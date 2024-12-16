Русская община. Сегодня и завтра. И как правильно работать

Роман Алехин говорит о Русской общине.
Сегодня мои товарищи - Юрий Подоляка и Алексей Живов пишут об этнической преступности и перспективах борьбы с ней.
Товарищ Живов прогнозирует (https://t.me/zhivoff/18147), что через 10 лет мы получим этнические ОПГ, которые будут покрывать выходцы из иностранных государств с чуждым русскому менталитетом во многих органах власти, в том числе в правоохранительных органах и судебной системе.
Юрий Подоляка говорит (https://t.me/yurasumy/19428) об опыте народных дружин, которые создает движение "Русская община" и о том, что это хороший опыт, пусть и вынужденный. И он прав - "Русская община" при наборе силы и вовлечения туда все большего числа людей, сможет отчасти противостоять уличной этнической преступности.
Но не организованной и не тогда, когда в систему зайдет критическое число инородцев.
Но главное, если продолжить развиваться по этому пути: во власть пускать представителей других национальных государств, при этом усиливать "Русскую общину", то рано или поздно мы получим революцию, то есть народ начнет воевать с властью бывших мигрантов. То есть, здесь не работает уравновешивание, а наоборот - если продолжать в том же духе, то гражданская война коренных народов против приезжих неизбежна.
Несомненно, Русская община сегодня выполняет важную функцию помощи государству, но если не начать развиваться в других плоскостях, то она превратиться в реестровое казачество. То есть, русский субэтнос, выросший из служилого сословия превратился в то, во что превратился. А точнее превратили в то, во что превратили.
И если Русская община не начнет себя самоидентифицировать за пределами ДНД или народной силовой структуры, то это путь туда же...
Русская община должна быть идеологическим центром русского человека, независимо от нации по рождению, она должна быть не только против мигрантского беспредела, но и за становление Русского мира, то есть мира, где русский работает, хочет родить много детей, любит свою землю, ищет варианты ее сохранения и приумножения нашего общего богатства, готов прийти на помощь любому, кому она нужна, готов встать на защиту Родины, уважает женщин, стариков и любит, но держит в строгости детей, почитает Бога и заветы предков, хочет гордиться русским происхождением и своей Великой страной и т.д.
То есть, нужно строить, а не только защищать то, что есть. Это и будет прогрессом русской общины и русского народа.
Кстати, скоро из Курской области изгонят врага и именно здесь есть возможность проявить себя большой Русской общине, в числе которой есть и предприниматели, и строители, и врачи, и учителя. Как впрочем здесь будет возможность проявить себя и казакам, которые всегда были порубежниками.
Берите семьи, берите друзей и представителей общины и приезжайте к нам отстраивать несколько районов с нуля - в русском стиле, с русскими традициями и с Богом. Власти региона и Федеральное Правительство вводит все больше мер поддержки и здесь будет много работы, а также ниши для создания бизнеса. Но главное - здесь будет достаточно места для испытания в работе на народ и благодатная почва для формирования большой русской созидательной общины из жителей пострадавших районов, желающих вернуться на свою землю.
https://t.me/Alekhin_Telega/12314
Как правильно работать.
Дмитрий Стешин рассказал об интересном опыте:
"Как правильно работать с мигрантами? Увидел своими глазами. Мощное рыбоперерабатывающее предприятие со своим флотом. Начало бурно развиваться с 19-20 годов, мигранты были единственным выходом из тупика.
...Живут на территории завода в модульных общежитиях: отдельные корпуса для узбеков, таджиков и тех, кто нанялся с женой.Никаких детей, разумеется. Холостые живут по четыре человека в комнате, это терпимо. Есть душевые, кухни, стиральные машины, холодильники. Спортзал, курилка.
