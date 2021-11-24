МУЖЧИНА, за которого не следует выходить замуж. СОВЕТЫ и УКАЗАНИЯ. 1930 г.

НОВEЙШИЕ ОТКРЫТИЯ В МЕДИЦИНЕ

Проф. ГЕРЛИНГ

МУЖЧИНА, за которого не следует выходить замуж

СОВЕТЫ и УКАЗАНИЯ

Цена 50 сант.

Заrраницей 25 ам.цент.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО «RENАlSSNCE»

Riga, (Lavija) Lāčplčšā ielā 51

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие

1. Семейное счастье.

2. Цели брака.

3. Типы мужчин.

4. Возраст мужчины.

5. Брак со знаменитыми людьми.

6. Заразительные болезни.

7. Гомосексуализм.

8. Алкоголик.

9. Игрок.

10. Характер.

11. Заключение.

Предисловие.

В этом предисловии. я хотел бы сделать несколько указаний, которые следовало бы принять в расчёт женщине, собирающейся выйти замуж.

1) Не следует вступать в брак с мужчиной, который уверен в том, что все, что он делает, превосходно.

2) Не следует вступать в брак с мужчиной, который, не может пройти мимо зеркала, не полюбовавшись в нем на себя.

3) Не следует вступать в брак с мужчиной, который каждую неделю, а иногда и чаще, меняет возлюбленную.

4) Не следует вступать в брак с мужчиной, который имеет пристрастие к картам.

5) Не следует вступать в брак с мужчиной, который имеет привычку огрызать себе ногти или ходит постоянно с грязными ногтями. Также не следует выходить замуж за человека нечистоплотного.

6) Не следует выходить замуж за тяжко-больного мужчину, так как домашний очаг, который должны создавать молодые супруги, не является санаторием, а гнёздышком, в котором должно народиться |новое, здоровое поколение.

7) Не следует вступать в брак с мужчиной, который известен, как человек весьма неумный. Не следует вступать в брак с мужчиной, нравственно малоценным, напр. лжецом.

I.

Семейное счастье

В дальнейшем изложении мы докажем, что каждое из вышеприведенных положений является абсолютной истиной.

Мы хотим доказать, дружески беседуя со своими читателями, всю важность и серьезность этих истин.

Часто упрекают американцев в том, что они смотрят на брак с точки зрения практической, почти как на «business» торговую сделку. Мы вполне разделяем. их точку зрения, не понимая, конечно, практический момент в этом акте как вопрос о приданном. или о материальных аксессуарах вообще. Не следует смешивать практическое с пекуниарным (денежным – Ж.Ч.). Брак должен быть соединением двух здоровых, подходящих друг другу людей.

Союз этот заключается не на день и не на два, а на всю жизнь, и поэтому людям, желающим вступить между собой в брак,следует хорошо ознакомиться друг с другом.

Брак является значительно более важным делом, чем многие «практические» сделки, и поэтому он требует значительно больше внимания к себе.

По этому вопросу знаменитая американская писательница Битрич пишет следующее:

«Не делайте ничего в ослеплении любви!»

Не важно, красив ли мужчина, а важно, пригоден ли он для брака, добр ли он и силен.

Можно быть отличным любовником, не годясь в мужья, в спутники жизни. Чтобы годиться в мужья мужчина должен обладать хорошим характером, Нужно гармоническое развитие его умственных и нравственных сил.

Отсюда отнюдь не следует, что физическое состояние мужчины, его красота в браке не играют абсолютно никакой роли.

Отсюда только следует, что не надо обращать главного внимания на его наружность.

Наружность обманчива: иногда у человека вид бывает весьма здоровый, в то время как он фактически болезненный и слабый человек.

II.

Цели брака.

У брака три цели, которые все одинаково важны:

1) Породить здоровых детей.

2) Дать им надлежащее воспитание и образование, сообразуясь, впрочем со средствами.

3) Личное счастье супругов, которое вовсе не должно обязательно состоять в богатстве. Главное тут взаимная любовь, взаимное понимание и нормальные условия жизни.

