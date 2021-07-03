Тайны Брюса

О знаменитом Брюсе, наверное, многие слышали. Фигура Якова Брюса вот уже три столетия приковывает внимание всех любителей мистики и истории петровского периода России. Это был действительно уникальный и загадочный человек, который оставил после себя не только загадки, но и неизгладимый след в становлении Российской империи, созданию которой он способствовал долгие годы своей жизни.

Наряду с известными местами его проживания и работы - а самым известным местом остается Сухарева башня в Москве, и после разрушения вызывающая интерес и порождающая легенды – существует еще одно место, ставшее родным для Брюса, строившего его с любовью и дальним прицелом. Это подмосковная усадьба «Глинки» на окраине города Лосино-Петровского. Вроде бы и недалеко от Москвы, а добраться не очень просто. История «Глинок» занимательна и интересна. Она и после смерти Брюса продолжила приковывать внимание и вызывать мистический ужас. Совсем недавно усадьба перешла в частные руки, и в ней вновь открылся музей, который работает, несмотря на продолжающуюся реставрацию. Весьма спорную и не очень адекватную, но все-таки реставрацию, что уже заслуживает уважения. Попасть в усадьбу просто так – проблематично. Нужно сначала позвонить по указанному на сайте и воротах усадьбы телефону и договориться о времени экскурсии.

Правда, и во время экскурсии шаг в сторону равносилен побегу и сразу вызывает нарекание экскурсовода. Впрочем, попасть в обширный парк можно и другими путями, чем и пользуются местные жители. Давайте посмотрим, чем знаменита усадьба и что осталось от эпохи Брюса.

Сразу же можно сказать, что экскурсоводы влюблены в мистического владельца и героизируют его, что, впрочем, не делает путешествие неинтересным. Просто нужно про это помнить. А еще оставьте время на две выставки в главном здании – это частная коллекция часов и выставка посвященная Наполеону. Обе заслуживают потраченного времени и вызывают вопросы, во сколько вся эта роскошь и прелесть обошлась владельцу. Давайте вернемся к усадьбе и Брюсу.

«Глинки» — старейшая по времени постройки усадьба Подмосковья, принадлежавшая «отцу русской артиллерии» Якову Виллимовичу Брюсу (1670—1735), который здесь же и умер. Расположена при впадении реки Воря в Клязьму, на территории современного города Лосино-Петровский, неподалёку от станции Монино. Здания усадьбы занимал санаторий «Монино».

Архитектурный ансамбль Глинок начал формироваться в 1727 - 1735 гг., когда Брюс вышел в отставку и переехал в Глинки. Усадьба «Глинки» — исключительно редкий для Центральной России пример гражданской архитектуры петровского барокко.

Деревня Глинково в XVII веке принадлежала Троице-Сергиевому монастырю, затем перешла в Дворцовое ведомство. В 1710 году Петр I жалует Глинково с деревнями Вачутино (Марьино), Мишуково, Кабаново и Громликово (Громково) владельцу Обуховского порохового завода английскому коммерсанту Андрею Стельсу. В 1717 году имение Глинково у наследников Стельса приобретает А.Г. Долгорукий, а в 1727 г. продает его вместе с деревнями вышедшему в отставку генерал-фельдмаршалу графу Я.В. Брюсу.

Впрочем, другие источники утверждают, что село Глинково было пожаловано графу Брюсу по случаю подписания Ништадтского мира. После выхода в отставку в 1726 году Брюс покинул обе столицы и уединился от мира за оградой и надёжным караулом в своей подмосковной усадьбе, куда перевёз из Петербурга коллекцию астрономических инструментов и где предавался хозяйственным заботам. Но к этому мы еще вернемся.

