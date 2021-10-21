Москва. Было — стало - 12

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Продолжаем путешествие...

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Государственная электростанция №2 или ГЭС-2. Возведена в 1904-1907 годах между Винным и Соляным дворами на Болотной набережной. Проектировал 34-летний Василий Николаевич Башкиров. Незадолго до этого он построил фасад Третьяковской галереи по эскизам Васнецова.

На старинных картах Москвы она называется Городской центральной электростанцией, ГЭС-2 стала уже в 1920-е (ГЭС-1 стоит на Раушской набережной).

Первые годы обслуживала трамвайное движение и питала трамвайные электроподстанции (Лубянскую, Миусскую и другие). Основной вид топлива — мазут — поставлялся по трубопрооду со склада у железнодорожной станции Симоново. В 1920-е ГЭС перевели на уголь, а во время войны она потребляла дрова.

Когда по соседству возвели знаменитый дом на набережной, его фасад пришлось выкрасить в серый цвет; угольная сажа не оставляла и шанса для более выразительного колёра. Впрочем, один из котлов ГЭС подавал тепло знаменитым жильцам...

С этого года здесь будет дом культуры «ГЭС-2», он ещё не открыт.

С 2014 года над бывшей электростанцией трудился известный Ренцо Пьяно, автор лондонского тучереза Shard и центра Помпиду в Париже.

На старой фотографии видна реклама водки и коньяка Ивана Смирнова. Электростанция построена на территории бывшего Винно-Соляного двора. Это было огромное одноэтажное здание (пакгауз) в форме каре с большим двором и пожарным прудом посередине. Там у Смирнова был склад.

Пакгауз давно разобрали, но при реконструкции ГЭС сохранили одно строение: бывший смирновский склад (под Патриаршим мостом) со сводчатыми потолками. Его превратили во что-то офисное и, кажется, назвали «Своды».

Жаль, что на башенку ГЭС не вернули часы.



Собор Усекновения главы Иоанна Предтечи и ворота в Иоанно-Предтеченский девичий монастырь со стороны Старосадского переулка.

С Гражданской войны обитель была превращена фактически в тюрьму и до последнего времени находилась на балансе Министерства внутренних дел. В одном из сестринских корпусов до сих размещается университет МВД. Разница между фотографиями небольшая — 40 лет. Но видно в каком состоянии пребывал прекрасный памятник архитектуры. Довольно грубо надстроеннный и перестроенный.

Собор строился почти 20 лет (с 1860-го по 1879 год) по проекту великолепного Михаила Доримедонтовича Быковского, известного нам возведением колокольни Страстного монастыря и Троицкого храма на Покровке.

Большая Полянка. Храм святителя Григория Неокесарийского, что Дербицах. Один из хорошо сохранившихся уголков старой Москвы. Разница между фотографиями около 130 лет.

Дербицы — это искаженное дебри. В седую древность (а первый деревянный храм был срублен ещё при Рюриковичах) здесь были дебри.

Храм в камне рядом со старой деревянной церквушкой возводили в конце 1660-х два известных московских зодчих Иван Кузнечик и Карп Губа. Храм считался придворным. Настоятель Андрей Постников сблизился с царём Алексеем Михайловичем, и тот не пожалел денег на строительство. Здесь же царь венчался с Наталией Кирилловной Нарышкиной, будущей матушкой Петра I. Здесь успели послужить патриархи, пока Пётр не упразднил патриаршество.

На фоне пяти главок со стороны Старомонетного переулка в 1951 году выросла сталинская шестиэтажка Главпромстроя МВД.

Мы в Большом Трубном переулке, сейчас Земледельческий. Переименовали его в 1922 году по Земледельческой школе Московского общества сельского хозяйства. Она располагалась рядом на Смоленском бульваре.

Красивое здание справа — это конный манеж той самой школы, предназначенный для аукционных выставок лошадей. Построил его в самом начале 1900-х известный московский зодчий Сергей Михайлович Гончаров.