Об этих трех целях никогда не следует забывать в браке.

Принимая в расчет, что брак заключается единственно для осуществления этих трех целей, нужна сугубая осторожность и осмотрительность при выборе супруга, ибо малейший промах в этой области — может вызвать собой тяжкую трагедию, ничём уже не поправимую.

Поэтому автор просит своих читательниц особенно принять во внимание дружески совет, который он им дает:

Лучше всего для женщины выйти замуж за человека, которого она хорошо узнает еще до брака.

Женщине надо основательно изучить характер человека, с которым она хочет соединиться на всю жизнь. Она должна быть с ним очень хорошо знакома, ибо только после продолжительного знакомства можно хорошо узнать человека, принимая в расчёт, что каждый человек, приходя в соприкосновение с другими людьми, принимает сознательно или бессознательно «позу», не соответствующую его внутреннему нравственному облику. Если это происходит на каждом шагу в обыденной жизни, то можно себе представить, насколько больше это правило, относящееся ко всем людям, действует тут, где мужчина всякой ценой старается понравиться любимой девушке.

Но всего этого еще не достаточно: следует ознакомиться с его семьей, ибо правильно гласит поговорка: «яблоко от яблони далеко не падает».

Поэтому постарайтесь, дорогие читательницы, до брака ознакомиться с характером любимого человека и со средой, в которой он живет.

Это вас предохранит от тяжких страданий, ‚которые бывают последствием роковой ошибки в этой области.

Следует также внимательно выслушивать советы и предостережения более опытных людей.

Не могу вспомнить без ужаса о смерти г-жи Х. Её муж убил ее в припадке бешенства, вызванном алкоголизмом.

— Какого Вы мнения о моем женихе? — спросила она меня незадолго до свадьбы.

— Советую вам порвать с ним, — ответил я.

— Это к чему? —

— Он происходит из несчастной семьи: отец его и мать старые алкоголики. Склонность к алкоголю может и в нем развиться, и это уничтожит ваше семейное счастье и отзовется на здоровье ваших детей:

Услышав это, несчастная девушка весело расхохоталась.

— Я выхожу замуж ни за его отца, и за мать!

III.

Типы мужчин

Наша задача состоит в обсуждении только таких типов мужчин, которые не годятся в мужья, т. е. таких, которые не способны создать семейного счастья.

Конечно, не всегда можно судить по внешнему виду и поведению мужчины о том, насколько его характер годится для семейной жизни, но есть такие признаки, по которым можно более или менее безошибочно судить о том, насколько за человека, который ими обладает, следует выходить замуж.

О характере человека можно почти безошибочно судить по его голосу.

Не рекомендуется выходить замуж за человека, звук речи которого неприятно напоминает собачий лай.

Столь же неподходящим объектом для брака является мужчина, голос которого напоминает звук разбиваемого стекла.

Такой голос свидетельствует о сварливости и нетерпимости. Человек с таким голосом ни в коем случае не является добрым, а доброта — один из важнейших факторов, создающих гармонию и счастье в браке.

Также не следует выходить замуж за человека, который пяти минут не может усидеть спокойно на одном месте, а если уже сидит, то постоянно шевелится на своем стуле. Сильная нервность одного из супругов тоже подрывает семейное счастье, она также болезненно отражается на здоровье имеющих родиться детей.

Часто такие неподходящие для брака мужчины очень интеллигентны.

Уважаемые читательницы! Не подавайтесь малоценным чарам и помните, что ваш душевный покой, ваше грядущее счастье и благополучие ваших будущих детей ценнее сомнительной «интересности».

Руководствуясь этой идеей, вы сделаете правильный и разумный выбор.

Пусть наши читательницы не удивляются, если мы их предостережем на этом месте и от брака с «единственными сыновьями».

Такой человек происходит в большинстве случаев от матери, страдающей так называемым «инфантилизмом».

Эта болезнь, которая, в сущности, является физическим недоразвитием, или лишает ее вообще возможности иметь детей, или же не дает ей возможности иметь больше одного ребенка.