Его отец Вилим Брюс приехал в Россию в 1647 году, поступил на службу к царю Алексею Михайловичу; честно и преданно прослужив новой родине более 30 лет и умер в 1680 году. В России у Вилима Брюса родились два сына – Роман и Яков. Яков Виллимович Брюс - сподвижник Петра Первого, «отец русской артиллерии», фельдмаршал, шотландец по происхождению. В 1726-м Брюс вышел в отставку и уединился в своём имении, где и жил в своё удовольствие. Там же он и умер в 1735-м году и был похоронен в Немецкой слободе. После Якова усадьбой владел его племянник Александр Брюс, потом его сын Яков, затем граф и масон Мусин-Пушкин-Брюс. После него усадьба «пошла по рукам», часто меняя владельцев, среди которых были в основном купцы, привыкшие из всего извлекать прибыль.

В 16 лет Брюс записался в потешные войска, которые создавал тогда Петр Первый. Молодой государь, жадно рвавшийся к знаниям, сразу выделил среди остальных просвещенного шотландца. Который, к тому же, не уступал «герру Питеру» в пьянстве и разгуле. Петр любил шотландца и прощал ему колкости в свой адрес и в адрес православной церкви.

Брюс сопровождает Петра в его поездке по Европе. В 1698 году Пётр, получив известия о бунте стрельцов в Москве, спешит на родину. Вместе с ним в Россию возвращается и Брюс. Фактически масонство было завезено в Россию, после этих экспедиций Петра I в Англию, в которых его сопровождал Брюс. Считается, что основателями масонства в России являются Пётр I и его соратники, — Патрик Гордон, Франц Лефорт и как мы уже знаем Яков Брюс.

Сразу после прибытия в Россию Великого посольства 1697-1698 годов, Брюс предложил воодушевленному после посещения Европы царю, спроектировать и построить первое в Москве светское учебное заведение, — школу математических и навигационных наук. Помимо прочего это здание должно было служить штаб-квартирой первой масонской ложи России, учрежденной Петром вскоре после возвращения из Англии, так называемого «Нептуного общества». Это сооружение, известное как Сухарева башня, располагалось в Москве на пересечении Садового кольца, Сретенки и 1-й Мещанской улицы (ныне проспекта Мира).

Некогда по Земляному валу тянулись Стрелецкие слободы, где квартировалась городская охранная стража. Около Сретенских ворот в XVII веке располагался Сухарев полк, названный по имени полковника его Лаврентия Сухарева. Именно на том месте была построена башня, получившая название Сухаревская. Высота башни была более 60 метров. В Сухаревой башне по ночам собиралось «Нептуново общество», тайный царский совет и первая российская масонская ложа, члены которой увлекались магией, чародейством и астрологией, и в которую помимо Петра I входили его приближённые, первые лица государства. Среди них были Меньшиков, Шереметьев, Голицын, Лефорт, Апраксин ну и, конечно же, Брюс. В народе шептались, что царь, окружив себя иноземцами, творит теперь с ними в башне дела «богомерзкие» и «нечестивые», общается с сатаной и занимается колдовством. В 1701 году в Сухаревой башне Пётр I открывает Навигацкую школу, а Брюс, который являлся ближайшим сподвижником царя, открывает при этой школе первый в России научный центр. В башне проводились регулярные астрономические наблюдения, ставились различные физические и химические опыты, чертились карты, переводились иностранные и писались свои учебники и пособия. Но, в народе говорили, что в башне Брюс творит жуткие вещи, и обходили её стороной. В Сухаревой башне Яков Брюс работал в том числе над созданием летальных машин. Сохранившиеся чертежи действительно напоминают чертежи современных самолетов. Эти бумаги сейчас находятся в Российской академии наук. К сожалению, часть ценных документов бесследно исчезла в тридцатые годы.

По легенде в Сухаревской башне хранилась «Соломонова печать» на перстне со словами SATOR, AREPO TENET OPERA ROTAS. «Можно сим перстнем делать разно: к себе печатью превратишь, невидим будешь, от себя отвратить все очарования разрушишь, власть над сатаной получишь…». Но самой большой тайной Брюса остаётся его колдовская «Черная книга». В народе говорили, что ее написал сам сатана, и называли её не иначе как «Библией чёрта», если откроет её кто-то помимо чернокнижника, которому она принадлежит, будет проклят навечно. Чернокнижнику же эта книга даёт огромную власть и тайные знания. Также ходила молва, что книга эта досталась Брюсу вместе со знаменитой и легендарной библиотекой Ивана Грозного, которую он надёжно спрятал от посторонних глаз в подземельях Сухаревой башни. После смерти Брюса книгу неоднократно пытались найти. Екатерина II даже заставила разобрать стены в части комнат башни. Но безуспешно.