Сами никуда не выходят за территорию, для рабочих есть магазин, где можно отовариться в счет зарплаты. Продукты обычные, никакого хяляля, за халялем могут отправить обратно. С мечетью та же ситуация, тут либо работать, либо молиться и манифестировать неверных своим благочестием. Увольняют с половины пинка, как объяснил мне директор: "слишком умных и слишком хитрых. Рот открыл - домой поехал". Зарплаты белые - от 70 до 120 тыс. Местные тоже работают здесь, династиями по три-четыре поколения. Местных больше половины. Сначала приняли гастеров в штыки, но потом все утряслось, сработались. По словам директора: "по человечески к людям надо относиться, они отплатят добром". По выходным гастеров возят в музеи, на пляж или еще куда, для культурного досуга и чтобы отвлечь людей от тяжелого труда и 10 часовых смен на конвейере. Централизованно возят".
https://t.me/DmitriySteshin/12097
"Пишут, что владелец калининградского рыбоперерабатывающего завода начал завозить на свои предприятия индусов, т.к. таджики и узбеки закончились. Внимание вопрос, если при нехватке рабочих рук на предприятиях можно привезти самолёт иностранцев из любой точки планеты и потом также вывезти их назад, то почему точно также нельзя действовать в отношении мигрантов из Средней Азии? Зачем их паспортизировать, разрешать им привозить свои семьи, сажать их всех на местную социалку, устраивать в русские школы, тратить миллиарды на адаптационные программы и заставлять работать на износ собственные органы итд? Зачем, а? Как видно, бизнес вполне устраивает схема “привёз-увёз”. А нынешний мигрантопровод - это просто чьё-то идеологическое помешательство на евразийстве и не более".
https://t.me/tasmanian_diablo/3438
"Череда событий, произошедших буквально за последние несколько дней, уже заставляет впасть в некое отчаяние. Избиение русских детей в стенах школ мигрантёнышами, марш азербайджанцев, замотанных в свои национальные флаги и кричащих "резать русню!". И всё это под толерастные, до тошноты "терпильские" заявления официальных лиц учебных заведений, призывающих не нагнетать ситуацию, уважать чужие особенности. СМИ и вовсе в обоих эпизодах с избиением русских мальчика и девочки в школах тут же выставили самих жертв виновниками ситуации, обвинив их чуть ли не в неприкрытом нацизме и оскорблении агрессоров по национальному признаку.
Хочется уже в голос кричать: До каких пор это будет продолжаться? По какому праву вы решили ставить эксперименты над русскими людьми, проверяя предел прочности их терпения? Чего вы добиваетесь? Вы ждёте, когда русские люди в отчаянии добиться хоть какой-то справедливости, схватятся за вилы? Тогда у вас наконец-то появится повод в один голос заорать про русских нацистов?.
Неужели только простым русским людям понятно, что никакая многонациональная повестка не делает страну крепче, общество терпимее, а наши улицы безопаснее? Отчаяние в том, что все эти нарастающие в геометрической прогрессии эпизоды проявления русофобии, воцарения диких, тупых, примитивных представителей других народов - это не случайность, не единичные случаи, которые ряд политиков рекомендует нам не обобщать и не масштабировать ситуацию. Это настоящая цивилизационная война, в которой одна сторона (приезжие) вооружена до зубов и наделена российской властью какими-то невообразимыми преференциями и индульгенциями, а вторая сторона (русские) мало того, что безоружна, так ещё и лишена возможности хоть как-то защищаться под угрозой неотвратимого уголовного наказания.
И всё это происходит на фоне СВО, основную ношу в которой несёт на себе именно русский солдат. И во всей этой ситуации не видно никакого просвета. Каждый простой русский человек с отчаянием понимает, что в любом подобном эпизоде проявления русофобии всё закончится абсолютно ничем. В лучшем случае агрессоров вышлют на их историческую родину, а на их место приедет в десять раз больше ещё более оголтелых русофобов, чтобы дальше оскорблять, избивать, грабить, калечить, насиловать и убивать наших граждан, наших детей. Никаких кардинальных мер, позволяющих не то что остановить, а хотя бы замедлить этот стремительно катящийся под откос всё нарастающий ком межнациональных противоречий, никто предпринимать не будет.
На каком вообще основании кто-то решил, что русские когда-то притесняли малые народности, лишали их культуры, языка, традиций? Зачем сейчас всё это ничем не объяснимое упоротое пестование национальной идентичности, которое при всём при этом по каким-то магическим законам распространяется ещё и на народы, которые вообще не имеют никакого отношения к России? Если бы русские на протяжении истории угнетали малые народы, то ни о каких малых народах с их идентичностью сейчас вообще бы речи не шло. Все были бы русскими, говорили исключительно на русском языке, танцевали русские народные танцы и исповедовали православие. И ни одной национальной республики в нашей стране не было бы и в помине.
