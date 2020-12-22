Что за гений пришел на место Чубайса в Роснано? Теперь - прорвет!

«Сергей Куликов обладает достаточно редкой способностью без особых денежных затрат со стороны госбюджета привносить в самые разные отрасли то, что называется здоровым рыночным климатом. Предприятия, с которыми он работал, точно не назовешь дотационными. Не исключено, что и с микроэлектроникой у Куликова получится что-то обнадеживающее».

И это написано о Сергее Куликове не где-нибудь, а на "Эхе Москвы". Которое точно не готово хвалить власть ни за одно действие.

Так что же это за человек, если его хвалят даже на "Эхе"?

Если почитать биографию нового руководителя Роснано, то возникает ощущение, что перед нами не Сергей Куликов, а просто какой-то супермен. Судите сами.

Ему всего 44 года, а он уже имеет 3 высших образования, звание профессора и самые головокружительные должности за спиной.

Взять, допустим, его дипломы. Заканчивал он не какие-то там шарашки в стиле "Тульский институт менеджмента" или "Саратовская академия туризма". Его образование такое:

Военный университет Министерства обороны

Академия государственной службы при Президенте

МГТУ им. Баумана (один из самых крутых технический ВУЗов России)

В последнем ВУЗе он учился, кстати, на бюджете. И именно этот ВУЗ более других повлиял на уникальную карьеру Куликова.

Карьера

Куликов – выходец из довольно простой семьи. Он не был "золотой Молодежью", а юность провел в Суворовском училище. Именно там, видимо, и сформировался его характер – дисциплинированный и ответственный.

Уже в 25 лет (!) Сергея пригласили в компанию "Рособоронэкспорт", в которой он отвечал за взаимодействие с иностранными заказчиками.

Просто представьте, некоторые люди в 25 лет могут похвастаться лишь успехами в игре GTA, а здесь парень – ведет переговоры с индусами и арабами о поставках танков и зенитных ракет на миллиарды рублей.

В общем-то, именно как "отличного переговорщика" знают Куликова во властных кругах.

Чуть позже, например, он работал в титановой компании "ВСМПО-Ависма". Так там ему удалось договориться с американским "Боингом" о контракте на общую сумму 27 миллиардов долларов! Это почти как половина военного бюджета России или как 10 Крымских мостов.

На эту сумму Боинг теперь закупает у России титановые детали для своих самолетов, а также интеллектуальные сервисы (программное обеспечение, например).

Именно благодаря этому контракту Россия получила прямой доступ к технологиям Боинг (возможно, они потом применялись в разработке наших самолетов МС-21 и Сухой Суперджет).

Yota

Контрактами с Боингом вклад Куликова в развитие нашей страны не ограничивается. Знаете, 4G? Так вот, Россия начала строить у себя эту связь второй в мире после Норвегии.

Занималась этим знаменитая компания Yota. Так вот, Yota – это, как вы уже догадались, - детище Куликова.

Да, потом эту Йоту выкупил Мегафон (за довольно большие деньги), но изначально "поверил" в эту компанию и привлек для нее государственное финансирование – именно Куликов. Он же входил в список Совета Директоров Йоты.

Ростех

Это гигантская госкорпорация, которая занимается, в основном, ВПК. Ну, и всем, что связано с инженерным делом. Несколько лет Куликов являлся исполнительным директором этого Ростеха.

И именно он провел масштабную реформу корпорации, уменьшил бюрократию, реорганизовал управление. А также создал сам бренд "Ростех", под которым корпорация теперь выступает на международной арене.

По оценкам европейских экспертов, один только бренд "Ростех" стоит 31 миллиард долларов. Это не считая капитализации самой компании (заводов, технологий и т.д).

Технократ и патриот

В общем и целом мы можем сказать, что Куликов – это некий антипод Чубайса. У того была отвратительная репутация и куча проваленных проектов.

У Куликова – потрясающая репутация и множество прибыльных проектов. Предприятия, которыми он руководил, генерируют миллиарды долларов для бюджета страны.

Так что постановка такого человека на должность главы Роснано – позитивная новость. Совершенно очевидно, что государство избавляется от либералов-демагогов и ставит на их место крепких управленцев, технократов и государственников.