Следует ли удивляться тому, что сын такой недоразвившейся женщины не является мужчиной в лучшем и благороднейшем смысле этого слова?

IV.

Возраст мужчины

В браке должна царить полная гармония душ супругов. Чтобы это достигнуть, супруги должны друг другу подходить.

Следовательно, между ними не должно быть большой разницы в возрасте. Муж должен быть не более чем на 12 лет старше своей жены.

Часто видят брачные пары, где жене 20 лет, а мужу 40. В общежитии такое соотношение считается вполне нормальным.

Но в действительности это не так.

Одной из главных целей брака, как мы это вывели выше, является порождение здоровых и жизнеспособных детей.

Эта цель не может быть достигнута, если между возрастом мужа и жены очень большая разница.

Да и в другом отношении брак в таком случае не может быть счастливым.

Неизменным последствием большой разницы в возрасте является ревность, которая принимает особенно острую форму, если жена старше мужа. В этом случае она обыкновенно очень обоснована: мужчина дольше сохраняется молодым, и если его жена старше его, то он в большинстве случаев изменяет ей.

Это, конечно, отравляет семейное счастье.

Столь же грустное явление брак старика с молодой девушкой. В этом случае жизнь молодой женщины, по меньшей мере её молодость, безвозвратно разбита.

Дети, рождающиеся в таком браке, часто бывают дегенератами.

V.

Брак сo знаменитыми людьми.

Читательниц удивит то, что мы их отговариваем от брака сo знаменитыми людьми. Это, действительно, может показаться с первого взгляда очень странным, что может быть желательнее, что может быть приятнее брака с великим человеком, с великим художником, например?

Но обсудив зрело этот вопрос, приходят к противоположному выводу.

Выдающийся артист, художник, знаменитый или просто известный и популярный писатель, блестящий политический деятель, конечно, являются ценными индивидами.

Но соответствует ли их характер, душа в обыкновенном, житейском смысле этого слова, их «великости»?

Способен ли такой выдающийся человек быть хорошим семьянином, т.е. нежным супругом и внимательным отцом?

Это в большинстве случаев люди нервные, люди, погруженные всецело в свое дело, и все остальное, что, в сущности, имеет куда большую моральную ценность, т.к. счастье одной человеческой души значительно ценнее величайшего творения Шекспира, для них является делом второстепенным.

Поэтому советуем читательницам, имеющим «великих» женихов основательно ознакомиться с ними до брака, дабы не пережить затем тяжкого разочарования.

К чему терзаться и страдать, когда осмотрительность и осторожность, вовремя примененные, могут избавить нас от страданий и запоздалых сожалений?

____

А сейчас скажем несколько слов о «Дон-Жуане».

Каждая из наших читательниц знает, что такое Дон-Жуан в литературе и еще лучше знает, чем он является в жизни.

Советуем нашим читательницам ни в коем случае не выходить за Дон-Жуана. Старая немецкая поговорка гласит, что волк линяет, т. е. теряет свои волосы, свою шерсть, но не теряет своих капризов.

На мудрость этой поговорки можно вполне положиться.

Привычка к дон-жуанству до такой степени вошла в плоть и кровь этих людей, что они не так легко от неё отказываются.

Но даже и это не является самым худшим.

Посетители публичных домов «благоприобретают» больную душу и больное тело.

Знаменитый американский медик Герглмардт доказал в одном из своих трудов, что большинство женских болезней являются следствием заразы при половом акте.

Дон-Жуан не может основать здоровую и счастливую семью.

Вступая в брак, он часто уверен, что совершенно здоров, совершенно не зная, что в нем кроются зачатки страшной болезни, которая сгубит в будущем, как его, так и семью.

Удовольствие, которое связано с посещением публичных домов, соединено и с величайшей опасностью заболевания.

Заболевание неизменно должно, раньше или позже, наступить и повернуть в несчастие не только самого виновника, но и совершенно неповинных людей.

Тут оправдывается библейская угроза, что детям придётся страдать за грехи отцов: кретинизм отдалённого потомка часто объясняется грехом его отца…

VI.