Поведение приезжих легко объясняется их природным скудоумием, звериными инстинктами, которые просто нечем гасить, и вседозволенностью. Но вот поведение властей нашей страны просто не объяснимо. Оно, как зомбированное, с маниакальной настойчивостью продолжает пилить сук, на котором сидит. Причём этот сук располагается над бездонной пропастью. Наше правительство забывает простую истину - если бесконечно тыкать медведя палкой, он рано или поздно проснётся, и тогда не поздоровится никому".
https://t.me/russkiegramoty/52120
Многие думают, что в Советском Союзе все было тишь, да гладь.
Да вот как бы не так. Все просто было шито-крыто, как это умели делать в те времена. Именно оттуда ножки растут и сегодняшнего замыливаниям горящих вопросов. Думаете наговариваю?
Давайте откроем глаза!
Вот, что рассказывает публицист и писатель Ярослав Белоусов:
Из докладной записки секретаря ЦК ВЛКСМ О. П. Мишаковой секретарям ЦК ВКП(б) И. В. Сталину, Г. М. Маленкову и А. А. Жданову «Об оживлении пережитков феодально-байского отношения к женщине в Узбекской, Туркменской и Таджикской ССР». 11 января 1946 г.
·Про паранджу: «В Намангане (Узбекистан) надели паранджу 35 учениц 8-9-х классов средней школы. Распространяется мнение, что женщины с открытым лицом — безнравственны. Девушкам без паранджи трудно выйти замуж. Из-за этого паранджу надели даже некоторые девушки с высшим образованием, учительницы, агрономы».
·Про многоженство: «Председатель колхоза Ниязходжиев, член пленума райкома партии, имеет 2 жен, одна из них — член ВКП(б). Бригадир бригады № 5 этого колхоза Якшиев Джума живет с двумя женами, одной из которых 17 лет. Бригадир бригады № 6 Курбанов, имея жену и пять детей, привел в дом вторую жену — девятнадцатилетнюю комсомолку. Бригадиры бригад № 8 — Султанов и № 9 — Хамраев имеют по две жены. У зав. складом колхоза Адильева тоже две жены, у первой шестеро детей.
Такие же примеры можно привести и по Таджикистану, и по Туркмении. У некоторых председателей колхозов и бригадиров число жен доходит до трех-четырех».
· Про убийство детей: «В то же время в ряде мест возродился старый обычай: родившая без мужа женщина должна или умереть сама, искупив смертью свой позор, или убить своего ребенка.
В результате имеется много фактов детоубийства, абортов, самоубийства женщин. Только по одной Ташкентской области зарегистрировано в 1945 г. 16 случаев убийств матерями детей раннего возраста. В Туркменской ССР за последнее время получил распространение такой дикий способ аборта: женщине, доносившей беременность до 5-6 месяцев, накладывается на живот подушка, затем по этой подушке бьют чем-либо тяжелым».
· Про женитьбы на детях: «Председатель Мархаматского сельпо Андижанской области (Узбекистан) Обидов, имея жену и 3 детей, женился на 13-летней Мамаджановой. Учитель Кашка-Дарьи некой области Исамов Раджаб женился на 13-летней девочке. 70-летний старик Джурабаба (Яккобальский район Кашка-Дарвинской обл.), имея старух жену, женился на несовершеннолетней девочке.
В Туркменской ССР ожила старая поговорка: «Если в девочку бросил шапку, и девочка не упала, значит на ней можно жениться».
· Про изнасилования малолетних: «Только по Кашка-Дарвинской области за 1945 г. (по октябрь месяц) по областной прокуратуре рассмотрено 13 случаев насилия, из них 6 случаев изнасилования малолетних девочек в возрасте 7-12 лет. Так, три колхозника Кассанского района изнасиловали 7-летнюю девочку. В Камашинском районе четыре колхозника во главе с директором школы Халбибаевым Аман изнасиловали колхозницу Милиеву. Привлечен к судебной ответственности за изнасилование сын председателя Совнаркома Таджикской ССР Курбанов, студент и комсомолец».
Весьма примечательно, что республиканское законодательство было весьма терпимым к данным преступлениям. По Уголовному кодексу Узбекской ССР выдача замуж несовершеннолетней каралось лишением свободы на 1 год, многоженство — лишением свободы на срок до 1 года или штрафом в 500 руб., изнасилование — лишением свободы до 5 лет.