Пожалуй, наибольшую славу Брюсу-астрологу принёс его знаменитый «Брюсов календарь». Это был больше чем просто календарь, скорее настоящая энциклопедия. Казалось, что он был написан абсолютно на все случаи жизни, с указанием различных событий, примет, предсказаниями и советами на многие годы вперёд. Гадательный характер этого астрологического календаря предопределил его грандиозную популярность и укрепил слухи о Брюсе как прорицателе. Этот «вечный» календарь содержал предсказания на каждый день на 112 лет вперёд! Поэтому неудивительно, что «Брюсов календарь» стал самым популярным в России и оставался таким более двух веков, — он был известен даже в советские времена. По отзывам современников, он содержал удивительно точные предсказания и, хотя первоначально эти предсказания охватывали временные рамки лишь до 1821 года, в последующих переизданиях они были дополнены вплоть до XX столетия. Даже в наше время некоторые знахарки используют этот календарь для вычисления судеб. Ещё задолго до смерти государя Петра Великого, Брюс, составив его астрологический гороскоп, предостерегал царя от воды, но разве мог такой своенравный человек как Пётр I послушать кого-либо? Спустя годы Пётр полез в ледяную воду, спасая севший на мель бот с солдатами, вскоре после этого случая он заболел пневмонией и умер. Однако сам Брюс не поверил, что всему виной была банальная пневмония, полагая, что в судьбу Петра вмешались и помогли ему умереть, попросту говоря, отравили. Предсказал граф и свою смерть. 28 января 1725 года, Брюс исполняет обязанности главного распорядителя на похоронах Петра I. Сразу после смерти царя начинается борьба за власть в стране и на местах, интересы Брюса задеты, он ближайший соратник Петра, понимает, что стал опасен и нежелателен для новой власти, слишком уж много дворцовых тайн ему известно. Екатериной I недавно учреждён Верховный тайный совет, в его состав входят серые кардиналы России во главе с Меншиковым. Фактически этот совет, а не Екатерина I, управляет страной и решает важнейшие государственные дела. Брюса не включают в состав совета и тем самым красноречиво дают понять, что он не нужен новой власти. Портрет Якова Брюса

Через год после смерти Петра, Брюс уходит в отставку в чине генерала-фельдмаршала. Вместе с женой Маргаритой фон Мантейфель он спешно покидает столицу, переезжает в Москву и 24 апреля 1727 года покупает у князя Долгорукова сельцо Глинково, расположенное в 42 верстах от Москвы.

Обустроив имение Глинки, Брюс оборудовал там обсерваторию и, отойдя от государственных дел, всецело посвятил себя любимому занятию, — науке. Занимался Брюс и медициной, оказывал помощь местным жителям, из трав составлял лекарства. Всё это порождало новые слухи о графе, мол, и травы он все знает и камни в золото превратить может, живую воду получил и теперь не властна над ним сама смерть.

Пушкин называл его «русским Фаустом», хотя он скорее был русским да Винчи своего времени, вызывая такой же мистический ужас, страх и поклонение.

Дата его рождения приходится на праздник «День всех тайн» - 11 апреля, и совпадает с датой рождения великого масона и чародея Сен-Жермена.

Впрочем, про Брюса можно говорить долго, да и написано о нем немало. Мы же вернемся к усадьбе «Глинки». Глинки — это небольшая дворцовая усадьба, распланированная в принципах Петергофа и Ораниенбаума. Говорят, что в усадьбе у Брюса бывал Петр I, и даже один из флигелей называется до сих пор «домиком Петра». В планировке парковых аллей можно увидеть масонские знаки.

