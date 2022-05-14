Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только

Продолжу выкладывать фото с мест проведения Спецоперации. Все фото взяты из разных каналов телеграм.Военный из подразделений ВДВ Вооруженных сил России в зоне проведения операцииГан-трак «Валькирия»Надпись, говорящая сама за себяРабочий моментОбщениеНаш бронепоездБрошенные снаряды.В момент выстрелаНаша артиллерияА вот и Соловьев с Пушилиным в МариуполеНе смогла пройти мимо наших юмористов!Котики войныБоец ЧВК "Вагнер" с позывным "Хищник"Военнослужащий СпН РФ с гранатомётом ГМ-94Боец ЧВК "Вагнер"Российский спецназ в Мелитополе.На шевроне надпись "Бог простит"Сотрудники спецназа Росгвардии вернулись домой в Тюмень после выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения операцииВ ТюмениНе поверите. Советский Союз, г. Макеевка. Рабочие ЯКХЗ вышли на демонстрацию9 мая 1975 года Ленинград ветераны. Еще хочу показать Плакаты и муралы в наших городахВечерняя работаВозвращение исторического названияВ родную гаваньБудни войны в районе ИзюмаБоец группировки "Отважные" в Боровском районе.Вагнеровцы в ПопаснойВоеннослужащие ФСВНГ патрулируют пляж в Херсонской области.Страж и помощникМариуполь. 5 мая 2022.Мариуполь. редкостный трофей. Украинский бронеавтомобиль КрАЗМариуполь, памятник Сталевару жив.
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