В советские годы дефицит площадей заставил надстроить множество знаний (работал специальный трест «Моснадстрой»). Не избежал этой участи и манеж. Здесь разместился Дом культуры Военной академии имени Фрунзе или дом офицеров. Сейчас здесь концертный зал и репетиционная база ансамбля имени Александрова. Напротив главного входа и стоит памятник автору гимна СССР.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 108 лет.

Бывший Всесвятский Единоверческий девичий монастырь на Владимирском шоссе (ныне шоссе Энтузиастов). Разница между снимками почти 140 лет, но удалось найти и запечатлеть сие место с того же ракурса, что и в далёком 1883 году.

Кажется, ничего не сохранилось от прежней жизни. Но видна перестроенная Никольская церковь. На нижнем снимке она выделяется розовым цветом. И такой же перестроенный монастырский корпус с правой стороны.

Монастырь разрушен в 1934 году. На его месте встала громада электросталеплавильного цеха завода «Серп и молот», выросшего из завода Юлия Гужона на Рогожской.

Обитель основана в 1862 году в память освобождения крестьян от крепости. Стояла при небольшом Новоблагословенном погосте (на месте кладбища сейчас построена одна из высоток ЖК «Символ»).

Собор Всех Святых и красавицу-колокольню спроектировал Пётр Петрович Буренин, архитектор, чьи строения в Москве уничтожены или перестроены.

Погодинская изба в Хамовниках, на Погодинской улице. Изба и улица названы по имени русского историка, коллекционера Михаила Петровича Погодина.

Её построил в 1856 году архитектор Николай Васильевич Никитин, автор Казанской церкви у Калужских ворот. Говорят, что изба стала началом русского стиля в архитектуре, одного из красивейших направлений в русском зодчестве XIX и начала XX веков. Она планировалась как гостевой флигель большой усадьбы Погодина и представляла собой подарок от богатейшего купца Василия Александровича Кокорева. От самой усадьбы ничего не осталось. Она пострадала от бомбёжек в Великую Отечественную войну и её разобрали. Изба же чудом выстояла.

Её не красили. Впервые фасад покрыли краской в советское время. К сожалению в наши годы, интерьеры были испорчены. В лихие годы в избе размещался офис стройкомпании, которая всё изуродовала евроремонтом.

Разница между фотографиями 110 лет.

Разница между снимками лет сорок. Может и более. Проспект Калинина за это время стал Новоарбатским, а за красавицей «Украиной» вырос(ло) Сити.

Мы на Павловской улице, у Павловской же больницы — одна из старейших московских лечебниц. Была открыта в сентябре 1763 года по велению императрицы Екатерины II во ознаменование исцеления цесаревича Павла Петровича. Предназначалась для бедных. Первые больничные корпуса — деревянные — сгорели.

В кирпиче больницу возвёл Матвей Фёдорович Казаков уже в царствование самого императора Павла. Больница — последнее творение великого мастера. По недоразумению, Казаков будет отстранён от строительства, а нашествие французов, эвакуация в Рязань и весть о страшном пожаре, уничтожившем город и дело его жизни, добили здоровья Матвея Фёдоровича. Он скончался осенью 1812 года.

Больница, впрочем, не пострадала. В 1830-е её достраивал Доминико Жилярди. Она хорошо сохранилась. На двух снимках над кровлей выделяется маленький купол домовой больничной церкви.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей почти 120 лет.

Краснохолмская набережная в 1932 году. Разница между фотографиями почти 90 лет. До 1929-го она называлась Новоспасской — по Новоспасскому монастырю.

Набережная, которой сейчас все пользуются, начала строиться в середине 1930-х. До этого она была высокой, пологой земляной насыпью — на верхнем снимке это хорошо видно. При строительстве сохранился причал, что у Новоспасского моста. Он действует и поныне, но давно потерял своё значение по доставке и перевалке грузов.

