Наборы оригинальных обоев, плакаты, ч. 52

24 октября 2022 года в Туле открыли Аллею Героев. По инициативе командования 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии при поддержке администрации города и правительства Тульской области в центре города установили стелы. На них размещены фото и информация о тульских воинах, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции. Все они награждены орденами и медалями за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность.

Церемония открытия Аллеи Героев прошла в значимый для Тулы день — 81 год назад началась тульская оборонительная операция, которая являлась частью битвы под Москвой и сыграла важную роль в стабилизации линии фронта на южных подступах к столице. В октябре 1941 года туляки приняли резолюцию, в которой говорилось: «Все как один, с оружием в руках будем драться до последней капли крови за нашу Родину, за наш любимый город и никогда не отдадим Тулу врагу! Все на защиту Тулы! Победа будет за нами!». Губернатор Алексей Дюмин:

«Для воспитания патриотизма нет ничего лучше, чем живой пример, возможность знать своих героев в лицо. Как и в годы Великой Отечественной войны, туляки вместе со всей страной встали на защиту Родины, вступили в борьбу с нацизмом. Нынешние воины -достойные продолжатели славных традиций дедов и прадедов. И мы должны знать имена и лица наших современных героев, быть достойными их, на их примере воспитывать нашу молодежь. Поэтому сегодня очень важно открывать такие объекты, как эта Аллея, поддерживать инициативу людей, которые по зову сердца создают их в разных уголках региона».

Холодные дни штурма Новоселовского — наш арт в поддержку специальной военной операции В хронике специальной военной операции есть малоизвестные широкой общественности эпизоды, которые по накалу событий не уступали крупным битвам или штурмам крупных городов. Одним из таких являются бои в селе Новоселовское.

Этот небольшой населенный пункт в ЛНР оказался на линии фронта осенью прошлого года. Тогда противник пытался прорвать фронт и рвался к Сватово, пытаясь обойти его с севера. Рубеж обороны заняли части 1 танковой армии и других различных подразделений ВС РФ.

Новоселовское стало ареной тяжелых столкновений, где штурмовые группы воевали буквально за каждый подвал. В небе непрерывно дежурили коптеры, которые днем и ночью засекали все передвижения и мигом наводили минометы с АГС. Бойцам приходилось бежать рывками между укрытиями, прячась от тепловизора в оврагах с ледяной водой.

Спустя несколько месяцев село превратилось в руины, где не осталось ни одного целого дома: сегодня контролировать в Новоселовском уже фактически нечего. Однако эти затяжные бои во многом позволили измотать противника и не дали ему выйти к Сватово с севера. Отчасти как раз это позволило российским войскам удержать фронт в ЛНР этой зимой.

https://t.me/rybar/45907

«Терминаторы» 90 гвардейской тд — наш арт в поддержку специальной военной операции Долгое время на боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» смотрели искоса и не могли найти им место в штате подразделений. К февралю 2022 года они были лишь у одного единственного полка 90 гвардейской танковой дивизии из уральского Чебаркуля.

Однако в ходе специальной военной операции выяснилось, что при грамотном применении эти необычные образцы техники обладают высокой боевой эффективностью. Два скорострельных 30-мм орудия и автоматические гранатометы АГС буквально «выкашивали» позиции ВСУ.

Важным достоинством стала и высокая защищенность: в отличие от обычных легкобронированных БМП и БТР, «Терминаторы» держали попадания из РПГ и ПТРК. А унификация шасси с танками Т-72 значительно упрощала обслуживание БМПТ.

С начала боевых действий на Украине «Терминаторы» 90-й гвардейской танковой дивизии успешно действовали в боях в Северодонецке и Лисичанске. Сейчас машины находятся на участке Сватово-Кременная, уничтожая опорные пункты противника и поддерживая продвижение российских войск.

https://t.me/rybar/45893

Сила в единстве: калмыки, татары, эрзяне в зоне СВО

Наш арт в поддержку добровольцев из российских регионов За год специальной военной операции цели, за которые мы боремся с коллективным Западом и Украиной, сплотили многие народы России. Мобилизованные и добровольцы из разных концов страны сейчас оказались в одном окопе, вместе коротают досуг, делятся национальными привычками и прикрывают друг друга от пуль. Вместе с нашими художниками мы решили представить, как выглядят лучшие представители народов России, вместе отстаивающие нашу свободу.

В первой серии артов мы изобразили героев эрзянского подразделения «Кавал», калмыцкого отряда «Барс-4» и татарского батальона «Алга», воющих в зоне СВО.

https://t.me/rybar/45918

«Калибровый гнев» Черного моря — наш арт в поддержку специальной военной операции Выражение «откалибровать цель» появилось и вошло в обиход уже достаточно давно. Еще во время боевых действий в Сирии российские вооруженные силы обкатали представителей семейства крылатых ракет «Калибр» в лице 3М14 для стрельбы по наземным объектам.

В первый же день специальной военной операции они десятками устремились к целям на украинской территории. За залпами вздымающихся из Черного моря в небо ракет уже скоро шли видео с дымящимися заводами, развалинами казарм, остовами РЛС и горящими нефтебазами противника.

Достоинством семейства «Калибр» является не только высокая точность, но и унификация по носителям. Из одних и тех же транспортно-пусковых контейнеров ими могут стрелять фрегаты проектов 11356 и 22350, малые ракетные корабли проектов 21361 и 22800, а также дизельные подводные лодки проекта 636 и атомные проекта 885.

Операторы и командование не раз были очень довольны результатами боевого применения этих боеприпасов. Просьба часто сводилась к одному: побольше бы таких ракет на складах.

https://t.me/rybar/45959

Еще несколько рисунков: Автор EgoR23 Автор @janemetelart Автор По ту сторону весны Вк Автор @ruscrew Автор ZAP-NIK Автор Игорь Раевич Автор Людмила Приймакова

Пара шевронов Ну и наконец немного юмора

Переданный ВСУ Leopard 2A4 во время подготовки в Польше наехал на другой танк и оторвал себе башню. Наш народ никогда не унывает. В сеть утекли кадры истинной причины отрыва башни "страшного" Леопарда

Правда есть такая вот версия: Вот где собака порылась! А больше не с кем обжиматься? Из сети. Народ любит у нас высмеять всё!

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