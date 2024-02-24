В память о Вадиме Окладникове

Жена Вадима Татьяна написала краткую биографию и предоставила некоторые фото.

Окладников Вадим родился 11 июля 1962 года в г. Свердловске.

В 1979 году окончил среднюю школу.

Параллельно учился в школе при художественном училище имени И. Д. Шадра.

Поступил в камнерезное художественно-профессиональное училище, где планировал получить профессию резчика по камню или ювелира.

Учёбу пришлось оставить так как была большая близорукость.

Перешёл в ТУ при заводе имени Калинина и в 1980 году окончил его с отличием. Получил профессию слесарь механосборочных работ. Полгода проработал на ЗиКе и призвали в армию. Служил в Смоленске в ВВС. После армии вернулся на ЗиК. Работал художником-оформителем 14 лет. Это фото сделано на заводе им. Калинина (ЗиК) в художественной мастерской. 23 февраля

После увольнения 14 лет работал в Екатеринбургском Епархиальном управлении художником-инкрустатором.

По благословению Патриарха Алексия Второго создавал иконы в стиле маркетри.

Вот посмотрите видео о работах Вадима в стиле маркетри:

h ttps://www.youtube.com/watch?v=JybO1cNuIv4

Последние 15 лет работал в Институте музейных проектов (УРИМП) художником-дизайнером. Принимал участие в создании многих проектов не только в регионе, но и в стране. Лауреат Премии Губернатора Свердловской области в музейной сфере за 2013 год. Премия имени О. Е. Клера за музей Эрнста Неизвестного в г. Екатеринбурге.

Вадим был разносторонней творческой личностью. Он оставил о себе память в г. Екатеринбурге. Создал эскизный проект по которому был выполнен и установлен первый в то время памятник группе Битлз. Недавно там же установили и эксклюзивные скамейки по его эскизам (об этом будет подробнее ниже - прим.).

Вадим всегда был патриотом своей страны.

У него есть серия портретов и баннеров посвящённых ВДВ. Герои Афганистана всегда занимали большое место в его творчестве. У Вадима есть грамоты, благодарственные письма и памятные знаки за помощь и поддержку по воспитанию подрастающего поколения и верность десантному братству. Вот, например, грамота, подписанная самим Шамановым

События на Украине были его болью. И после начала СВО он сразу включился в работу. Создавал патриотические баннеры и мечтал, что на улицах нашего города появятся его работы. Не нашёл поддержки ни в администрации, ни в области.

Переживал.

А потом так случилось, так, видимо, было ему предначертано, начал работать над увековечиванием памяти павших на Донбассе. И пошёл мощный отклик. Эта тема стала основной в его творчестве. Разрабатывал проекты памятников, музейных экспозиций в школах где учились герои. Они все для него были ГЕРОИ.

И, конечно, поддерживал матерей и жён павших воинов. Когда обезумевшие от горя матери и жëны метались в поисках хоть какой-то помощи Вадим помогал чем мог. Тут и памятники, и мемориальные таблички, и стенды, и Ангельский Бессмертный полк и утешение словом, молитвой и верой в то, что у Бога все живы.

Есть даже флаг, который он выполнил в память о погибших Героях, который был водружен на вершине Эльбруса женой одного погибшего. Такой - единственный!

И не было у него большей радости, чем восстановить фотографию, которую вроде бы и невозможно уже восстановить и отправить её матери, жене, детям.

Вадим и Светлана Митленко (Мир тесен) взвалили на свои плечи очень большой пласт работы по сохранению памяти воинов.

И Светлана об этом расскажет лучше, чем я. Если можно обратитесь, пожалуйста, к ней. Вадима отпевали в Храме, к постройке которого он приложил и свои руки

На отпевании батюшка сказал, что Господь Бог собирает своё войско на борьбу с тёмными силами и ему там нужны лучшие.

И вместе мы победим.

Господь с нами! (хочу напомнить, что эту церковь, большую часть росписи и образов тоже сделал Вадим Окладников- прим.)

Татьяна Окладникова.

