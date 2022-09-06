Пора вернуть поляков в Козьи Горы

Почти каждый день я вижу по телевизору разрушения монументов, посвященных советским солдатам, в Польше, Чехии, Латвии, Эстонии и в других странах НАТО.

Мой отец — студент мехмата 4-го курса, имел «бронь», но 24 июня 1941 года пошёл добровольцем на фронт, где был серьёзно ранен. Моя мать в 14 лет встала к станку на военном заводе. На «оборонку» работали оба моих деда. И вот я смотрю на эту мерзость. А каково тем, кто потерял на войне своих родных и близких?

СССР потерял в войне 30 миллионов человек. Из них 600 тысяч солдат погибли при освобождении Польши, а ещё 140 тысяч — при освобождении Чехословакии.

В то же время в России стоят сотни памятников вражеским солдатам, пришедшим к нам убивать, насиловать, грабить, травить газом.

Так, в 22-х (!) российских городах построено 58 памятников чехословацкому легиону. С самого начала чехословаки стали наёмниками Франции, причём они официально подчинялись французскому командованию в Сибири. Чехословаки убили сотни тысяч россиян. Они украли значительную часть золотого запаса России. При эвакуации из Владивостока в 1920 году они вывезли на 42-х пароходах 8864 т рафинированной меди, 4769 т хлопка и тысячи тонн других ценностей.

На 1 января 1918 года чехословаки не имели никаких средств, а позже они получали весьма скромное жалованье. Зато домой все вернулись миллионерами! В начале 1921 года был создан «Банк легионеров». Его помпезное здание до сих пор стоит в центре Праги. На мой взгляд, это и есть лучший памятник легионерам.

Посмотрите на памятники чехословакам. Вот солдат-победитель с мечом. А какие хвастливые надписи на памятниках — «Храбрые борцы за свободу и самостоятельность своей земли и России». А что, Советская Россия угрожала самостоятельности Чехословакии? Это чехословаки были подчинены командованию Антанты, главной целью которого было расчленение России.

А вдруг у автора какая-то личная неприязнь к чехословакам? Нет, я первый за создание памятников чехословакам, сражавшимся вместе с Красной Армией против интервентов.

Мало кто знает, что в 1918 году в Приморье сражалась чехословацкая Красная армия. Пусть она состояла из нескольких батальонов, но всё же. В Сибири писатель Ярослав Гашек воевал на стороне большевиков против белых. Кстати, с ним был и солдат Франтишек Стриптишка — прототип бравого солдата Швейка.

А сколько чехословаков стали жертвами белогвардейских и антантовских палачей! 29 июня 1918 года три полка чехословацкого корпуса (3-й, 4-й и 11-й) отказались участвовать в антисоветском перевороте во Владивостоке. Их всех отправили в концентрационный лагерь на острове Русский.

17 ноября командующий чехословацким легионом генерал Рудова Гайда, осознав бессмысленность войны против Советской России, организовал восстание против интервентов во Владивостоке с целью создать правительство, которое бы заключило мир и возможный союз с Москвой. Гайду поддержали свыше двух тысяч чехословаков и более тысячи жителей Владивостока.

На следующий день восстание было подавлено белогвардейцами и японцами, Гайда тяжело ранен. Уцелевших чехословаков отправили в концлагерь на остров Русский.

Кстати, сейчас остров благоустроен, там проходят международные саммиты. А вот памятника на местах нескольких американских и белогвардейских концлагерей поставить не удосужились.

Автор призывает разорять кладбища интервентов (1918−1922) и вторгшихся в СССР захватчиков: немцев, венгров, румын, итальянцев и др. Нет, ни в коем случае! Захоронения должны быть ухожены, но на кладбищах должны быть только доски или кресты с именами погибших солдат, названиями их частей, и не более.

Хороший пример — немецкое кладбище в районе Козьих Гор под Смоленском, где покоятся 4,5 тысячи германских солдат и офицеров. Кладбище начало создаваться ещё в 1942 году, благо, рядом был расположен огромный подземный бункер, где находился штаб группы армий «Центр». После 1991 года кладбище начали благоустраивать, и к 15 июня 2002 года оно получило нынешний вид. Серые плиты с именами погибших, крест на небольшом постаменте. Всё строго и скромно, но впечатляет. Надпись у входа: «Немецкое кладбище под Смоленском». И всё!

Вот образец достойного захоронения солдат, с огнём и мечом пришедших на нашу землю. Но это — максимум дозволенного. Никаких статуй чехословаков с мечами или немцев с автоматами. Никаких надписей: «Герои», «Борцы за освобождение» и т. д. И за это пусть скажут спасибо добрым русским людям.

А вот рядом, в 2−3 км от немецкого кладбища, поляки выстроили огромный помпезный комплекс «Катынь» — речь о польской части мемориала, поскольку рядом захоронения и советских политзаключенных.

Ложь уже в самом названии мемориала, расположенного на 18-м километре Витебского шоссе. Дальше через 4 км — населенный пункт Борок, и лишь еще через 4 км — поселок Катынь. Так почему мемориал в урочище Козьи Горы кто-то назвал «Катынью»?

Вспомним, как Збигнев Бжезинский язвил по этому поводу, что мол Катынь — это место, где катуют, где живут каты, то есть на древнеславянском и польском — палачи. То есть для польского уха — название со смыслом. Аналогично киевская хунта для видеофейков о якобы жестокости русских солдат выбрала поселок Буча. Для славян — никакого негативного контекста в названии, но для англоязычных — прямая ассоциация с butcher, что означает и мясник, и палач.

