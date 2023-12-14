Подвиг ездового Овчаренко

Итак. Жаркий июль 1941 года. Окрестности молдавского городка Бельцы. В расположение своей роты из ближнего тыла прибыла телега под управлением красноармейца Дмитрия Овчаренко. А в той телеге, помимо продуктов и советских боеприпасов целая груда немецкого оружия: винтовки, автоматы, гранаты и пистолеты. А также немецкие документы, аусвайсы, офицерские планшеты и карты.

На вопрос: «Где взял?» ездовой Овчаренко простодушно ответил, что дал бой фашистам.

В одиночку.

Ему, конечно, не поверили, стали подшучивать и насмехаться. Дескать, ври больше! Ага, простой конюх разгромил группу армий Юг…

Однако, когда политрук роты осмотрел привезенные трофейные документы, то приобрёл очень удивленный вид. И затем попросил Овчаренко показать поле боя. Прибыли на место. Группа бойцов во главе с политруком обнаружила…. внимание!... трупы 21-го немецкого солдата и двух офицеров!...

Итого - 23 врага уложил в советскую землю всего один боец, простой конюх Дима Овчаренко.

Причем, опять прошу внимания, а также прошу прощения за кровавую подробность – оба офицера зарублены топором…

Хотите верьте, хотите нет, но произошло этого у местечка под названием …Песец… Ну такое вот, очень символичное название для захватчиков. Их ждал Песец с топором.

Дмитрий Романович Овчаренко появился на свет в 1919 году в селе Овчарово (сейчас это Троицкий район Луганской Народной Республики). Отец Дмитрия был обычным сельским плотником. Тогда в селе была лишь начальная школа, поэтому, окончив пять классов, мальчик начал помогать отцу в колхозе. Получать дальше образование Дима не стремился, так как с детства ему ближе была крестьянская работа, а не различные науки. С малых лет мальчик ухаживал за скотом, делал заготовки сена, работал в поле, да и вообще не боялся никакой работы. Когда Дима подрос и стал сильным, отец научил его владению топором, а со временем забрал его к себе в мастерскую.

Юноша быстро освоил работу плотника, ведь он с малых лет с удовольствием помогал отцу по мелочи, но теперь он мог самостоятельно построить баню или даже дом. Без дела парень не сидел, так как работа плотника всегда была востребована и в почете. В колхозе его уважали за добрый нрав, золотые руки и хозяйственность. Такие положительные качества нравились девушкам, так что, если бы не война, найти достойную невесту такому видному жениху не составило бы труда. Дмитрий был не только отважным солдатом, но и душой компании

Впрочем, Дмитрий уже мечтал о семье. В его планах было отслужить в армии, а после жениться, завести детей и построить дом. В 1939 году Дмитрий попал на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию. Так что, когда немецкие захватчики напали на СССР, Овчаренко уже отслужил пару лет и был обученным и опытным бойцом.

Летом 1941 года советской армии было трудно противостоять фашистам. Немцы уже успели отточить опыт наступления на странах Европы, завоеванных до нападения на СССР. Творилась настоящая мясорубка, особенно в районе Западной Украины и Молдавии. Солдаты погибали тысячами. Войскам СССР первое время приходилось отступать по всем фронтам, оставляя врагу город за городом. Не поднимало боевой дух солдат и отсутствие больших побед. Однако уже тогда у нашей армии были маленькие победы. Они демонстрировали стойкость и бесстрашие русских солдат, которые отважно защищают свою родину.

Не прошли ожесточенные бои первых дней войны и мимо Овчаренко. Он получил легкое ранение: с таким в тыл не отправляли, но и в строю ему пока делать было нечего. Рану солдату зашили, перевязали и поставили его на перевозку боеприпасов, предупредив, что ему нельзя пока делать резких движений. Парню дали лошадь с телегой и показали, где находится склад в Песце.

Дмитрий со всей ответственностью выполнял возложенную на него миссию и ни разу не подвел. К счастью, тогда еще склады были целы и боеприпасов хватало. Когда в июле 1941 года шли битвы за молдавский город Бельцы, Овчаренко все также продолжал развозить на телеге боеприпасы, укрытые брезентом. В тот день он вез боеприпасы для пулеметной роты, где и служил сам Дмитрий. Немецкие захватчики наступали довольно стремительно, поэтому линия фронта регулярно менялась и иногда было непонятно, чьи войска встретишь за следующим поворотом.

До места назначения оставалось около пяти километров, но вдруг из-за поворота выехала пара грузовых машин с немцами. Из машин вышли три офицера и остановили Дмитрия. Один из них резко выбил у Дмитрия ружье и приказал ему показать, что он везет в телеге. Парень подошел к повозке и откинул брезент. Всего за несколько секунд ему нужно было придумать, как сохранить груз, так как отважный парень не желал отдавать врагам боеприпасы советской армии. Вот он и воспользовался топором, с которым никогда не расставался. Дмитрий Романович Овчаренко

Документы, которые командирам передал Овчаренко, вызвали настолько сильный ажиотаж, что о самом парне даже никто не вспоминал на протяжении нескольких дней. Лишь спустя трое суток о герое все-таки вспомнили, и то только потому, что было принято решение отступать.

