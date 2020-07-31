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Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Старинное купеческое село Вятское располагается в Некрасовском районе – одном из самых экологически чистых и исторически значимых районов Ярославской области, в 30 километрах от Ярославля по Любимской дороге и 300 километрах от Москвы. Интереснейшая история этих мест, выгодное географическое расположение, богатейшие природные ресурсы делают этот край территорией, притягательной для туристов.

Удивительной красоты природа среднерусской равнины с паутиной рек и озер (последних здесь насчитывается 38), с просторами, радующими глаз в любое время года, с мягким климатом - все это способствует тому, что изучать эти места одинаково интересно и зимой и летом.Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года
15 октября 2015 года село Вятское стало первым полноправным участником Ассоциации самых красивых деревень России.
Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года
Село Вятское представляет собой уникальный градостроительный комплекс XVIII – XIX веков с более чем 50-ю зарегистрированными памятниками архитектуры, бывшими в прошлом купеческими и крестьянскими домами, чайными и трактирными заведениями, богадельнями. Основу историко-культурного наследия Вятского составляет, в первую очередь, планировочная структура села, практически полностью относящаяся к XVIII веку. На сегодняшний день в селе отреставрировано более 30-ти памятников культурно-исторического наследия, которые наполнены новым функциональным назначением.

Село Вятское превратилось в современный Историко-культурный комплекс с десятью музеями, тремя гостиницами, рестораном, Киноконцертным залом и с соответствующей туристской инфраструктурой. Каждый объект отражает уникальные особенности региона, своеобразие и богатство местной культуры.
Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года


Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го годаВ музеях ИКК «Вятское» действуют интерактивные программы, возрождаются такие традиционные праздники, как Красная горка и День сбора урожая, и создаются новые – Праздник русского венка и День рождения Петра Телушкина. В рамках подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения великого русского поэта Н.А. Некрасова, которое состоится в 2021 году, в Вятском проводятся традиционный Всероссийский Некрасовский Праздник поэзии, ежегодный фестиваль «Дни Некрасова в Вятском», детские экскурсионные туры «Некрасовская Русь». 
Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года
ИКК «Вятское» начал работы по созданию литературного музея и памятника Некрасову по проекту известного скульптора Е. Пасхиной. Также здесь проводится ежегодный Фестиваль «Провинция – Душа России», идейным вдохновителем которого является известная оперная певица Любовь Казарновская.
Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

Село Вятское Ярославской области, признанное самой красивой деревней России 2015-го года

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