Заразительные болезни.

Одним из страшнейших врагов человечества является сифилис.

Эта болезнь не только подрывает здоровье заразившегося ею, но и отзывается страшнейшим образом на его детях.

Знаменитый ученый, проф. Фурнье доказал, что большинство потомков сифилитиков вымирают в детстве.

Он проследил судьбу 18-и семейств, зараженных сифилисом. В этих семействах умерло из 161 ребенка 157, т. е. ужасающе большой процент.

Эти цифры говорят красноречивее всяких потрясающих слов о том, каким страшный бичом человечества является сифилис.

Его последствия не заключаются только в достигающей максимальных размеров смертности новорожденных.

Его последствием бывает то, что в потомстве возникает:

1) рахитизм,

2) глухо-немота,

3) слепота,

4) идиотизм,

5) сумасшествие,

6) эпилепсия,

7) легкая восприимчивость ко всяким болезням , в частности, склонность к туберкулезу.

Согласно выводам Ильинского и Филекса, можно узнать детей сифилитиков по форме передних зубов, по ранам на губах, которые по временам возникают, по неправильному строению ушей и эпилептическим припадкам.

Если у женщины есть подозрение, что её жених происходит из сифилитической семьи или сам болен сифилисом, она обязана в собственных интересах и в интересах её будущих детей склонить его обратиться к врачу.

Не забывайте об этом читательницы! Не забывайте об этом во имя вашего собственного блага, не забывайте об этом в интересе того, кого вы делаете своим спутником жизни, и тех, кого вы произведете на свет Божий!

Это грустная и неприятная обязанность, но это необходимо.

Войны уничтожают или калечат отдельных людей, а сифилис выбрасывает за борт жизни целые поколения, делая их неизлечимо больными, осужденными на вымирание!

Широкая публика считает рахитизм не опасной болезнью и очень ошибается.

Вот его признаки: чрезмерное развитие головы, узкая грудь, кривые ноги, свисающие, кривые плечи, неверная походка и желтоватый цвет лица.

То обстоятельство, что ежегодно умирает в родах около 12 000 женщин заставило социологов углубиться в причины этого явления.

Оказалось, что этот страшный факт является последствием влияния рахитизма на женщину. Этим вопросом занялся проф. Энгель.

Он пишет в своём труде, озаглавленном «Рахитическое начало в человеке», что расширенный половой канал у рахитичных женщин на 6 – 8 сант. уже, чем у женщин, нормально сложенных, чем и объясняются частые случаи смерти при родах.

Органы у рахитиков ненормально развиты.

Некоторые органы больше, чем они бывают у нормально развитых людей, другие же значительно меньше.

Все это объясняется неправильной циркуляцией крови.

Дети, зараженные рахитизмом, часто имеют веселые и здоровые лица, что может ввести в обман. Но тело у них значительно более худое и слабое, чем тело у нормальных детей.

Дети рахитики переносят значительно труднее все болезни, которым подвержены дети вообще.

Заболев дифтеритом или скарлатиной, эти дети редко выживают.

Когда я вижу худеньких, болезненных детей, скачущих большими, неправильно развитыми ножками по двору, я всегда думаю со скорбью об их отцах, которые впитали в себя роковой яд, не думая о том, что этот яд не у них останется, а будет ими передан их детям.

У меня сердце сжимается, и я с отчаянием думаю о том, что в век радио и завоевания воздушных пространств законодательные органы, от которых в значительной степени зависит благополучие страны, не принимают никаких репрессивных мер для того, чтобы запретить людям, больным сифилисом, деторождение.

Говоря много о рахитизме, я отклонился от темы. Целью этих рассуждений было склонить читательниц к осторожности в тех случаях, когда им будет предстоять брак с человеком, который, судя по внешним признакам, является сифилитиком.

Нужно принять во внимание, что всякая болезнь детей может быть, при известных обстоятельствах, унаследованной от родителей.

Впрочем, возможность заражения меняется в зависимости от 3 возможных случаев:

1) Когда бациллы данной болезни были не в организме отца, а организме матери.