С севера имеется открытая лоджия со спаренными колоннами коринфского ордера, которая, как предполагают, давала возможность хозяину заниматься наблюдениями за небесными светилами при помощи длинных зрительных труб. Той же цели служили аналогичная лоджия с южной стороны (верхние колонны обрушились) и открытые площадки в крыльях второго этажа, ныне заложенные.

Как установили в 1981 году В. Якубени и М. Карпова, первоначально дом был одноэтажным, с просторным залом в самом центре. В таком случае деревянная башенка, надстроенная над домом, не могла при Брюсе служить обсерваторией. На втором этаже имелся кабинет для естественнонаучных опытов, снабжённый большим очагом.

Планировка усадьбы нового для Подмосковья дворцового пошиба отличается симметрией. Автор проекта неизвестен, хотя утверждают, что это был сам Яков Брюс. В центре расположен уютный господский дом относительно небольшого размера. Парадный двор перед ним образуют три флигеля, один из которых в обиходе называют кладовой, а другой — лабораторией Брюса. В одном из флигелей помещается скромная музейная экспозиция. Второстепенные объекты были выдержаны в том же стиле, что и главный дом. Свой первоначальный вид они не сохранили: кордегардия времён первого владельца надстроена, оранжерея приспособлена под жильё, трёхэтажный служебный корпус обезличен перестройками, конюшни екатерининского времени восстановлены в советский период.

Круг научных интересов Брюса при работе в уединенной усадьбе не ограничивается астрономией. Он изучает проблемы практической оптики, работает над изготовлением зеркал к телескопам, создает методику определения удельной массы металлов.

О его пребывании в Глинках ходила масса легенд. Так, рассказывают, что гости, приехавшие в усадьбу, днем катались по пруду на лодках, а вечером, после фейерверка, пруд превращался в каток, и все становились на коньки. Говорили также, что Брюс мог вызывать бурю и гром среди ясного неба, летать на железной птице. Даже простая беседка, у Брюса оказалось с загадкой: в ней, по мановению его руки, раздавались звуки арфы. Сколько гости ее ни осматривали, но источник музыки отыскать так и не могли.

Брюс не только сохранил древние подземные галереи (имеющие выходы за несколько километров от усадьбы), но и проложил несколько новых, соединив ими все здания усадьбы. После его смерти лаборатория, астрономические инструменты, часть книг и другие вещи исчезли. По одной из версий ученый успел их укрыть в подземельях усадьбы. Биолокационная разведка показывает, что под землей находятся металлические, деревянные, стеклянные предметы, и местами их плотность достаточно велика. Иногда рамка начинает быстро вращаться, констатируя аномальные отклонения - мощные энергетические заслоны, воздействие которых, не ослабевающее на протяжении столетий, опасно для здоровья разведчиков. Известны несколько попыток найти сокровища Брюса. Профессор Московского университета Ковалев в 1857 году проводил раскопки в Глинках и поиски в Сухаревской башне, но безрезультатно. В начале XX века, под патронатом Николая II, их пытался искать археолог Алексей Кузьмин. Средства выделили большие, но археолог, только признавшись своим друзьям, что, наконец, что-то понял в брюсовских тайнах, внезапно скончался.

Впрочем, большинство из этих утверждений – только мифы. Библиотеку и все приборы вывезли из усадьбы после смерти владельца по указу императрицы. Сейчас разрозненные части библиотеки хранятся в самых разных местах двух столиц.

С подземными галереями тоже не все просто, местные экскурсоводы говорят, что никаких подземных пустот в природе не существует. Но ведь не проверишь, только на слово поверишь. Все остальное – это многочисленные изобретения Брюса, о которых только легенды и остались.

Ещё в XIX веке в Глинках бытовала история о том, как к Брюсу, имевшему репутацию мага и чернокнижника, по ночам влетал в окно огнедышащий дракон. Эту легенду вспоминают и сегодня. Брюс интересовался китайскими воздушными змеями. Которые очень искусно производились на родине, а потом могли перекочевать и в Россию, где попали к Брюсу. Может быть, речь идет о них?

