Русская живопись

«Одинокие» – цикл работ Геннадия Проваторова

Художник все свое творчество посвящал сценам сельской жизни. Его волновали проблемы утраты духовной основы большинством населения и отрыв от исторических корней. В серии картин "Одинокие" Проваторов выражает не только личные трагедии этих людей, но и трагедию вымирания российской деревни в целом.

В феврале 2012 г. живописец замёрз по дороге к дому, не дойдя 300 метров до деревни, в которой он был единственным жителем…

Русский пейзаж современного российского художника Станислава Александровича Брусилова. Художник Станислав Александрович Брусилов родился в Москве в 1976 году. Учился в Московском Академическом Художественном Лицее при МГАХИ им. В.И. Сурикова (закончил с золотой медалью), затем – в Московском Академическом Институте имени В.И. Сурикова. В 2000 году вступил в Московский Союз Художников. С 2001 по 2006 годы работал в Российской Академии художеств. Ранний снег «Алёнкино место»

«Алёнкино место»… так местные жители называют этот затон. Как будто Аленку Васнецовскую сюда хочется посадить. Или говорят - «Прямо леший из леса выйдет». И правда - когда я возвращался с работы над картиной из предыдущего поста, я увидел в пред сумеречном состоянии это волшебное место, которое мне напомнило и картины Васнецова, и Билибина… Что то в нем таинственное и волшебное. Эти кряжисто изгибающиеся ветви сухих елей, как будто руки живых лесных чудищ выходящих из тёмной чащи; чёрная глубокая вода, как будто в ней живут водяной или русалки, что увлекут тебя на дно. И цветки Иван-чая по берегам, как волшебные цветы, дурманящие разум путника своим ароматом и завлекающие вдаль от проезжих путей. Как было это волшебство не написать?…

Мы в детстве все любили сказки. Про бабу-ягу, лешего и волшебных существ. Когда бабушка в деревне читала их тебе на ночь, и ты лежал замерев в кровати, и в подрагивающих отсветах лампы на стене и движущихся тенях от занавески чудились движущиеся фигуры и образы. И потом бегая по деревенской округе, в темноте летнего вечера, возвращаясь мимо леса тебе казалось, что оттуда на тебя кто-то смотрит… и было страшно, но и очень волшебно. Как будто у тебя появилась тайна, что знал только ты один. Что есть чудеса и волшебство…

Мы стали старше. Но в пионерском лагере все любили рассказывать на ночь друг другу страшные истории про «Красные глаза», «Гроб на колесиках», «Синие ногти» и прочее. Кто-то громко смеялся над всем этим, кто-то прячась под одеяло кричал «хватит». Бегали ночью на кладбище и пугали там друг друга… но продолжали верить во что-то волшебное, в таинственное, в не познанное…-Брусилов о картине. Несколько натюрмортов Константина Маковского. В завершение хочу предложить вашему вниманию 2 очень неожиданные работы известных художников. Неожиданный Малевич, картина Весна (ок. 1929 г.) И работа художника Кустодиева Бориса Михайловича (1878-1927).«В имении коллекционера Е.Г. Шварца Успенское в Старой Ладоге», 1908 г. Кустодиев Борис Михайлович (1878-1927) "Усадьба в парке", 1912 г.

И на сегодня все.