2) Когда болезнь была излечена до зачатия ребенка.

3) Если родители оба страдают одной и той же болезнью.

Последний случай является несомненно самым опасным.

Это было уже известно людям много тысяч лет тому назад. Уже древние религиозные законодатели запретили брак между близкими родственниками, учитывая наследственность.

Нужно принять во внимание, что только в очень редких случаях один только член семьи болеет какой-нибудь болезнью.

Если одни и те же бациллы циркулируют в крови как отца, так и матери, ребенок обречен на гибель или на самое безотрадное и жалкое существование, на вегетацию.

Поэтому брак между близкими родственниками желателен только в том случае, когда оба брачующихся являются физически и духовно вполне здоровыми людьми.

VII.

Гомосексуализм.

Изредка случается, что гомосексуалист, т. е., мужчина с неправильно сложившейся половой психикой, который стремится к совокуплению не с женщиной, а с лицом того же пола, хочет вступить в брак.

Если такой человек, уважаемая читательница, попросит вашей руки, откажите ему немедленно, ни минуты не задумываясь.

Это крайне необходимо, ибо у ваших детей будут заложены, по жестокому закону наследственности, склонности их несчастного отца.

Да и брачная жизнь с таким мужчиной не может быть счастливой, ибо такой человек никак не может подавить своих несчастных склонностей и, стремясь их удовлетворить, попадает рано или поздно в руки шантажистов, которые его разорят и повергнут в бедственное состояние его самого и его семью.

О психических страданиях, которые выпадут на долю его жены, говорить не приходится: они сами собой понятны.

VIII.

Алкоголик.

Не следует вступать в брак с мужчиной, имеющим пристрастие к алкоголю, сказал я в предисловии.

Алкоголь не только уничтожает потребителя его, но и делает своими жертвами последующие поколения.

У детей алкоголиков возникает эпилепсия, тяжкие нервные заболевания, сумасшествие и кретинизм.

Большинство криминальных преступников, как указывает уголовная статистика, являются жертвами алкоголя.

У них преступные склонности возникают или на основании потребления этого страшного яда, отравляющего нервную систему, или они получили это ужасное наследие, будучи зачатыми родителями—алкоголиками.

Алкоголь губит человека, уничтожая его нервную систему, извращая ужаснейшим образом его психику.

Кроме того, алкоголь действует уничтожающе и на половые ткани, что зачастую приводит к половому бессилию у мужчин.

Знаменитый детский врач Дэб пишет, что из 100 детей, рожденных алкоголиками, 90 умерло вследствие недостатка в жизненных силах, т. к. их организм не был жизнеспособен.

Я уже прежде отметил, что фатальные последствия потребления алкоголя родителями в детях не сказываются с первых годов жизни, а проявляются только впоследствии.

Так, падучая болезнь сказывается не раньше 14-го года жизни.

Истеричность проявляется не раньше наступления половой зрелости.

Интересно отметить то, что 50 проц. детей, рождённых родителями – алкоголиками, страдают различными болезнями костей и судорогами на нервной почве, каковые болезни отравляют им всю жизнь.

Ясно, что страдающие падучей болезнью не должны вступать в брак.

Они могут вступить в брак только тогда, когда врач объявит их совершенно здоровыми и выразит уверенность в том, что болезнь больше не возобновится.

Во всяком случае, жене человека, который страдал этой болезнью, следует заботиться о том, чтобы он вел спокойную и упорядоченную жизнь.

Я уже раньше отметил, что не следует выходить замуж за тяжко больного человека, ибо семейная жизнь не является санаторием.

Эти слова причинят боль и, конечно, не найдут сочувствия и отклика в сердцах тех девушек, которые, обладая возвышенной душой, ищут случая самопожертвования. Мы положительно уверены в том, что такие женщины существуют.

Но настоящее, действительное счастье есть счастье личное; личное же счастье возможно для женщины только в семейной жизни, в брачном союзе с хорошим и здоровым человеком.

