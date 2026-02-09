СССР на стройке, № 2, 1933

Мы из Советского Союза

№ 1, 1933

Журнал «Советский Союз» был основан А.М.Горьким и до 1950 года назывался «СССР на стройке». http://electro.nekrasovka.ru/books/4034