Новоспасский монастырь к началу 1930-х был давно закрыт и превращен в тюрьму, затем передан в хозуправление Наркомата внутренних дел СССР. Древнее кладбище на территории монастыря, где упокоились видные деятели русской истории, было уничтожено.

Черниговский переулок в 1929-м и 92 года спустя. Слева церковь Иоанна Предтечи под Бором. Её колокольня едва видна за кроной большого дерева. Храм Михаила и Федора Черниговских (справа) в кадр не попал; на двух снимках только церковная ограда. По этому храму переулок и назван Черниговским.

Двухэтажный дом по центру принадлежал Саввино-Сторожевскому монастырю. Здесь в 1898 году родился Василий Иванович Лебедев-Кумач, великий русский поэт-песенник («Кипучая, Могучая,

Никем непобедимая, Страна моя, Москва моя — Ты самая любимая»).

Дальний план — Пятницкая улица. На старом снимке ещё виден красивый дом с высоким классическим фронтоном. Он принадлежал Николо-Пешношскому монастырю. В советские годы первый этаж занимал комиссионный магазин. Дом сгорел в 2001 году, его бросились «ремонтировать», но только разрушили и бросили. С тех пор уже 20 лет минуло, а пустоту до сих стыдливо закрывает баннер.

Дом на набережной знают почти все, а Винно-Соляной двор, на чьём месте этот дом встал, знают далеко не все. Обе фотографии сняты со звонницы Храма Христа Спасителя; разница между сниками 154 года. Посмотрите какой узенькой была Берсеневская набережная.

Водка и соль — были монополиями Российского государства. Склад и продажа этих товаров сосредоточились у Каменного моста ещё со времен Петра Великого.

Сначала двор назывался кружечным. Потом целый квартал между Москвой-рекой и Водоотводным каналом стали называть Винно-Соляным. Вход во двор был через башенку (она хорошо видна почти в центре верхнего снимка). Это были обычные, непритязательные пакгаузы с двумя пожарными прудами. Сейчас бы назвали оптово-розничный склад.

Двор стали ломать в начале 1900 годов. Часть его территории заняла трамвайная электростанция, а в конце 1920-х здесь начали строить жилой дом для советской номенклатуры.

Реконструкция Ярославского вокзала началась в 1902-м. Проект нового здания (на месте старого корпуса 1862 года) разработал Фёдор Осипович Шехтель. Это был расцвет русского стиля, и у Шехтеля получился эталонный стилевой образец. Таково было пожелание заказчика. Вокзал принадлежал Обществу Московско - Ярославско - Архангельской железной дороги, и управляющий — инженер Николай Александрович Казаков просил, чтобы в облике было отражёно русское, северное и монастырское. Шехтель использовал железобетон — в ту пору было новаторством. Он не трогал старое здание, а встроил его в новое. Панно на фасаде выполняли художники на керамическом заводе «Арбрамцево», в том числе великий Врубель. В 1922 году вокзал переименовали в Северный. В 1950-х вернули прежнее название. Двуглавых орлов заменили на пятиконечную звезду и серп-молот с надписью «СССР». От идеи вернуть орлов отказались. Разница между фотографиями около 115 лет.

Яузская улица. Колокольня при церкви Святой Живоначальной Троицы в Серебряниках. Разница между фотографиями 139 лет.

Серебряники — это Серебряная слобода. В ней был Серебряный или денежный двор (сейчас бы сказали завод), где занимались серебряным литьём.

Колокольня возведена в 1760-х годах на деньги Афанасия Абрамовича Гончарова, прадеда Натальи Николаевны Пушкиной. Большой дом Гончаровых стоял подле церкви. Часть его видна на втором плане двух фотографий. На колокольне были часы, а на первом ярусе располагалась церковь во имя Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Т.е. церквей здесь две.

После революции храмы были закрыты. В 1940-е на Яузской насыпали эстакаду выходящую на Астаховский мост. Хорошо видно, что уровень улицы заметно поднялся.

