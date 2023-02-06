Пригожин на связи

Во время вручения Евгением Викторовичем медалей «За взятие Соледара» также был награжден и командир штурмовой группы Айк Гаспарян с позывным Абрек. Президент России Владимир Путин ранее вручил ему медаль «За Отвагу».

https://t.me/concordgroup_official/278

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

"Я, к сожалению, не в курсе награждения военных оркестров. Что касается "музыкантов" ЧВК "Вагнер", то высшая награда страны нам уже дана. Это возможность играть свою музыку во славу российского оружия".

https://t.me/concordgroup_official/276

Запрос от редакции издания «Афтенпостен» и ответ:

Евгений Викторович,

Газета «Афтенпостен» (Норвегия) просит Вам ответить на наш вопрос. В воскресенье человек по имени Андрей Медведев заявил, что смог сбежать из России в Норвегию. Сейчас он находится в Осло. Медведев заявляет, что он бывший командир ЧВК "Вагнер" и был свидетелем преступлений против человечности в Украине. Каковы комментарии ЧВК "Вагнер" относительно этой истории?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Да, действительно, Андрей Медведев работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер», который называется «Нидхёгг», так как имел норвежское гражданство. Должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными. Подробные материалы имеются в службе безопасности ЧВК «Вагнер» и подготовлены для передачи российским правоохранительным органам. До настоящего времени находился в розыске. Будьте аккуратны, он очень опасен».

https://t.me/concordgroup_official/279



Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«К сожалению, в ваших вопросах много провокационных смыслов. Я не вижу повода не доверять Пескову».

https://t.me/concordgroup_official/280

Запрос от редакции издания «Голос Америки» и ответ:

Меня зовут Милан Нешич, я журналист «Голоса Америки» из Вашингтона, службы Сербии и Черногории.

У меня несколько вопросов к Евгению Викторовичу:

Какую деятельность группа Вагнера осуществляет в Сербии?

Он вербует граждан Сербии для борьбы против Украины на территории этой страны?

Если это правда, осознаете ли вы, что нарушаете законы суверенного государства Сербия?

Присутствовали ли члены Вагнера на севере Косово, когда часть сербов возводила там баррикады в декабре 2022 года?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«ЧВК «Вагнер» никогда не была в Сербии. И никаких контактов с Сербией не имела. Сербских граждан в настоящий момент в ЧВК «Вагнер» нет, и не было уже длительное время. Поэтому все слухи, которые нагнетаются вокруг взаимодействия группы «Вагнер» и Сербии, не имеют под собой никаких оснований. Насколько мы знаем, сербы и сами прекрасно справляются со своими проблемами. И я желаю им удачи и процветания. А вот если межнациональный конфликт возникнет на территории США, то, безусловно, мы в нем поучаствуем. Ждём от советника Госдепа Дерека Шолле приглашение».

https://t.me/concordgroup_official/283

Запрос от редакции издания «Утро.ру» и ответ:

Уважаемый Евгений Викторович!

Некоторое время назад ЧВК «Вагнер» открыла пресс-службу с бойцом «Пересвет». В настоящий момент телеграм-канал «ЧВК Вагнер. Сводки» молчит. Можем ли мы рассчитывать на то, что этот телеграм-канал заработает и даст нам ответ на множество вопросов, в том числе подтвердит или опровергнет слухи о взятии Клещеевки?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«В настоящее время наличие «Пересвета» в лодке может ее раскачать (тяжелый парень)😊. Поэтому временно за него я.

По Клещеевке. Наверное, это наша русская традиция – всегда пытаться бежать впереди паровоза. Поэтому на рельсах так много тел остается.

Клещеевка не взята. Идут тяжелые бои. Действительно, у нас есть определенные успехи. Как я уже говорил, толпы болтунов, бегущие впереди паровоза, очень сильно вредят парням, которые погибают. Поэтому в настоящий момент значительная часть Клещеевки под противником. Когда подразделения ЧВК «Вагнер» ее освободят, я вам об этом дополнительно сообщу вместо «Пересвета».

https://t.me/concordgroup_official/284

Запрос от редакции издания «Блокнот» и ответ:

Здравствуйте, Евгений Викторович!

Редакция издания "Блокнот" просит Вас ответить на следующие вопросы.

Сегодня в рамках весенней сессии Госдумы глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов предложил легализовать ЧВК "Вагнер".

- Можете прокомментировать данную инициативу, слышали ли Вы о ней?

