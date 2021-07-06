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История Москвы. Было-стало - 8

Первая часть   Вторая часть   Третья часть    Четвёртая часть 
Пятая часть     Шестая часть    Седьмая часть

Продолжаем путешествие...
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Трёхгорный вал (1958 год и 17 мая 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Бахрушина улица (1981 год и 15 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Просвирин пер. (1934 год и 14 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Большой Саввинский (1913 год и 15 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Улица Россолимо (1912 год и 10 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Трубниковский переулок (1965 год и 2 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Храм Святителя Николая Чудотворца на Маросейке (1935 год и 21 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Хохловский переулок (1956 год и 21 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Старая площадь (1986 год и 21 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Колпачный переулок (1950 год и 21 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Новая площадь (1985 год и 21 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Улица Петровские Линии (1972 год и 21 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Забелина ул (1981 год и 21 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Подкопаевский переулок у Морозовского сада (1975 год и 21 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Китай- город, Варварские ворота (1933 год и 21 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Красноармейская улица от Старого Зыковского проезда (1900 год и 22 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Спорткомплекс на Люблинской улице (1975 год и 22 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Конечная остановка трамвая «Балаклавский проспект», м. Чертановская (1987 год и 22 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Симферопольский бульвар (1971 год и 22 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Симферопольский бульвар (1989 год и 22 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Ул. 8-го Марта (1989 год и 22 июня 2021 Года)
История Москвы. Было-стало - 8
Здание на пересечении 1-й Улицы 8-го Марта и улицы 8-го Марта (1946 год и 22 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Вид на Симферопольский бульвар от Балаклавского проспекта (1969 год и 22 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Клиника кожных заболеваний на ул. Большой Пироговской (1981 год и 23 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Спортивная, южный вход (1973 год и 23 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Знаменка (1975 год и 23 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Большая Пироговская улица (1908 год и 23 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Доватора улица (1928 год и 23 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Усачевские бани, Усачева улица (1933 год и 23 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Малая Пироговская (1914 год и 23 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Трубецкая улица (1913 год и 23 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Вид на Кооперативную улицу от ул. Усачева (1926 год и 23 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Рахмановский переулок (1973 год и 22 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Дом Бояр Романовых, Варварка (1900 год и 24 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Нащокинский переулок (1913 год и 24 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Никольский переулок (1993 год и 24 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Рыбный переулок (1972 год и 24 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Манежная площадь (1939 год и 24 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Воскресенские (Иверские) ворота (1900 год и 24 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Церковь на Большой Никитской (1881 год и 24 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Калоши переулок (1991 год и 24 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Сокол (1988 год и 24 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Никольская, 13 (1981 год и 25 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Никольская улица (1900 год и 25 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Моховая улица (1901 год и 25 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Библиотека имени Ленина (1954 год и 25 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Храм Всех Святых во Всехсвятском, Ленинградский проспект, 73 (1993 год и 24 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Пересечение песчаной улицы и 1-го Песчаного переулка (1961 год и 24 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Новопесчаная улица (1956 год и 25 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Кадашёвская набережная (1993 год и 25 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
1-й Кадашёвский переулок (1988 год и 25 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
2-й Кадашёвский переулок (1984 год и 26 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Усадьба XVIII века в 1-м Кадашёвском переулке (1981 год и 25 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Малый Толмачёвский переулок (1985 год и 26 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Храм на ул. А. Солженицина (1992 год и 26 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Пересечение улицы Станиславского и Мартыновского переулка (1986 год и 26 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Улица Станиславского (1903 год и 26 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Мартыновский переулок (1970 год и 26 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Пестовский переулок (1997 год и 26 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Большой Дровяной переулок (1983 год и 26 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Аристарховский переулок (1987 год и 26 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Малый Дровяной переулок (1964 год и 26 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Николоямская, 13 (1970 год и 26 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Николоямская, 11 (1982 год и наше фото 26 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Русаковская улица, Сокольническа каланча (1905 год и 27 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
2-й Полевой переулок (1999 год и 27 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
