Жириновский давно предупреждал

А давайте вспомним, что говорил Жириновский о правах русского народа и законе о диаспорах.

Из стенограмм дискуссий в Госдуме о правах русского народа и законе о диаспорах:

Лидер фракции ЛДПР Жириновский В.В. в Госдуме, стенограмма, 15 декабря 1996 года):

"Мы уже один раз подняли малые народы до космической высоты, и они тот народ, который их поднял, выгнали со своих территорий - Казахстан вообще, Средняя Азия, Закавказье - и расстреливают каждый день.

Мы слышим информацию: расстреляли опять очередного милиционера где-то на Юге там. Поэтому эти законы имеют под собой одну цель - окончательно развалить наше государство. У нас гражданское общество. Как теперь убрать... Коренной, некоренной народ? Что, получается русские - одни некоренной народ, все остальные - коренные? Мы что, из космоса пришли сюда?".

Депутат от фракции ЛДПР в Госдуме Жебровский С.М., стенограмма, 9 октября 1998 года):

"Позиция ЛДПР чёткая и однозначная уже восемь лет - отказ от национально-территориального деления и переход к территориальному делению. И сейчас всё больше и больше политических сил начинают понимать, что нужно губернии создавать, и только тогда мир будет на территории всей нашей страны. Если кто-то до сих пор не понимает, то это в Думе не понимают! И ведёте к раздраю людей!".

Лидер фракции ЛДПР Жириновский В.В. в Госдуме, стенограмма, 6 июля 2000 года):

"Мы недавно в Госдуме отклонили постановление, касающееся прав русского народа. Вот здесь мы видим проблему и наших соотечественников, когда на наших глазах русский язык запрещают уже на определённых территориях СНГ. Вот вопиющая проблема! А малые народы до сих пор учатся в лучших вузах страны, до сих пор живут там, где они хотят. У них куда больше возможностей и условий. Страдают как раз другие народы. Ну совершенно неактуальный этот закон! Я выезжал на Крайний Север, в Сибирь, на Дальний Восток. Они все очень и очень довольны своей жизнью. Все занимают руководящие должности, имеют хорошее жилье. Их дети учатся за границей.

Этот закон делают чиновники, им нужно ещё получить один источник для финансирования под этот закон. Там нечего уже развивать! Они себя сверх меры развили уже! Нуждается в поддержке русский народ! А мы в этом парламенте 63 голоса всего отдали за то, чтобы подумать о русском народе. И погибают каждый день на Кавказе русские солдаты, и ни один представитель малого или коренного народа Севера не погибает на Кавказе. А у нас это общая Родина. Общая Родина! И моряки погибли на Тихом океане! Там тоже малые народы живут, но ни один из них не является моряком... (Микрофон отключён.)".

https://t.me/russkiegramoty/53369

Лидер фракции ЛДПР Жириновский В.В. в Госдуме, стеногамма по закону о диаспорах, 27 сентября 2002 года):

"Я ещё раз хочу обратить внимание депутатов на то, что самую вредную деятельность в истории четвёртой Госдумы будет иметь именно Комитет по делам национальностей.

Мы всё сделаем в экономике, в безопасности, но если мы вовремя не остановим этнические потоки, которые захлёстывают страну, мы нанесём самый большой вред. У нас двести национальностей, сто национальностей, если мы дадим права всем создавать сперва кружок по изучению языка, потом они захотят театр, потом они захотят главу администрации. Уже они планируют захватить посты губернаторов в чисто русских регионах. Мы с вами получим совсем другой парламент через двадцать лет, вы об этом подумайте.

Что, в Америке этого нет? Там много национальностей, там все американцы, но там нет слова "национальность". Турция - многонациональная страна - у всех написано "турок". Нет ни одной страны в мире, где было бы понятие "национальность". Кто это ввёл в нашей стране? Все - граждане! Мы все - граждане! Нет такого понятия - "национальность"! Это и есть самый настоящий политический экстремизм, когда мы начинаем бить на национальные чувства. Мы все - граждане одного государства. И поэтому в следующей Думе Комитета по делам национальностей не будет, не будет и... (Микрофон отключён.)".

https://t.me/russkiegramoty/53369

Лидер фракции ЛДПР Жириновский В.В. в Госдуме, стенограмма по закону о диаспорах, 27 июня 2001 года):

"Я считаю, что это закон ненужный, как и сам закон о культурной автономии, тем более дополнения в него. Министерство это лишнее.