Поклонники творчества «Ливерпульской четверки» в Екатеринбурге решили благоустроить пространство вокруг памятника The Beatles. В субботу, 3 сентября, на тематической площадке состоялось торжественное открытие скамеек, посвященных культовому коллективу. Так, можно найти скамью с именем Пола Маккартни, Джона Леннона, Ринго Старра и Джорджа Харрисона. За дизайн проекта отвечал художник Вадим Окладников, а воплотил идею в жизнь кузнец, самобытный художник, академик ЮНЕСКО по народным ремеслам Александр Лысяков. Фото: telegram-канал "Квартал миллионеров"

Стоит отметить, что стоимость каждой скамьи оценивается в 70 тысяч рублей. Средства «Уральский Битлз-клуб» собирал с помощью краудфандинга. Имена людей, жертвовавших деньги, написаны на специальных табличках рядом со скамейками.

https://globalcity.info/news/05/09/2022/45094

9 мая 2022 года на сайте "Мы из Советского Союза" платформы Мир Тесен я поставила тему с плакатами. На нее наткнулся Вадим, и вот так состоялось наше знакомство Можно все комментарии Вадима и наш разговор с ним прочесть вот тут: https://sovsojuz.mirtesen.ru/blog/43509647962/Naboryi-origin...

Долго не могли, кроме сайта, найти друг-друга в ТГ-канале, а потом просто перешли в Ватсап. Мы почти ежедневно были на связи. Вадим мне присылал свои работы, а я оформляла их темой. Мы вместе искали погибших воинов, иногда я отправляла ему материалы и изображения, иногда он сам что-то вытаскивал с просторов и оформлял Героев.

Мы общались с ним на разные темы, но в основном о событиях на фронте. Немного он мне рассказал о своем отце, которого очень любил и ценил. "Отец - старшина ВДВ. Командир развед группы. Профи." - как написал мне Вадим. Обратите внимание: как они похожи.

Его отец был начальником ГАИ города Красноуральск. Отец умер 13 октября 1999. Скоропостижно. Сердце остановилось. Сел в машину, что бы поехать на работу... и умер. Практически на посту... А вот сам Вадим с мамой. Эти фото мне переслал сам Вадим. На этом фото отец и сын Вадима. Время летит... и вот уже и Вадим сам стал дедушкой. Тут он со старшим внуком... А это Танечка, жена Вадима с внуком. Друг-друга снимали.

Танечка очень скромный человек и очень многое значила в жизни Вадима. Он ее ценил и уважал. Как-то он мне выслал фото из церкви, где его жена участвует в группе, которая плетет сети для фронта, но она просила его, чтоб я не указывала ее имени...

Татьяна помогала Вадиму в его работе. И всегда поддерживала его. И даже за то, что с головой ушел в работу и все выходные просиживал перед монитором, забросив семью и внуков, не укоряла его. Она понимала и разделяла его порыв и стремление! Хотя внуков он очень любил и с гордостью говорил мне, что его младший внук разбирается в танках лучше, чем он сам. Вадим раньше любил клеить модели танков, но забросил все. И с горечью мне говорил, что внуки скоро забудут, что у них есть дед.

Вадим очень любил рисовать. В свое время он нарисовал портреты многих воинов Афгана. И дарил им. Была организована выставка его работ. Точно сказать не могу где именно, скорее всего в Обществе ветеранов.

Вот тут можно посмотреть его некоторые работы, которые он мне высылал, но думаю их на порядок больше:

Рисованные портреты Вадима Окладникова

Продолжу, как выше сказала Татьяна Окладникова, Вадим 15 лет работал в Екатеринбургской епархии. Иконописцем. И изготавливал инкрустированные иконы. Патриарх Алексий Второй благословил на изготовление таких икон. В России больше никто их не делал. Сам Патриарх лично заказывал много икон и портретов художнику. Свыше 500 штук за эти 15 лет сделал. Маркетри. Инкрустация из шпона. Вот некоторые работы Вадима в этой технике

Процесс работы

Фото Вадима с заметкой о его работе в прессе

Уже в конце его работы в епархии, один православный русский священник из Чехии, скупил все последние иконы (видео от священника и его рассказ смотрите в тексте, предоставленном женой Татьяной - прим.) И некоторые из них замироточили. Он снял видео. Показывал их всем.