Во дворе одноэтажного жилого дома, что на первом плане, в 1978 году снималась финальная сцена фильма «Место встречи изменить нельзя». Здесь Высоцкий кричал свое знаменитое «А теперь горбатый!»

Перекрёсток Дербеневской улицы с Жуковым проездом. Множество домов в Москве имеют в своем основании старинные постройки. Перед вами дом служащих 1-го звена и управляющих Товарищества ситценабивной мануфактуры Эмиля Цинделя. Это было огромное производство в Кожевниках. Дербеневская была фактически внутрифабричной улицей — здесь всё относилось к этой фабрике.

Фабрики уже давно нет, а в бывших её корпусах теперь деловой квартал «Новоспасский». Но жилье для сотрудников до сих пор служит людям.

Этот дом возведён в 1900-х годах. В советские годы он был расширен, а в 1956 году надстроен двумя этажами.

Храм Иверской иконы Божией Матери на Большой Ордынке. Разница между снимками 139 лет.

Основной объем церкви не изменился. Несоответствие бросается в глаза, только когда смотришь на колокольню. Все потому, что в 1930-е годы колокольня была разобрана под корень, и воссоздана по старинным фотографиям только в 1990-е.

В конце 1920-х храм был закрыт и превращен в клуб Второго авторемонтного завода (ВАРЗ). ВАРЗ находился напротив церкви, занимая пространство между Большой Полянкой и Большой Ордынкой. Храм возведён на рубеже 1790-х и 1800-х. Архитектор (предположительно) Иван Васильевич Еготов. При церкви была женская богадельня.

На втором плане двух снимков виден дом Анны Тимофеевны Карповой (сестры известного Саввы Морозова).

Вид на Бородинский мост с Ростовской набережной. Верхний снимок сделан в 1910-е. Нижний — в 2021 году. Мост появился здесь во времена Екатерины Великой, в 1780-х годах. Назывался Дорогомиловским; был деревянным, из-за чего в сильный паводок приходилось разбирать и собирать заново. Разговоры о замене ненадежного моста каменной переправой ходили много-много лет. Но из-за вечной русской проблемы — нет денег — к строительству приступили только в 1867-м. Новый железный мост послужил недолго. Из-за Брянского вокзала (он же Киевский), открытого в 1899 году, потребовалась широкая переправа. Так появился знаменитый мост-монумент в память о русских героях Отечественной войны 1812 года. Строительство его совпало со 100-летним юбилеем войны. После революции Бородинский был переименован в мост Коммунизма, затем опять недолго стал Дорогомиловским. Он был капитально перестроен 20 лет назад. Его конструкция кажется похожей внешне, но это совсем другой мост. Каким был и стал Рогожский полицейский дом на Николо-Ямской (в советские годы улица Ульяновская). Он был возведён как жилой, а в 1818 году выкуплен казной для нужд полиции. С тех пор более 100 лет здесь располагалась полицейская часть с пожарной командой. Деревянную каланчу собрали в начале 1860-х. Каланча служила для наблюдения за пожарной обстановкой и для передачи информации. С помощью цветных шаров и флагов сообщали горожанам, где возник пожар, какая температура и т.д. Старинное выражение «ночевать под шарами», значит попасть под винтилово и угодить в полицию. Но раньше каланчи во дворе пристроили арестный дом и административный корпус. После революции здесь недолго был комиссариат милиции, затем жилье. В 1990-е годы жильцов отселили; дом перестроен в бизнес-центр. Каланча восстановлена для красоты. Трамвай на Николо-Ямской появился в 1909-м. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Водоотводной канал (для своих — родная Канава). Садовническая набережная с разницей в 40 лет.

Кардинальная перестройка в 2000-е годы сильно изуродовала (на мой обывательский взгляд) как набережную, так улицу и Балчуг. Но взамен москвичам был подарен сомнительный, хоть и красивый вид на храм Георгия Победоносца в Ендове.

О том, что обе фотографии сделаны с одного места говорят купола этого храма. На верхнем снимке купола видны за красивым домиком с мезонином.