- Участвовали ли Вы или сотрудники ЧВК "Вагнер" в разработке законопроекта?

Заранее благодарим!

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Отвечаю от своего имени и от имени всех бойцов ЧВК «Вагнер».... Мы не в курсе, мы воюем».

https://t.me/concordgroup_official/286

На горячую линию SprosiWagner пришел запрос от родственников пропавшего бойца ВСУ Евгения Урбановича, родившегося 1 октября 1987 года. Пресс-служба компании «Конкорд» оперативно его разыскала и публикует данное видео.

https://t.me/concordgroup_official/287

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«YouTube – информационная чума нашего времени. Есть две причины, почему при этом его не закрывают. Вторая причина – существует абсолютно нелепое мнение о том, что больше некуда выкладывать видео и негде его хранить, но об этом отдельно. А первая и главная причина - у нас сегодня на Старой площади в Администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном – поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас. Потому что когда мы упадем к дядюшке Сэму на колени, он нас простит за все грехи: за то, что мы поддерживали пророссийские интересы, за то, что мы поддерживали Путина и за то, что мы вообще жили на этой земле.

Господа, этого не произойдет. Учтите, перед американцами мало унизиться. Надо это сделать так, чтобы им понравилось. Но такого никогда не будет. Они вас к себе не возьмут. И тогда вы придете к нам, где вас уже будет ждать кувалда «Вагнера».

Те, кто против закрытия YouTube - это, на мой взгляд, люди, которые являются предателями своего народа и своей страны, предателями предыдущих и будущих поколений россиян. Они живут за границей, отдыхают за границей, воспитывают детей за границей, провозглашают высокие ценности, но, тем не менее, всячески поддерживают Запад и питаются им. По этой причине они и противостоят тому, чтобы YouTube отключили, потому что им очень важно слушать рассказы украинских лидеров, таких как Фейгин, Гордон и т.д. И поэтому YouTube они всячески пытаются сохранить. А те, кто против YouTube, кто выступает за то, чтобы русские смотрели русское и пророссийское, сегодня это простой русский народ. Они находятся в Тамбове, в Братске, работают на заводах, на ГЭСах и не могут принимать решение по открытию или закрытию YouTube, потому как просто его не смотрят. Это первая причина – идеологическая.

Вторая причина, которую я уже упомянул – техническая. Она заключается в том, что такое огромное количество видео, которое хранится сегодня на YouTube (за 15 лет накопилось 32 ЭБ видео, приблизительно 53 миллиарда видео), это очень ресурснозатратно. Из 100 процентов роликов на YouTube – приблизительно 40% политизировано и направлено против России, еще 40% – общеразвлекательный контент и 20% – это специализированные видео для узких сегментов аудитории типа: «Хеллоу, я расскажу вам, как строить маленький сарайчик для моей маленькой собачки». Ради Бога, давайте даже переведем их на русский язык и сделаем доступным не только для Ксюши Собчак, которая владеет восьмью языками, а для любой бабы, которая хочет своей собачке построить курятник.

Для этого у нас огромное количество возможностей: есть ресурсы «ВКонтакте» и «Одноклассники», которыми пользуется огромное количество людей. Есть RuTube, пускай абсолютно прогосударственный, но на сегодняшний день к нему нет претензий. Есть социальная сеть ЯRUS с уникальными возможностями и открытая демократичная площадка «Ковчег».

А теперь я вам по секрету скажу одну вещь. Как бы не ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле, мешают нам в спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей и едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен».

https://t.me/concordgroup_official/288

Запрос от редакции издания New York Times и ответ:

Здравствуйте. Вас беспокоит Анатолий Курманаев, корреспондент газеты New York Times. У меня есть несколько вопросов к Евгению Викторовичу о помиловании бывших заключенных, которые отработали свой контракт в ЧВК «Вагнер». Заранее спасибо за ваше время.

• Кем были подписаны помилования, которые Евгений Викторович упоминал в опубликованных видео, снятых на встречах с этими гражданами?

• Сколько бывших бойцов получили такое помилование или снятие судимостей на сегодняшний момент?

• Имеют ли эти люди какие-нибудь обязательства перед компанией после получения помилования?

• В каком юридическом статусе находятся раненые заключенные, которые стали негодными к военной службе до истечения их шестимесячного контракта?

