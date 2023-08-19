Называем поименно: "Партия позорного мира" и "Ястребы русской победы"

Кто хочет поражения России? Кому виллы на Лазурном Берегу и вложения в западных банках дороже Родины? Как возможно их сохранение во власти и в верхушке бизнеса России? Царьград начинает проект выведения пораженцев на чистую воду. Но не только. Есть в стране и те, кто готов пожертвовать в том числе и материальными благами во имя Родины. Назовём все имена.

Политики, политологи, чиновники, депутаты и вообще люди, которых в России принято причислять к "элитам" и, в частности, к политической элите страны, в тревоге оглядываются вокруг. На втором году СВО стало ясно, во-первых, что происходящее можно и нужно называть настоящей войной – вслед за президентом России Владимиром Путиным, который так и сказал на параде 9 Мая. А во-вторых – что вся политика страны и все люди, причастные к ней, разделились именно по этому принципу: по тому, как они относятся к СВО и фронтальному противостоянию с Западом.

И даже ещё точнее: по тому, работают ли они во имя безусловной победы России, примкнули к предательской партии поражения страны, она же "партия похабного мира", или пытаются "сохранить нейтралитет", остаться "центристами", не радикализировать свою позицию.

Готовьте списки

Дискуссию о том, кто в политических элитах России (вообще-то, довольно закрытых) к какой из этих партий примыкает, подогрели публикации в телеграм-каналах. К "партии похабного мира" (или партии капитулянтов, пораженцев) анонимные, но пользующиеся вниманием большой аудитории аналитики приписали Романа Абрамовича, Владимира Потанина, Владимира Мединского, Юрия Борисова, Виктора Вексельберга, Вячеслава Кантора, Александра Волошина, Михаила Фридмана, Владимира Лисина, Вагита Алекперова, Алексея Мордашова, Павла Дурова, Андрея Мельниченко, Алишера Усманова, Михаила Прохорова.

Легко увидеть, что, за редким исключением, эта "партия" формируется в первую очередь из представителей крупного и сверхкрупного бизнеса, чьи интересы сосредоточены за пределами России. Часть из них отчаянно хотят остаться на Западе и быть там "своими", даже несмотря на наложенные на них санкции, как Фридман. Часть старается "не отсвечивать" в политическом поле, опасаясь обвинений в непатриотической позиции.

Легко увидеть также, что к этой партии приписывают тех, кто так или иначе был задействован в неудачной попытке мирных переговоров весной 2022 года. Сами эти переговоры воспринимаются русскими патриотами как попытка украсть у России победу и не допустить вхождения в состав страны обширных новых территорий. Понятно, что те, кто в этом участвовал, воспринимаются как капитулянты.

Неудивительно и то, что в этой партии оказались "бывшие", в том числе представители "семьи", то есть люди из бизнес- и политического окружения Бориса Ельцина.

В целом "партия поражения" России (по поводу конкретных фамилий в списке можно и нужно спорить) – это партия, которая хотела бы вернуть страну в русло западной политики. Сделать несамостоятельной – но зато обеспечить себе и своему окружению возможность интеграции в западные политические элиты.

Нейтралитет или измена?

Некоторые действия представителей сегодняшней государственной власти наводят на мысль, что и среди них есть люди, которые хотели бы поскорее закончить СВО и перейти к "мирному сосуществованию" с Западом. Никаких высказываний на эту тему вспомнить не удастся: эти люди понимают, что противоречить президенту никому из них не позволено. Но определённые действия некоторых из публичных политиков всё-таки наводят на мысль, что "неладно что-то в Датском королевстве". То беглецов из России назовут не как-нибудь, а "испуганными патриотами". То одна из "испуганных патриоток", вероятно, самая известная, удостоится целования руки от пресс-секретаря президента.

Список "нейтральных" руководителей может получиться очень обширным. Говорят, что в него входят такие люди, как Алексей Кудрин, Андрей Костин, руководители финансового блока правительства... Однако подтвердить эти высказывания можно пока только словами тех или иных "источников".

