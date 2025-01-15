Асуанская ГЭС - завершающая часть

Первая часть Вторая часть Асуанская плотина - символ советско-египетской дружбы, оплот экономического благосостояния молодой североафриканской демократии и чудо техники 60-х годов. СССР дал Египту кредит на строительство, разработкой проекта занимался институт "Гидропроект", на плотине работали многие советские граждане.

Советский Союз получил взамен египетские пшеницу и хлопок, а также выход на мировой рынок гидротехнического строительства. Проценты с этого капитала компания, строившая плотину, получала и в 21 веке.В свое время Асуанский гидрокаскад вырабатывал до половины всей электроэнергии в стране, и даже сейчас, спустя столько лет, эта цифра составляет порядка 20%.

Асуанская ГЭС - величественное творение человеческого гения. Она перекрыла самую длинную реку в мире Нил. И построил это сооружение тот самый Советский Союз. Да да, тот самый который кроме калош ничего не производил, и который променяли на жвачки и джинсы. 27 декабря 1958 было подписано соглашение между СССР и Египтом об участии Советского Союза в строительстве Высотной Асуанской плотины и предоставлении кредита для этого строительства. В соответствии с этим соглашением Советский Союз предоставил кредит на 12 лет с нормой 2,5% годовых на сумму 34,8 млн египетских фунтов на поставку оборудования и оказание технической помощи для работ первой очереди строительства, а 27 июля 1960 года было заключено дополнительное соглашение на сумму 78,4 млн фунтов на тех же условиях для завершения всех работ по гидроузлу.

Генеральным проектировщиком был назначен институт «Гидропроект», главным инженером Н. А. Малышев, Главным советским экспертом — И. В. Комзин, заместителем Главного эксперта — Георгий Александрович Радченко, заместителем Главного эксперта по снабжению — Г. И. Сухарев, заместителем Главного эксперта по кадрам — Виталий Георгиевич Морозов, руководителем административной группы — Виктор Иванович Кулыгин. Был организован Учебный центр по всем основным строительно-монтажным специальностям, в котором обучение проводилось по программам Советского Союза. За год в учебном центре проходило подготовку 5 тысяч человек. Всего за период строительства прошли обучение около 100 тысяч.

День официального открытия строительства — 9 января 1960 года. В этот день президент Египта нажав красную кнопку пульта взрывного устройства, произвёл взрыв скальной породы в котловане будущих сооружений. 15 мая 1964 года было произведено перекрытие Нила. В этот день строительную площадку посетили Никита Сергеевич Хрущёв, президент Алжира Ферхат Аббас и президент Ирака Абдул Салам Ареф. Верхняя Дамба была закончена 21 июля 1970 года, однако водохранилище начало заполняться уже с 1964 года, когда был завершен первый этап постройки дамбы. Водохранилище поставило под угрозу исчезновения многие памятники археологии, поэтому была предпринята спасательная операция под эгидой ЮНЕСКО, в результате которой 24 основных памятника были перемещены в более безопасные места или переданы странам, которые помогли с работами (Храм Дебод в Мадриде, Храм Дендур, в Нью-Йорке, Храм из Тафиса).

Торжественное открытие и ввод в эксплуатацию Асуанского гидроэнергетического комплекса состоялись 15 января 1971 года при участии Президента ОАР Анвара Садата, который перерезал ленточку в голубой арке на гребне плотины, и Председателя Президиума Верховного совета СССР Н. В. Подгорного. Анвар Садат с нашими.

Короче говоря СССР “потом, кровью и слезами” осуществил этот монументальный проект, который до сих пор производит 15% электроэнергии в Египте. Анвар Садат с ихними.

https://pikabu.ru/story/asuanskaya_gyes_gordost_inzhenernogo_geniya_sssr_7770477

Великая африканская стройка закончилась 53 года назад. СССР разработал для Египта проект плотины и построил на собственные деньги, выдав кредит 113 млн. египетских фунтов, т. е. 400 млн. рублей. Но благодарность дружеского народа оказалась не столь глубокой. Некоторые в Египте полагают, что последствия постройки крайне негативные. Могучая река Нил берёт начало у озера Виктория и впадает в Средиземное море. Всё население Египта - 100 млн человек - живут в дельте и долине реки. Характер у Нила был непростой. То он разливался, затапливал посевные луга и сотни деревень. То многолетняя засуха испепеляла почву, приводила к голоду и болезням. Обуздать нрав реки, предотвратить наводнения, дать стране электричество - все проблемы решала постройка плотины. В Асуане уже была небольшая плотина высотой 53 м. Англичане в 1952 г разработали проект новой мощной ГЭС. Американцы и англичане обещали кредит в 200 млн. В 1956 г Международный банк одобрил кредит, но через два дня отозвал решение из-за покупки египтянами советского оружия. Строительство откладывалось. Египет пригорюнился. Долина Нила

В том же году случился арабо-израильский конфликт из-за Суэцкого канала. На сторону Израиля встали Англия и Франция. СССР ввёл в Средиземное море свои корабли. Это был веский аргумент к миру. Международными усилиями конфликт удалось остановить. Суэцкий канал стал принадлежать Египту. За эксплуатацию канала страна теперь будет получать 100 млн, долларов ежегодно. Денежки пойдут на строительство новой ГЭС. Церемония начала строительства. 1964 г. Гамаль Абдель Насер и Никита Сергеевич Хрущёв

СССР разработал совершенно иной проект, отличный от английского. И строил плотину за свой счёт, в кредит. Строительство велось в 1960-71 гг. Вначале Асуанская ГЭС вырабатывала половину электроэнергии страны, а в наше время лишь 15 %. Что же случилось? "Правда" .1964 г

У плотины образовалось водохранилище, которое затопило большую территорию. Сейчас оно называется озеро Насер. Выше по течению в Эфиопии и Судане тоже построили плотины. Скорость реки значительно упала. То же происходит с нашей Волгой, на которой восемь гидроузлов. Скорость Волги упала в 10 раз. И Нил замедлился. Плодородный ил, который несла река до самой дельты и Александрии, теперь останавливается у гигантской преграды. Асуанская ГЭС

И оседает в озере Насер. Ил необходимо доставать из озера поскольку он мешает работе гидроузла. На это нужно много сил и средств. Из озера Насер прорыли канал Тошка. Но и это не решает проблему. Водохранилище продолжает наполняться илом-песком. Нарушилась экология ниже по течению за Асуанской плотиной. Без ила, приносимого рекой, происходит эрозия береговой линии. Долина реки перестала быть плодородной. Повысилась солёность воды. Количество рыбы сокращается. Но разве во всем виновата Асуанская плотина? Ведь есть на Ниле и другие гидроузлы. В 20 веке ГЭС была необходима. Она решала важнейшую задачу - выработки электроэнергии и целый ряд других проблем. Асуанская плотина

Египет рассчитался по кредитам через несколько лет после постройки из денег за эксплуатацию Суэцкого канала. Перед этим СССР всё же списал часть долга. "Гидропроект", разработавший план Асуанской ГЭС, и сейчас делает проекты для Африки, Индии и других стран. В декабре 2017 г подписан новый договор с Египтом о строительстве уже не ГЭС, а АЭС "Эль Дабаа" стоимостью десятки млрд. рублей. Как у медали есть две стороны, так и у плотин - они приносят и пользу и вред. Египет хотел плотину - СССР построил. Водохранилище Насер

https://dzen.ru/a/YEnlnXUubjXRLbtv