Русская община. Сегодня и завтра. И как правильно работать

Роман Алехин говорит о Русской общине.

Сегодня мои товарищи - Юрий Подоляка и Алексей Живов пишут об этнической преступности и перспективах борьбы с ней.

Товарищ Живов прогнозирует (https://t.me/zhivoff/18147), что через 10 лет мы получим этнические ОПГ, которые будут покрывать выходцы из иностранных государств с чуждым русскому менталитетом во многих органах власти, в том числе в правоохранительных органах и судебной системе.

Хотя мы видим, что уже сейчас покрывают.

Юрий Подоляка говорит (https://t.me/yurasumy/19428) об опыте народных дружин, которые создает движение "Русская община" и о том, что это хороший опыт, пусть и вынужденный. И он прав - "Русская община" при наборе силы и вовлечения туда все большего числа людей, сможет отчасти противостоять уличной этнической преступности.

Но не организованной и не тогда, когда в систему зайдет критическое число инородцев.

Но главное, если продолжить развиваться по этому пути: во власть пускать представителей других национальных государств, при этом усиливать "Русскую общину", то рано или поздно мы получим революцию, то есть народ начнет воевать с властью бывших мигрантов. То есть, здесь не работает уравновешивание, а наоборот - если продолжать в том же духе, то гражданская война коренных народов против приезжих неизбежна.

Несомненно, Русская община сегодня выполняет важную функцию помощи государству, но если не начать развиваться в других плоскостях, то она превратиться в реестровое казачество. То есть, русский субэтнос, выросший из служилого сословия превратился в то, во что превратился. А точнее превратили в то, во что превратили.

И если Русская община не начнет себя самоидентифицировать за пределами ДНД или народной силовой структуры, то это путь туда же...

Русская община должна быть идеологическим центром русского человека, независимо от нации по рождению, она должна быть не только против мигрантского беспредела, но и за становление Русского мира, то есть мира, где русский работает, хочет родить много детей, любит свою землю, ищет варианты ее сохранения и приумножения нашего общего богатства, готов прийти на помощь любому, кому она нужна, готов встать на защиту Родины, уважает женщин, стариков и любит, но держит в строгости детей, почитает Бога и заветы предков, хочет гордиться русским происхождением и своей Великой страной и т.д.

То есть, нужно строить, а не только защищать то, что есть. Это и будет прогрессом русской общины и русского народа.

Кстати, скоро из Курской области изгонят врага и именно здесь есть возможность проявить себя большой Русской общине, в числе которой есть и предприниматели, и строители, и врачи, и учителя. Как впрочем здесь будет возможность проявить себя и казакам, которые всегда были порубежниками.

Берите семьи, берите друзей и представителей общины и приезжайте к нам отстраивать несколько районов с нуля - в русском стиле, с русскими традициями и с Богом. Власти региона и Федеральное Правительство вводит все больше мер поддержки и здесь будет много работы, а также ниши для создания бизнеса. Но главное - здесь будет достаточно места для испытания в работе на народ и благодатная почва для формирования большой русской созидательной общины из жителей пострадавших районов, желающих вернуться на свою землю.

https://t.me/Alekhin_Telega/12314

Как правильно работать.