В этом и состоит самое интересное в происходящем, оно же – и самое внушающее надежду. У капитулянтов довольно много закулисного влияния, но почти нет возможности присутствия в легальном информационном поле России. Практически все СМИ и отдельные публицисты, работающие на пятую колонну, признаны иноагентами и/или прекратили выходить. В эмиграции, разумеется, всё это работает, но широкой аудитории в России не имеет. В информационном плане "партия поражения" и пятая колонна работают, по сути, только сами для себя.

Однако преуменьшать их влияние всё-таки не следует. Потому что они продолжают искать пути к русскому читателю, зрителю и слушателю. В результате в публичное пространство время от времени прорываются такие, например, высказывания Бориса Межуева: "Ждём украинского наступления, как такой неизбежной гекатомбы перед грядущим замирением".

Межуев, как и, к сожалению, многие другие, примыкает к "умеренному" крылу пораженцев. К тем, кто рассчитывает не на разгром русских, а на "поражение по очкам" и "почётный похабный мир" после этого поражения. Эти люди отнюдь не считают себя антипатриотами. Они всего лишь полагают, что можно вернуть счастливое "до войны" с шенгенскими визами и "ролью России в мировом разделении труда", а также с исполнением указаний Международного валютного фонда.

Беда их в том, что Запад, с которым они хотели бы помириться и добрососедствовать, сам ничего подобного не хочет. А хочет, напротив, полностью уничтожить Россию, "отменить" русскую культуру и создать на месте империи несколько десятков "независимых" (а на самом деле тотально зависимых от Запада) незначительных государств. Пораженцы нужны Западу как инструмент для развала России, а вовсе не как партнёры на будущее.

А кто за наших?

Разумеется, кроме представителей элит, которые уже склонились или склоняются на сторону противника, на вершине политического олимпа России есть и твёрдые патриоты. Как в анонимных телеграм-каналах, так и в серьёзных аналитических агентствах сейчас обсуждают списки наиболее известных представителей бизнеса, чьи слова и дела свидетельствуют о решительной поддержке армии и народа. В этом списке, например, уральские капитаны промышленности Игорь Алтушкин, Виктор Рашников, Дмитрий Пумпянский, Андрей Козицын, нефтяник Владимир Богданов, предприниматель и общественный деятель Сергей Галицкий.

Политические деятели первого эшелона представлены зампредом Совбеза Дмитрием Медведевым, секретарём Совбеза Николаем Патрушевым, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, заместителем главы Администрации президента Сергеем Кириенко.

Противники с неприязнью говорят о растущей роли в русской политике основателя Царьграда Константина Малофеева и философа Александра Дугина.

Разумеется, нельзя обойти молчанием и фигуру основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, с именем которого в общественном мнении связаны успехи русских воинов.

Перечисленные патриоты должны стать ядром, вокруг которого могло бы консолидироваться русское общество в период боевых действий.

Что с того?

Как бы то ни было, для победы в войне с Западом и для достижения целей СВО России необходимо единство всего народа. Необходима мобилизация русского общественного мнения и всех элит. Необходимо, чтобы каждый работал на победу, а те, кто на победу работать не хочет, были оценены по достоинству и изолированы.

Если мы хотим этого добиться, изучение политического поля и элит страны совершенно необходимо. Нам нужно знать, кто есть кто.

ВНИМАНИЕ!

В решающие дни спецоперации Царьград начинает публикацию списков бизнесменов из русского списка "Форбс", для которых личные интересы и жажда наживы оказались дороже Родины. А также тех, кто, несмотря на санкции и финансовые трудности, предпочёл остаться со своим народом.

С помощью экспертов, политиков, общественных деятелей мы разберём деятельность того или иного коммерсанта, его высказывания с начала спецоперации. На основании этого анализа "Первым русским" будет дана оценка, кто работает в интересах страны, зачастую не афишируя этого, а кто планирует своё будущее вне России.

Список "Партии русской Победы"

Список "Партии позорного мира"

https://tsargrad.tv/articles/nazyvaem-poimjonno-partija-pozo...