Когда мы говорим о национально-культурной автономии, и вы говорите, что не потребуется денег... Как раз борьба за деньги и идёт - именно это! Если бы это всё было бесплатно, то никто бы этот вопрос не поднимал. Вы должны были привести статистику депутатам: что за последние, допустим, десять лет у нас образовалось ещё тридцать новых народов. При царе их не было, при Советской власти не было, сейчас они появились. Именно с этой целью: чтобы, опираясь на деятельность министерства и законы, связанные с национально-культурной автономией, получить дополнительные деньги.

И мы с вами уже договорились о том, что появляются нацменьшинства в лице русского народа в некоторых национальных регионах. То есть это совершенно неверный подход для нашей страны, он не годится. Нигде в мире такого нет. Во всём мире, везде - единое гражданство, и попытка усилить национально-культурные автономии приведёт к тому, что и Россия будет расшатываться. Это можно сравнить с тем, что вместо укрепления организма человека ему вводят слабительное, так сказать, как лекарство. От этого он не укрепляется. Поэтому вреден этот закон. Непонятно, почему министерство усиливает его, торопится сейчас. Никто не просил из депутатов. Ведущий заседание сам вдруг проявил инициативу так рьяно: давайте вне очереди рассмотрим этот закон.

Сама постановка вопроса неверна: где эта очередь? Кто кричит и говорит, что не хватает ему национально-культурной автономии? Где эти граждане? Я объезжаю страну, за десять лет уже трижды объехал, и нигде ни одна национальная группировка не требовала никаких прав. То есть Правительство в лице Министерства по делам федерации, национальной и миграционной политики... Это страшное министерство! Вдумайтесь в его название - министерство по делам миграционной политики. То есть страна мигрирует. Вместо того, чтобы успокоиться, чтобы никто никуда не ездил, оставался на местах, огромные деньги идут на то, чтобы регулировать миграционные потоки. И куда? В основном в Россию.

Мы с вами получаем из Таджикистана огромный выброс. Несколько миллионов приедут в разные регионы России, вы им дадите деньги на создание национально-культурной автономии, и они будут с удовольствием распространять наркотики по всей нашей стране. Они для этого расселяются по всей нашей стране! То же самое - выходцы из других национальных регионов. Вы посмотрите: компактно где они находятся, в каких точках, где они работают сегодня?

И эту бы информацию лучше передали в ФСБ, а ваше министерство, наоборот, приходит в Госдуму и требует: давайте ещё больше прав, давайте ещё уточним законы. Где потребность социальная в таких законах? Нигде! На любых встречах с избирателями... Пускай кто-нибудь из депутатов скажет, где на встрече с избирателями кто-то требовал усиления национально-культурной автономии. Ради чего, какова цель? Мы с вами должны поставить вопрос о ликвидации этого министерства.

Мы с вами приняли в 1991 году закон о репрессированных народах. И что?! Заполыхал Северный Кавказ: Владикавказ, ингуши, осетины... Для чего приняли закон?! То же самое - этот вот сейчас принимаем закон. Где потребность?! Никто не просит. Ненужный совершенно закон! И всё уточняем: субъект права на создание... Что такое создание национально-культурной автономии? Это что? Они просто попросят зарегистрировать их в местном органе власти? Нет! Они потребуют национальную школу, национальный театр, потребуют в кадровой политике учитывать, чтобы там были представители данной национальности. И мы с вами получим некоторые национальные регионы, где русских нет в руководстве, ни в одном руководящем органе".

https://t.me/russkiegramoty/53370

Из стенограмм дискуссий в Госдуме о правах русского народа и законе о диаспорах.

