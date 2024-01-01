История о Сталине и одном актере

Геловани играл в фильмах роль Сталина. Когда Сталин на него посмотрел вживую, эту роль в фильмах стал играть другой актер. Геловани в роли Сталина

Мечта

У режиссера Чиаурели во всех фильмах роль Сталина играл актер Михаил Геловани. Вживую Сталина актер никогда не видел, вдохновлялся документальной хроникой и фотографиями. У Геловани была мечта - увидеть Сталина вживую.

Шутка

Чиаурели, который знал Сталина лично, относился к этой идее с юмором, разумно предполагая, что, если бы Сталин захотел, то давно сам высказал бы такое пожелание. Однако, до сих пор интереса к актеру, который его играл в фильмах, Сталин не высказывал. Обижать Геловани Чиаурели не хотел и над идеей о встрече со Сталиным подшучивал. Например, однажды, когда Геловани в очередной раз завел об этом речь, ответил:

- Хорошо, что напомнил! Сталин тоже захотел на тебя посмотреть. Но, он хочет, чтоб неофициально все было.

Геловани в этот момент был готов поверить во что угодно.

- А как.. я не знаю, что надо...

- А давай просто - пригласим его в ресторан!

- С ума сошел!

- Да не бойся, не захочет, не придет!

В результате Геловани согласился - заказал кабинет и шикарный стол в ресторане Арагви. В назначенный час в зале появился... Чиаурели с компанией. Геловани понял, что его разыграли. На заднем плане - ресторан Арагви

Геловани, доверчивый, как ребенок, от природы, попался на удочку и во второй раз, и в третий раз.

После, сидя за столом, Геловани делал вид, что совсем не обиделся и рад поводу посидеть с близкими друзьями, которые просто пошутили, а он, глупый человек, повелся.

Попытка

Чиаурели, видя такую простоту и доверчивость актера, решил все же попробовать. Однажды, беседуя со Сталиным, выбрал удобный момент и сказал:

- Товарищ Сталин, а знаете, актер, который играет вашу роль в фильмах, переживает, что никогда не видел вас вживую, только в хронике.

- А вы как считаете?

- Играть вашу роль очень непросто, товарищ Сталин. Увидеть героя вживую, это счастье для актера, мечта всей жизни.

- Ну раз вы так говорите, давайте позовем его. Познакомимся. Если это надо для дела.

Не поверил

Чиаурели в тот же день позвонил Геловани и предупредил, что Сталин согласился с ним встретиться. Геловани, уверенный, что это очередной розыгрыш, сделал вид, что поверил:

- Да, дорогой! Жду звонка. Всегда готов!

Геловани позвонили через пару дней, вечером.

- Товарищ Геловани?

- Да, я.

- Товарищ Сталин приглашает вас к себе на дачу.

- Очень хорошо, я рад и когда я могу увидеть товарища Сталина?

На другом конце трубки произошла легкая заминка. Было заметно, что собеседника тон Геловани смутил. Обычно на такое сообщение люди реагировали иначе. Сразу становились серьезными и по голосу было заметно, что и взволнованными сверх меры. А тут ничего подобного, будто встреча со Сталиным обычное дело. Звонивший, разумеется, не предполагал, что Геловани уже "сто раз" заказывал для Сталина кабинет в Арагви.

- Сорока минут вам хватит, чтобы собраться?

- А я уже готов, хоть сейчас могу спускаться!

- Понятно. Ждите. Зайду за вами.

- Заходи, дорогой! Заходи!

На другом конце трубки кашлянули и повесили трубку.

Неужели правда

Ровно через сорок минут в дверь Геловани позвонили. Когда он распахнул дверь, увидел военного. Было видно, что Геловани удивлен - он явно не ожидал увидеть человека с полковничьими погонам.

Полковник тоже смотрел на Геловани с удивлением, но по другому поводу. Тот выглядел, мягко говоря, не парадно: одетый на голое тело один из костюмов, в которых он играл Сталина к тому же мятый и с пятнами. Да и сам Геловани был небритый и непричесанный.

- Вы готовы?

Геловани продолжал думать, что это розыгрышь с приглашением знакомого военного, чтобы на этот раз он поверил. Но не на того напали!

- Как видите.

Полковник еще раз осмотрел Геловани:

- Вы понимаете куда мы едем?

- Конечно, к Сталину на дачу, не в ресторан же Арагви!

Геловани подмигнул военному. Тот ничего не ответил и с непроницаемым лицом повел Геловани к машине.

Беспокойство

Выйдя во двор, где стоял автомобиль, Геловани, снова забеспокоился, машина была явно не кого-то из друзей Чиаурели. Стали рассаживаться. В машине, кроме водителя, был еще один военный, который также осмотрел Геловани с удивлением, но ничего не сказал. Когда проехали несколько кварталов и Геловани, надеясь до последнего, что они едут в Арагви, увидел, что машина повернула совсем в другу сторону, дрожащим голосом спросил:

- К-куда мы едем...

- Как куда. К товарищу Сталину на дачу.

Геловани понял, что на этот раз все правда. Стал уговаривать, чтобы они вернулись - ему надо переодеться и привести себя в порядок.

- Это не возможно. Не имеем права менять маршрут.

- Да как менять! Ничего не надо менять, я только переоденусь!

- Не положено.

Геловани чуть не плакал.

Потом он рассказывал Чиаурели, что, когда вошел, Сталин только раз на него взглянул и ничего не сказал. Геловани сидел за столом и чувствовал себя самым несчастным человеком на свете, проклинал то себя, то своих друзей, то полковника, который не дал переодеться. Но ничего изменить уже было нельзя. Когда Сталин поднялся из-за стола, все встали, Геловани тоже. Сталин попрощался, по прежнему не глядя на Геловани и вышел.

Вычеркнули

Когда Чиаурели подготовил для съемок новый сценарий фильма с участием Сталина, Геловани из списка актеров вычеркнули. С тех пор роль Сталина играл актер Дикий.

Дошутились. Но опала к счастью была недолгой. Возможно Сталину рассказали о том, почему актер явился в таком виде и Геловани снова пригласили сниматься, но уже другие режиссеры.

Версия Данелия

История записана со слов Георгия Данелия, дававшего интервью в 2009 году. По версии Данелия, Геловани после случившегося больше в роли Сталина не снимался. Так ли это. Возможно, описанная встреча происходила в период с 1951 по 1953, после того, как Геловани снялся у Чиаурели в "Незабываемый 1919 год"(1951) и перед съемками у Калатозова в "Вихрях враждебных"(1953) , откуда впоследствии сцены со Сталиным были вырезаны по приказу Хрущева.

Еще Данелия утверждает, что встреча Геловани со Сталиным была всего одна, да и та наперекосяк. Однако в обширной "библиотеке" былей и баек о Сталине есть рассказ о том, как Сталин и Геловани встречались и все прошло замечательно. Но это уже совсем другая история