Брюс умер при весьма загадочных обстоятельствах. Говорят, что он для эксперимента убил своего старика-лакея, затем разрубил его тело на части, полил их «мертвой» водой – и тело срослось. Затем Брюс окропил тело «живой» водой, и старик ожил и стал молодым. Тогда Брюс приказал слуге проделать с ним то же самое. Слуга случайно разбил склянку с «живой» водой и владельца так и не воскресил. Лишь немного жидкости попало на ладонь Брюса. Как рассказывают очевидцы, когда могила Брюса была вскрыта, то ладонь его правой руки была абсолютно целой, как у живого человека. Желающие могут увидеть призрак Брюса в Москве на улице Радио, где он пытается отыскать свою могилу, но чаще на том месте, где стояла Сухаревская башня. Хотя вероятность встретить его в усадьбе Глинки еще выше. Появляется он в дни солнцестояний, а также в те ночи, которые чем-либо примечательны с астрологической точки зрения.

Могилу Брюса уничтожили при реконструкции старой Москвы. В тридцатые годы на улице Радио стали разбирать кирху святого Михаила и обнаружили в склепе гроб с телом графа. Его опознали по фамильному перстню (по другим данным по нашивке ордена Андрея Первозванного). Останки передали в лабораторию антрополога и скульптора Герасимова. Но они бесследно исчезли – остались лишь перстень, кафтан и камзол Брюса. Одежда сейчас – в фондах Государственного исторического музея. А перстень затерялся во времени. В 1791 году калужский купец Тихон Усачев приобрел у Якова Александровича Брюса (внучатый племянник Я.В. Брюса) участок земли на реке Воре под селом Глинково. На нем сохранились две плотины и часть построек от бывшей здесь кожевенной фабрики Афанасия Гребенщикова.

В 1796 году Усачев оборудовал в них писчебумажную фабрику, позже переведенную на хлопкопрядение.

В начале XIX века усадьбой владел его зять, граф Мусин-Пушкин-Брюс, глава масонской ложи «Астрея». Он пустил по ветру все наследство супруги, пока высочайшая комиссия не запретила ему это делать. Но наследнице, просившей развод, было несколько раз отказано. Так она и прожила большую часть жизни не в имении. А за границей.

В 1815 году Иван Тихонович Усачев купил у наследницы Брюса часть имения Глинки – усадьбу и 8577 десятин земли; остальную часть имения приобрел помещик Ф.П. Ершов.

С 1862 года фабрика вместе с усадьбой находится во владении компании Колесовых. Их хозяйствование нанесло непоправимый ущерб имению. Купчиха Глафира Колесова, религиозная фанатичка, усмотрев в обнаженных скульптурах, богато украшавших парк, кощунство и святотатство, приказала разбить их и побросать в речку Ворю. Часть побросали, а часть оставили на хозяйственном дворе, затем разбив на щебень для строительства плотины. Так была варварски уничтожена коллекция скульптур, вывезенных Брюсом из-за границы во время его многочисленных поездок по заданиям Петра I. В 1879 году Колесовы продали усадьбу и фабрику купцу Якову Лопатину, устроившему в главном доме склад хлопка.

При Лопатине в здание попала молния, вызвавшая пожар. Суеверный купец дом восстановил и башенку, из которой Брюс наблюдал за звездным небом, тоже. Так что, башенка не оригинальная. В 1902 году сгорела фабрика Лопатина на берегу Вори. Брюс не потерпел надругательство над усадьбой.

В 1914 году Лопатин продал усадьбу купцу Малинину, который не успел ничего сделать, поскольку в 1918 году ее национализировали. После революции часть усадебных флигелей использовали под приют и школу. Затем в усадьбе была организована сельхозкоммуна. В 1934 году Наркомат пищевой промышленности взял усадебный комплекс в аренду для устройства дома отдыха. Во время войны в усадьбе расположился госпиталь, с 1948 года — санаторий «Монино».

Недалеко от санатория был открыт источник минеральной воды, помогающей при желудочных заболеваниях. Были построены новые корпуса.

Печальна и история местного храма Иоанна Богослова.

