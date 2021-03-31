Перспективные направления развития российской экономики



В огромных информационных волнах «Всё пропало» и «Россия гибнет» наш маленький кораблик «Всё хорошо» почти незаметен, но продолжает упорно бороздить просторы.

И вот после получения определённой обратной связи от читателей, решил я написать обзорную статью о перспективных направлениях развития российской экономики.

Сразу подчеркну, что не претендую, что мой список будет исчерпывающим.

1. Освоение Арктики. Нефтегаз, шельф, Ямал, копать-бурить.

На богатства Арктики облизываются многие, начиная с США и Канады и заканчивая какой-нибудь Норвегией. Но три синхронно всплывшие подлодки намекают «Даже не надейтесь, забудьте!».

1а. Северный Морской Путь. Нужен как для транспортировки богатств Арктики, так и как альтернатива Суэцу. Более короткий путь из Азии в Европу.

Для реализации этого нужны масштабные инфраструктурные проекты. Развитие цепи промежуточных портов поддержки, увеличение ледокольного флота, создание новых плавучих АЭС.

А это дополнительный толчок развитию судостроительной отрасли и новые заказы «Росатому», как минимум.

2. Развитие «ТрансСиба» и БАМ. Новые ветки, увеличивающие пропускную способность. Потенциал там такой, что даже если 50 веток построить, всё равно будет чем загрузить по полной.

Благо колёсные пары и другие элементы подвижного состава Россия теперь производит самостоятельно (и даже продаёт на Украину, откуда раньше их закупала). Так что нарастить может не только протяжённость и разветвлённость рельс, но и величину подвижного состава.

2а. Новые скоростные железные дороги на целом ряде стратегических направлений (Москва-Казань, например).

Повышение связности различных регионов – это прекрасно. Я всегда говорю, что любую страну сшивают дороги.

3. Развитие атомной энергетики, в том числе и постройка (а также обслуживание и снабжение топливом) АЭС в других странах. На сегодняшний день «РосАтом» контролирует около 70% этого мирового рынка.

4. «Роскосмос». Начиная с вывода на орбиту коммерческих спутников (связи, погодных, астрономических и так далее) и заканчивая заключённым с китайцами договором о совместном создании лунной базы.

5. Химпром. Вместо того чтобы продавать нефть, строится всё больше производств по её переработке. В том числе заводы по производству полимеров (которые, как известно, все потрачены).

6. Сельское хозяйство развивается достаточно динамично и результаты очевидны. Из импортёра Россия превратилась в экспортёра – от зерна и до мяса.

7. Машиностроение. По соцсетям бегает толпа ботов с плаксивыми рассказами о том, что в России не производят ни одного трактора. Смешно, потому что в прошлом году экспорт российских тракторов в ЕС значительно вырос (это легко проверяется). Более того, «Россельмаш» купил ещё тракторный завод в Канаде, перевёз его в Россию и теперь клепает трактора ещё и на нём, потому что прежние мощности уже не справляются с возросшей нагрузкой.

8. Военно-промышленный комплекс. Самолёты и вертолёты, ПВО и РЭБ, танки и артиллерия, стрелковое оружие и бронежилеты.

Российские системы вооружений традиционно показывают высочайшее качество при приемлемой цене, и по многим позициям другие страны регулярно выстраиваются в очередь за ними (что регулярно вызывает бессильные истерики у некоторых конкурентов).

9. Высокотехнологичная продукция широчайшего спектра. Начиная с промышленных лазеров и заканчивая навигационным оборудованием (которое, как недавно оказалось, ставится даже на немецкие подводные лодки).

На этом список не исчерпывается.

Всего несколько простых слов, типа «увеличение ледокольного флота» или «создание плавучих АЭС», а каждое такое направление – это сотни тысяч, если не миллионы квалифицированных рабочих мест.

И я не зря начал свою статью с кораблика позитива в море негатива – наша система СМИ так выстроена, что огромное количество россиян просто не знает о большинстве наших крупных проектов и достижений.

А они достойны того, чтобы о них знали.

https://alexandr-rogers.livejournal.com/1460937.html