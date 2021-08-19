Деньги выделены. Белоусов запускает строительство малых АЭС

Одной из 42 новых инициатив правительства, которые не вписаны в национальные проекты, но сыграют важную роль в развитии отечественной экономики, является инициатива "Новая атомная энергетика", куратором которой стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В целом Белоусов курирует блок "Технологический рывок", который помимо строительства малых АЭС включает в себя развитие беспилотного транспорта, разработку и внедрение электромобилей, создание полигонов водородной энергетики и т.д.)



Андрей Белоусов

Но сейчас о малой атомной энергетике. В настоящий момент данная отрасль является практически не развитой. В том плане, что нет массового внедрения малых АЭС. Единственной функционирующей станцией подобного рода является ПАТЭС Академик Ломоносов, который пришвартован у берегов Чукотки и имеет мощность в 70 МВт.

Правда, энергия, генерируемая Ломоносовым является дорогой.

Во-первых потому, что ПАТЭС пока что не вышла на полную мощность из-за ненадобности э/э в регионе (наращивать генерацию планируется постепенно аккурат с выводом наземных электростанций).

Во-вторых, ПАТЭС Академик Ломоносов носит во многом еще экспериментальный характер, который проходит "обкатку". При этом, Росатом планирует реализовать иные проекты ПАТЭС, которые уже будут более рентабельными.

Как бы то ни было, развитие малых АЭС является достаточно перспективным предприятием. Их невеликий опыт эксплуатации основывается в первую очередь на дороговизне генерации. Если масштабная АЭС вырабатывает дешевую электроэнергию, то технологий ее получения на малых АЭС пока что нет. Тем не менее, Росатом максимально подобрался к освоению подобных технологий.

Если рывок будет совершен (а пока все к этому идет), то малые АЭС могут быть массово построены как в России, так и по всему миру.

Согласно прогнозам, до 2040 года спрос мировой спрос на малые АЭС составит 23 ГВт. Из них Росатом планирует взять себе долю как минимум в 20%.

Также предполагается начать строительство малых АЭС на территории России. Особенно они актуальны в труднодоступных районах.

Теперь о финансировании. На 2021-2024 гг. программа развития малой атомной энергетики оценивается в 80 млрд рублей. Из этой суммы 24 млрд будет выделено из федерального бюджета, а 56 млрд из Фонда национального благосостояния на возвратной основе.

Здесь мы снова видим отход от бюджетного правила, которое придумано системными либералами. По своей сути оно является правильным, а по исполнению абсолютно вредным и тормозящим развитие отечественной экономики.

Тем не менее, все больше проектов претендуют на получение средств из ФНБ. Впрочем, предложение, которое может дать ликвидная часть Фонда, все равно гораздо ниже спроса (если оперировать в этих категориях).

Те же 56 млрд рублей на развитие малой атомной энергетики - это всего лишь 4 дня скупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Зато более, чем важный проект будет реализован. А теперь представим, если бы все деньги вкладывались в экономику. Темпы роста у нас были бы на 1-2% выше текущих.

Константин Двинский

Если не забюрократим идею - это будет действительно экономический прорыв. Как и массовое строительство для мирового рынка Каракуртов и малых ракетных катеров. Мусолить идею надо прекращать. Вперед и за дело!

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Видеоформат от канала "Суть вещей":