Первое упоминание о храме Иоанна Богослова относится к 1710 году. С 1733 года селом и находящейся там церковью владела семья Брюсов. В 1753 году А.Р. Брюс подает прошение о строительстве нового храма вместо пришедшей в негодность церкви на территории села Мизиново. Такое разрешение было получено.

В 1753 году на принадлежащей поместью территории началось строительство каменной церкви, построен храм во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова с дополнительным приделом во имя святого благоверного князя Александра Невского. Освящение храма состоялось в 1756 году. Церковь была очень красива, по своей форме она напоминала небольшой корабль. В 1787 году рядом была отстроена усыпальница Брюсов. В ней находились захоронения Александра Брюса и его третьей жены Натальи. А вот жена Якова Александровича Брюса (внучатого племянника Якова Вилимовича Брюса) была похоронена в алтаре самого храма. Над местом захоронения Прасковьи Александровны Румянцевой супруг установил изумительное по красоте пятиметровое надгробие. Фото представылено ниже.

К 1883 году храм еще увеличился в размерах. Была пристроена новая трапезная с Александро-Невским и Боголюбским приделами. А также возведена колокольня.

В советское время в 1934 году церковь перестроили под жилой корпус санатория, а останки похороненных здесь утрачены. Вот так красивая церковное здание с колоннами у входа превратилось в 4-х этажную прямоугольную жилую коробку. Остов храма сохранился до наших дней, но от того, первоначального его вида ничего не осталось. Новую деревянную церквушку построили рядом. В 2009 году она была освящена в честь Покрова Пресвятой Богородицы. А вот бывший санаторный корпус, построенный на месте прежней церкви, сейчас представляет собой только руины. Церковь была очень сильно перестроена в бытность свою санаторным корпусом. Признать в этой руине храм достаточно сложно. Пожалуй, только колонны выдают его былую принадлежность. Но он носит статус выявленного объекта культурного наследия. А рядом построили скромную деревянную церковь Покрова Пресвятой Богородицы.

Жемчужиной старого храма было фигурное надгробие работы И. П. Мартоса – автора памятнику Минину и Пожарскому в Москве и Ришелье в Одессе - над могилой графини Прасковьи Брюс; в 1934 году оно было перевезено в Донской монастырь. Мраморное надгробие «Брюсши» было украшено эпитафией:

Растите завсегда на гробе сем цветы.

В нем разум погребен, в нем скрылись красоты.

На месте сем лежат остатки бренна тела,

Но Брюсовой душа на небеса взлетела.

Останки графини во время очередного строительства и перестройки храма просто выкинули вместе со строительным мусором, хотя ее судьба заслуживает отдельного рассказа и долгой памяти. В настоящее время от былого великолепия усадебного дома в «Глинках» осталось немного. FUIMUS («Мы были») - так звучит девиз на родовом гербе Брюса как нельзя лучше комментирующий нынешнюю жизнь усадьбы, которая медленно восстанавливается, приобретая очередной облик – похожий и непохожий на задумку Брюса. Кто знает, как он отреагирует на новую перестройку? Только 57 каменных масок на наличниках окон, изготовленных самим Брюсом, по-прежнему гримасничают. По легенде, одна из них является портретом самого хозяина усадьбы. Маски, которые смотрят в сторону Москвы, гримасничают, высунув языки. Брюс был большим шутником - этот барельеф встречал всех прибывающих и недвусмысленно показывает отношения графа к власти. Помимо главного здания обязательно стоит зайти в в Западный флигель - «кладовую Брюса», где теперь находится его скромный, но очень познавательный музей.

Немного о личной жизни хозяина главного Брюса.

Много Маргарит

Яков Вилимович был женат, и женат счастливо. Всю жизнь они с женой любили и заботились друг о друге. Супругу Якова Вилимовича звали Маргарита фон Мантейфель. Она была дочерью генерала, выходца из Прибалтики.

Свою первую дочь они также назвали Маргаритой, но она прожила всего пару месяцев. Вообще, везло роду Брюсов на женщин Маргарит. Их в роду Брюсов было несколько. Известна такая интересная история про одну из них.