Они жили своим укладом и в советские времена, поэтому ждать от них цивилизации не просто глупо, а преступно!
https://t.me/yaroslav_belousov/3097
Знакомство с советскими архивами по Средней Азии вынуждает сделать неожиданный вывод: укрепление «феодально-байских пережитков» и рост влияния религии происходило постоянно и по нарастающей.
Из выступления секретаря ЦК КП Узбекистана М.А.Абдуразакова на пленуме ЦК КП Узбекистана об ошибках в работе бюро и первого секретаря ЦК КП Узбекистана. 14 марта 1959 г.
«В 1956 г. незарегистрированных религиозных обществ и групп насчитывалось 94, а в 1958 г. их стало по неполным данным 194. Увеличение более чем в 2 раза.
Разве можно терпеть, что на 42-м году советской власти число ишанов и мюридов растет? По предварительным данным в республике имеется более двух тысяч ишанов! Это только, так сказать, учтенных! Разве не говорят эти факты о растущем влиянии религии? Конечно, говорят.
Или такой факт: только зарегистрированные мечети в праздники «ураза-хаит» и «курбан-хаит» в 1955 г. посетило 164 тыс. человек, а в 1958 г. уже 288 тыс. человек.
Еще пример. Доходы САДУМА (Среднеазиатского духовного управления) за первое полугодие 1958 г. от паломничеств только по 10-ти зарегистрированным мазарам составили 1300 тыс. рублей. А вы знаете, как ведется учет во время паломничества».
Чем можно объяснить глубинную и массовую исламизацию Средней Азии в советские годы? Только крайне непоследовательной и нерешительной борьбой с теми явлениями, которые были объявлены коммунистами главным препятствием к социализму в нацреспубликах. Противодействие ограничивалось осуждающими речами на пленумах и выпуском дежурных материалов о необходимости борьбы с пережитками традиционного общества. В этом отношении политика советского руководства продемонстрировала полную неэффективность.
https://t.me/yaroslav_belousov/3104
А про беспорядки в Гузии, которые подавляли войсками в 1956 году слышали?
В марте 1956 года, тысячи жителей Грузии устроили массовые беспорядки, нападали на советских солдат, строили баррикады и выкрикивали лозунги об отделении от СССР. Принято считать, что таким образом грузинское общество защищало Сталина от разоблачений Хрущева. Но дело было далеко не только в одном «развенчании культа личности».
Одним из факторов событий стало разрушение всего государствообразующего мифа. Из психологии многих простых грузин вынули и выбросили главный стержень – Сталина. Бытовой, психологический сталинизм был в ГССР гораздо сильнее, чем, например, в России. Люди сперва просто не поняли, что произошло (политический смысл решений ХХ съезда был им просто непонятен), затем выпили и решили выразить свое несогласие. В результате оба фактора – бытовой сталинизм и национализм в его крайнем виде – наложились друг на друга. И в какой-то момент в ночь на 10 марта национализм вытеснил сталинизм на окраины Тбилиси.
ЦК Компартии Грузии все это время не делал ничего. Первый секретарь Василий Мжаванадзе несколько раз лично выступал на митинге, обещал «не дать Сталина в обиду», но затем куда-то пропал. Несмотря на очевидно пассивную позицию, он досидел на посту первого секретаря до 1972 года, когда был заменен на Шеварднадзе из-за обвинений в коррупции и связей с цеховиками.
В Тбилиси действовал какой-то подпольный штаб, который только прикрывался именем Мжаванадзе. Показательно, что КГБ республики даже не пытался копнуть поглубже, а все системные выводы принадлежат командированным сотрудникам из центра.
Все это показывает, что события марта 1956 года в Грузии не стоит схематично рассматривать только как протест «сталинистов» против решений ХХ съезда КПСС. Уже в середине 1950-х годов в грузинском обществе жил вирус национализма и шовинизма, который просто загонялся внутрь жесткими действиями центральных властей. Из событий 1956 года вырос и Звиад Гамсахурдия, и другие руководители националистического движения, приведшие в конце концов Грузию не столько к независимости, сколько к национальной катастрофе начала 1990-х годов.
https://vz.ru/society/2021/3/13/1089178.html
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