Домик с мезонином принадлежал купцу по II-й гильдии Ефиму Ермиловичу Привалову (он занимался производством пакли и войлока, которые в объёмах великих шли на продажу как строительный материал). В советские времена в доме Привалова располагалось общество альпинистов.

Слева от дома Привалова стоит пятиэтажный доходный дом. В раньшие годы здесь была гостиница «Балчуг» или второй корпус гостиницы «Бухарест».

Арка главного входа на ВДНХ в 1962 году. Спустя почти 60 лет почти ничего не изменилось. Только монорельсовая дорога закрыла привычную панораму.

Ворота спроектировал в начале 1950-х замечательный русский (советский) архитектор Иннокентий Дмитриевич Мельчаков. Многоплановый зодчий, он специализировался на монументальных постройках.

Венчает арку знаменитая бетонная скульптура колхозницы и тракториста (его часто неправильно называют рабочим), держащих над головами латунный сноп пшеницы. Скульптуру ваял Сергей Михайлович Орлов, автор памятника Долгорукому на Тверской площади.

Храм святителя Николая Чудотворца на Большой Ордынке, или Никола в Пыжах. Рядом, кстати, сохранился Пыжовский переулок. Все это — память, оставшаяся от Потапа Клементьевича Пыжова. Пыж — прозвище его деда, сменившее настоящую фамилию. Кажется, Хвостов.

Потап Пыжов был головой приказа стрельцов в Замоскворечье. Каменный храм появился при нём в 1650-х годах на месте старинной деревянной церкви. При французской оккупации 1812 года храм был разорён, но восстановлен на деньги богатой купеческой фамилии Ляминых. При советской власти закрыт, но не уничтожен. Иконы были отданы в Третьяковку, большой колокол — в Большой театр, чтобы в операх звонить. Сейчас пыжовский колокол находится в Елоховском соборе.

Было в храме и общежитие, и НИИ, и швейные мастерские «Росмонументискусства». 30 лет назад храм возвращён церкви.

Разница между фотографиями более 130 лет.

Малая Алексеевская (сейчас Станиславского, а в годы советские — Малая Коммунистическая улица).

Красивое здание москвичи помнят как завод «Электропровод». Корпус возведен в 1910-е годы как золотоканительная фабрика известной московской купеческой фамилии Алексеевых. В январе 1863 года у фабриканта Сергея Владимировича Алексеева родился сын Константин, прославившийся на весь мир как великий режиссёр Станиславский (теперь улица носит его имя).

Великий режиссёр был ещё и управленцем высокого класса. В 1890-е годы фабрика Алексеевых объединилась Товарищество «В. Алексеев, П. Вишняков и А. Шамшин», а Станиславский модернизировал производство, за что заслуженно получил медаль на одной из европейских выставок.

Сейчас здесь бизнес-центр. Новый корпус, что справа на нижнем снимке, возведён в конце 1980-х.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

В ноябре 1900 года на Садово-Черногрязской после двух лет строительства открылась глазная больница для бедных имени Алексеевых. Здание проектировал инженер Эдуард Федорович Флейснер. 155 тысяч рублей на постройку дала Варвара Алексеевна Алексеева, вдова известного московского благотворителя Андрея Алексеевича Алексеева (это все родственники режиссёра Константина Станиславского). Идею построить глазную больницу подсказал великий врач Константин Львович Адельгейм, он же помогал проектировать больничный корпус. Ещё 100 тысяч из денег Алексевой ушли в фонд содержания больницы: здесь выдавали бесплатные лекарства для нуждающихся и бесплатно же лечили мужчин, женщин и детей. В годы Первой мировой в больнице также был развернут госпиталь для раненых и увеченных воинов. Перед больницей был разбит палисадник (жаль, что не сохранился).



