-го Песчаного переулка (1961 год и 24 июня 2021 года) Новопесчаная улица (1956 год и 25 июня 2021 года)

Усадьба XVIII века в 1-м Кадашёвском переулке (1981 год и 25 июня 2021 года)

Малый Толмачёвский переулок (1985 год и 26 июня 2021 года)

Храм на ул. А. Солженицина (1992 год и 26 июня 2021 года)

Пересечение улицы Станиславского и Мартыновского переулка (1986 год и 26 июня 2021 года)

Доброслободская, 19 (1981 год и 27 июня 2021 года)

Вид с набережной Академика Туполева на шлюз Яузы (1949 год и 27 июня 2021 года)

Сыромятнический проезд (1992 год и 27 июня 2021 года) Соймоновский проезд, Бизнес- центр (1929 год и 28 июня 2021 года)3-й Обыденский переулок (1956 год и 28 июня 2021 года)1-й Ильинский переулок (1913 год и 28 июня 2021 года)2-й Обыденский переулок (1983 год и 28 июня 2021 года)Остоженка (1917 год и 28 июня 2021 года)Лопухинский переулок (1996 год и 28 июня 2021 года)2-й Зачатьевский переулок, Монастырь (1931 год и 28 июня 2021 года)3-й Зачатьевский переулок (1972 год и 28 июня 2021 года)Коробейников переулок (1987 год и 28 июня 2021 года)Мансуровский переулок (1913 год и 28 июня 2021 года)

ДК на Маршала Малиновского (1960 год и 29 июня 2021 года)

Народного Ополчения (1963 год и 29 июня 2021 года)

Заморёнова (1965 год и 30 июня 2021 года)

Большой Предтеченский переулок (1936 год и 30 июня 2021 года)

Большой Предтеченский переулок (1982 год и 29 июня 2021 года)

ДК и Церковь. Средний Трехгорный переулок (1966 год и 30 июня 2021 года)

Высотка на Кудринской площади (1965 год и 1 июля 2021 года)

Колпачный переулок (1950 год и 21 июня 2021 года)Новая площадь (1985 год и 21 июня 2021 года)Улица Петровские Линии (1972 год и 21 июня 2021 года)Забелина ул (1981 год и 21 июня 2021 года)Подкопаевский переулок у Морозовского сада (1975 год и 21 июня 2021 года)Китай- город, Варварские ворота (1933 год и 21 июня 2021 года)Красноармейская улица от Старого Зыковского проезда (1900 год и 22 июня 2021 года)Спорткомплекс на Люблинской улице (1975 год и 22 июня 2021 года)Конечная остановка трамвая «Балаклавский проспект», м. Чертановская (1987 год и 22 июня 2021 года)Симферопольский бульвар (1971 год и 22 июня 2021 года)Симферопольский бульвар (1989 год и 22 июня 2021 года)Ул. 8-го Марта (1989 год и 22 июня 2021 Года)Здание на пересечении 1-й Улицы 8-го Марта и улицы 8-го Марта (1946 год и 22 июня 2021 года)Вид на Симферопольский бульвар от Балаклавского проспекта (1969 год и 22 июня 2021 года)Клиника кожных заболеваний на ул. Большой Пироговской (1981 год и 23 июня 2021 года)Спортивная, южный вход (1973 год и 23 июня 2021 года)Знаменка (1975 год и 23 июня 2021 года)Большая Пироговская улица (1908 год и 23 июня 2021 года)Доватора улица (1928 год и 23 июня 2021 года)Усачевские бани, Усачева улица (1933 год и 23 июня 2021 года)Малая Пироговская (1914 год и 23 июня 2021 года)Кадашёвская набережная (1993 год и 25 июня 2021 года)1-й Кадашёвский переулок (1988 год и 25 июня 2021 года)2-й Кадашёвский переулок (1984 год и 26 июня 2021 года)Улица Станиславского (1903 год и 26 июня 2021 года)Мартыновский переулок (1970 год и 26 июня 2021 года)Пестовский переулок (1997 год и 26 июня 2021 года)Большой Дровяной переулок (1983 год и 26 июня 2021 года)Аристарховский переулок (1987 год и 26 июня 2021 года)Малый Дровяной переулок (1964 год и 26 июня 2021 года)Николоямская, 13 (1970 год и 26 июня 2021 года)Николоямская, 11 (1982 год и наше фото 26 июня 2021 года)Русаковская улица, Сокольническа каланча (1905 год и 27 июня 2021 года)2-й Полевой переулок (1999 год и 27 июня 2021 года)У метро Сокольники (1953 год и 27 июня 2021 года)Улица Гастелло (1971 год и 27 июня 2021 года)Русаковская улица (1974 год и 27 июня 2021 года)Школа на пересечении Леснорядской улицы и Леснорядского переулка (1929 год и 28 июня 2021 года)Нижняя Красносельская (1970 год и 28 июня 2021 года)Доброслободская (1987 год и 28 июня 2021 года)Первомайская (1966 год и 28 июня 2021 года)Первомайская улица (1967 год и 28 июня 2021 года)9-я Парковая улица (1968 год и 28 июня 2021 года)Дом на пересечении Большого Трехгорного переулка и Николоваганьковского переулка (1917 год и 30 июня 2021 года)Большой Предтеченский, 27 (1907 год и 30 июня 2021 года)Ленинградский проспект у метро Аэропорт (1983 год и 1 июля 2021 года)Пересечение улицы Заморёнова и Дружинниковской улицы (1987 год и 1 июля 2021 года)Конюшковская 30 строение 2 и 3 (1967 год и 1 июля 2021 года)Кудринская площадь (1947 год и 1 июля 2021 года)Садовая-Кудринская улица (1947 год и 1 июля 2021 года)Улица Гашека (1989 год и 1 июля 2021 года)2-я Брестская улица (1994 год и 1 июля 2021 года)Угол 2-й Брестской и Юлиуса Фучика (1959 год и 1 июля 2021 года)