Но это еще не все. Православное подворье в Израиле заказывали икону матушки Елизаветы Федоровны. Она там и похоронена. Там теперь находится икона работы Вадима.

Рассказ Вадима:

[18:48, ] Вадим Окладников: У нас в Екатеринбурге, у Храма на Крови, есть часовня Елизаветы Федоровны. Я делал туда икону ее. И когда ее подожгли, часовню, она вся сгорела! Единственная икона даже не пострадала...да...это матушка Елизавета. Она лежала на аналое, а нашли ее ликом вниз недалеко от аналоя. Это чудо! Как она спаслась?

[18:49, ] Вадим Окладников: Ликом вверх на аналое, а лежала ликом вниз от аналоя. И задняя часть иконы только чуть чуть закоптилась.

[18:50, ] Вадим Окладников: Сгорело все! Все иконы! А она даже не пострадала. А ведь вся сделана из деревянного шпона

[18:50, ] Вадим Окладников: Чудо!

[18:51, ] Вадим Окладников: Сейчас она в таком виде снова там лежит. И всем, кто приходит в часовню, об этом всегда рассказывают

[18:51, ] Вадим Окладников: Чудо!

[18:51, ] Вадим Окладников: Значит было Богу угодна с моей помощью делать такие иконы.

Вот что написал сам Вадим:

Сегодня Вадим работает для музеев. Оформляет витрины музейных экспозиций. Придумывает сами экспозиции. Недавно в Екатеринбурге была открыта скамейка, посвященная "Битлам", которая выполнена по эскизам Вадима Окладникова (об этом выше-прим).

Сегодня он работает над оформлением музейных выставок. Это фото с выставки в Музейном комплексе УГМК Верхняя Пышма (Свердловская область), в оформлении которой принимал участие и Вадим, на фоне портрета летчика Речкалова Григория Андреевича.

Еще художник, Мастер(!) разрабатывает дизайн книг. Вот такой, например, о Чкалове. Это скрины с видео, так что простите за качество А теперь человек, который (это не пафос, я действительно так думаю) творил иконы, творит портреты наших Героев! Как мне на это ответил Вадим:

"Значит так было угодно Богу. Погибшие воины, это наши небесные защитники. Наши Ангелы Хранители!"

Это я написала тогда, когда Вадим был еще жив.

Вадим оформлял много выставок, в том числе и выставку военно-исторического зала дома офицеров центрального военного округа в Екатеринбурге. Вот он на фоне оформленной им стены Это фото Вадима на рабочем месте

Портреты начали разлетаться по интернету. Стали появляться 30-ти секундные ролики с его работами. Но самого имени художника там не называли. И я в нескольких темах даже поставила призыв к таким вот "деятелям" ставить авторство работ. А Вадим говорил, что "ну их, главное, что работами воспользовались".

Где-то в конце апреля 2023 года Вадим выполнил первый портрет серии "Ангельского полка". Его уже разыскивали некоторые родные погибших, чтоб выразить благодарность за красивое оформление портретов Героев. Многие с интернета (с разных ресурсов) брали изображения и распечатывали, чтоб оформить стенды в школах или на улицах.

Стена героев в Ставрополе

Баннер в Феодосии, которые оформили сами мамы и в основном портретами работы Вадима

А потом, наконец, его имя разошлось по сети и уже сами родные просили сделать портрет. Особенно шквал пошел в мае. Очень хотелось с таким портретом пройти на шествии "Бессмертного полка". Вадим работал по 14-16 часов в сутки. Хотел успеть. Он не мог выносить чужую боль. Тем более боль матерей, потерявших своих сыновей. Именно для общения и для того, чтоб родные могли общаться друг с другом Вадим создал ЧАТ, в который пригласил сначала тех родных, кого знал, а потом и тех, кто его просил сделать фото.

