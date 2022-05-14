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Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только

Продолжу выкладывать фото с мест проведения Спецоперации. Все фото взяты из разных каналов телеграм.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоВоенный из подразделений ВДВ Вооруженных сил России в зоне проведения операцииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоГан-трак «Валькирия»Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНадпись, говорящая сама за себяНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоРабочий моментНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоОбщениеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНаш бронепоездНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоБрошенные снаряды.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоВ момент выстрелаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНаша артиллерияНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоА вот и Соловьев с Пушилиным в МариуполеНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНе смогла пройти мимо наших юмористов!Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоКотики войныНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоБоец ЧВК "Вагнер" с позывным "Хищник"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоВоеннослужащий СпН РФ с гранатомётом ГМ-94Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоБоец ЧВК "Вагнер"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоРоссийский спецназ в Мелитополе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНа шевроне надпись "Бог простит"Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоСотрудники спецназа Росгвардии вернулись домой в Тюмень после выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения операцииНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоВ ТюмениНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНе поверите. Советский Союз, г. Макеевка. Рабочие ЯКХЗ вышли на демонстрациюНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не только9 мая 1975 года Ленинград ветераны. Еще хочу показать Плакаты и муралы в наших городахНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоВечерняя работаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоВозвращение исторического названияНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоВ родную гаваньНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоБудни войны в районе ИзюмаНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоБоец группировки "Отважные" в Боровском районе.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоВагнеровцы в ПопаснойНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоВоеннослужащие ФСВНГ патрулируют пляж в Херсонской области.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоСтраж и помощникНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоМариуполь. 5 мая 2022.Некоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоМариуполь. редкостный трофей. Украинский бронеавтомобиль КрАЗНекоторые фото с мест проведения Спецоперации (ч.3) и не толькоМариуполь, памятник Сталевару жив.

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