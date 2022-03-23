Деятельность иноагентов на территории России. Андрей Луговой



Сегодня (22 марта 2022 г.) выступил с докладом в Госдуме. Темой моего выступления стала деятельность иноагентов на территории России.

В сложившейся ситуации поражает и ужасает не системность действий англичан по части вмешательства во внутренние дела России, а недостаточные меры, принимаемые нами в качестве ответных действий. Уже много лет наша молодежь, выпускники российских вузов участвуют в британской правительственной стипендиальной программе «Chevening», которая позволяет бесплатно учиться в любом вузе Британии. Там новоиспеченные выпускники подписывают контракты и возвращаются в Россию, чтобы участвовать в антироссийской деятельности. Всё это происходит в условиях, когда правительство Великобритании официально называет своим главным врагом Российскую Федерацию.

Этого нельзя допускать. Отдельным треком в гибридной войне британцев является работа с нашими согражданами в стенах посольства Великобритании в Москве. Россияне оказывают консультативную и методическую помощь британскому правительству, изучают внутриполитическую и социально-экономическую ситуацию в стране, тем самым помогая англичанами в выработке своей враждебной политики по отношению к России. Их активность в социальных сетях, русофобская позиция, участие в антиправительственных акциях ставит под угрозу национальную безопасность.Этого нельзя допускать.

которую я подготовил для моих коллег. В ней же упоминаются основные участники большого антироссийского проекта: грантополучатели, НКО, партнерские организации, чивнинги и места их работы в России. Сумма финансирования составляет порядка 2 млрд рублей. В 44 регионах РФ ведется масштабная работа по 76 проектам. В контуре Форин-офиса находится более 100 грантополучателей из России. Организации-партнеры преимущественно зарегистрированы в Великобритании, США, Швейцарии, Польше и Норвегии. Подробная информация указана в презентации ( https://t.me/lugovoyandrey/30), которую я подготовил для моих коллег. В ней же упоминаются основные участники большого антироссийского проекта: грантополучатели, НКО, партнерские организации, чивнинги и места их работы в России.

Как член Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России я буду регулярно обращать внимание всех профильных госструктур на то, что происходит сегодня в стране. Мы должны исключить ситуацию, когда иноагенты – очевидные враги России – так легко увиливают от ответственности. Ранее на мой депутатский запрос я фактически получил отписку.































Надеюсь, что в этот раз проблема не останется без внимания. Все факты лежат на поверхности, и России пора действовать решительно и системно.

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