Не везде разрешили шествие "Бессмертного полка". Родные выставляли портреты и на машинах и в окнах, делали принты на одежду В школах дети на уроке, посвященном Памяти, ставили такие портреты. Некоторым удалось пробить стену и вывесить плакаты своих Героев на стены домов. Очень большая работа по увековечению памяти проделана тетей Героя Попова, Ириной Поповой, сестрой отца. Молодчина женщина. Сама билась и властям спать не давала. Именно она пробила, чтобы установили на доме огромный, на всю стену 5 этажного дома портрет Александра. Это огромный портрет 12 на 12 метров!!! Это же титаническая работа для Мастера!

Именно она занималась вопросом организации в школе стенда Героя Саши Попова. Стенд оформлял тоже Вадим Окладников Вадим делал от 5 до 20 работ в день. А ведь это не просто тяп-ляп и готово. Надо было вычищать фотографии, наложить резкость, яркость, иногда были фото были очень плохого качества или маленького размера... иногда приходилось "одеть" в форму, потому что некоторые фото были в гражданке... некоторым "повесить" медали или ордена, которые были присвоены посмертно.

А еще ЧАТ. Еще и там он находил время общаться с мамами и родными погибших и вселял в них веру, что мальчики все на небесах, что тело смертно, а Дух жив, помогая им справиться с болью, горем, отчаянием, доводящих до грешных мыслей... вселяя мысль, что они должны с гордостью нести знамя Памяти о своих мальчиках... и это не считая личных переписок!

Работы было просто немеряно, а ведь он еще и работал. Я ниже приведу некоторые скрины переписки, как он "конрабандой" втихую занимался этим и на работе. И даже был конфликт. Начальница, решила, что Вадим таким образом подрабатыает. Ей в голову не могло просто прийти, что Вадим это делал бескорыстно... что ж, каждый судит других именно по себе и оценивает по своей мерке! Бог ей судья.

Я начинала ругать его, что он просто сгорит, держа такой темп... а он не мог по другому. У него не было ни суббот, ни воскресений. Иногда просто уже болели глаза и только тогда он отключал компьютер.

Я его спрашивала: когда он спит? Он тактично отвечал, что урывками и продолжал этот титанический труд!

А ведь он еще и очень хотел рисовать... и рисовал Он всего себя вложил в это дело! Всего себя!

Все его рисунки, которые он сделал и что у меня есть можно посмотреть по ссылке выше и вот тут:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.77 Накануне ухода Вадима в заоблачную даль Геннадий Кунявский написал вот такие строки о Вадиме Окладникове:

Десантник и художник вместе,

Он в жизни знает цену чести.

И жертвовать готов собою

За нашу память о Героях!

Портреты он ребят погибших

Для их родных сегодня пишет.

И матери со всей России

Вадиму стали, как родные!

Девчата, милые, поверьте,

Любовь всегда сильнее смерти!

Она косой махнула мимо,

И вместе мы спасем Вадима!

И снова будет, как свой долг,

Он продолжать Бессмертный полк!

Искрой таланта своего

Он обессмертил СВО!



Ну вот как-то так... Поправляйся, брат! Мы все здесь молимся за твое здоровье и держим за тебя кулаки!!! Прорвемся! Никто, кроме нас!!! Вот, что написал сам Геннадий о Вадиме для книги о Змеином острове:

Ну с Вадимом мы познакомились в 2008 году, когда после увольнения из армии в запас я пришёл работать в музей ВДВ. Он участвовал в реконструкции музея еще 2004 г. А сошлись с ним на почве службы в ВДВ. К сожалению до начала СВО близко и часто не общались. Он как-то сделал мне в разное время два карандашных портрета, причем один из них шуточный. Оба сейчас у меня дома. Геннадий Кунявский с портретом работы Вадима

С начала СВО Вадим обратился ко мне за помощью в продвижении его постеров ребят- героев СВО. Я в 22 г. обращался и в Администрацию Екатеринбурга, и в область, увы - без результатов. И что удивительно но безрезультатным оказалось и мое посещение Тульской дивизии ВДВ.