Я спрашивал ряд историков-краеведов Смоленска, и все утверждают, что Катынь происходит от термина «катить», благо, в IX-XIII веках рядом был волок. Существует ещё версия, что это название взято из языка доисторических племен, но никакого отношения к палачам сие название не имеет.

Риторический вопрос, кто-нибудь интересовался у 1730 жителей населённого пункта Катынь, нравится им, что название их родной деревни используется вместо Козьих гор в подобном контексте?

Рядом с мемориалом большой польский музей. Там множество фотографий польских офицеров, расстрелянных в Козьих Горах. Там же фотографии американских и английских офицеров, которые входили в созданную немцами в 1943 году комиссию и подтвердили, что поляков убили именно русские. Куда там разглядеть школьникам, да и их учителям, что оные офицеры — военнопленные, готовые подтвердить всё, что угодно, в том числе и то, что Варфоломеевскую ночь устроил именно Лаврентий Берия, а иначе пленные имели шансы «вылететь в трубу» в буквальном смысле.

В любом случае, кто бы ни убил польских офицеров, они были ярыми ненавистниками нашей страны. На руках большинства их кровь бойцов Красной Армии, как убитых в бою, так и в польских концлагерях в 1920—1921 годах. Они же убили многие сотни украинских крестьян при подавлении волнений в 1920—1930-х годах.

Раскопки в Козьих горах в 1994—1995 годах производили польские эксперты без сопровождения наших специалистов. Любой суд в мире вообще не станет рассматривать дело, в котором улики собирались истцами, истцы проводили экспертизу — и они же составляли обвинительное заключение.

Персонал музея ведёт оголтелую русофобскую пропаганду. Смоленские историки жаловались мне, что их не пускают на мемориал, поскольку их мнения отличается от польской версии.

Почему бы в ответ на разрушение советских памятников в Польше не предложить Варшаве привести польский мемориал к уровню немецкого кладбища в Смоленске?

С Козьими Горами связано множество тайн, которые скрывали царские, а затем и советские власти. Начну с того, что смоленские историки нашли данные о том, что с XIII века смоляне хоронили в Козьих Горах своих врагов — татар, ляхов, москвичей и т. д. Естественно, на местах захоронений не воздвигали надгробий и церквей. То есть урочище исторически оказалось местом массовых захоронений, и ХХ век в разы увеличил количество ранее погребенных здесь тел.

В 1859 году царь-реформатор Александр II решил провести реформу в городе Смоленске. И вот взамен старого тюремного замка построили более просторную тюрьму на углу Витебского шоссе и нынешней улицы «12 лет Октября». И тут-то возник вопрос — куда девать трупы умерших по разным причинам арестантов.

Поехали жандармы по Витебскому шоссе, а там то деревни, то дачные места. В конце концов остановились на урочище Козьи Горы, где и устроили захоронение как политических, так и уголовников.

А через полвека объявился новый реформатор — Пётр Столыпин. Он в 1906 году осчастливил Смоленск еще одной каторжной тюрьмой, на 850 мест. В 1905—1909 годах реформатор подавил десятки крестьянских бунтов в Смоленской губернии, щедро наградив правых и виноватых расстрелами и «столыпинскими галстуками». Ну, а затем — всех опять же в Козьи Горы. Понятно, что ОГПУ (НКВД) продолжили захоронения в Козьих Горах.

А еще в шаговой дальности от польского мемориала в 1941—1942 годах немцы построили огромный подземный комплекс — ставку Гитлера «Медвежья берлога». Местные историки считают, что в строительстве бункера, аэродрома, замаскированной железнодорожной ветки и других объектов участвовало до 30 тысяч человек, и все они были расстреляны здесь же по окончании строительства.

Строители бункера могли быть советскими пленными или поляками, как вывезенными из Генерал-губернаторства, так и из четырёх строительных батальонов, бесследно пропавших в июле 1941 года. В этих батальонах до войны работали пленные поляки на строительстве шоссе Москва — Минск. Есть основания полагать, что убитые строители были похоронены на территории нынешнего мемориала. Но поляки при строительстве просто разрушали могилы, в которых, по их мнению, не лежали польские офицеры.

Но есть и другие кладбища наших врагов. Скажем, британское кладбище в Архангельске, где похоронены солдаты и моряки, погибшие в 1918—1919 годах в ходе интервенции, довольно скромное. Но и тут англичане не удержались от вранья. На гранитной стеле написано: «Британцам, павшим в Великой войне и похороненным на севере России».

Неужели Первая мировая война проходили в 1918—1919 годах в Архангельске и Мурманские? И против кого «просвещённые мореплаватели» ввели в Северную Двину мощные мониторы, бронированные канонерки и торпедные катера? Против кого массированно применялись отравляющие вещества в снарядах, авиабомбах и газовых баллонах?

Англичане 2 июня 1918 года одарили население Русского Севера первым концентрационным лагерем на территории бывшей Российской империи.

Убегая, они в конце 1919 года бросили концлагерь, как есть. 12 августа 1928 года в концлагере на острове Мудьюг был открыт памятник высотой 17,5 метров, посвящённый жертвам интервенции. В 1934 году концлагерь был превращён в музей.

А в 1998 году в Архангельск должна была прибыть делегация высокопоставленных британских военных. Местные власти подсуетились и оперативно закрыли музей, дабы не огорчать дорогих гостей памятью об их скотском прошлом. Одновременно спешно начали приводить в порядок захоронения интервентов.

Так что если говорить о пресловутых «зеркальных ответах», то нам тоже есть что сносить. И, что характерно, мало кто из местных жителей — в отличие от восточноевропейских городов — выйдет протестовать против сноса памятников откровенным врагам России.