Из-за резких движений топором швы на заживающем ранении разошлись, и Дмитрия отправили в госпиталь. Оттуда спустя пару недель парень, рвущийся в бой, сбежал из госпиталя. Так как тогда каждый солдат был на вес золота, начальство, несмотря на нарушение устава, все же разрешило раненому солдату вернуться в строй. Таким образом Овчаренко вновь попал в пулеметный взвод, но уже как пулеметчик. В легендарных боях за высоту 239 Овчаренко вновь показал себя с лучшей стороны: он буквально не давал немцам даже поднять головы от земли.

Герой Советского Союза

Документы и карты, которые раздобыл Овчаренко, неплохо помогли нашим бойцам, однако на тот момент героя не наградили за его невероятный и отважный подвиг. Лишь в августе, когда фамилия Овчаренко вновь мелькнула в числе достойных награды, командиры вспомнили о своем герое. Тогда командир 389-го стрелкового полка, майор Крамской, и военный комиссар Зекин отправили представление Дмитрия Романовича Овчаренко к высшей награде — званию Героя Советского Союза. Дмитрий Романович Овчаренко — настоящий Герой Советского Союза

9 ноября 1941 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Дмитрию Овчаренко за его невероятные заслуги и подвиг присвоили это почетное звание. Стоит отметить, что это абсолютно не повлияло на службу Овчаренко: он, как и прежде, отважно сражался за свою родину, не считая себя кем-то особенным. Единственное, с чем была проблема у Дмитрия, так это с дисциплиной. Возможно, именно поэтому он так и остался рядовым солдатом. Овчаренко периодически ходил в самоволку, немного выпивал и любил рассказывать младшим товарищам захватывающую дух историю о своем подвиге, причем всякий раз в ней появлялись новые подробности.

К сожалению, этому герою не было суждено встретить Великую победу. В боях за Венгрию отважный солдат получил сильное ранение, от которого 28 января 1945 года он и скончался в госпитале. Но память о нем будет жить вечно! Сейчас в родном селе именем героя Овчаренко названа улица. Земляки не забывают о его героическом поступке, у его памятника всегда лежат цветы, а эта невероятная история о его подвиге передается из поколения в поколение.

Как только эта история была обнародована, тут же в Сети разразились споры. Они не утихают до сих пор. Многие не верят. Тут важно понимать, что подобные факты героизма тогда проходили тщательную проверку, включая особый отдел, и только потом уходили наверх. В качестве доказательства привожу отсканированный документ – официальное Представление к званию Героя Советского Союза. Цитировать его надо обязательно:

«13 июля 1941 года из района Песец, красноармеец Овчаренко вез боеприпасы для 3-й пулемётной роты…

В этом же районе на красноармейца напали и окружили две автомашины в составе 50-ти германских солдат и 3-х офицеров. Выходя из машины германский офицер скомандовал красноармейцу поднять руки вверх, выбил из его рук винтовку и начал учинять ему допросы.

У красноармейца Овчаренко в повозке лежал топор. Взяв этот топор, красноармеец отрубил голову германскому офицеру, бросил три гранаты вблизи стоящей машины. 21 германский солдат был убит, остальные в панике бежали. Вслед за раненым офицером, Овчаренко с топором в руках преследовал его и в огороде местечка Песец, поймал его и отрубил ему голову. Третий офицер сумел скрыться.

Тов. Овчаренко не растерялся, забрал у всех убитых документы, у офицеров карты, планшеты, схему, записи и предоставил их в штаб полка. Повозку с боеприпасами и продуктами доставил вовремя своей роте…

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 ноября 1941 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Овчаренко Дмитрию Романовичу было присвоено звание Героя Советского Союза». Как такое побоище могло произойти с опытными германскими воинами? Лично мне кажется, что с ними сыграли злую роль две вещи: фактор неожиданности и летняя жара, которая расслабила сверхчеловеков и расплавила им мозги. Удар топором – это ведь не выстрел из винтовки. Его можно и не услышать, сидя в грузовике. А если Овчаренко еще и удачно попал, то фашист наверное и ёкнуть не успел. Тем более наш герой был родом из сельской местности, и с топором дружил с детства. Три удачно брошенные гранаты в разморенное от жары арийское воинство сделали основную кровавую работу и посеяли панику. Выжившие и убегающие за горизонт сверхчеловеки, наверное впервые подумали, что их не рады видеть на этой земле. Страшно даже представить какие мысли носились в голове у второго германского офицера, который удирал по огородам от страшного топора, но так и не смог убежать… В общем, это готовый сюжет для голливудского боевика. Надо бы как-нибудь сообщить туда. Глядя на нашего супергероя, такие персонажи как Рэмбо и Терминатор должны чувствовать себя ущербно. Крепкий Орешек будет нервно курить в сторонке. Вы представляете, в какое эпохальное и кроваво-красное полотно может превратить этот сюжет Квентин Тарантино!? Но, я боюсь, Мастер может увлечься, развить и расширить тему топора, и тогда в его фильме война может закончиться уже в 1941-м году. Бесславной смертью лично Гитлера…

Почему я говорю про Голливуд!? Да потому что наш кинематограф уже снял фильм, который так и называется - "Топор". Настоятельно рекомендую посмотреть.

Хоть его сценарий сильно отличается от описанных выше событий, но подвиг простого человека передан достоверно. Про таких героев как Дмитрий Овчаренко надо снимать фильмы, писать книги, и рассказывать в школе.

https://polzam.ru/index.php/istorii/item/6-podvig-ezdovogo-o...

https://kulturologia.ru/blogs/060323/55654/