Мать короля Шотландии Роберта 1 (предка шотландца Брюса) тоже звали Маргаритой или Марджори (что одно и то же), графиней Каррик. Она была замужем, но муж погиб во время Крестового похода. Однажды к ней пришёл красивый мужчина, чтобы рассказать графине о смерти мужа.

Влюбившись в него с первого взгляда, женщина его пленила. То есть, без кавычек, буквально захватила в плен и держала до тех пор, пока он не сдался и не согласился на брак с нею. Вот так-то вот, решительная, в общем, была дама.

Вторая дочь в семье Якова Брюса, Наталья, умерла, когда ей было всего полтора года (по некоторым сведениям, она прожила 6 месяцев). Так что детей в семье Брюсов не было. Жена умерла всего лишь через год после того, как они обосновались в поместье Глинки. После неё Яков Брюс в одиночестве прожил ещё 8 лет.

Легенды, мифы и… знания

Светского общества Брюс не любил и очень редко посещал балы и прочие мероприятия, считая их пустой тратой времени.

Всё, что было ему интересно, находилось у него дома: книги, документы, приборы для опытов и наблюдения за ночными светилами. Именно за это страстное увлечение науками и свои обширные знания Яков Брюс среди простого народа прослыл таинственным мистиком, магом и чародеем. Его имя было просто окутано слухами! Все они были связаны с магией, и их было очень много!

Местные крестьяне с ужасом рассказывали друг другу:

как видели Брюса влетающим и вылетающим из окна своего кабинета на огнедышащем драконе;

что скучая в летнюю жару ему ничего не стоило заморозить воду на пруду и покататься на коньках;

говорили про эликсир молодости;

про беседку в саду учёного-волшебника, музыка в которой начинала играть только от мановения руки хозяина дома;

рассказывали также про девушку-робота, которую изобрёл маг Яков Брюс.

Кстати, не все слухи были простой ерундой. После смерти изобретателя в его записях нашли разработки и чертежи первого робота. Как и завещал учёный, все его записи — а они уместились только в 35 (!!!) подводах — были переданы в Академию наук Санкт-Петербурга.

Род Брюсов

Так как детей у Брюса не было, то после его смерти подмосковная усадьба Глинки стала принадлежать его племяннику Александру. Александр был трижды женат. Причём первый раз на княжне Анастасии Долгоруковой. Второй его избранницей стала Екатерина, опять же, Долгорукова. Одно время она считалась невестой императора Петра 2, но брак не состоялся из-за внезапной болезни и смерти жениха. Третью жену Александра звали Наталья Колычева. Она происходила из древнего рода московских бояр.

Следующим владельцем усадьбы Глинки стал сын Александра Яков. Он был последним из русских потомков рода Брюсов.

Яков Александрович был губернатором Москвы, а его жена — Прасковья — была фрейлиной Екатерины 2. И даже больше, чем фрейлиной. Можно сказать, они были подругами. Екатерина ласково называла подругу Брюсшей, Параньей.

Из исторических документов тех лет следует, что Прасковья строгостью нравов не отличалась. И дружба двух женщин резко прервалась, когда Екатерина застала её в недвусмысленной обстановке наедине с одним из своих фаворитов. Прасковью отстранили от двора, и она долго путешествовала за границей.

В общем, так получалось, что муж и жена — Яков Александрович Брюс и его жена Прасковья — часто жили отдельно друг от друга. Но Яков Александрович любил свою супругу. После её смерти он заказал талантливому русскому архитектору Ивану Мартосу оригинальное надгробие с эпитафией для своей жены, которое начиналось словами: «Жене и другу». Это для тогог, чтоб не запутаться.

А про Сухаревскую башню мы как-нибудь поговорим. Ну и несколько старых фото этой усадьбы

https://otpusk-zdorovo.ru/usadba-glinki-v-monino/

https://news-life.pro/moscow/275798567/

https://relaxmoskva.ru/drugoe/dom-musina-pushkina-na-razguly...

https://tiande-moscow.ru/drugoe/dom-musina-pushkina-2.html