При каких болезнях брак возможен, при каких брак невозможен или нежелателен, выяснит в каждом отдельном случае врач — специалист, с которым следует посоветоваться до того, как вступить в брак.

Конечно, и безнадежно больной может поправиться при благоприятном стечении обстоятельств, но это случай очень редкий, и на него рассчитывать нечего.

Когда муж заболевает после брака, его жене приходится нести все трудности и страдания, проистекающие из этого для его близких.

Но если плохое состояние его здоровья уже известно до брака, у женщины, собирающейся вступить с ним в брак, нет никаких обязательств по отношению к нему, и для неё самое лучшее отказаться от союза с таким больным человеком.

Для неё это самое лучшее, говорим мы.

Зачастую это самое лучшее и для него.

Это определенно наилучшее для бедных детей, имеющих родиться в этом браке, короткая жизнь которых, если они родятся, может быть только сплошным страданием.

Все это мы говорим с болью в душе, имея перед глазами массу примеров, которые предостерегают своей трагичностью от рокового шага.

Не делайте себе иллюзий, дорогие читательницы, говоря, как до вас говорили тысячи других женщин: «болезнь излечима!»

Болезнь прирожденная, болезнь хотя бы и не прирожденная, а только возникшая с детства, очень трудно излечима, и, когда она залечена, врач в большинстве случаев не может сказать не возникнет ли она опять.

Никаким состоянием, никакими материальными выгодами тяжко больной муж не может вознаградить свою жену за ту мучительную нравственную пытку, на которую он ее обрекает, может быть, на всю жизнь!

Только смерть мужа или её собственная может ее избавить от этих страданий.

Женщине, которой приходится жить с тяжко больным мужем, по временам хочется, чтобы он умер поскорее.

Это в ней убивает лучшие чувства и лишает её спокойного счастья.

Для неё счастье и в будущем невозможно, так как её угрызения совести по поводу того, что она желала смерти человеку, отравят её дальнейшую жизнь.

IX.

Игрок.

Уж в предисловии мы предостерегали от вступления в брак с игроком.

И в этом заложена глубокая истина.

Часто мужчина избегает общество женщин, будучи по природе человеком застенчивым, робким в обращении с женщинами.

Чаще всего, однако, это происходит по склонности к азартным играм.

Любовь к азартной игре в карты, раз возникнув, растет с каждым годом и уничтожает в сердце человека, если она не будет подавлена в зародыше сильной волей, все другие чувства, как-то: возвышенные идеалы и сознание семейного долга.

И тогда он способен проиграть за «зеленым столом» всё своё состояние, свою честь и семью.

Чтобы спасти человека от этой гибельной привычки, чтобы вырвать у богини Азарта её жертву, нужно применить много терпения, любви и самопожертвования.

Но не все женщины это понимают, и уже не одно семейство погибло из-за этой несчастной страсти их главы.

Вся семья приходит в бедственное состояние, а обуреваемый страстью к игре, часто попадает на скамью подсудимых.

Страсть к азартным играм является не только вредной и опасной склонностью, но отличается ещё своей особенной постыдностью.

Человек, которым овладела страсть к игре способен на самый низкий поступок. Страсть к азартным играм убивает в нем склонность и любовь к упорядоченному и честному труду. Развивается склонность и стремление к легкой наживе. Покуда отцу семейства везет в игре, он еще склонен пропитать свою семью; но когда счастье перестает ему улыбаться, ему нечем больше содержать своих близких, ибо игроки рано или поздно забрасывают всякое другое занятие.

Ему не только нечем содержать семью, но в виду сильного понижения нравственного уровня, что замечается у большинства игроков, он и не хочет ее содержать.

Когда эта страсть развивается у мужчины, его характер невероятно меняется. Он в некоторых случаях «становится» совершенно другим человеком: его порок убивает в его душе все лучшее и способствует развитию самых гнусных черт, зачатки коих заложены во всякой человеческой душе.

Семейная жизнь в браке с игроком ни в коем случае не может быть счастливой. Бывают, конечно, и исключения, но исключения как известно, только подтверждают правило.

Х.

