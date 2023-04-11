12 апреля 1242 г. было выиграно ледовое побоище Александром Невским

12 апреля (5 апреля по старому календарю) 1242 года русское войско под предводительством князя Александра Невского одержало победу над ливонскими рыцарями в Ледовом побоище.

В XIII столетии Новгород был самым богатым городом Руси. С 1236 года в Новгороде княжил молодой князь Александр Ярославич. В 1240 году, когда началась шведская агрессия против Новгорода, ему не было еще и 20 лет.

Тем не менее, к тому времени он уже имел некоторый опыт участия в походах отца, был изрядно начитан и прекрасно владел военным искусством, что и помогло ему одержать первую из своих великих побед: 21 июля 1240 года силами своей небольшой дружины и ладожского ополчения он внезапной и стремительной атакой разбил шведское войско, высадившееся в устье реки Ижоры (при впадении ее в Неву). За победу в сражении, названном впоследствии Невская битва, в котором молодой князь показал себя искусным военачальником, проявил личную доблесть и героизм, Александр Ярославич получил прозвище Невский. Но вскоре из-за козней новгородской знати князь Александр покинул Новгород и ушел на княжение в Переяславль-Залесский. Однако разгром шведов на Неве не устранил до конца нависшей над Русью опасности: на смену угрозе с севера, от шведов, пришла угроза с запада – от немцев.

Еще в XII веке было отмечено продвижение немецких рыцарских отрядов из Восточной Пруссии к востоку. В погоне за новыми землями и даровой рабочей силой, прикрываясь намерением обратить язычников в христианство, на восток шли толпы немецких дворян, рыцарей и монахов. Огнем и мечом они подавляли сопротивление местного населения, удобно рассаживаясь на его землях, строили здесь замки и монастыри и облагали народ непосильными поборами и данью. К началу XIII века вся Прибалтика была в руках немецких насильников. Население Прибалтики стонало под кнутом и ярмом воинственных пришельцев.

И уже в начале осени 1240 года ливонские рыцари вторглись в пределы новгородских владений и заняли город Изборск. Вскоре его судьбу разделил и Псков – взять его немцам помогла измена псковского посадника Твердилы Иванковича, перешедшего на сторону немцев. Подчинив себе Псковскую волость, немцы построили крепостцу в Копорье. Это был важный плацдарм, позволявший контролировать новгородские торговые пути по Неве, планировать дальнейшее продвижение на Восток. После этого ливонские агрессоры вторглись в самый центр новгородских владений, захватили Лугу и новгородский пригород Тёсово. В своих набегах они подходили к Новгороду на 30 километров. Пренебрегая былыми обидами, Александр Невский по просьбе новгородцев в конце 1240 года вернулся в Новгород и продолжил борьбу с захватчиками. В следующем году он отбил у рыцарей Копорье и Псков, вернув новгородцам большую часть их западных владений. Но враг ещё был силён, и решающее сражение было ещё впереди. Весной 1242 года из Дерпта (бывшего русского Юрьева, ныне – эстонский город Тарту) была выслана разведка ливонского ордена с целью прощупать силу русских войск. В 18 верстах южнее Дерпта орденскому разведывательному отряду удалось разбить русский "разгон" под началом Домаша Твердиславича и Керебета. Это был разведывательный отряд, двигавшийся впереди войска Александра Ярославича в направлении на Дерпт. Уцелевшая часть отряда вернулась к князю и донесла ему о происшедшем. Победа над небольшим отрядом русских окрылила орденское командование. У него возникла склонность к недооценке русских сил, родилось убеждение в возможности их легкого разгрома. Ливонцы приняли решение дать русским сражение и для этого выступили из Дерпта на юг со своими основными силами, а также их союзниками во главе с самим магистром ордена. Главная часть войск состояла из закованных в броню рыцарей. Битва на Чудском озере, вошедшая в историю под названием Ледовое побоище, началась утром 5 апреля 1242 года. На восходе солнца, заметив небольшой отряд русских стрелков, рыцарская "свинья" устремилась на него. Немецкому клину Александр противопоставил русский пяток – строй в виде римской цифры "V", то есть угла, обращённого отверстием к противнику. Это самое отверстие прикрывали "чело", состоявшее из лучников, которые-то и приняли на себя основной удар "железного полка" и мужественным сопротивлением заметно расстроили его продвижение. Всё-таки рыцарям удалось прорвать оборонительные порядки русского "чела". Завязалась ожесточенная рукопашная схватка. И в самый ее разгар, когда "свинья" полностью втянулась в бой, по сигналу Александра Невского по ее флангам во всю мощь ударили полки левой и правой руки. Не ожидавшие появления такого подкрепления русских, рыцари пришли в замешательство и под их мощными ударами стали понемногу отступать. А вскоре это отступление приняло характер беспорядочного бегства. Тут внезапно из-за укрытия в бой кинулся конный засадный полк. Ливонские войска потерпели сокрушительное поражение. Русские гнали их по льду еще семь верст до западного берега Чудского озера. Было уничтожено 400 рыцарей и взято в плен 50. Часть ливонцев потонула в озере. Вырвавшихся из окружения преследовала русская конница, завершив их разгром. Спастись удалось лишь тем, кто находился в хвосте "свиньи" и был на коне: магистру ордена, командорам и епископам.

Победа русских войск под руководством князя Александра Невского над немецкими "псами-рыцарями" имеет важное историческое значение. Орден запросил мира. Мир был заключен на условиях, продиктованных русскими.

Орденские послы торжественно отреклись от всех посягательств на русские земли, которые были временно захвачены орденом. Движение на Русь западных захватчиков было остановлено. Западные рубежи Руси, установленные после Ледового побоища, продержались целые столетия. Ледовое побоище вошло в историю и как замечательный образец военной тактики и стратегии. Умелое построение боевого порядка, четкая организация взаимодействия отдельных его частей, особенно пехоты и конницы, постоянная разведка и учет слабых сторон противника при организации сражения, правильный выбор места и времени, хорошая организация тактического преследования, уничтожение большей части превосходящего противника – все это определило русское военное искусство как передовое в мире.

https://fishki.net/1917682-12-aprelja-1242g-bylo-vyigrano-ledovoe-poboiwe-aleksandrom-nevskim.html

А вот дата празднования дня Ледового побоища перенесена на 18 апреля в соответствии с Федеральным законом "О днях воинской славы (победных днях) России" от 13.03.1995.