Сейчас это Московский НИИ глазных болезней имени Гельмгольца. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет. Бывшая стрелка Поварской улицы и Мерзляковского переулка. За спиной у фотографа Арбатская площадь, слева ресторан «Прага». Большой дом с ротондой на верхней фотографии многие старожилы помнят как Староарбатскую аптеку. Была одна из старейших в Москве: при царях принадлежала семье Мюллер, после революции национализирована и закрыта только в 1962 году. Здание возведено в 1820-е и также было известно как театр на Поварской. Константин Станиславский в 1900-х выкупил в доме несколько квартир, построил зал и сцену. Но что-то не задалось у него здесь. В начале 1960-х начали прорубать проспект Калинина (он же Новый Арбат), и старые дома пошли под снос. На этом месте встала модернистская коробка Дома связи, но недавно владельцы из АФК «Система» снесли и её. На время раскрылись старые фасады. Обе фотографии сделаны с одного месте с разницей больше 60 лет. На панорамах хорошо видно, как стоял исторический Большой каменный мост, и как встала в 1930-е годы его нынешняя замена. Старый каменный мостъ начинался от улицы Ленивка и выходил на Всехсвятский переулок (от него осталась ныне лишь дорожка у Дома на набережной). Большой каменный мостъ тоже называли Всесвяцким: он былъ возведён въ 1690-е и представлял собой грандиозное сооружение с внушительной шестивратной башней на Замоскворецкой стороне. В башне были тюремные камеры, куда часто попадали пьянчуги, ошивавшиеся у Винного двора, и уличенные в нелегальной торговле водкой (по обе стороны моста никогда не затихала торговля). В 1860-х Большой каменный мост был разобран, а на его месте возведен первый в Москве чугунный мост (он как раз запечатлён на верхней фотографии). В середине 1930-х разобрали и его, а новый мост был передвинут чуть ближе к Кремлю... Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 120 лет. 8 октября 2021 года исполнилось 148 лет великому русскому архитектору Алексею Викторовичу Щусеву. Все (или почти все) знают его по мавзолею Ленина или зданию КГБ СССР на Лубянке. Но среди работ мастера немало удивительных по красоте и малоизвестных широкой публике строений. Перед вами храм Покрова Пресвятой Богородицы на Большой Ордынке. Это Марфо-Мариинская обитель. Храм заложен весной 1908 года и завершён строительством в 1910-м. В начале XX века в архитектурной Росиии зацвёл неорусский стиль. Немного вычурный, как и все «нео», но неизменно прекрасный. Приземистый и кажущийся маленьким Покровский храм вмещал 1000 человек и должен был напоминать о временах Руси седых и древних. Расписывал церковь Михаил Нестеров. Храм предназначался не только для богослужений. Он был рассчитан как лекторий. В советские времена обитель закрыли. В храме был и клуб санитарного просвещения, и кинотеатр, и реставрационные мастерские. Разница между фотографиями около 100 лет. Дом губернского секретаря Никанора Никаноровича Хитрово на Арбате. Дом возведён 245 лет назад по проекту Семёна Антоновича Карина. Возможно, сохранился, а не был снесен (как снесена небольшая парикмахерская слева), лишь потому, что с февраля по май 1831 года здесь снимали квартиру молодожёны 31-летний Александр Сергеевич Пушкин и 18-летняя Наталья Николаевна Гончарова. Они обвенчались на Большой Никитской, в трапезной храма Вознесения Господня (прозванного в народе Большим Вознесением) и свои медовые три месяца провели в арендованной квартире на Арбате. В советские годы дом был разбит на коммуналки. В 1970-е было принято решение организовать здесь пушкинский музей, и в начале 1980-х началась реконструкция. В 1986 году, в день 155-летней годовщины венчания, музей открылся. Обе фотографии сделаны с одной точки. Сотый универмаг на Крестьянской Заставе. Универсальный магазин закончили строить осенью 1927 года, к первому юбилею революции, потому некоторое время он носил имя 10-летия Октября. Москвичи же называли его «Сотый», поскольку в Мосторге он шёл под №100. Это была новая и даже революционная архитектура для Москвы той поры. Особенно контрастно магазин выглядел на фоне Спасского рынка (Крестьянская Застава при царях называлась Спасской). Лошади и телеги на верхнем снимке — это, собственно, и есть рынок. Он был закрыт в 1960-х. Проект универмага разработан Московской государственной строительной конторой «Строитель» (архитектор Алексей Васильевич Юганов). К сожалению, в наше время фасад был сильно испорчен ветфасадом. Обе фотографии сделаны с одной точки. Платформа «Электрозаводская» появилась у одноимённой станции метро в 1949 году. Станция к тому времени работала шестой год, и платформе дали то же название (рядом находится знаменитый МЭЛЗ. До 1986 года над платформой возвышалось красивое здание вокзала с башенкой и часами. После сноса платформа стала обычной (даже скучной) остановкой между Казанским вокзалом и Сортировочной. От прежней конструкции уцелел лишь массивный переход, ведущий от Гольяновского проезда к Большой Семёновской улице. К 2023 году здесь появится транспортно-пересадочный узел. Московские власти обещают воссоздать снесенный 35 лет назад вокзал. Церковь Знамения Пресвятой Богородицы в селе Перове. Возведена в те далёкие времена, когда сельцо Перово принадлежало Петру Алексеевичу Голицыну. Сельский храм в стиле барокко появился вероятно между 1700 и 1710 годами. Через 150 лет, в 1860-х, появилась колокольня. В 1905 году рядом была пристроена холодная летняя церковь во имя Серафима Саровского. Говорят, что архитектор Николай Алексеевич Ченцов повторил силуэт и формы Адреевской церкви в Киеве. Похоже! В советские годы в храмах расположились цеха химзавода, и памятники были основательно загажены. В конце 1950-х бросились реставрировать, да решили оставить только голицынскую церковь, а остальное снести, как поздние и не представляющие исторической ценности постройки. Храм иконы Божией Матери «Знамение» располагается у Перовского парка. Вот так Знаменская церковь и храм Серафима Саровского в Перово выглядели в 1931 году. К тому времени, они были закрыты и переданы на баланс Кусковского химического завода. В храмовых помещениях располагался один из цехов. Говорят, что мыловаренный. Кусковский химзавод был основан в 1880-х как нефтеперегонный, а в советские годы это было огромное предприятие. Завод закрылся уже в наше время. Колокольня и Серафимовский храм были снесены в начале 1960-х. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 90 лет.

