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Казаки готовы вернуть дедовские земли

Казаки готовы вернуть дедовские земли

Второй конец палки территориальных претензий 

Атаман Таманского отдела Кубанского казачьего войска, депутат ЗКС, казачий полковник, Герой Кубани Иван Безуглый прокомментировал для «Сегодня.ру» украинские претензии на территорию Краснодарского края.

- В течение последних пяти лет на Украине озвучивают территориальные претензии к России.

Журналисты, политики и госчиновники объявляют территории РФ «исконно украинскими». Чаще всего упоминают Кубань. На прошедшей пресс-конференции Владимира Путина украинский журналист Цымбалюк пытался угрожать украинскими танками на Кубани. На чем основаны эти претензии?

- Если бы речь шла о нормальных, адекватных людях, живущих в реальном, а не в выдуманном ими мире, я бы сказал, что причина только в их плохом образовании и незнании истории. Но тут дело не только в безграмотности, но и в массовом психозе, охватившем часть украинского общества, а так же в запредельной наглости авторов этих заявлений, которые, несмотря на их очевидное, преследуют конкретную цель – создать у малороссов иллюзию, что Киев способен на что-то претендовать и угрожать России. Совсем, как в басне Ивана Крылова: «Ах, Моська, знать она сильна, коль лает на слона».

- Но почему именно Кубань?

- Дело в насквозь лживой украинской историографии. Как мы знаем, Таманский полуостров и прилегающие к нему земли были пожалованы нашим предкам — Черноморским казакам Государыней императрицей Екатериной Великой за их выдающиеся подвиги и самоотверженность в защите интересов Российской Империи. Эти земли были значительно расширены, отвоеваны, превращены в самую благодатную часть России трудом, потом и кровью многих поколений казаков Кубани. Отметим так же, что казаки не случайно просили у Екатерины именно Тамань — в их среде сохранилось предание, что именно здесь на землях древнего Тмутараканского княжества жили их предки.

Так вот, так называемые киевские «историки», основываясь на лживом утверждении, что запорожские казаки, ставшие ядром Черноморского, а затем и Кубанского войска, и освоившие наш богатый край, якобы, украинцы (хотя в 18 веке и народности такой не было). И поэтому, дескать, Украина имеет права на Кубань.  

Однако в реальности дело обстоит совсем иначе. Можно сказать, с точностью наоборот. 

- Можно поподробнее?

Прежде всего, отметим, что казачий народ никакого отношения к так называемой «украинской государственности» не имеет. У наших предков были свои военно-административные структуры — Запорожское войско, Гетманщина. Но малороссы — крестьяне, потомки которых сегодня называют себя украинцами, в них участия не принимали. В дальнейшем эти структуры были упразднены, а затем в измененной форме воспроизведены на Кубани, которая и является единственной наследницей Запорожского войска, а вовсе не тот балаган, который сегодня его участники называют «украинской державой». Все их претензии на «казачье прошлое» напоминают утверждения некоторых румынских «историков», что именно Румыния – наследница Римской Империи на том основании, что древние римляне колонизовали некогда ее территорию. 

- Президент России Владимир Путин на прошедшей пресс-конференции прямо указал, что часть территорий Украины — это исконно русские земли, которые к Украине вообще не имели никакого отношения. 

- Все Причерноморье, западные земли российские были переданы Украине большевиками со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата в Украине». Добавим, что это еще и огромные территории Области Войска Донского, исконные казачьи земли. К этому мы прибавим, и земли наших предков, охватывающие не только нынешние Херсонскую, Запорожскую и Днепропетровскую области, но и почти всю Центральную Малороссию.

Сегодня, как сказал наш Президент, с эти «ленинским наследием» нам предстоит разобраться. И я вам скажу, что мы отнюдь не намерены безучастно наблюдать за гибелью края, в котором жили наши деды. 

- Каким Вы видите участие казаков в преодолении волюнтаристских решений большевистских вождей?

- Напомню, что казаки Кубани сыграли одну из главных ролей в мероприятиях по возвращению Крыма. В настоящий момент в Таманском отделе создана Первая казачья Таманская дивизия. Ее казаки оттачивают ратное мастерство. Многие из них участвовали в борьбе с террористами на Ближнем Востоке и в защите народных республик Донбасса. При этом хочу отметить, что помимо чисто военных задач, дивизия способна и осуществлять миротворческие миссии, охранять общественный порядок, проводить спасательные и гуманитарные операции. И весь этот опыт наверняка будет востребован при осуществлении мероприятий по возвращению наших исконных земель.

Так что Цымбалюк и прочие дуралеи сами старательно кликают на себя беду.

- Насколько реальным вы считаете перспективы возврата наших земель?

- Сама логика развития ситуации говорит о необходимости этого шага. Соседние территории неуклонно превращаются во владения хаоса и беззакония. И волей не волей нам придется с этим что-то делать. Мы готовы к возвращению дедовских земель. Ждем приказа  Главнокомандующего.

Беседовал Борис Джерелиевский

http://www.segodnia.ru/content/222840?utm_referrer=mirtesen.ru

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