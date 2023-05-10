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Русская живопись

«Одинокие» – цикл работ Геннадия Проваторова 
Художник все свое творчество посвящал сценам сельской жизни. Его волновали проблемы утраты духовной основы большинством населения и отрыв от исторических корней. Русская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьВ серии картин "Одинокие" Проваторов выражает не только личные трагедии этих людей, но и трагедию вымирания российской деревни в целом.
В феврале 2012 г. живописец замёрз по дороге к дому, не дойдя 300 метров до деревни, в которой он был единственным жителем…

Русский пейзаж современного российского художника Станислава Александровича Брусилова.Русская живописьХудожник Станислав Александрович Брусилов родился в Москве в 1976 году. Учился в Московском Академическом Художественном Лицее при МГАХИ им. В.И. Сурикова (закончил с золотой медалью), затем – в Московском Академическом Институте имени В.И. Сурикова.Русская живописьВ 2000 году вступил в Московский Союз Художников.Русская живописьС 2001 по 2006 годы работал в Российской Академии художеств.Русская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРанний снегРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живопись«Алёнкино место»
«Алёнкино место»… так местные жители называют этот затон. Как будто Аленку Васнецовскую сюда хочется посадить. Или говорят - «Прямо леший из леса выйдет». И правда - когда я возвращался с работы над картиной из предыдущего поста, я увидел в пред сумеречном состоянии это волшебное место, которое мне напомнило и картины Васнецова, и Билибина… Что то в нем таинственное и волшебное. Эти кряжисто изгибающиеся ветви сухих елей, как будто руки живых лесных чудищ выходящих из тёмной чащи; чёрная глубокая вода, как будто в ней живут водяной или русалки, что увлекут тебя на дно. И цветки Иван-чая по берегам, как волшебные цветы, дурманящие разум путника своим ароматом и завлекающие вдаль от проезжих путей. Как было это волшебство не написать?…Русская живопись
Мы в детстве все любили сказки. Про бабу-ягу, лешего и волшебных существ. Когда бабушка в деревне читала их тебе на ночь, и ты лежал замерев в кровати, и в подрагивающих отсветах лампы на стене и движущихся тенях от занавески чудились движущиеся фигуры и образы. И потом бегая по деревенской округе, в темноте летнего вечера, возвращаясь мимо леса тебе казалось, что оттуда на тебя кто-то смотрит… и было страшно, но и очень волшебно. Как будто у тебя появилась тайна, что знал только ты один.Русская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьЧто есть чудеса и волшебство…
Мы стали старше. Но в пионерском лагере все любили рассказывать на ночь друг другу страшные истории про «Красные глаза», «Гроб на колесиках», «Синие ногти» и прочее. Кто-то громко смеялся над всем этим, кто-то прячась под одеяло кричал «хватит». Бегали ночью на кладбище и пугали там друг друга… но продолжали верить во что-то волшебное, в таинственное, в не познанное…-Брусилов о картине.Русская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьНесколько натюрмортов Константина Маковского.Русская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьРусская живописьВ завершение хочу предложить вашему вниманию 2 очень неожиданные работы известных художников.Русская живописьНеожиданный Малевич, картина Весна (ок. 1929 г.)Русская живописьИ работа художника Кустодиева Бориса Михайловича (1878-1927).«В имении коллекционера Е.Г. Шварца Успенское в Старой Ладоге», 1908 г.Русская живописьКустодиев Борис Михайлович (1878-1927) "Усадьба в парке", 1912 г.
И на сегодня все.

Светлана Митленкоискусство

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