Старинный дачный домик на углу Союзного проспекта (№15а) в Новогиреево, единственное, что осталось от первого в России дачного поселка Новое Гиреево, или, как его назвали в 1905 году, благоустроеный подмосковный городок в 8 верстах от Москвы.

До боли знакомую ныне схему — вырубить лес, понастроить коттеджей и продать их дорогим москвичам разработал в начале 1900-х купеческой сын, 21-летний Александр Иванович Торлецкий. Эта дача была куплена Юлианом Юльевичем Вюртом, московским коммерсантом. А таких дач тут было очень много. Это были типовые строения, искать за ними архитекторов с именами не стоит.

В советские времена стало повеселее: в домике открылась аптека (единственная в Новогиреево). Был тут и прием макулатуры, и музей трудовой славы района. Сейчас — музей наивного искусства.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей около 110 лет.

Большая Лубянка. Верхняя фотография — это 1930 год. Улица тогда носила имя Дзержинского. Годом ранее здесь началось строительство жилого комплекса с универмагом, более известного как Дом общества «Динамо». Проектировал Иван Александрович Фомин, ему помогал Аркадий Яковлевич Лангман.

В доме 120 квартир, клуб, столовая и даже кинотеатр. Спортивное общество «Динамо» было ведомственным клубом НКВД, здесь в основном селились чекисты. Позже в доме разместились вспомогательные подразделения НКВД-НКГБ.

На дальнем плане верхней фотографии можно разглядеть старинные домики Фуркасовского переулка. Их снесли при расширении переулка в 1931 или 1932 году.

Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 91 год.

Лефортовский полицейский дом в Старокирочном переулке больше похож на дворянскую усадьбу, каковой, впрочем, он и был. Дом возведён в 1790-е для директора Московского Ассигнационного банка Александра Матвеевича Нестерова. Его отец Матвей Васильевич в юности был денщиком у друга Петра Великого князя Александра Даниловича Меншикова. Дом Нестеровых стоит напротив Меньшиковского дворца он же Лефортовский дворец. Нестеровы продали дом городу в 1830-е; тогда же здесь появилась полиция и пожарная команда — возвели каланчу. У бродяг того времени была уловка. В большой праздник, будучи пойманными полицией, заявить, что живёшь в Лефортовской части, а в полицейском доме, куда доставят до выяснения, сердобольный русский народ кормил и поил в честь праздника всех горемычных сидельцев. В советские годы здесь был Всесоюзный заочный юридический институт. Обе фотографии сделаны с одной точки с разницей 108 лет. В ночь со 2 на 3 октября по старому стилю (или с 14 на 15 октября по стилю новому) 1814 года в Москве на площади у Красных ворот, в доме отставного генерал-майора Федора Николаевича Толя, бывшего обер-полицмейстера Москвы родился гений русской поэзии Михаил Юрьевич Лермонтов. Дом Толя хорошо виден на верхней фотографии справа. Конечно, со временем он был перестроен и несколько отличался от того здания, где в 1814 году жили Лермонтовы. 11 октября Михаил Юрьевич был крещен в церкви Трех святителей, что стояла напротив дома. Вон она виднеется за аркой Красных ворот. Храм уничтожили в 1928 году. Годом ранее снесли Красные ворота. Дом Толя планировали снести еще в начале 1930-х, но он успел простоять ещё несколько лет и пошел под снос в конце 1930-х. Потом на его месте возвели знаменитую высотку. Обе фотографии сделаны с одной точки.

Сретенка. Верхняя фотография — начало 1930-х. Нижний снимок - 90 лет спустя.

Сухареву башню называли невестой Ивана Великого. Когда весной 1934 года начался снос, москвичи были ошарашены. «Можно заболеть от мысли, что впереди нас никто Сухаревскую башню не увидит», — написала в дневнике художница Нина Симонович.

О предстоящем сносе руководитель Москвы Лазарь Каганович объявил ещё 1931 году. Его поддержал Иосиф Сталин. В защиту башни тогда выступили множество известных людей: Щусев, Фомин, Грабарь, Жолтковский и другие. Они предлагали башню передвинуть или перестроить движение вокруг неё, но не сносить!

«Сухарева башня, есть неувядаемый образец великого строительного искусства, известный всему миру и всюду одинаково высоко ценимый».

Доживший до горбачевской перестройки Каганович потом оправдывался, что сносили с заботой о москвичаях, якобы погибли люди — на них с башни упали кирпичи.

Обе фотографии сделаны с одной точки.

Синематограф на Таганской площади появился ещё в 1900-х годах. Сравнивая верхний и нижний снимки, кажется, что это разные здания. Все из-за капитальной реконструкции 1955 года, когда старый фасад кинотеатра «Таганский» был заменён на классицизм сталинского извода. В том же 1955-м классицизм был осуждён Хрущевым за расточительность. Опоздай с реконструкцией на год-два — «Таганский» наверняка прекратился бы в стекляшку наподобии Курского вокзала.

Фильмы здесь прекратили показывать в 1980-е. Потом был Камерный еврейский театр, потом Гранд-казино.

Верхняя фотография 1935 года. На фасаде транспаранты — Привет 1-му Московскому детскому кинопразднику. В те годы детям нельзя было в кино без взрослых. Но в кинопраздники кинотеатры открывались только для детворы. А фильм-то какой: «Новый Гулливер»! С крутыми для той поры спецэффектами — мы тогда были первые в мире.

Обе фотографии с одной точки.