Кто профукал крымскую коллекцию древнего скифского золота?

Теперь понятно, по какой причине голландцы отказываются возвращать в Крым коллекцию скифского золота из четырёх музеев полуострова, – оказывается, за восемь лет местные чиновники не удосужились оформить сокровища как достояние республики, да и вообще – России! Де-юре скифское золото – ничьё. Но кто за это ответит? Теперь понятно, по какой причине голландцы отказываются возвращать в Крым коллекцию скифского золота из четырёх музеев полуострова, – оказывается, за восемь лет местные чиновники не удосужились оформить сокровища как достояние республики, да и вообще – России! Де-юре скифское золото – ничьё. Но кто за это ответит?

– Эпопея со скифским золотом – иллюстрация некомпетентности крымских управленцев. Так везде, не только в сфере культуры, где ни копни. Сейчас глава Крыма Аксёнов предлагает брать чиновников на работу с испытательным сроком в несколько месяцев и окончательно оформлять их тогда, когда они докажут свои умения. А что раньше-то мешало? Ещё странно, почему так долго молчали крымские музейщики – они были не в курсе подробностей? Нипочём не поверю! Надеюсь, что Следственный комитет выведет всех виновных на чистую воду. – Эпопея со скифским золотом – иллюстрация некомпетентности крымских управленцев. Так везде, не только в сфере культуры, где ни копни. Сейчас глава Крыма Аксёнов предлагает брать чиновников на работу с испытательным сроком в несколько месяцев и окончательно оформлять их тогда, когда они докажут свои умения. А что раньше-то мешало? Ещё странно, почему так долго молчали крымские музейщики – они были не в курсе подробностей? Нипочём не поверю! Надеюсь, что Следственный комитет выведет всех виновных на чистую воду.

Леонид Грач, крымский политик

Минувшей осенью глава СКР Александр Бастрыкин отдал распоряжение сотрудникам крымского подразделения во что бы то ни стало дознаться, по чьей персональной вине скифское золото не вернулось в Крым. Дело в том, что в ходе коммуникаций руководства СКР с голландской стороной вылезло наружу такое, во что сперва даже не поверилось.

Голландцы сообщали, что и рады бы пересмотреть решение апелляционного суда Амстердама, вынесшего вердикт о выдаче древних сокровищ Крыма Киеву, но всё дело в том, что формально задержанные в Голландии экспонаты – украинская собственность. За восемь лет ни в Симферополе, ни в Москве палец о палец не ударили, чтобы документально оформить экспонаты как российскую собственность, мало того, их даже не стали каталогизировать. «Ну и как отдавать вам сокровища, – рассудили голландцы, – если вы даже не пытаетесь представить их как вашу собственность?!»

Картинка складывалась, откровенно сказать, неприглядная – налицо было чьё-то головотяпство. В январе Следственный комитет начал «опрашивать» тех, кто имел непосредственное отношение к вывозу золота за границу. Как разъяснил зампред рабочей группы по международно-правовым вопросам в постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов, «сейчас выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы вернуть коллекцию, достаточно ли было этих мер». И вообще, по какой причине в ходе принятия судебного решения о судьбе бесценной экспозиции украинскую сторону в Амстердаме представляет украинское государство, а российскую– крымские музеи? А где Россия?!

И вот буквально на днях всплыл конкретный документ с подписью первого замминистра культуры Крыма Татьяны Манежиной. Датирован он декабрём 2019 года. «Министерство культуры Республики Крым в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19.12.2019 № 4474-05-07 по вопросу регистрации во ФГИС «Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации» (далее – Гос- каталог) музейных предметов из собрания музейных учреждений, выданных на выставку в г. Амстердам (Нидерланды), информирует. В связи с тем, что частью 3 статьи 2 федерального закона от 03.07.2016 «О внесении изменений в федеральный закон «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» предельным сроком внесения сведений о музейных предметах и музейных коллекциях установлено 31 декабря 2025 года, Министерство культуры Российской Федерации считает целесообразным отложить регистрацию указанных музейных предметов в Госкаталоге до принятия в их отношении окончательного решения на международном уровне». То есть понятно теперь, из-за кого наши сокровища зависли в Голландии – с перспективой выдачи Украине?

Версия 1

Виноват экс-министр культуры РФ Владимир Мединский

Письмо Минкультуры, «рекомендующее» не регистрировать «пока» скифское золото в российской юрисдикции, подписано 19 декабря 2019-го – за неделю до начала празднования Нового года. Дальше – праздники с возлияниями. Не до бумаг, сами понимаете. А 21 января 2020-го Мединский перестал быть министром культуры – другими словами, письмо было отправлено в Крым под самый его «дембель». Сложно поверить, что дотошный и сующий свой нос в каждую запятую Мединский мог подмахнуть такое письмо не читая. А если он его прочитал, значит – что? Имелся какой-то умысел? К заседанию апелляционного суда в Амстердаме крымчане готовились задолго, ещё с декабря 2016-го. На момент ухода Мединского с министерского поста до вынесения вердикта оставалось без малого два года. К чему было откладывать регистрацию сокровищ аж до 2025-го?! Но министр культуры России распорядился – и в Крыму взяли под козырёк.

Версия 2

Виновата экс-министр культуры Крыма Арина (Вера) Новосельская

Просто штришок: задержанную и обвинённую в незаконной выдаче многомиллионных авансов за ремонт крымских объектов культуры Новосельскую (уволенную в связи с утратой доверия) следователи СКР допрашивали в рамках ранее возбуждённого уголовного дела об украденных подрядчиками авансах некоей фирмой «Меандр». Этот «Меандр» – «подрядный фаворит» экс-министра Мединского. Совпадение? Или рука руку мыла? Когда Новосельскую начали пытать касательно скифского золота, она тут же перевела стрелки на Москву – мол, это было распоряжение Минкультуры, а мы лишь выполнили спущенную сверху задачу – ничего не регистрировать до решения международных судов. Между тем первой оформить регистрацию ценностей крымских музеев как российскую собственность должна была именно министр культуры Крыма – а Новосельская ею являлась с 27 февраля 2014 года. Но Новосельская и пальцем не пошевелила. Почему, по какой причине?!

Версия 3

Виновата замминистра культуры Крыма Татьяна Манежина

Тут такое дело – команду крымским музейщикам не проводить каталогизацию сокровищ отдала именно Манежина, а не Мединский и не Новосельская. Теперь чиновница оправдывается: дескать, она действовала не самостоятельно, а выполняя официальное поручение главы минкультуры Крыма. Но в том-то и дело, что никакого письменного свидетельства наличия такого поручения у следователей нет! То есть Новосельская ничего Манежиной не поручала – как, впрочем, и Мединский. Что же получается, замминистра действовала по собственной инициативе? Или её кто-то попросил об услуге – возможно, кто-то из Киева? У следствия имеются на сей счёт наработки, а вот какие именно – говорить пока нельзя. Но фамилию Манежиной мы называем не просто так.