Аэропорт имени Алексея Леонова — новые воздушные ворота в Кузбасс

Международный аэропорт Кемерово — это крупнейший аэропорт Кемеровской области. В 2021 году здесь был открыт новый терминал, который позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 200 до 460 пассажиров в час. Открытие было приурочено к 300-летию Кузбасса и стало одним из самых масштабных событий, связанных с этой датой. Аэропорт носит имя Алексея Леонова, летчика-космонавта и уроженца Кузбасса.

1. Аэропорт обслуживает внутренние и международные рейсы. Отсюда можно попасть в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Сочи, Новосибирск и Абакан, а также отправиться на Гоа, в Таиланд, Китай или Вьетнам. В июне 2021 года были открыты новые направления. 2. В мае 2021 года здесь открылся новый терминал. Открытие было приурочено к 300-летию Кузбасса и стало одним из самых масштабных событий, связанных с этой датой. 3. Терминал был построен менее чем за год. Генеральным подрядчиком строительства выступил турецкий консорциум "Лимакмарашстрой", который также строил новые аэровокзалы в Ростове-на-Дону, Волгограде, Хабаровске. 4. Утренние рейсы в Москву. 5. Международный аэропорт Кемерово носит имя летчика-космонавта Алексея Леонова, уроженца села Листвянка Тисульского района Кемеровской области. 6. В новом терминале аэропорта три надземных этажа и один подземный. 7. Новый терминал кемеровского международного аэропорта разработан ГК «Спектрум» совместно с архитектурным бюро ASADOV. 8. Планируется, что новый терминал позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 200 до 460 пассажиров в час, а общий пассажиропоток — до 1 млн человек. 9. За первые три месяца 2021 года аэропорт имени Леонова обслужил 130 тысяч человек. 10. Потолок терминала напоминает звездное небо. Чтобы создать такой эффект, использовали около 5 тысяч ламп. Когда Леонов вышел в открытый космос, он оказался в бесконечном полном звезд пространстве. Архитекторы аэропорта хотели, чтобы пассажиры могли пережить похожие ощущения. 11. В терминале находится постоянная выставка, посвященная Алексею Леонову. 12. Макет космического корабля «Восход-2», на котором Леонов впервые в мировой истории вышел в открытый космос. 13. Стойки регистрации. 14. Репродукция картины Алексея Леонова на стене терминала. 15. В новом терминале постарались выделить больше площадей для точек общественного питания и отдыха пассажиров. 16. Зал ожидания в стерильной зоне. 17. Навигация. 18. Посадка S7 из Домодедово. 19. В 2022 году планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта. 20. Один из двух телетрапов аэропорта. 21. Телетрапы были установлены в марте 2021 года — за два месяца до открытия терминала. 22. 23. 24. Сократить время обслуживания воздушных судов важно еще и потому, что с ростом пассажиропотока могут возникать задержки рейсов — самолеты просто не будут готовы к вылету вовремя. 25. Новый терминал в Кемерове пришел на смену небольшому старому зданию аэропорта 1960 годов постройки. 26. В старом здании не было телетрапов, не хватало стоек регистрации и приема багажа, пунктов досмотра пассажиров. 27. Аэропорт Кемерово входит в холдинг «Новапорт». 28. 29. 30.

https://gelio.livejournal.com/260529.html