Лидер фракции ЛДПР Жириновский В.В. в Госдуме, стенограмма по закону о диаспорах, 27 июня 2001 года):

"И мы с вами получим некоторые национальные регионы, где русских нет в руководстве, ни в одном руководящем органе. Нет их уже! В собственном государстве они уже вытеснены из всех руководящих органов. Это происходит в сегодняшней России. И ваше министерство об этом умалчивает. Продолжает, наоборот, усиливать национально-культурную якобы автономию, а это скрытая попытка создать крупные национальные регионы и после этого потребовать власть. Они уже требуют национальную палату с равным представительством субъектов. Да русский народ затеряется, он будет один из 130! Этой национальной палате дадут потом прерогативу в издании федеральных законов. И чем всё кончится?

Вас, господин Блохин, не будет тогда уже. Вас много, министров, вы приходите и уходите, но за десять лет новый демократический режим полностью демонтировал всё, что было при социализме, оставив одну мину замедленного действия - национальную мину. В 1922 году мы хлопали, создали СССР, он кончился в декабре 1991 года. Сейчас вы продолжаете усиливать эту неправильную линию, национальную. Ни в одном государстве мира этого не делается, ни в одном! Никто этим не занимается. Везде введено понятие гражданства. Слово "национальность" считается оскорбительным уже и унизительным. Что это за понятие "национальность"?!

Для чего это нужно, когда у нас есть Конституция и в ней написано, что все национальности равны? Тогда чего уточнять?! Все равны, все работают, все живут, никто никого ни в чем не ограничивает. А вы продолжаете усиливать эту линию, так сказать. Это же понятно, что это не национально-культурная автономия, это - национально-экономическая автономия, а потом потребуется национально-государственная автономия. Так начиналось потихонечку в разных регионах, и сегодня мы потеряли 5 миллионов квадратных километров. Я сам проживал в национальном регионе. Там 40 лет назад начали с создания национальных школ, национальных театров. Кончилось тем, что регион отторгнут, и русские оттуда не просто выезжают, а бегут, и уже их здесь три миллиона.

Вы лучше ими займитесь, сделайте упор на то, чтобы обеспечить тех, кто вынужден был покинуть некоторые наши бывшие национальные регионы в рамках СССР.

Сегодня есть уже миграция русских из национальных регионов внутри России. Этим министерство не занимается, а продолжает расширять правовую базу для создания новых и новых прав национальных субъектов. Какой смысл от этого? Ни одно государство этого не делает. Что это за своеобразие решения вопроса в России, когда о русских не думают?! Закон о русских до сих пор не принят в Думе, а продолжаем принимать - десятки законов за восемь лет приняли, в год минимум один закон - в пользу нацменьшинств. И за восемь лет - ни одного закона в пользу русских! Для чего это делается?!

Ваше министерство занимает антирусскую линию, антироссийскую, антигосударственную политику вы проводите. Поэтому я предлагаю депутатам не голосовать. Наши избиратели другие законы просят от нас. Этот закон совершенствовать не надо. Он сам по себе ненужный, мы же продолжаем его совершенствовать. Поэтому предлагаю за данный закон не голосовать. Поэтому вам напомню, господин Бичелдей, вы из Республики Тыва, вот там действовал национальный признак - вырезали только русских.

Если бы там вырезали и тувинцев, и русских, я бы вам сказал: нормально, бандитский район, что-то случилось. Но там вырезали несколько лет назад только русских, по этническому признаку. И на Кавказе сегодня в Грозном вырезают в основном только русских. И бежали оттуда 500 тысяч только русских. Вот об этом нужно говорить! Что же он боится об этом говорить? Называйте всё. Есть проблемы у любой национальности, в том числе и у русских. Но министр Блохин забывает об этом. Поэтому... (Микрофон отключён)".

https://t.me/russkiegramoty/53371

Жириновский еще тогда бил в колокола, а в итоге сегодня Александр Дюков (Член комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда "Историческая память", научный сотрудник Института российской истории РАН) сообщает:

Я так понимаю, ФАДН решил законодательно легализовать (https://t.me/zlawyers/1234) иностранных агентов. Гибридным образом. Теперь дочерние отделения условной Лиги народов постРоссии можно будет регистрировать в России под видом национально-культурных организаций - и легально финансировать из-за рубежа (разумеется придется сделать прокладочку, но это несложно). Публично политическую деятельность не прописывать, по факту работать на создание сети.

