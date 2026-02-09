Мы из Советског...
Мы из Советского Союза

  • Любовь Малова
    Автор высказал и мое мнение.Гумменик, голубой...
  • Степан Иванов
    В 1917 году страну предали власти. После Победы под руководством великого Сталина страну опять предали власти. Сейчас...Исламизация шагае...
  • ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
    Эпизод с лыжной гонкой это и есть суть западных ценностей. Обмануть, украсть и чувствовать себя героем! Я, старый и п...Гумменик, голубой...

СССР на стройке, № 2, 1933

№ 1, 1933

Журнал «Советский Союз» был основан А.М.Горьким и до 1950 года назывался «СССР на стройке».http://electro.nekrasovka.ru/books/4034

Все предыдущие как и последующие подобные материалы можно найти ЗДЕСЬ

