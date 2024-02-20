5 часов его орудие не давало поднять головы врагу. Подвиг наводчика Дмитрия Яковлева

В 1975 году советский писатель Константин Симонов собирал воспоминания ветеранов для документального фильма «Шел солдат». Среди них был фронтовик-артиллерист Дмитрий Яковлев. Вспомним, как наводчик противотанкового орудия стал полным кавалером ордена Славы и прошел всю войну.

Дмитрий Николаевич был призван в Красную Армию в 1939 году. В Великой Отечественной он участвовал с первого дня – уже на 10 день боев в Белоруссии Яковлев был ранен. После госпиталя его направили на южный участок фронта. Артиллерист особенно отличился в боях за Новороссийск. В апреле 1943 года на подступах к городу он уничтожил 2 блиндажа с пулеметными точками, минометную батарею и десятки солдат и офицеров.

Вместе со своим расчетом Дмитрий Николаевич освобождал город и успешно продвигался дальше на запад. В советских документах отмечалось, что его пушка все время находилась в боевых порядках пехоты и перевозилась силами расчета. Это огромный солдатский труд – перенос противотанкового орудия отнимает много сил, особенно в гористой местности. За бои под Новороссийском и освобождение Кубани Дмитрий Яковлев награжден двумя медалями «За отвагу».

В марте 1944 полк Дмитрия Николаевича высадился в Крыму на Керченский плацдарм. От артиллеристов зависел успех всей операции. На самом «передке» действовала 76-мм противотанковая пушка наводчика Яковлева.

Снайперским огнем он уничтожил 3 огневых точки противника, 5 часов держал под обстрелом остальные вражеские позиции. И все это под ответным ударом немецких пушек. Благодаря решительным действиям артиллеристов советская пехота смогла добраться до немецких траншей и закрепиться. В апреле 1944 года Керчь была освобождена, а вскоре советские войска вышли на подступы к Севастополю. 7 мая в период артподготовки на высоте Безымянная точной наводкой расчёт Яковлева прямыми попаданиями разбил немецкую противотанковую пушку и 2 пулеметные точки. На следующий день враг перешел в контратаку, артиллеристы вели ураганный огонь по наступающим немецким цепям, было уничтожено до 20 солдат. В ходе наступления расчет Дмитрия Николаевича следовал вместе с передовыми советскими частями.

Фронтовик прошел всю войну, а в боях за освобождение Крыма Дмитрий Николаевич Яковлев заслужил 3 ордена Славы, став полным кавалером.

В 1945 году Д. Н. Яковлев демобилизован из рядов Красной Армии. Жил в городе Печоре Республики Коми. Работал слесарем в локомотивном депо. Скончался 3 августа 1978 года. В 2006 году в городе Печоре, на доме где жил герой, установлена мемориальная доска.

источники: МуZей Победы, Печорский историко-краеведческий музей

Д.Н. Яковлев зажигает "Вечный огонь". г. Печора. 9 мая 1974 г.

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