У метро Сокольники (1953 год и 27 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Улица Гастелло (1971 год и 27 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Русаковская улица (1974 год и 27 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Школа на пересечении Леснорядской улицы и Леснорядского переулка (1929 год и 28 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Нижняя Красносельская (1970 год и 28 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Доброслободская (1987 год и 28 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Доброслободская, 19 (1981 год и 27 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Вид с набережной Академика Туполева на шлюз Яузы (1949 год и 27 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Сыромятнический проезд (1992 год и 27 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Соймоновский проезд, Бизнес- центр (1929 год и 28 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
3-й Обыденский переулок (1956 год и 28 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
1-й Ильинский переулок (1913 год и 28 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
2-й Обыденский переулок (1983 год и 28 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Остоженка (1917 год и 28 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Лопухинский переулок (1996 год и 28 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
2-й Зачатьевский переулок, Монастырь (1931 год и 28 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
3-й Зачатьевский переулок (1972 год и 28 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Коробейников переулок (1987 год и 28 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Мансуровский переулок (1913 год и 28 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Первомайская (1966 год и 28 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Первомайская улица (1967 год и 28 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
9-я Парковая улица (1968 год и 28 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
ДК на Маршала Малиновского (1960 год и 29 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Народного Ополчения (1963 год и 29 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Заморёнова (1965 год и 30 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Большой Предтеченский переулок (1936 год и 30 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Большой Предтеченский переулок (1982 год и 29 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
ДК и Церковь. Средний Трехгорный переулок (1966 год и 30 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Дом на пересечении Большого Трехгорного переулка и Николоваганьковского переулка (1917 год и 30 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Большой Предтеченский, 27 (1907 год и 30 июня 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Ленинградский проспект у метро Аэропорт (1983 год и 1 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Пересечение улицы Заморёнова и Дружинниковской улицы (1987 год и 1 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Конюшковская 30 строение 2 и 3 (1967 год и 1 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Высотка на Кудринской площади (1965 год и 1 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Кудринская площадь (1947 год и 1 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Садовая-Кудринская улица (1947 год и 1 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Улица Гашека (1989 год и 1 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
2-я Брестская улица (1994 год и 1 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Угол 2-й Брестской и Юлиуса Фучика (1959 год и 1 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Посольство Чехии на Юлиуса Фучика (1992 год и 1 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Усиевича улица (1967 год и 2 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Часовая улица (1963 год и 2 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
3-й Балтийский переулок (1971 год и 2 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Станция Подмосковная, р-н Сокол (1995 год и 2 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Большая Академическая улица (1960 год и 2 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Большая Академическая улица (1967 год и 2 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Перекресток 5-го и 6-го Монетчиковских переулков (1939 год и 2 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
3-й Монетчиковский переулок, деревянный дом (1986 год и 2 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Мытная улица (1970 год и 2 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Институт Стали и Сплавов, Ленинский проспект (1974 год и 2 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Бывший переулок Косой от Оружейного (1970 год и 3 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Краснопролетарская улица (1983 год и 3 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Краснопролетарская улица (1972 год и 3 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Нововоротниковский переулок (1994 год и 3 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Храм в Нововоротниковском переулке (1980 год и 3 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Раздельная улица (1900 год и 3 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Верхняя Масловка (1941 год и 3 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Верхняя Масловка (1930 год и 3 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Коленчатый переулок (1973 год и 3 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Старый Петровско-Разумовский проезд (1986 год и 3 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Верхняя Масловка, 20 (1980 год и 3 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Здание на пересечении улицы Серёгина и Красноармейской улиц (1937 год и 3 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Красноармейская улица (1930 год и 3 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
ОКБ, Красноармейская ул (1957 год и 3 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Кинотеатр «Баку», ул. Усиевича (1977 год и 3 июля 2011 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Орехово (1984 год и 5 июля 2021 года)

История Москвы. Было-стало - 8
Шипиловская улица (1999 год и 5 июля 2021 года )
История Москвы. Было-стало - 8
Шипиловская улица (1977 год и 5 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
Каширское шоссе (1998 год и 5 июля 2021 года)
История Москвы. Было-стало - 8
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На этом пока остановимся, продолжение следует...

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