Характер

Уже в введении я обратил внимание читательниц на то, что красота мужчины играет в браке весьма второстепенную роль.

Главное в браке — это характер.

Есть масса всевозможных способов определить нрав человека, но самым надежный является несомненно продолжительное знакомство с лицом.

Психология рассматривает следующие основные типы характера:

1) Сангвинистический.

2) Холерический.

3) Флегматический.

4) Меланхолический характер.

1) Сангвиник легко поддается впечатлениям, быстро реагирует на восприятия извне, но зато и быстро «остывает». Сангвиники обычно поверхностны и довольно легко меняют свои убеждения.

Они обыкновенно довольно добры, но способны в вспышке к причинению всякого зла, в чем они быстро, чуть ли не моментально, раскаиваются.

Сангвиники в общем люди полнокровные и довольно здоровые.

2) Холерики отличаются большей глубиной характера и большей, в среднем, интеллигентностью.

Они значительно лучше владеют собой, чем сангвиники, но способны, когда чаша переполнена, на бурные вспышки.

Они, более чем сангвиники, способны к умственной работе.

3) Флегматики отличаются своим неизменным спокойствием. Они редко теряют самообладание, вспышки гнева и радости у них весьма редки. Духовно это люди обычно средние.

Они обыкновенно ни добры, ни злы. Жизнь ведут умеренную и спокойную. В общем, не дурные мужья. Именно недурные мужья, т. к. отсутствие в них «героического» и «пламенного» дает им возможность доставить своим женам тихое и спокойное семейное счастье.

4) Меланхолики — люди, постоянно мучимые подавленным настроением. Они обычно плохо настроены, почти всегда недовольны окружающей средой. Им очень трудно угодить, т. к. все, что у них есть, их не удовлетворяет. Выйти замуж за меланхолика является несчастием для женщины, так как муж её будет заедать ей жизнь всякими подозрениями, будет постоянно ею недоволен, подчас даже груб и жесток с нею. Эти люди не всегда обладают дурным сердцем, но характер у них всегда очень тяжелый. Они мучают себя и окружающих.

Впрочем, эти 4 типа характеров в природе в чистом виде почти никогда не встречаются. Они комбинируются между собой и поэтому весьма трудно распознавать характер отдельного индивида в каждом конкретном случае. Но за человека, который проявляет явную наклонность к меланхолии, во всяком случае, выходить замуж не следует.

Не смейтесь, уважаемые читательницы, если я вам скажу, что не следует выходить замуж за человека, который смеется так: «кхэ, хэ, хэ!»

Добрый и интеллигентный человек никогда так не смеется: его смех звучит как: «ха, ха, ха!» Это смех человека с открытым и честным характером, смех хорошего человека.

И визгливый, «задыхающийся» смех не делает чести лицу, которое так смеется: такой смех свидетельствует о хитрости и о том, что лицо уже слишком «себе на уме».

Уже знаменитый швейцарский ученый Ляватер установил, что характер человека можно установить по чертам лица. Это определяется по величине и форме лицевого угла.

Морщины на лбу тоже красноречиво говорят о характере: они свидетельствуют о благодарных и о низменных наклонностях, говорят о возвышенных думах и постыдных страстях и вожделениях.

Линии руки, а главное, строение пальцев тоже дают критерий для определения характера человека.

Но лучшим способом определить характер человека, а это крайне необходимо, когда собираешься связать свою судьбу с его судьбой, это быть с ним долго знакомым.

Еще раз повторяю: если вы хотите, чтобы ваш брак был счастливым, то не торопитесь выйти замуж за своего жениха, а ознакомьтесь сперва с его характером, наклонностями и близкими ему людьми.

Чтобы человека хорошо узнать, нужно видеть его в различных ситуациях, в различных положениях, как он реагирует на то или другое обстоятельство в жизни.

Только после всестороннего изучения его характера, вы можете сказать: «Я этого человека знаю!»

Мне могут возразить, что в настоящее время, когда жизнь так трудна, когда, после Мировой войны мужчин стало значительно меньше, и хорошо обосновавшихся мужчин тоже значительно меньше, чем прежде, девушке нельзя быть такой разборчивой.