https://t.me/historiographe/16771

Александр Храмов (палеонтолог и писатель. Автор трех книг на русском языке и более тридцати научных статей, а также научно-популярных материалов, опубликованных в National Geographic, Science and Life, Elements.ru и других периодических изданиях):

Написал колонку для «Регнума» под заголовком "Чужие среди нас":

Есть такой научно-фантастический фильм, называется «Чужие среди нас» (They Live). Его главный герой узнает, что инопланетяне — это не просто какие-то существа с другой планеты, которые однажды могут прилететь к нам на Землю. Оказывается, что они уже давно живут здесь. Инопланетяне успешно внедрились в наше общество, маскируясь под обычных людей: они стоят за прилавками магазинов, ходят по улице, короче, делают всё то же самое, что и мы. Но при этом они нисколько не сроднились с нами и воспринимают наш мир как недружественную и враждебную среду, которую надо подчинить и переформатировать под себя. Поэтому инопланетяне проникают в полицию и органы власти и незаметно, шаг за шагом, насаждают свои порядки.

Правда об инопланетянах открылась герою этого фильма, когда он надел специальные очки. Для нас такими очками стал теракт в «Крокусе», когда мы вдруг обнаружили, что из стран Средней Азии к нам приезжают люди, внешне совершенно обычные, готовые за мелкий прайс пойти на чудовищное преступление, для которых на камеру перерезать горло русскому человеку — все равно что зарезать овцу в своем кишлаке.

Избави боже, я не хочу сказать, что все приезжие из Средней Азии — потенциальные преступники и террористы. Мигрантская среда — это, конечно, рассадник преступности, но в массе своей выходцы из Средней Азии внешне ведут себя вполне добропорядочно и не собираются по-крупному нарушать закон. Все-таки везде камеры и полиция, и они это прекрасно знают. И если бы их пребывание в России ограничивалось принципом «поработал-уехал», то никто бы не возражал.

Но проблема в том, что многие из таких трудолюбивых специалистов никуда уезжать не собираются, наоборот, они подтягивают в Россию свою родню, через серые схемы обзаводятся нужными документами. И бац — это уже никакие не мигранты, а формально такие же россияне, как и мы, — по паспорту такие же, но с абсолютно другим набором ценностей.

Согласно статистике МВД, в прошлом году выходцы из Таджикистана вышли на первое место по числу получателей российского гражданства. Таджикистан — это одна из беднейших и наименее развитых стран мира, которая по ВВП на душу населения уступает Кении, Нигерии и Пакистану. В плане уровня жизни и менталитета это другая планета. Кто оттуда к нам может приехать?

Мне кажется, что даже у негра из Кении больше шансов влиться в российское общество, чем у молодого таджика, который родился после распада СССР и до приезда в Россию ни разу не слышал русскую речь. Кениец-то хоть христианин, а таджик отделен от нас не только языком и культурой, но и религиозным барьером. Он будет надевать на свою жену хиджаб, не пускать ее к врачам-мужчинам, возмущаться свининой в школьной столовой и новогодней елочкой в детском саду.

И, что самое опасное, «новые россияне», чуждые нам по духу и культуре, смыкаются с радикальной прослойкой наших собственных мусульман с Кавказа.

Прямо сейчас благодаря смычке среднеазиатов и наших собственных доморощенных радикалов в России складывается параллельная цивилизация со своими праздниками, своими героями, со своим особым стилем одежды. Она живет в отрыве от остальной страны.

Для России победа — это взятие Угледара, для них победа — это когда бородатые бармалеи с криками «Аллах акбар!» врываются в Алеппо.

Носители этих взглядов координируются через особые чаты и в любой момент могут выйти на улицы, чтобы громить полицейские участки или аэропорты, как это было недавно в Махачкале.

Такая альтернативная субкультура, приверженцы которой уже исчисляются многими миллионами, — это прямая угроза для нашей государственности. Это троянский конь, перед которым мы распахнули ворота во имя евразийской интеграции.

https://regnum.ru/opinion/3933172

В наш дом пришла беда, а у нас нет таких очков, чтоб это увидеть...