Осеннее ВДНХ

В конце лета был открыт Павильон "Чайная" на ВДНХ и вот я решила сама посмотреть что вышло после реставрации. Павильон, расположенный за Космосом, напротив Мясного павильона. Сначала немного истории и исторических снимков.

Чайная "Лето", 1954

Павильон построен в 1954 году по проекту архитектора Леонида Мариновского (бывшее кафе «Лето» / «Чайная № 2»).

В чайной Лето. Фото 1955 г.

Это единственная сохранившаяся послевоенная чайная такого масштаба в России и крупнейшая в Европе. Оно заменило стоявшее на этом месте кафе, построенное в 1939 году (архитектор Анатолий Жуков), а уже позднее здесь был открыт ресторан «Астория». Чайная Лето, 2010 год. Это с обратной стороны и уже видно, что открытые веранды были заделаны.

2011 год виден забор и отдельный вход, скорее всего для владельцев. В годы перестройки чайную "Лето переименовали в ресторан "Астория", видимо новым владельцам прежнее название показалось слишком простым. 2013 год, но сам ресторан был уже закрыт. Не знаю как долго этот ресторан проработал под новым названием, но когда я фотографировала его в середине 2010 годов он уже не работал. Знаю, что вроде его то ли арендовали, то ли выкупили в собственность, выходцы с Кавказа (вроде из Грузии). Они даже там проживали одно время. А это фонтан "Кавказкий орел" позади главного входа в ресторан, рядом с "Сочинской горкой" и ротондой. У меня сохранилось фото от 2010 этого фонтана И фото от 2009 года с моим племянником.

К сожалению, эта композиция сохранена не была.

Ресторан "Лето" был вторым по размеру на выставке, после ресторана "Золотой колос" - здесь было 360 посадочных мест.

В конце 90-х тут был открыт ресторан "Астория".

В советские времена этот участок привлекал гурманов, напротив «Мясной промышленности» в 1954 году открылась Чайная № 2 (чайная «Лето», в конце 90-х ресторан «Астория»).

90-е именно что были лихими, разбазаривались земли на ура, что Поповым, что Лужковым. Зря что ли именно на ВДНХ были как частные бани, так и дворцы. Владелец казино "Корона", "Golden Palace", ресторана "Прага", гастронома "Елисеевский" Яков Якубов, один из лидеров диаспоры горских евреев, выходцев из Азербайджана. Он проживал на ВДНХ в трехэтажном дворце, который себе выстроил.

Но вернемся к Чайной.

Внутри здания. Здание в итоге после выселения всяких "темных личностей" использовалось под склад, было заброшено, в 2019 году находилось на реконструкции.

В ходе реконструкции специалисты отреставрировали декор фасадов, привели в порядок изящную живопись на деревянном потолке открытых террас. Уникальному зданию вернули его историческую функцию, а именно в нем открылась Чайная. И вот такая она сегодня. Космос. Тыльная часть. И Чайная. Слева захватила чуть Космос, для ориентировки. Со стороны главного входа. Ниже был текст на английском и китайском, но я его обрезала, чтоб виден был текст.

Зайдем внутрь Там можно взять чай и выпечку, но самих столиков мало, в основном расположены на улице. Однако было прохладно. Поднялись на 2-й этаж. Это средние пространство. Есть по бокам еще 2 галлереи. С этой точки хорошо видно, что прямо напоротив Павильон "Мясной промышленности", бывшей павильон "Главмясо". Потолок С крайне1 площадки вид на среднюю и вторую боковую площадки галлереи. Одна выходит к Космосу (он за кленом), а вторая к фонтану "Золотой Колосс" Кстати и Лента Мёбиуса видна Реставрация проведена на совесть. Просто взгляд сверху

Кафе «Лето» — одно из четырех строений на ВДНХ, где есть элементы резного декора на фронтонах. Еще одной особенностью здания является просторная открытая веранда и боковые галереи второго яруса, которые делают его облик легким и воздушным, несмотря на большую площадь.«Лето» («Чайная») построили в зоне отдыха позади павильона «Космос» не просто так: посетители выставки, которые шли от главного входа, примерно в этой точке уже уставали и были не прочь перекусить. А «Лето» было вторым по величине и красоте кафе-рестораном ВДНХ, дальше по курсу — только великолепный «Золотой колосс» на берегу Третьего Каменского пруда. Но очередь туда была расписана на полгода вперед. Фото 1954 года «Золотой колосс» в свое время посещали Юрий Гагарин и Никита Хрущев с Че Геварой — можно представить себе уровень этого заведения. Кстати его тоже сейчас реставрируют. И если в бывшей «Чайной» открылась собственно чайная, то, по плану, «Золотой колосс» будет не только рестораном, но и выставочной площадкой.

Реставрация там еще продолжается Фонтан сам уже отключен. О! Рыбачок Ну и заодно уж решили навестить Павильон "Главтабак", который теперь тоже задействован как чайная, зато реконструкция проведена на отлично. Главтабак 1939, архивное фото.

Вокруг Павильона Осень, однако Внутри Ну вот и в чайном табаке или табачном чае побывали.

Забыла еще у чайного павильона описать "Мясной".Углубляться в историю сильно не буду, поскольку уже говорила об этом. Просто ранние фото и сегодняшний день. ВСХВ. Первый Павильон Главмясо. Фото 1939 г. ВСХВ. Перестроенный Павильон "Главмясо". Фото 1953 - 1954 гг. Главмясо, 1954 год. Вот этих быков, стоящих внизу по бокам, потеряли. Они были воссозданы заново по фото. Бык 1976 году еще стоял 2019 год, до реконструкции Скульптура на крыше Павильона, 2019. Она сохранилась. Отреставрирован фасад. А вот как выглядит сегодня Вот они все три скульптуры.

Пожалуй еще из нового закончилась реконструкция павильона №20. Фото: павильон 20 ВДНХ летом 2014 года. Сегодня он выглядит вот так Конструкции, которая стала самым большим стеклопакетом в России. Ее характеристики впечатляют: площадь — 45 кв. м, толщина — 89 мм, вес — более 5 т. Изготовить столь масштабную конструкцию под силу было лишь одному предприятию в стране — компании «Модерн Гласс» из Челябинска

Обратите внимание на смену изображений по бокам. Это строение находится слева от Павильона Космос, рядом с Ракетой. Кстати, фонтан тоже отреставрировали. Я не видела, поскольку их уже отключили, но говорят сам фонтан потрясающий. В преддверии Дня города Москвы 2026 завершилась модернизация фонтана, расположенного в чаше под макетом ракеты-носителя «Восток» на площади Промышленности и 6 сентября он все таки заработал, радуя посетителей ежедневными светомузыкальными шоу. Посмотрю уже в следующем году.

Ну еще несколько фото этого дня. Целая стайка воробушков на гортензии Классная инсталяция Хризантемы. Ромашки. И даже еще розы цветут Вот такая получилась прогулка