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Московские зарисовки

Москва в 6 утра Московские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиФото novozel
Усадьба Люблино — это архитектурно-ландшафтный памятник федерального значения, который располагается в Юго-Восточном административном округе столицы, рядом со станцией метро «Волжская». С 2005 года усадьба находится в составе Московского государственного объединенного музея-заповедника. Московские зарисовкиКлассический дворец усадьбы был построен в 1801–1806 годы Р. Р. Казаковым и И.В. Еготовым. Росписи на античные сюжеты выполнены итальянским художником Доменико Скотти.   Московские зарисовкиЕсли посмотреть архитектурный план зданий, то можно увидеть изображение креста внутри круга. По легенде император Павел I наградил Н. Дурасова орденом святой Анны. А форма ордена как раз представляет собой крест, вписанный в круг.Московские зарисовкиВ усадьбе представлены экспозиции, отражающие быт дворянского сословия того времени, позволяющие узнать об истории жизни российской знати, традициях предков.Московские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовки

Усадьба Салтыковых-ЧертковыхМосковские зарисовкиВ самом центре Москвы, в начале Мясницкой улицы расположился великолепный архитектурный ансамбль XVII-XIX вв. в стиле рококо. Комплекс поражает воображение изысканным декором в бело-голубой гамме, имеет интересную историю и потому включен в список федеральных объектов культурного наследия РФ.Московские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиПлощадь Усадьбы Салтыковых-Чертковых в Москве достигает 7000 кв. метров. Кроме главного дома на территории возвышаются несколько флигелей, таким образом, комплекс занимает целый квартал между Мясницкой улицей и Малой Лубянкой. Наибольший интерес представляет центральное здание с боковыми флигелями. Его парадный вход оформлен портиком с балконом, а фасад обильно украшен лепниной.Московские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиСегодня исторический дом совмещает в себе функции музея, банкетного зала, выставочного центра.Московские зарисовкиПосмотреть на роскошные интерьеры, прогуляться по залам можно на экскурсиях или мероприятиях, что нам явно не светит. Поэтому прогулялись виртуально.

Фонтан ВиталиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиСтарейший из действующих фонтанов Москвы, расположенный в сквере на Театральной площади. Фонтан был обустроен в 1835г. по проекту российского скульптора итальянского происхождения Джованни Витали. Сначала его называли Петровским фонтаном - по Петровской площади (старое название Театральной), но в народе его привыкли называть по фамилии создателя.Московские зарисовкиМосковские зарисовкиИзначально фонтан Витали был задуман как водоразборный: он предназначался для доставки питьевой воды населению. Из большой чаши фонтана набирали воду для питья и бытовых нужд, а дополнительные чаши внизу основания предназначались для водопоя лошадей. Городские легенды говорят, что фонтан Витали сохранился неслучайно: в советские годы под ним якобы обустроили вход в секретное Метро-2, что и спасло его от демонтажа.Московские зарисовкиФото Юрия Дегтярева

Дом, в котором жил А. П. Чехов.Московские зарисовкиПереехав в Первопрестольную, Чехов писал своему приятелю: "Я ужасно полюбил Москву. Кто привыкнет к ней, тот не уедет из нее. Я навсегда москвич".Московские зарисовкиОднако, спустя время, Антону Павловичу пришлось уехать.Московские зарисовкиА пока, он студент-медик, подрабатывающий в журналах, пытающийся прокормить свою большую семью. Чеховы в Москве сменили немало адресов. Одним из них стал дом, где сейчас находится музей писателя, в нем он творил и уже занимался частной практикой.Московские зарисовкиМосковские зарисовки"Принимаю я ежедневно с 12 до 3 часов, для литераторов же мои двери открыты настежь день и ночь, - в 6 часов вечера я всегда дома...Живу я в Кудрине, против 4-й женской гимназии, в доме, похожем на комод. Цвет дома либеральный, т.е. красный".Московские зарисовкиПрожил он здесь с 1886 по 1890, до самого отъезда на Сахалин.

Готический таинственный электрозавод на берегу Яузы.Московские зарисовки1915 г. Автор проекта: Г. П. Евланов.
Я раньше частенько мимо него проезжала и он поражал меня своим обликом. Завод, напоминающий готический замок, возвышается над районом станции метро Электрозаводская, доминируя над окрестностями.Московские зарисовкиПостроенный по проекту Георгия Евланова, завод был грандиозным и впечатляющим, но из-за революции его первоначальный проект был упрощен.Московские зарисовкиУ завода была своя железнодорожная ветка, по которой вывозили его продукцию и завозили оборудование.Московские зарисовкиЗавод выпускал не только электролампы, но и автотракторное электрооборудование, фотоэлектронные и электронно-оптические приборы, электронно-лучевые трубки, в том числе для цветных ТВ.Московские зарисовкиПосетив цеха и вдохновившись увиденным, Владимир Маяковский создает «Марш ударных бригад»Московские зарисовкиСреди продукции завода были уникальные электролампы, которые до сих пор горят в кремлёвских звёздах.Московские зарисовкиМосковские зарисовкиСегодня на территории бывшего электрозавода располагаются различные студии и творческие пространства.

Место силы. Троицкая церковь в Троице-Лыково.Московские зарисовкиПостройка 1698-1704 гг.Московские зарисовкиСтиль: Московское бароккоМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиЦерковь так прекрасна, что ее сравнивали с невестой, одетой в кружевной наряд и золотой кокошник, любующейся на свое отражение в водах Москвы-реки, поэтому храм еще называли «Белым лебедем».Московские зарисовкиВ 1876 г. на территории усадьбы начали действовать богодельня и бесплатная больница для неимущих.
Это было место для отдыха и наполнения. Парк с рекой, с прудами и островками. Сад с цветниками, статуями, беседками.Московские зарисовкиИ сейчас здесь можно хорошо прогуляться, отдохнуть от городской суеты и покормить белочек.
Одинцовская ул., 24, стр. 1

Царицынский дворец, которого не было…Московские зарисовкиВ 1785 г.  Екатерина II приезжает в Царицыно осмотреть почти готовую загородную резиденцию и уезжает недовольная. Залы кажутся ей тесными. Потолки – низкими. Уже почти готовый Главный корпус Екатерина повелевает снести и начать постройку заново. Главным архитектором назначается Казаков.Московские зарисовкиНа месте разобранного здания Казаков возводит грандиозный дворец с высокой центральной галереей — символ величия и мощи русской императрицы. Однако, в 1796 г. Екатерина II умирает и все работы в Царицыне прекращаются. К концу XX века Большой дворец превращается в мрачные развалины. Их окружают глухие заросли крапивы.Московские зарисовкиНоябрь 1980 годаМосковские зарисовки

Московские зарисовкиМосковские зарисовкиРеконструкция дворца начинается только в 2005 г. За два года руинированный дворец превращается в современный музейный комплекс.

Начали рассветом, закончим закатом. Измайловский парк. Пруды на закате. Очаровательно.Московские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиФото Марина Погарцева

Московский июньский закат на Большой НикитскойМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковские зарисовкиМосковский июньский закат на Большой Никитской
И на сегодня все.

фото сегоднягорода Советского СоюзаСветлана Митленко

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