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Господа, прочитайте название своей газеты. Если я правильно понимаю, вы живете по нью-йоркскому времени, я живу по московскому. Неужели если я спрошу о ваших маленьких секретиках США, вы мне все будете рассказывать. Давайте будем взаимовежливы. Если вы поинтересуетесь, какую кашу я предпочитаю на завтрак, я с удовольствием поделюсь с вами этой информацией».

https://t.me/concordgroup_official/290

Запрос от редакции издания «Накануне. RU» и ответ:

Добрый день, Евгений Викторович!

Сегодня член комитета ГД по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью РБК рассказал,

что многие командиры требуют от солдат брить бороды и отказываться от планшетов и смартфонов.

Можете прокомментировать это? Есть ли подобные ограничения в ЧВК "Вагнер"? Спасибо!

Публикуем комментарий Евгения Викторовича:

«Солдат должен воевать. Солдат видит мирных жителей один раз в месяц, а то и реже. 80 % времени на фронте солдаты моются из бутылочки, а бритье – это вообще большая роскошь. Немалая часть как мусульман, так и православных, по религиозным обычаям носят бороду. Борода на фронте – это символ, это традиция. Как пел Леонид Осипович Утесов: «Вот когда прогоним фрица, будет время, будем бриться…».

Что касается планшетов и смартфонов. Планшеты и смартфоны крайне необходимы для ведения современной войны. Имеются точные геоданные, включая высоты и другие секреты местности. Благодаря смартфонам и планшетам командиры младшего звена и бойцы определенных специальностей (а их от 30 до 50 % всех военных) знают общую обстановку и могут передать необходимые в бою данные. Другое дело, что необходимо грамотно использовать средства связи и иметь такие, которые противник не смог бы обнаружить. Безусловно, часть дегенератов использует их для болтовни по «ватсапу», «вайберу» и другим вражеским средствам передачи информации.

Те требования, о которых говорил генерал-лейтенант Соболев, это архаика 60-х годов, отсутствие современной военной эрудиции. Это одна из серьезных причин, из-за чего страдает качество боевых действий. Как говорится, вместо того, чтобы гнуть пальцы и пытаться всех причесать под свои нелепые правила, принципы и прихоти, нужно развиваться вместе с развитием современной войны, учиться эффективно убивать врага и захватывать территории. А если следовать принципу: вместо развития военной техники – парады, смотры и конкурсы, вместо железных яиц – тупое подчинение и лизоблюдство, то нужно в зарницу играть. Нельзя кастрировать боеспособное население страны, загонять их в нелепые рамки. Война – время активных и смелых, а не гладковыбритых со сданными на склад телефонами. Лично у меня, в отличие от бойцов на фронте, времени хватает, поэтому я выполняю поручение генерал-лейтенанта Соболева и бреюсь практически каждый день».

https://t.me/concordgroup_official/291

Евгений Пригожин навестил бойцов с тяжелыми ранениями, которые проходят реабилитацию в одной из клиник Петербурга. Медперсонал учреждения применяет современное оборудование и буквально ставит на ноги даже бойцов с травмами позвоночника.

Бойцы, получившие ранения во время выполнения боевых задач, сейчас проходят курс восстановления в реабилитационном центре ЧВК «Вагнер».

Для помощи пострадавшим в боях штурмовикам применяется передовое оборудование. Так, например, в случае с травмами позвоночника сотрудники центра используют экзоскелеты. Курс физиотерапии с их применением продолжается на протяжении примерно месяца, что позволяет человеку восстановить способность передвигаться в экзоскелете самостоятельно. "Музыкант" на видео попал под огонь "танковой карусели" во время боев за село Клиновое, не отступил, вёл бой до последнего. Получил травму позвоночника. "Сила воли", - говорит врач.

"Железные яйца", - отвечает Пригожин.

На нем экзоскелет, который он осваивает уже 4-й день. Весит 25 кг, но парень счастлив, поскольку имеет возможность сам шагать. Пока под наблюдением, но потом ходить будет сам. И сама техника уменьшится в размерах в дальнейшем, поскольку идет постоянное развитие. Солдата не надо жалеть, говорит Пригожин. Его надо беречь, потому что это самое ценное! Каждый боец уникален. И то, что Илья пришел простым бойцом, а ушел из армии капитаном, командиром своего взвода. Дальше пойдет работать инструктором, передавать опыт молодым и новичкам. Парни все твои беспокоятся, но выглядишь ты значително счастливее, чем твой экзоскелет, пошутил Пригожин.

Публикуем его комментарий:

«Выдающаяся клиника, выдающиеся экзоскелеты. Пользуясь случаем, рекламирую изо всех сил».

https://t.me/concordgroup_official/289

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