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Деятельность иноагентов на территории России. Андрей Луговой

Сегодня (22 марта 2022 г.) выступил с докладом в Госдуме. Темой моего выступления стала деятельность иноагентов на территории России.
Деятельность иноагентов на территории России. Андрей Луговой
В сложившейся ситуации поражает и ужасает не системность действий англичан по части вмешательства во внутренние дела России, а недостаточные меры, принимаемые нами в качестве ответных действий. Уже много лет наша молодежь, выпускники российских вузов участвуют в британской правительственной стипендиальной программе «Chevening», которая позволяет бесплатно учиться в любом вузе Британии. Там новоиспеченные выпускники подписывают контракты и возвращаются в Россию, чтобы участвовать в антироссийской деятельности. Всё это происходит в условиях, когда правительство Великобритании официально называет своим главным врагом Российскую Федерацию.
Отдельным треком в гибридной войне британцев является работа с нашими согражданами в стенах посольства Великобритании в Москве. Россияне оказывают консультативную и методическую помощь британскому правительству, изучают внутриполитическую и социально-экономическую ситуацию в стране, тем самым помогая англичанами в выработке своей враждебной политики по отношению к России. Их активность в социальных сетях, русофобская позиция, участие в антиправительственных акциях ставит под угрозу национальную безопасность.
Этого нельзя допускать.
Сумма финансирования составляет порядка 2 млрд рублей. В 44 регионах РФ ведется масштабная работа по 76 проектам. В контуре Форин-офиса находится более 100 грантополучателей из России. Организации-партнеры преимущественно зарегистрированы в Великобритании, США, Швейцарии, Польше и Норвегии. Подробная информация указана в презентации (https://t.me/lugovoyandrey/30),  которую я подготовил для моих коллег. В ней же упоминаются основные участники большого антироссийского проекта: грантополучатели, НКО, партнерские организации, чивнинги и места их работы в России.
Как член Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России я буду регулярно обращать внимание всех профильных госструктур на то, что происходит сегодня в стране. Мы должны исключить ситуацию, когда иноагенты – очевидные враги России – так легко увиливают от ответственности. Ранее на мой депутатский запрос я фактически получил отписку.
Надеюсь, что в этот раз проблема не останется без внимания. Все факты лежат на поверхности, и России пора действовать решительно и системно.
Деятельность иноагентов на территории России. Андрей Луговой
Деятельность иноагентов на территории России. Андрей Луговой
Деятельность иноагентов на территории России. Андрей Луговой
Деятельность иноагентов на территории России. Андрей Луговой
Деятельность иноагентов на территории России. Андрей Луговой
Деятельность иноагентов на территории России. Андрей Луговой
Деятельность иноагентов на территории России. Андрей Луговой
Деятельность иноагентов на территории России. Андрей Луговой
Деятельность иноагентов на территории России. Андрей Луговой
Деятельность иноагентов на территории России. Андрей Луговой
Деятельность иноагентов на территории России. Андрей Луговой
Деятельность иноагентов на территории России. Андрей Луговой
Деятельность иноагентов на территории России. Андрей Луговой
Деятельность иноагентов на территории России. Андрей Луговой
Деятельность иноагентов на территории России. Андрей Луговой

https://t.me/sskarnaukhov/19826

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