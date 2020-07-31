Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Старинное купеческое село Вятское располагается в Некрасовском районе – одном из самых экологически чистых и исторически значимых районов Ярославской области, в 30 километрах от Ярославля по Любимской дороге и 300 километрах от Москвы. Интереснейшая история этих мест, выгодное географическое расположение, богатейшие природные ресурсы делают этот край территорией, притягательной для туристов.
15 октября 2015 года село Вятское стало первым полноправным участником Ассоциации самых красивых деревень России.
Село Вятское представляет собой уникальный градостроительный комплекс XVIII – XIX веков с более чем 50-ю зарегистрированными памятниками архитектуры, бывшими в прошлом купеческими и крестьянскими домами, чайными и трактирными заведениями, богадельнями. Основу историко-культурного наследия Вятского составляет, в первую очередь, планировочная структура села, практически полностью относящаяся к XVIII веку. На сегодняшний день в селе отреставрировано более 30-ти памятников культурно-исторического наследия, которые наполнены новым функциональным назначением.
Село Вятское превратилось в современный Историко-культурный комплекс с десятью музеями, тремя гостиницами, рестораном, Киноконцертным залом и с соответствующей туристской инфраструктурой. Каждый объект отражает уникальные особенности региона, своеобразие и богатство местной культуры.
В музеях ИКК «Вятское» действуют интерактивные программы, возрождаются такие традиционные праздники, как Красная горка и День сбора урожая, и создаются новые – Праздник русского венка и День рождения Петра Телушкина. В рамках подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения великого русского поэта Н.А. Некрасова, которое состоится в 2021 году, в Вятском проводятся традиционный Всероссийский Некрасовский Праздник поэзии, ежегодный фестиваль «Дни Некрасова в Вятском», детские экскурсионные туры «Некрасовская Русь».
ИКК «Вятское» начал работы по созданию литературного музея и памятника Некрасову по проекту известного скульптора Е. Пасхиной. Также здесь проводится ежегодный Фестиваль «Провинция – Душа России», идейным вдохновителем которого является известная оперная певица Любовь Казарновская.
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