Я показал им работы Вадима. Сказал, что всё это он делает БЕСПЛАТНО, и предложил прислать фотографии и данные о погибших ребятах из 106 ВДД. Мне пообещали, но на этом всё и закончилось... в общем, куда мы не тыкались, власти вежливо нас футболили.

И тогда Вадим стал выходить на родных погибших. Вот тут и пошло!!! Он еле успевал выполнять заказы. На ноябрь 23 г. он сделал 1400 работ и в процессе изготовления было еще около 600!!!

Ну а меня он подключил к своему сайту, т.к. посчитал, что мои песни могут понравится родным погибших. И кстати, песню "Святые женщины России" меня попросил написать Вадим. Он сказал мне, что это просьба мам погибших. Я, честно говоря, впервые за много лет после Афганистана, испугался... даже упрекнул Вадима, что он меня подставил мамам! А если я чего-то не то напишу, а вдруг кого-нибудь невзначай обижу??!!!

Но Вадим меня уговорил, поддержал... ну вроде получилось.

А вот сделать серию и назвать её "Бессмертный полк Героев СВО" - это моя идея. Вадим попросил придумать что-то типа девиза, общего для такой серии фотографий. Моё предложение ему понравилось! Он сделал несколько вариантов и мы вдвоём выбрали тот, который сейчас и используется.

Мы с Вадимом сблизились буквально за 22-23 годы!

И я горжусь тем, что дружил с таким настоящим Мужиком с большой буквы М!!!

И очень жалею, что в общем-то не знал о друге ничего! Он был очень скромным и практически ничего о себе не рассказывал.

И уже на похоронах я узнал, что Храм, в котором его отпевали он делал своими руками!!!! Причем. не только иконы, но и сам храм!!!

И в память о Вадиме я сделал в Уральском государственном педагогическом университете выставку "Земляки - герои СВО".

По эскизам Вадима сделали портреты погибших жителей Свердловской области, награжденных орденом Мужества и 6, на сегодня, Героев России.

А так же преподавателей УрГПУ - фронтовиков. Выствку СВО открыли 7 февраля 2024 г. и на ней присутствовали мамы и вдовы погибших на СВО ребят.

(этот текст был написан Геннадием к книге Герои острова Змеиный...)

Пройдите по ссылке на страничку Геннадия Кунявского. Там очень много его стихов и песен, посвященных и Героям СВО и просто жизни...

Страничке самого Геннадия: https://www.chitalnya.ru/work/3531369/ .

За серию портретов Героев Змеиного острова Вадиму прислали грамоту от командира части Темы с портретами героев со Змеиного острова:

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.66

Замечательные работы художника Вадима Окладникова о наших героях, ч.67

Вот некоторые скрины из наших переписок. Как мы искали портреты: Это меня не пустили в компе в начало переписки, пришлось на телефоне делать скрины, поэтому они такой величины

Уже тогда я стала его пытаться притормаживать... но это было бесполезно Это уже о том, что он и на работе время отводил на портреты. Он спешил! Тут я его ругаю, что Вадим вообще не просто ушел с головой в работу, а уже начинает из-за усталости делать ошибки. Кстати, иногда из-за того, что данные ему родные могли прислать неправильные. Не любил наш Вадим светиться, но чувствуется, что ему было приятно получить грамоту за проделанную работу. А вот и про крыску-директриску Может и не надо было столько скринов ставить, но это только сотая часть, что хотелось рассказать. Это о Вадиме говорит лучше всяких рассказов! Я когда переписку читала, словно опять с ним общалась... А это последние сообщения от Вадима Вадим был в шоке, что ему писали, он не ожидал... да и не ждал что его будут ценить.

Он просто делал то, что просила его Душа!

Я не знаю, есть ли такие слова, которые могут описать его Подвижничество!

Это одна из последних фотографий, которую Вадим мне прислал А в последний день своей жизни Вадим успел у себя на страничке ВК поставить пост Из чата мам: А закончить хочу вот этой песней. Она знаменательна не только своими словами, но и тем, что оформлена портретами работы Вадима Окладникова!