На это мы возразим, что мы не предлагаем ей быть «разборчивой», но рекомендуем только осторожность и трезвое практическое отношение к жизни.

Времена гиперромантизма канули в вечность: никакая нормальная девушка теперь не захочет выйти замуж за «отверженца».

Отверженцев теперь оценивают по достоинству, не драпируя их больше в плащ непризнанных гениев.

Почему же не ступить еще шаг вперед и прийти к выводу, что не нужно во что бы то ни стало вступить в брак. т. е. привязать к себе мужчину. А нужно найти себе человека, т. е. товарища, друга и защитника, который помог бы тебе преодолеть трудности, которые встречаются на жизненном пути.

XI.

Заключение.

В этой маленькой по объему книжке мы дали своим читательницам советы, которые основываются на данных науки и многовековом людском опыте, а также на опыте нашем личном.

Сумев воспользоваться этими указаниями, и желая применить их на практике, наши читательницы несомненно могут устроить свою личную жизнь в браке наилучшим образом.

Конечно, одного теоретического усвоения сказанного далеко не достаточно: нужно еще упражнение, т. е. дисциплинирование своей воли и приучение своего ума логическому и спокойному мышлению.

Цель человеческой жизни заключается в размножении; женщина существует для материнства: её жизнь может быть только тогда полной, совершенной и счастливой, если у неё есть возможность родить ребенка, вскормить его своею грудью и затем воспитать его, сделать его хорошим и сильным человеком.

«Сильные и добрые рождаются от сильных и добрых», сказал уже римский поэт.

Следовательно, чтобы породить сильного и доброго человека, его родителями следует быть таковыми же.

Отсюда следует, что здоровая и жизнеспособная девушка должна непременно вступать в брак с таким же мужчиной. Слабой и болезненной женщине лучше вообще не вступать в брак.

Те, которые обездолены природой, те, которые рождены для страданий и мучений, не должны вообще вступать в брак.

Нам могут ответить, что они не виноваты в том, что они родились или стали непригодными, за что же лишать их личного счастья?

Они, конечно, не виновны. «Нет в мире виноватых», говорит великий Шекспир устами облагороженного страданием короля Лира.

И тут нет виноватых, а если есть, то виноваты родители, за пороки, за излишества и страсти которых страдают их дети.

Родители впитали в себя яд всевозможных болезней, и этот яд они передали в наследство своим потомкам.

Никто не виноват в том, что он страдает, но он не имеет права на этом основании заставлять страдать другого человека и своих будущих потомков.

Да, на потомство такой человек не имеет никакого морального права, и мы надеемся, что в будущем не будет иметь и юридического.

Законодательство культурных стран уже теперь ввели в свои законы о браке статью, по которой от желающих вступить в брак требуется, чтобы они предоставили свидетельство пользующегося публичным доверием врача о том, что они не болеют ни туберкулезом, ни половыми болезнями в заразительной стадии.

Юристы—законодатели размышляют уже о том, чтобы запретить неисправимым преступникам вступление в брак.

Все это делается для здоровья и счастья будущих поколений.

Государству нужны сильные, здоровые и способные граждане.

Древние греки действовали в этом отношении весьма радикально они свергали ненормальных новорожденных в пропасть.

В наше время это уже невозможно, т. к. государство защищает жизнь каждого человека.

Но государство должно способствовать тому, чтобы браки заключались на основании разумных начал.

А сейчас мы пожелаем своим читательницам, имевшим терпение выслушать наше длинное рассуждение, и еще не вышедшим замуж, вступить в брак с достойным человеком и прожить с ним в мире и согласии долгую жизнь, имея красивых и здоровых детей и давая им надлежащее воспитание.

Ибо цель жизни—это основание счастливого брака и порождение в нем умственно, нравственно и физически здоровых детей, которые были бы способны продолжать дело своих родителей к вящей славе человеческого рода.

Женева. Январь, 1930 г.

КОНЕЦ

https://orpk.org/books/1375